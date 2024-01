OptOut: Eine Reihe von Schreibwettbewerben für Web3-Hacktivisten von Āut Labs

Zu lang; Lesen

Company Mentioned

Āut Labs und HackerNoon freuen sich, den Opt-Out-Schreibwettbewerb anzukündigen! Die Opt-Out-Schreibwettbewerbsreihe vergibt 9.000 USDT an die besten Web3-Autoren und erstreckt sich neun (9) Monate lang über drei (3) Hauptthemen – was sie zu einem der längsten Schreibwettbewerbe in der Geschichte von Web3 macht. Dies ist die Ankündigung des ersten Wettbewerbs: Aus dem System aussteigen, das Sie nicht vertritt. Es gibt drei Hauptthemen dieses Themas mit Belohnungen in Höhe von 3.000 US-Dollar (in USDT) für die Top-6-Autoren: #Autonomie: Sie haben die Freiheit, über Autonomie in Kunst, Technologie, dezentralen Systemen, Kollektiven und DAOs zu schreiben. #Identität: Sie können über die Geschichte der Identität, Identität im digitalen Raum, die Entwicklung der Identität, die Auswirkungen von Web3 und Dezentralisierung auf die Identität und mehr schreiben! #Selbstsouveränität: „Zu Sybil oder nicht zu Sybil“, „Selbstsouveränität in Aktion“, „Selbstsouveränität und kollektive Verantwortung in Einklang bringen“, – es gibt viele Ideen, über die Sie schreiben können. Alles Gute, Hackivisten!