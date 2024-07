HackerNoon Editörlerinden Bir Profesyonel Gibi Nasıl Backlink Vereceğinizi Öğrenin

Merhaba Hackerlar!





Bugün, yüce backlinkten bahsediyoruz.





Bazen sonradan akla gelen bir düşünce gibi görünse de, iyi bir dizi yüksek kaliteli geri bağlantı, iyi bir parçayı bir sonraki seviyeye taşıyabilir.

Bir profesyonel gibi geri bağlantı kurabilirseniz, tüm yazılarınız daha yetkili olacak, daha güçlü görünecek, daha profesyonel bir şekilde okunacak ve hepsinden önemlisi, Google'ın imrenilen ön sayfasına ulaşmanıza yardımcı olacaktır.





Peki geri bağlantılarda nasıl ustalaşabilirsiniz? Birkaç ipucunu inceleyelim ve HackerNoon'daki backlink siyah kuşaklarımızdan bazılarını öğrenelim.





Backlink Dojo'ya adım atmaya hazır mısınız? Başlamak için geri bağlantı ipuçlarını ve daha fazlasını içeren AP Stili Raporlama şablonumuzu kullanın.

1. Anahtar Kelimeler Önemlidir (Anlamlı Hale Getirin!)





Backlink verirken, HackerNoon makalenizin yazımına, bağlantı verdiğiniz web sitesinden alakalı anahtar kelimeleri dahil etmeniz gerektiğini ve bunu iletişim noktanız yapmanız gerektiğini her zaman unutmayın. Örneğin, Game of Thrones ile ilgili bir kaynak referansına bağlantı veriyorsanız, HackerNoon makalenizde vurgulanan ve bağlantı verilen şeyin “Game of Thrones” olduğundan emin olun. Bu, hedef kitlenizin neye bağlandıklarını bilmesini sağlar. Kısacası, bağlantı metninizin kaynakladığınız şeyi yansıttığından emin olun.





@ iswaryam'ın ağ grafiklerini Hamilton karakterleri olarak görselleştirme ve tüm geri bağlantılarının oyun ve diğer çeşitli medya hakkındaki referans kaynakları için nasıl anlamsal anlam taşıdığı hakkındaki yeni makalesine bir göz atın.

2. Backlink Kalitesi





İyi yazarlar iddialarını desteklemek için güçlü kaynaklar sunarlar ve herhangi bir yerden bilgi almadığınızdan emin olmalısınız. Kendinizi haberler, akademik araştırmalar veya son derece kanıta dayalı veya güçlü iddialarda bulunan herhangi bir şey hakkında yazarken bulursanız, yazınızı güçlendirmek için her zaman yetkili, yüksek kaliteli kaynaklara bağlantı verdiğinizden emin olun. Ayrıca kaynak ne kadar güçlü olursa Google yazdıklarınızı o kadar çok beğenecektir!





@zacamos'un Ulusal Tıp Kütüphanesi, BBC Earth ve CBS News gibi güçlü kaynaklara bağlantı verdiği, yapay zeka ve nesli tükenen türler hakkındaki yeni makalesine göz atın.

3. Backlink Çeşitliliği





Yazdığınız her şey için tek bir yeri tek adres olarak listelemek cazip gelse de, dikkatli olmazsanız uzun vadede yazmanıza engel olabilir. Bir yere tekrar tekrar bağlantı verilmesi, Google ve editörlerimiz tarafından backlink spam'i olarak değerlendirilebilir ve yazınızın HackerNoon'un En Çok Okunan Hikayesi olma veya arama motorlarına ulaşma şansına zarar verebilir. Bilgi havuzunuzu çeşitlendirmek ve çok çeşitli yerlere bağlantı vermek, konunuzu iyi araştırdığınızı ve sizin ayak izlerinizi takip etmek isteyenler için yararlı geri bağlantılar sunabildiğinizi gösterir.





Backlink çeşitliliğine güzel bir örnek için, @drewchapin'in hapsedilmiş etkileyicilerin dünyası hakkında eski mahkumlar ve hukuk uzmanlarından harika röportajlar ve alıntılar bulduğu PrisonTok dünyasına derinlemesine incelemesini okuyun.





4. Çok Fazla Geri Bağlantı Kullanın (Fakat Ne Zaman Azaltacağınızı Bilin!)





Artık geri bağlantıları etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz; ancak bir sonraki seviye bunların ne zaman kullanılacağını bilmektir. Hiç kimse, her küçük iddia ve olay için sanal bir yönlendirme mayın tarlası gibi görünen, çok sayıda bağlantıyla dolu, mega vurgulanmış bir makaleyi okumaktan hoşlanmaz. Gerçekten yetenekli bir yazar, okuyucunun yararı için ne zaman geri bağlantı kurmanın zamanı geldiğini ve ne zaman yazının güvenle kendi işini yapmasına izin vermesi gerektiğini bilir. Kendinizi önemli kaynaklar ve referans materyalleriyle boğulmuş halde bulursanız, gerçek bir profesyonel gibi görünmek için yazınızın alt kısmında güzel bir "Referanslar" bölümü oluşturmaktan korkmayın!





@venkat2811, bu yazı boyunca ihtiyaç duyulduğunda GitHub, Intel ve Nvidia gibi önemli kaynaklara ustaca geri bağlantı veriyor ve ardından okuyucuların ihtiyaç duyması durumunda akıllı bir şekilde yüksek kaliteli geri bağlantıların bulunduğu alt kısımda bir "Referanslar" bölümü oluşturuyor.

