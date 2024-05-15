Ekibinizi Güçlendirmek: Çalışan Takdirini Göstermenin 5 Kolay Yolu

Bağlı ve üretken bir ekip oluşturmanın en etkili yollarından biri, çalışanlarınızın sıkı çalışmasını ve özverisini aktif olarak takdir etmektir. Bireyler işverenleri tarafından gerçekten değer verildiğini hissettiklerinde bu, morallerinin yükselmesi, iş tatmininin artması, üretkenliğin artması ve genel olarak daha fazla şirkette kalmaları anlamına gelir.





Gerçek şükran göstermenin ayrıntılı veya maliyetli bir çaba olması gerekmez. Görünüşte basit ama düşünceli hareketler bile personelinizin şirkete yaptıkları katkılar konusunda tanındığını ve enerjik hissetmesini sağlamada uzun bir yol kat edebilir.





Kişiselleştirilmiş teşekkür, benzersiz teşvikler veya güçlü bir topluluk duygusunun teşvik edilmesi yoluyla takdiri ifade etmeye yönelik sayısız yaratıcı yaklaşım vardır.

Kişiselleştirilmiş tanıma

Çalışanların takdir edildiğini hissetmelerini sağlamanın basit ama güçlü bir yolu, çabalarının kişisel olarak tanınmasıdır. Sahibi ve İşletmecisi Asim Hafeez'e göre Enerji Çözümlerini Güçlendirin , "Çalışanlarınıza, onların değerini ve katkılarını tanıyan kişisel jestlerle gerçekten önemsediğinizi göstermek, derinden yankı uyandırır."





Bu takdir, doğrudan, bire bir övgü veya belirli katkıları takdir eden el yazısıyla yazılmış bir teşekkür notu kadar kolay olabilir. Hangi yaklaşımı benimserseniz benimseyin, çalışanlarınıza iyi durumda olduklarını yüz yüze söylediğinizden emin olun.





Halkın tanınması da oldukça etkilidir. Başkan Yardımcısı Amanda Webster şöyle diyor: "Çalışanların başarılarını ekip toplantılarında veya şirket çapındaki iletişimler aracılığıyla takdir etmek, onlara değerli olduklarını ve meslektaşları ve daha geniş organizasyon tarafından görüldüklerini hissettiriyor." Finanse Et ve Büyüt . “Ayın Çalışanı”nı duyurmak veya toplantılar sırasında seslenmek gibi basit eylemler bireyleri motive edebilir ve işbirliği kültürünü teşvik edebilir.

Ekip oluşturma ve topluluk

Güçlü bir topluluk ve ekip bütünlüğü duygusu yaratmak, çalışanların gerçekten daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissetmelerini sağlamanın başka bir yoludur. Webster, "Takım yemekleri, geziler veya eğlence etkinlikleri gibi çalışanların iş dışında rahatlamalarına ve bağ kurmalarına olanak tanıyan etkinlikler düzenleyin" diyor. "Bu etkinlikler ekip uyumunu artırabilir ve herkesin bir topluluğun parçası gibi hissetmesini sağlayabilir."





Jay Avigdor, CEO ve başkan Hız Sermaye Grubu , gerçek anlamda aile benzeri bir atmosfer yaratmaya çalışarak bu prensibi daha da ileri taşıyor. "Buradaki herkes bir çalışandan çok daha fazlası; hepimiz bir aileyiz" diyor. "Takım oluşturma faaliyetleri, geziler ve özgün bir aidiyet duygusunun teşvik edilmesi, üretkenlik ve elde tutma çabalarına fayda sağlayacaktır."

Mesleki gelişim fırsatları

Çalışanlarınızın hem profesyonel hem de kişisel gelişimlerine yatırım yapmak, onların uzun vadeli başarılarına olan ilginizi gösterir. Hafeez, "Her şeyin nasıl gerçek bakımdan kaynaklandığını yeterince vurgulayamıyorum" diyor. "Çalışanlarınızın kişisel ve profesyonel gelişimlerine yatırım yapmak, onları önemsediğinizi gösterir ve onlar da aynı özeni şirketinize tekrar sunmaya daha istekli olacaklardır."





Örneğin Webster şunu belirtiyor: "Eğitimler, atölye çalışmaları veya kurslar sağlayarak çalışanlarınızın gelişimine yatırım yapmak, onların gelişimine ve geleceklerine değer verdiğinizi gösterir."





Ancak öğrenme fırsatları sağlamak işin yalnızca bir yönüdür. Lisanslı bir psikoterapist, bakıcı koçu ve Davranışsal Sağlık Danışmanlık Hizmetleri LMSW, PLLC'nin sahibi Asha Tarry, "Tutarlı geri bildirim ve açık iletişim çok önemlidir" diyor. "Çalışanlar iş performanslarıyla ilgili periyodik güncellemeleri seviyor çünkü bu onların kendilerinin envanterini çıkarmalarına ve yöneticileriyle inceleyebilecekleri kısa vadeli hedefler belirlemelerine olanak tanıyor."





Tarry'nin açıkladığı gibi, bu diyalog çalışanların beklentiler konusunda netlik kazanmalarına ve daha fazla eğitim veya destek ihtiyaçlarını dile getirmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda büyümeye öncelik verilen bir ortamı kolaylaştırır ve profesyonel yolculuklarına aktif olarak yatırım yaptığınızı gösterir.

Benzersiz teşvikler ve avantajlar

Yaratıcı teşvikler ve eğlenceli işyeri ayrıcalıkları, takdir çabalarınıza heyecan ve somut ödüller katabilir. Örneğin Avigdor yenilikçi bir "çıkrık" sistemi kullanıyor.





Avigdor, "Ne kadar çok fon sağlarsak, o kadar çok dönüş elde ederler" diye açıklıyor. "Fon sağladığımız her 1 milyon dolar için, ekip ay sonunda yeni Airpod'lar, 150 veya 200 dolarlık nakit ödüller, gizemli ödüller ve hediye kartları gibi öğeler için bir ödül alıyor. Daha fazla fon sağlarsak, bu onların daha çok çalıştıkları ve daha fazla dönüş elde ettikleri anlamına gelir.





Avigdor, şirketindeki ek yaratıcı avantajları anlatmaya devam ediyor. “Bir gün ofise gelen omlet şefi ve profesyonel espresso yapan bir adamla kahvaltı yapıyorduk” diyor. "Hatta ofisi erkenden kapattık ve biraz eğlenmek için bir vantrilok çağırdık!"





Diğer fikirler arasında ofis ikramları, yeniden şarj edilecek yaratıcı alanlar veya benzersiz takım bonusları yer alır.

Gerçek özen gösteriliyor

Etkili bir takdir stratejisinin temelinde, çalışanlarınıza birer birey olarak gösterilen gerçek özen ve ilgi vardır. Hafeez şöyle sorular sormayı öneriyor: “Onlara en son ne zaman hayallerinin ne olduğunu sorduk? En son ne zaman onlara hayallerinin bir listesini sunup takip ettirdik?”





İster ilgilendikleri bir dersi finanse etmek, ister onları kaynaklara bağlamak olsun, çalışanların iş dışındaki hayatlarına değer katmanın yollarını bulmak, onları çok boyutlu insanlar olarak gördüğünüzü gösterir. Hafeez, "Bence iyi şeyler burada devreye giriyor; onların dışarıdaki hayatlarına değer katmaya gerçekten ilgi gösterdiğimizde" diyor.





Aynı derecede önemli olan empati ve anlayışla liderlik etmektir. Tarry şöyle düşünüyor: "Düşünceli ve saygılı bir konuşmacı olmak, kendime olan saygım ve performansım üzerinde etkili oldu." “Bu sadece bende daha fazla endişe yaratmakla kalmadı, bunu meslektaşlarımda da ilk elden gördüm. Tam tersine, 'insan liderleri' olan yöneticilerle çalıştığımda ruh halim daha iyiydi."





Kuruluşunuzda bir takdir kültürü geliştirirken, en basit hareketlerin çoğu zaman en önemli etkiyi yarattığı açıktır. İster kişiselleştirilmiş teşekkür yoluyla, ister güçlü bir topluluk duygusunu teşvik ederek, ister mesleki gelişime yatırım yaparak olsun, anahtar, çalışanlarınıza gerçek özen göstermenizde yatmaktadır. Katkılarını kamuya açık ve özel olarak tanıyarak ve kutlayarak morali yükseltebilir, aidiyet ve dostluk duygusunu geliştirebilirsiniz.





Ayrıca, büyüme ve gelişme fırsatlarının yanı sıra yaratıcı teşvikler ve avantajlar sağlamak, onların başarısına ve refahına olan bağlılığınızı güçlendirir. Sonuçta empati ve anlayışla liderlik etmek, güven ve desteğin temelini oluşturarak motive ve bağlı bir iş gücünün önünü açar.





Bu hikaye , HackerNoon'un Yazar Olarak Marka Programı kapsamında Jon Stojan Media tarafından dağıtılmıştır . Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://business.hackernoon.com/brand-as-author



