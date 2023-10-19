在 Obyte 钱包中创建带有仲裁的合约：分步指南





在国际贸易领域，信任和争端解决至关重要。传统上，这些依赖于昂贵的中介机构，但是 套利商店 Obyte 可以为全世界的小参与者带来改变。您现在可以信任陌生人，因为您受到保护，而且这一切都很简单且便宜。





本快速指南将引导您完成在仲裁中创建合同的过程 奥字节钱包 并选择一个没有复杂或困难步骤的仲裁者。我们走吧！





第 1 步：下载并设置 Obyte 钱包





要踏上这一旅程，相关各方必须下载并设置 奥字节钱包 。这款轻量级且用户友好的应用程序适用于 Android、iOS、Windows、Mac 和 Linux。确保在“全局首选项”部分中根据您的要求配置了安全设置，并备份 你的钱包 。接下来，通过在“聊天”选项卡中将彼此添加为联系人来配对您的钱包。这是稍后共享（和支付）地址所必需的。









第二步：为你的钱包充值





自从 Obyte 中的智能合约 由于仅使用加密货币进行操作，一方（通常是买方）必须使用其首选的基于 Obyte 的代币为其钱包提供资金。新用户可以导航到“接收”选项卡找到一个按钮（“ 给我硬币 ”）用于购买新硬币。无论合约货币如何，您的钱包中都需要有一些 GBYTE（Obyte 的原生代币）来支付交易费用，该费用通常低于 1 美元。









第 3 步：讨论并创建合同





现在到了令人兴奋的部分。各方可以在外部或通过外部进行讨论并起草协议 加密聊天 Obyte 钱包内的功能。此聊天可确保隐私和机密性。一旦双方都对条款感到满意，就可以继续编写并复制合同（用人类语言，所以不用担心），但首先……





第四步：选择仲裁员





选择仲裁者是这个过程中至关重要的一步。阿伯商店 提供游泳池 由具有各行业专业知识的经验丰富的仲裁员组成。请花些时间浏览可用的仲裁器并选择最适合您需求的仲裁器。平台上的仲裁者可能有自己的条款和费用，可以灵活地选择适合您的交易场景的仲裁者。或者，您可以在将其 Obyte 地址写入合约之前联系所选仲裁者以验证其可用性（强制性步骤）。









第 5 步：部署合约





买家应与卖家分享他们的 Obyte 地址。这允许卖方通过仲裁启动合同的订立。卖家点击地址后，他们可以填写必要的详细信息，包括条款、条件、付款信息和所选的仲裁地址。如果另一方同意所有条款，则他们接受自己设备上的条件。









第6步：存入资金并发货





合同细节敲定并签署后，买方下一步是将商定的资金存入合同。为此，只需单击聊天中的合约链接，然后按“向托管支付 X 代币”按钮。这一行动有效地锁定了资金，直到 预定条件 都满足了。然后卖方可以继续运送货物或提供约定的服务。如果一切顺利，买家需要从自己的钱包中向卖家支付款项。这就是一次成功的交易！









第7步：仲裁过程





如果发生争议，仲裁程序将发挥作用。发起争议的一方（称为原告）联系选定的仲裁员并支付费用。那么，仲裁涉及向仲裁员提供证据和论点以供评估。与此同时，合同各方无法使用这些资金。









第8步：资金释放





仲裁员仔细审查双方提供的证据和文件。根据他们的分析，他们做出决定并将资金发放给获胜方。虽然这个过程可能看起来并不快，但它比传统方法要快得多，传统方法可能需要数周甚至数年才能达成解决方案。





奖励：仲裁员注册（可选）





如果您有兴趣成为 Arbstore 的仲裁者，该过程很简单。按照聊天机器人提供的说明进行操作 奥字节钱包 ，您还可以咨询 仲裁者指南 获取更多信息。









现在，在仲裁中创建合同 奥字节钱包 和 套利商店 是国际贸易的游戏规则改变者。它提供透明度、效率和成本效益，同时确保隐私和安全。通过执行这些步骤，您可以利用分布式账本技术 (DLT) 的力量，使您的国际交易和购买比以往更加顺畅和可靠。





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