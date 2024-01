OptOut: uma série de concursos de redação para hacktivistas Web3 da Āut Labs

Muito longo; Para ler

Āut Labs e HackerNoon têm o prazer de anunciar o Concurso de Redação Opt Out! A série de concursos de redação Opt Out concede US$ 9.000 em USDT aos melhores redatores da web3 e se expande em três (3) temas principais por nove (9) meses - tornando-se um dos concursos de redação mais longos da história da Web3. Este é o anúncio do primeiro concurso: Opt Out do Sistema que não representa você. Existem três tópicos principais deste tema com recompensas de US$ 3 mil (em USDT) para os 6 principais escritores: #autonomia: Você tem a liberdade de escrever sobre autonomia em arte, tecnologia, sistemas descentralizados, coletivos e DAOs. #identidade: Você pode escrever sobre a história da identidade, identidade no espaço digital, evolução da identidade, o impacto da web3 e da descentralização na identidade e muito mais! #selfsovereignity: ‘Para Sybil ou não para Sybil’, ‘auto-soberania em ação’, ‘equilibrando auto-soberania e responsabilidade coletiva’, - há muitas ideias sobre as quais você pode escrever. Tudo de bom, hackivistas!