在 Obyte 钱包中创建带有仲裁的合约：分步指南

在国际贸易领域，信任和争端解决至关重要。传统上，这些依赖于昂贵的中介机构，但是套利商店Obyte 可以为全世界的小参与者带来改变。您现在可以信任陌生人，因为您受到保护，而且这一切都很简单且便宜。
本快速指南将引导您完成在仲裁中创建合同的过程奥字节钱包并选择一个没有复杂或困难步骤的仲裁者。我们走吧！
第 1 步：下载并设置 Obyte 钱包
要踏上这一旅程，相关各方必须下载并设置奥字节钱包。这款轻量级且用户友好的应用程序适用于 Android、iOS、Windows、Mac 和 Linux。确保在“全局首选项”部分中根据您的要求配置了安全设置，并备份你的钱包。接下来，通过在“聊天”选项卡中将彼此添加为联系人来配对您的钱包。这是稍后共享（和支付）地址所必需的。
第二步：为你的钱包充值
自从Obyte 中的智能合约由于仅使用加密货币进行操作，一方（通常是买方）必须使用其首选的基于 Obyte 的代币为其钱包提供资金。新用户可以导航到“接收”选项卡找到一个按钮（“给我硬币”）用于购买新硬币。无论合约货币如何，您的钱包中都需要有一些 GBYTE（Obyte 的原生代币）来支付交易费用，该费用通常低于 1 美元。
第 3 步：讨论并创建合同
现在到了令人兴奋的部分。各方可以在外部或通过外部进行讨论并起草协议加密聊天Obyte 钱包内的功能。此聊天可确保隐私和机密性。一旦双方都对条款感到满意，就可以继续编写并复制合同（用人类语言，所以不用担心），但首先……
第四步：选择仲裁员
选择仲裁者是这个过程中至关重要的一步。阿伯商店提供游泳池由具有各行业专业知识的经验丰富的仲裁员组成。请花些时间浏览可用的仲裁器并选择最适合您需求的仲裁器。平台上的仲裁者可能有自己的条款和费用，可以灵活地选择适合您的交易场景的仲裁者。或者，您可以在将其 Obyte 地址写入合约之前联系所选仲裁者以验证其可用性（强制性步骤）。
第 5 步：部署合约
买家应与卖家分享他们的 Obyte 地址。这允许卖方通过仲裁启动合同的订立。卖家点击地址后，他们可以填写必要的详细信息，包括条款、条件、付款信息和所选的仲裁地址。如果另一方同意所有条款，则他们接受自己设备上的条件。
第6步：存入资金并发货
合同细节敲定并签署后，买方下一步是将商定的资金存入合同。为此，只需单击聊天中的合约链接，然后按“向托管支付 X 代币”按钮。这一行动有效地锁定了资金，直到预定条件都满足了。然后卖方可以继续运送货物或提供约定的服务。如果一切顺利，买家需要从自己的钱包中向卖家支付款项。这就是一次成功的交易！
第7步：仲裁过程
如果发生争议，仲裁程序将发挥作用。发起争议的一方（称为原告）联系选定的仲裁员并支付费用。那么，仲裁涉及向仲裁员提供证据和论点以供评估。与此同时，合同各方无法使用这些资金。
第8步：资金释放
仲裁员仔细审查双方提供的证据和文件。根据他们的分析，他们做出决定并将资金发放给获胜方。虽然这个过程可能看起来并不快，但它比传统方法要快得多，传统方法可能需要数周甚至数年才能达成解决方案。
奖励：仲裁员注册（可选）
如果您有兴趣成为 Arbstore 的仲裁者，该过程很简单。按照聊天机器人提供的说明进行操作奥字节钱包，您还可以咨询仲裁者指南获取更多信息。
现在，在仲裁中创建合同奥字节钱包和套利商店是国际贸易的游戏规则改变者。它提供透明度、效率和成本效益，同时确保隐私和安全。通过执行这些步骤，您可以利用分布式账本技术 (DLT) 的力量，使您的国际交易和购买比以往更加顺畅和可靠。
由storyset /提供的特色矢量图像手绘