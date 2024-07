Aprenda como fazer backlinks como um profissional com os editores do HackerNoon

Olá, hackers!





Hoje, estamos falando sobre o todo-poderoso backlink.





Embora às vezes possa parecer uma reflexão tardia, um bom conjunto de backlinks de alta qualidade pode levar um bom artigo para o próximo nível.

Se você conseguir fazer backlinks como um profissional, todos os seus escritos terão mais autoridade, parecerão mais fortes, lerão de maneira mais profissional e, o melhor de tudo, poderão ajudá-lo a alcançar a cobiçada primeira página do Google.





Então, como você pode dominar backlinks? Vamos dar algumas dicas e aprender com alguns de nossos backlink black belts do HackerNoon.





Você está pronto para entrar no Backlink Dojo? Use nosso modelo de relatório estilo AP com dicas de backlinks e muito mais para começar.

1. Palavras-chave são importantes (faça sentido!)





Ao fazer backlinking, lembre-se sempre de que você deve incluir quaisquer palavras-chave relevantes do site ao qual está vinculando ao escrever seu artigo HackerNoon e torná-las seu ponto de contato. Por exemplo, se você estiver vinculando a uma fonte de referência sobre Game of Thrones, certifique-se de que “Game of Thrones” seja destacado e vinculado em seu artigo do HackerNoon. Isso garante que seu público saiba a que está sendo vinculado. Resumindo, certifique-se de que seu texto âncora reflita o que você está buscando.





Dê uma olhada no novo artigo de @iswaryam sobre a visualização de gráficos de rede como personagens de Hamilton e como todos os seus backlinks fazem sentido semântico para sua fonte de referência sobre a peça e várias outras mídias.

2. Qualidade do backlink





Bons escritores apresentam fontes sólidas para respaldar suas afirmações, e você deve ter certeza de não estar apenas obtendo informações de qualquer lugar. Se você estiver escrevendo sobre notícias, pesquisas acadêmicas ou qualquer coisa que seja altamente baseada em evidências ou que faça afirmações fortes, certifique-se sempre de vincular fontes confiáveis e de alta qualidade para reforçar sua escrita. Além disso, quanto mais forte for a fonte, mais o Google gostará da sua escrita!





Confira o novo artigo de @zacamos sobre IA e espécies extintas, onde ele remete a fontes fortes como a Biblioteca Nacional de Medicina, BBC Earth e CBS News.

3. Diversidade de backlinks





Embora possa ser tentador listar um lugar como seu balcão único para tudo o que você está escrevendo, isso pode atrapalhar sua escrita no longo prazo se você não tomar cuidado. Linkar para um lugar repetidamente pode ser considerado spam de backlink pelo Google e nossos editores, e pode prejudicar as chances de seu artigo se tornar uma notícia principal do HackerNoon ou alcançar mecanismos de pesquisa. Diversificar seu conjunto de conhecimento e criar links para uma ampla variedade de lugares indica que você pesquisou bem o seu tópico e pode apresentar backlinks úteis para aqueles que gostariam de seguir seus passos.





Para um bom exemplo de diversidade de backlinks, leia o mergulho profundo de @drewchapin no mundo do PrisonTok, onde ele encontra ótimas entrevistas e citações de ex-prisioneiros e especialistas jurídicos sobre o mundo dos influenciadores encarcerados.





4. Use muitos backlinks (mas saiba quando reduzi-los!)





Agora você sabe como usar backlinks de maneira eficaz; entretanto, o próximo nível é saber quando usá-los. Ninguém gosta de ler um artigo mega-destacado cheio de tantos links que parece um campo minado virtual de redirecionamentos para cada reclamação e ocorrência menor. Um escritor verdadeiramente habilidoso sabe quando é hora de fazer backlinks para o benefício do leitor e quando deixar a escrita fazer seu próprio trabalho com confiança. Se você estiver sobrecarregado de fontes e materiais de referência importantes, não tenha medo de criar uma bela seção de “Referências” no final do seu artigo para parecer um verdadeiro profissional!





@venkat2811 habilmente vincula fontes importantes como GitHub, Intel e Nvidia conforme necessário ao longo deste artigo e, em seguida, cria de forma inteligente uma seção “Referências” na parte inferior com uma série de backlinks de alta qualidade, caso os leitores precisem deles.

Agora que você é um profissional, confira o concurso de redação #crypto-api da CoinGecko.

Se você é um especialista em tudo relacionado a criptografia e tem experiência em APIs de dados de criptomoeda, experimente o #crypto-api Writing Contest para ter a chance de ganhar um prêmio total de US$ 1.000. As inscrições já estão abertas e vão até 18 de julho de 2024. Comece com um novo rascunho ou com o modelo #crypto-api oficial.





Clique aqui para mais informações.





Quer ver por que os escritores adoram publicar com o HackerNoon?

Com montanhas de depoimentos de toda a web sobre nossa excelente equipe editorial, ampla variedade de conteúdo e excelente mecanismo de distribuição, não é de admirar que milhares de escritores acessem o site diariamente e milhões de leitores continuem voltando para ver mais. Confira nossa nova página HackerNoon para ver por que os leitores confiam em nós e por que escritores novos e antigos adoram enviar para nós.





Isso é tudo por hoje, pessoal. Vejo você no ciberespaço!