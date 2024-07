Capacitando sua equipe: 5 maneiras fáceis de mostrar a valorização dos funcionários

Uma das maneiras mais eficazes de cultivar uma equipe engajada e produtiva é demonstrar ativamente apreço pelo trabalho árduo e pela dedicação de seus funcionários. Quando os indivíduos se sentem genuinamente valorizados pelo seu empregador, isso se traduz em melhoria do moral, maior satisfação no trabalho, aumento da produtividade e maior retenção geral.





Mostrar gratidão genuína não precisa ser um esforço elaborado ou caro. Mesmo gestos aparentemente simples, mas atenciosos, podem ajudar muito a fazer com que sua equipe se sinta reconhecida e energizada por suas contribuições para a empresa.





Seja através de reconhecimentos personalizados, incentivos únicos ou da promoção de um forte sentido de comunidade, existem inúmeras abordagens criativas para expressar apreço.

Reconhecimento personalizado

Uma maneira simples, mas poderosa, de fazer com que os funcionários se sintam valorizados é através do reconhecimento personalizado de seus esforços. De acordo com Asim Hafeez, proprietário e operador da Capacite soluções de energia , “Mostrar aos seus funcionários que você realmente se preocupa por meio de gestos pessoais que reconhecem seu valor e contribuições ressoa profundamente.”





Esse reconhecimento pode ser tão fácil quanto um elogio direto e individual ou uma nota de agradecimento manuscrita reconhecendo contribuições específicas. Qualquer que seja a abordagem adotada, certifique-se de dizer pessoalmente a seus funcionários que eles estão indo bem.





O reconhecimento público também é altamente impactante. “Reconhecer as conquistas dos funcionários em reuniões de equipe ou por meio de comunicações em toda a empresa faz com que eles se sintam valorizados e vistos por seus colegas e pela organização em geral”, afirma Amanda Webster, vice-presidente de Financiar e Crescer . Atos simples como anunciar o “Funcionário do Mês” ou gritar durante as reuniões podem motivar os indivíduos e promover uma cultura de colaboração.

Formação de equipe e comunidade

Criar um forte senso de comunidade e coesão de equipe é outra maneira de fazer com que os funcionários se sintam verdadeiramente parte de algo maior. “Organize eventos que permitam aos funcionários relaxar e criar laços fora do trabalho, como jantares de equipe, passeios ou atividades recreativas”, sugere Webster. “Esses eventos podem aumentar a coesão da equipe e fazer com que todos se sintam parte de uma comunidade.”





Jay Avigdor, CEO e presidente da Grupo Velocidade Capital , leva este princípio ainda mais longe, esforçando-se por construir uma atmosfera verdadeiramente familiar. “Todos aqui são muito mais do que funcionários – somos todos uma família”, diz ele. “Atividades de formação de equipes, passeios e promoção de um autêntico sentimento de pertencimento renderão dividendos nos esforços de produtividade e retenção.”

Oportunidades de desenvolvimento profissional

Investir no crescimento profissional e pessoal de seus funcionários demonstra um grande interesse em seu sucesso a longo prazo. “Não consigo enfatizar o suficiente como tudo resulta de um cuidado genuíno”, observa Hafeez. “Investir no crescimento pessoal e no desenvolvimento profissional de seus funcionários mostra que você se preocupa, e eles estarão mais dispostos a oferecer o mesmo cuidado de volta à sua empresa.”





Por exemplo, Webster afirma: “Investir no crescimento de seus funcionários, oferecendo treinamento, workshops ou cursos, mostra que você valoriza seu desenvolvimento e futuro”.





No entanto, proporcionar oportunidades de aprendizagem é apenas uma faceta. “Feedback consistente e comunicação aberta são essenciais”, diz Asha Tarry, psicoterapeuta licenciada, treinadora de cuidadores e proprietária da Behavioral Health Consulting Services LMSW, PLLC. “Os funcionários gostam de atualizações periódicas sobre seu desempenho no trabalho porque isso lhes permite fazer um inventário de si mesmos e definir metas de curto prazo que podem revisar com seus gerentes.”





Como explica Tarry, este diálogo permite que os funcionários obtenham clareza sobre as expectativas e expressem quaisquer necessidades de formação ou apoio adicional. Também facilita um ambiente onde o crescimento é priorizado e mostra que você está investindo ativamente em suas jornadas profissionais.

Incentivos e vantagens exclusivos

Incentivos criativos e vantagens divertidas no local de trabalho podem infundir entusiasmo e recompensas tangíveis em seus esforços de valorização. Avigdor, por exemplo, utiliza um inovador sistema de “roda giratória”.





“Quanto mais financiamos, mais giros eles conseguem”, explica Avigdor. “Para cada US$ 1 milhão que financiamos, a equipe ganha no final do mês itens como novos Airpods, prêmios em dinheiro de US$ 150 ou US$ 200, prêmios misteriosos e cartões-presente. Se financiarmos mais, isso significa que eles trabalharam mais e mais giros eles conseguirão.”





Avigdor continua descrevendo vantagens criativas adicionais em sua empresa. “Um dia tomamos um café da manhã que chegou ao escritório com um chef de omeletes e um cara que faz expressos profissionais”, conta. “Nós até fechamos o escritório uma vez mais cedo e um ventríloquo veio para se divertir!”





Outras ideias incluem mimos de escritório, espaços criativos para recarregar energias ou bônus exclusivos para equipe.

Mostrando cuidado genuíno

No centro de qualquer estratégia de valorização eficaz está o cuidado e o interesse genuínos em seus funcionários como indivíduos inteiros. Hafeez sugere fazer perguntas como: “Quando foi a última vez que perguntamos a eles quais eram seus sonhos? Quando foi a última vez que os fizemos enviar uma lista de seus sonhos e os acompanhamos?”





Encontrar maneiras de agregar valor à vida dos funcionários fora do trabalho, seja financiando um curso no qual estão interessados ou conectando-os a recursos, mostra que você os vê como pessoas multidimensionais. “Acho que é aí que entram as coisas boas – quando temos interesse genuíno em agregar valor às suas vidas lá fora”, diz Hafeez.





Igualmente importante é liderar com empatia e consideração. “Ser um orador atencioso e respeitoso teve um impacto na minha autoestima e no meu desempenho”, reflete Tarry. “Isso criou mais ansiedade não só em mim, mas vi isso em primeira mão nos meus colegas. Por outro lado, quando trabalhei com gestores que eram ‘líderes de pessoas’, meu humor melhorou.”





Ao promover uma cultura de valorização dentro da sua organização, fica claro que os gestos mais simples costumam produzir o impacto mais significativo. Seja através de reconhecimentos personalizados, da promoção de um forte sentido de comunidade ou do investimento no crescimento profissional, o segredo está em demonstrar cuidado genuíno com os seus colaboradores. Ao reconhecer e celebrar as suas contribuições pública e privadamente, você pode aumentar o moral e cultivar um sentimento de pertencimento e camaradagem.





Além disso, oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento, juntamente com incentivos e vantagens criativas, reforça o seu compromisso com o sucesso e o bem-estar deles. Em última análise, liderar com empatia e consideração estabelece uma base de confiança e apoio, abrindo caminho para uma força de trabalho motivada e engajada.





Esta história foi distribuída por Jon Stojan Media no âmbito do programa Brand As An Author da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/brand-as-author