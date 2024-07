Apprenez à créer des backlinks comme un pro grâce aux éditeurs HackerNoon

Salut les hackers !





Aujourd’hui, nous parlons du tout-puissant backlink.





Même si cela peut parfois sembler une réflexion après coup, un bon ensemble de backlinks de haute qualité pourrait faire passer un bon article au niveau supérieur.

Si vous pouvez créer des backlinks comme un pro, alors tous vos écrits feront plus autorité, paraîtront plus forts, liront de manière plus professionnelle et, mieux encore, pourront vous aider à atteindre la première page tant convoitée de Google.





Alors, comment maîtriser les backlinks ? Décomposons quelques conseils et apprenons de certaines de nos ceintures noires de backlink chez HackerNoon.





Êtes-vous prêt à entrer dans le Backlink Dojo ? Utilisez notre modèle de rapport de style AP avec des conseils sur les backlinks et bien plus encore pour commencer.

1. Les mots clés comptent (donnez du sens !)





Lors du backlinking, n'oubliez pas que vous devez inclure tous les mots-clés pertinents du site Web vers lequel vous créez un lien dans la rédaction de votre article HackerNoon et en faire votre point de contact. Par exemple, si vous créez un lien vers une référence source sur Game of Thrones, assurez-vous que « Game of Thrones » est ce qui est mis en évidence et lié dans votre article HackerNoon. Cela garantit que votre public sait à quoi il est lié. En bref, assurez-vous que votre texte d'ancrage reflète ce que vous recherchez.





Jetez un œil au nouvel article de @iswaryam sur la visualisation des graphiques de réseau en tant que personnages de Hamilton et comment tous leurs backlinks ont un sens sémantique par rapport à leur source de référence sur la pièce et divers autres médias.

2. Qualité des backlinks





Les bons écrivains présentent des sources solides pour étayer leurs affirmations, et vous devez vous assurer que vous ne prenez pas d'informations de n'importe où. Si vous vous retrouvez à écrire sur l'actualité, la recherche universitaire ou tout ce qui est fortement fondé sur des preuves ou qui fait des affirmations fortes, assurez-vous toujours de créer des liens vers des sources faisant autorité et de haute qualité pour renforcer votre écriture. De plus, plus la source est forte, plus Google appréciera votre écriture !





Découvrez le nouvel article de @zacamos sur l'IA et les espèces disparues, où il renvoie à des sources solides comme la National Library of Medicine, BBC Earth et CBS News.

3. Diversité des backlinks





Bien qu'il puisse être tentant de désigner un seul endroit comme guichet unique pour tout ce sur quoi vous écrivez, cela peut en fait entraver votre écriture à long terme si vous n'y faites pas attention. Créer des liens vers un endroit à plusieurs reprises peut être considéré comme du spam de backlink par Google et nos éditeurs, et cela pourrait nuire aux chances de votre article de devenir un Top Story de HackerNoon ou d'atteindre les moteurs de recherche. Diversifier votre pool de connaissances et créer des liens vers une grande variété d'endroits indique que vous avez bien étudié votre sujet et que vous pouvez présenter des backlinks utiles à ceux qui souhaitent suivre vos traces.





Pour un bon exemple de diversité de backlinks, lisez la plongée approfondie de @drewchapin dans le monde de PrisonTok, où il trouve d'excellentes interviews et citations d'anciens prisonniers et de spécialistes du droit sur le monde des influenceurs incarcérés.





4. Utilisez beaucoup de backlinks (mais sachez quand les réduire !)





Vous savez maintenant comment utiliser efficacement les backlinks ; cependant, le niveau suivant consiste à savoir quand les utiliser. Personne n’aime lire un article très mis en avant, rempli de tellement de liens qu’il ressemble à un champ de mines virtuel de redirections pour chaque réclamation et événement mineur. Un écrivain vraiment compétent sait quand il est temps de créer un backlink pour le bénéfice du lecteur et quand laisser l'écriture faire son propre travail en toute confiance. Si vous vous retrouvez submergé de sources importantes et de documents de référence, n'hésitez pas à créer une jolie section « Références » au bas de votre article pour ressembler à un vrai professionnel !





@venkat2811 renvoie habilement à des sources importantes telles que GitHub, Intel et Nvidia selon les besoins tout au long de cet article, puis crée intelligemment une section « Références » en bas avec toute une série de backlinks de haute qualité si les lecteurs en ont besoin.

Maintenant que vous êtes un pro, découvrez le concours d'écriture #crypto-api de CoinGecko.

Si vous êtes un expert dans tout ce qui concerne la cryptographie et que vous avez une expertise en matière d'API de données de cryptomonnaie, essayez-vous au concours d'écriture #crypto-api pour tenter votre chance de gagner parmi une cagnotte de 1 000 $. Les soumissions sont ouvertes dès maintenant et durent jusqu'au 18 juillet 2024. Commencez avec un nouveau brouillon ou le modèle officiel #crypto-api .





Cliquez ici pour plus d'informations.





Vous voulez savoir pourquoi les écrivains adorent publier avec HackerNoon ?

Avec des montagnes de témoignages provenant de tout le Web sur notre excellente équipe éditoriale, notre grande variété de contenu et notre superbe moteur de distribution, il n'est pas étonnant que des milliers d'écrivains consultent quotidiennement le site et que des millions de lecteurs reviennent pour en savoir plus. Consultez notre nouvelle page HackerNoon pour voir pourquoi les lecteurs nous font confiance et pourquoi les écrivains nouveaux et anciens aiment nous soumettre.





C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Rendez-vous dans le cyberespace !