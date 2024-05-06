从 HackerNoon 编辑那里学习如何像专业人士一样建立反向链接

嘿，黑客们！





今天，我们来谈论万能的反向链接。





尽管有时看起来像是事后才想到的，但一组优质的反向链接可以将好的作品提升到一个新的水平。

如果您可以像专业人士一样建立反向链接，那么您的所有写作都会更具权威性，看起来更有力，阅读起来更专业，最重要的是，可以帮助您达到令人垂涎的 Google 首页。





那么，如何才能掌握反向链接呢？让我们来分解一些技巧，并向 HackerNoon 的一些反向链接黑带学习。





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1. 关键词很重要（要有意义！）





在反向链接时，请务必记住，您应该在撰写 HackerNoon 文章时包含您链接到的网站的任何相关关键字，并将其作为您的联系人。例如，如果您链接到有关《权力的游戏》的来源参考，请确保“权力的游戏”在您的 HackerNoon 文章中突出显示并链接。这可确保您的受众知道他们链接到的内容。简而言之，确保您的锚文本反映您的来源。





看看@iswaryam的新作品，关于将网络图可视化为汉密尔顿角色，以及它们的所有反向链接如何在语义上与戏剧和其他各种媒体的参考来源相一致。

2. 反向链接质量





优秀的作家会提供强有力的来源来支持他们的主张，你应该确保你不是随便从任何地方获取信息。如果你发现自己写的是新闻、学术研究或任何高度基于证据或提出强烈主张的内容，一定要确保你链接到权威、高质量的来源来支持你的写作。此外，来源越有力，谷歌就越喜欢你的写作！





查看@zacamos关于人工智能和灭绝物种的新文章，其中他链接了美国国家医学图书馆、BBC Earth 和 CBS News 等强大来源。

3.反向链接多样性





虽然将一个地方列为您要撰写的所有内容的一站式商店可能很诱人，但如果您不小心，从长远来看，这实际上会阻碍您的写作。反复链接到一个地方可能会被 Google 和我们的编辑视为反向链接垃圾邮件，并且可能会损害您的文章成为 HackerNoon 头条新闻或进入搜索引擎的机会。使您的知识库多样化并链接回各种各样的地方表明您对您的主题进行了深入研究，并且可以为那些想要追随您脚步的人提供有用的反向链接。





欲了解反向链接多样性的一个很好的例子，请阅读@drewchapin对 PrisonTok 世界的深入探讨，他在其中找到了来自前囚犯和法律专家关于被监禁影响者世界的精彩访谈和引述。





4. 使用大量反向链接（但要知道何时减少！）





现在您知道如何有效地使用反向链接；但是，下一个层次是知道何时使用它们。没有人喜欢阅读一篇充斥着如此多链接的超级突出显示文章，以至于它看起来像是一个虚拟的雷区，每个小声明和事件都指向重定向。真正熟练的作家知道什么时候该为读者提供反向链接，什么时候该让写作自信地做自己的事情。如果您发现自己被重要的来源和参考资料淹没，不要害怕在文章底部做一个漂亮的“参考”部分，让自己看起来像一个真正的专业人士！





@venkat2811巧妙地在文章中链接回 GitHub、Intel 和 Nvidia 等重要来源，然后在底部智能地创建一个“参考”部分，其中包含大量高质量的反向链接，以供读者需要。

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