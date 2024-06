Erstellen von Verträgen mit Schiedsverfahren in Obyte Wallet: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

In der Welt des internationalen Handels sind Vertrauen und Streitbeilegung von größter Bedeutung. Traditionell waren diese jedoch auf teure Zwischenhändler angewiesen ArbStore und Obyte kann für kleine Akteure weltweit den Unterschied machen. Sie können jetzt Fremden vertrauen, weil Sie geschützt sind – und das alles einfach und kostengünstig.





Diese Kurzanleitung führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines Vertrags mit Schiedsverfahren Obyte-Geldbörse und die Auswahl eines Schiedsrichters ohne Komplikationen oder schwierige Schritte. Lass uns gehen!





Schritt 1: Laden Sie Obyte Wallet herunter und richten Sie es ein





Um diese Reise anzutreten, müssen beide Beteiligten das herunterladen und einrichten Obyte-Geldbörse . Diese leichte und benutzerfreundliche App ist für Android, iOS, Windows, Mac und Linux verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitseinstellungen im Abschnitt „Globale Einstellungen“ Ihren Anforderungen entsprechend konfiguriert sind, und sichern Sie sie deine Geldbörse . Als nächstes koppeln Sie Ihre Wallets, indem Sie sich gegenseitig als Kontakte auf der Registerkarte „Chat“ hinzufügen. Dies ist notwendig, um später Adressen weiterzugeben (und zu bezahlen).









Schritt 2: Füllen Sie Ihr Portemonnaie auf





Seit Intelligente Verträge in Obyte Wenn Unternehmen ausschließlich mit Kryptowährungen arbeiten, muss eine Partei, typischerweise der Käufer, ihr Wallet mit ihrem bevorzugten Obyte-basierten Token aufladen. Neue Benutzer können zur Registerkarte „Empfangen“ navigieren, um eine Schaltfläche zu finden („ Hol mir Münzen “) für den Kauf neuer Münzen . Unabhängig von der Vertragswährung ist es notwendig, etwas GBYTE (Obytes natives Token) in Ihrem Wallet zu haben, um die Transaktionsgebühren zu decken, die normalerweise weniger als 1 US-Dollar betragen.









Schritt 3: Besprechen und erstellen Sie den Vertrag





Jetzt kommt der spannende Teil. Die Parteien können an einer Diskussion teilnehmen und ihre Vereinbarung extern oder über das ausarbeiten verschlüsselter Chat Funktion innerhalb der Obyte Wallet. Dieser Chat gewährleistet Privatsphäre und Vertraulichkeit. Sobald beide Parteien mit den Bedingungen zufrieden sind, schreiben und kopieren Sie den Vertrag (in menschlicher Sprache, also machen Sie sich keine Sorgen), aber zuerst ...





Schritt 4: Wählen Sie einen Schiedsrichter





Die Auswahl eines Schiedsrichters ist ein entscheidender Schritt in diesem Prozess. Der ArbStore bietet einen Pool aus erfahrenen Schiedsrichtern mit Fachkenntnissen in verschiedenen Branchen. Nehmen Sie sich Zeit, die verfügbaren Schiedsrichter durchzusehen und den auszuwählen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die Schiedsrichter auf der Plattform haben möglicherweise ihre eigenen Geschäftsbedingungen und Gebühren und bieten so Flexibilität bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihr Handelsszenario. Optional können Sie den ausgewählten Schiedsrichter kontaktieren, um seine Verfügbarkeit zu überprüfen, bevor Sie seine Obyte-Adresse in den Vertrag schreiben (ein obligatorischer Schritt).









Schritt 5: Stellen Sie den Vertrag bereit





Der Käufer sollte dem Verkäufer seine Obyte-Adresse mitteilen. Dies ermöglicht es dem Verkäufer, den Abschluss eines Vertrags mit Schiedsverfahren einzuleiten. Sobald der Verkäufer auf die Adresse klickt, kann er die erforderlichen Details eingeben, einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zahlungsinformationen und der ausgewählten Schlichteradresse. Die andere Partei akzeptiert die Bedingungen auf ihrem eigenen Gerät, wenn sie allen Bedingungen zustimmt.









Schritt 6: Geld einzahlen und Waren versenden





Nachdem die Vertragsdetails fertiggestellt und unterzeichnet sind, besteht der nächste Schritt darin, dass der Käufer die vereinbarten Mittel in den Vertrag einzahlt. Dazu muss lediglich im Chat auf den Vertragslink geklickt und der Button „Pay X Tokens to Treuhandkonto“ gedrückt werden. Diese Aktion sperrt die Gelder effektiv bis zum vorgegebene Bedingungen erfüllt sind. Der Verkäufer kann dann mit dem Versand der Ware oder der Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen fortfahren. Wenn alles gut geht, muss der Käufer die Zahlung an den Verkäufer aus seinem eigenen Wallet freigeben. Und das ist ein erfolgreicher Handel!









Schritt 7: Schlichtungsverfahren





Im Streitfall kommt das Schlichtungsverfahren ins Spiel. Die Partei, die den Streit initiiert, der sogenannte Kläger, kontaktiert den ausgewählten Schiedsrichter und zahlt dessen Honorare. Das Schiedsverfahren beinhaltet also die Vorlage von Beweisen und Argumenten zur Beurteilung durch den Schiedsrichter. Mittlerweile stehen die Mittel den Vertragsparteien nicht zur Verfügung.









Schritt 8: Mittelfreigabe





Der Schiedsrichter prüft sorgfältig die von beiden Parteien vorgelegten Beweise und Unterlagen. Auf der Grundlage ihrer Analyse treffen sie eine Entscheidung und geben das Geld an die Gewinnerpartei weiter. Auch wenn dieser Prozess nicht blitzschnell erscheint, ist er deutlich schneller als herkömmliche Methoden, bei denen es Wochen oder sogar Jahre dauern kann, bis eine Lösung gefunden wird.





Bonus: Schiedsrichterregistrierung (optional)





Wenn Sie daran interessiert sind, Schiedsrichter im Arbstore zu werden, ist der Prozess unkompliziert. Befolgen Sie die Anweisungen eines Chatbots innerhalb der Obyte-Geldbörse , und Sie können auch die konsultieren Leitfaden für Schiedsrichter für weitere Informationen.









Erstellen Sie nun Verträge mit Schiedsverfahren in der Obyte-Geldbörse und das ArbStore ist ein Game-Changer für den internationalen Handel. Es sorgt für Transparenz, Effizienz und Kosteneffizienz und gewährleistet gleichzeitig Privatsphäre und Sicherheit . Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Leistungsfähigkeit der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) nutzen, um Ihre internationalen Transaktionen und Einkäufe reibungsloser und zuverlässiger als je zuvor zu gestalten.





Ausgewähltes Vektorbild von storyset / Freepik