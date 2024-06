Criação de contratos com arbitragem na carteira Obyte: um guia passo a passo

No mundo do comércio internacional, a confiança e a resolução de disputas são fundamentais. Tradicionalmente, estes dependiam de intermediários caros, mas ArbStore e a Obyte pode fazer a diferença para pequenos atores em todo o mundo. Agora você pode confiar em estranhos porque está protegido – e é tudo fácil e barato.





Este guia rápido orientará você no processo de criação de um contrato com arbitragem no Carteira Obyte e escolher um árbitro sem complicações ou etapas difíceis. Vamos!





Etapa 1: Baixe e configure a carteira Obyte





Para embarcar nesta jornada, ambas as partes envolvidas devem baixar e configurar o Carteira Obyte . Este aplicativo leve e fácil de usar está disponível para Android, iOS, Windows, Mac e Linux. Certifique-se de que as configurações de segurança estejam definidas de acordo com seus requisitos na seção "Preferências globais" e faça backup sua carteira . Em seguida, emparelhe suas carteiras adicionando-se como contatos na guia Bate-papo. Isso é necessário para compartilhar (e pagar) endereços posteriormente.









Etapa 2: Financie sua carteira





Desde contratos inteligentes em Obyte Para operar exclusivamente com criptomoedas, uma das partes, normalmente o comprador, deve financiar sua carteira com seu token baseado em Obyte de sua preferência. Novos usuários podem navegar até a guia "Receber" para encontrar um botão (“ Pegue-me moedas ”) para compra de novas moedas . Independentemente da moeda do contrato, é necessário ter algum GBYTE (token nativo da Obyte) em sua carteira para cobrir as taxas de transação, que normalmente são inferiores a US$ 1.









Etapa 3: discutir e criar o contrato





Agora vem a parte emocionante. As partes podem participar numa discussão e redigir o seu acordo externamente ou através do bate-papo criptografado recurso dentro da carteira Obyte. Este chat garante privacidade e confidencialidade. Quando ambas as partes estiverem satisfeitas com os termos, escreva e copie o contrato (em linguagem humana, então não se preocupe), mas primeiro…





Etapa 4: escolha um árbitro





A seleção de um árbitro é uma etapa crucial neste processo. A ArbStore oferece uma piscina de árbitros experientes com experiência em vários setores. Reserve um tempo para navegar pelos árbitros disponíveis e escolha aquele que melhor se adapta às suas necessidades. Os árbitros na plataforma podem ter seus próprios termos e taxas, oferecendo flexibilidade na seleção da opção certa para o seu cenário de negociação. Opcionalmente, você pode entrar em contato com o árbitro escolhido para verificar sua disponibilidade antes de escrever seu endereço Obyte no contrato (etapa obrigatória).









Etapa 5: implantar o contrato





O comprador deve compartilhar seu endereço Obyte com o vendedor. Isso permite que o vendedor inicie a criação de um contrato com arbitragem. Assim que o vendedor clicar no endereço, ele poderá preencher os detalhes necessários, incluindo os termos, condições, informações de pagamento e o endereço do árbitro selecionado. A outra parte aceita as condições em seu próprio dispositivo se concordar com todos os termos.









Etapa 6: Depositar Fundos e Enviar Mercadorias





Com os detalhes do contrato finalizados e assinados, o próximo passo é o comprador depositar os fundos acordados no contrato. Para isso, basta clicar no link do contrato no chat, e apertar o botão “Pagar X Tokens para Escrow”. Esta acção bloqueia efectivamente os fundos até que o condições predeterminadas são atendidas. O vendedor pode então proceder ao envio das mercadorias ou à entrega dos serviços acordados. Se tudo correr bem, o comprador precisará liberar o pagamento ao vendedor de sua própria carteira. E isso é uma negociação de sucesso!









Etapa 7: Processo de Arbitragem





Em caso de disputa, o processo de arbitragem entra em ação. A parte que inicia a disputa, conhecida como demandante, entra em contato com o árbitro selecionado e paga seus honorários. A arbitragem, então, envolve a apresentação de evidências e argumentos ao árbitro para avaliação. Entretanto, os fundos não estão disponíveis para as partes envolvidas no contrato.









Etapa 8: liberação de fundos





O árbitro examina cuidadosamente as provas e documentação apresentadas por ambas as partes. Com base na análise, eles tomam uma decisão e liberam os recursos para a parte vencedora. Embora esse processo possa não parecer extremamente rápido, é significativamente mais rápido do que os métodos tradicionais, que podem levar semanas ou até anos para chegar a uma resolução.





Bônus: Registro de Árbitro (Opcional)





Se você estiver interessado em se tornar um árbitro na Arbstore, o processo é simples. Siga as instruções fornecidas por um chatbot dentro do Carteira Obyte , e você também pode consultar o Guia do Árbitro para obter informações adicionais.









Agora, a criação de contratos com arbitragem no Carteira Obyte e a ArbStore é um divisor de águas para o comércio internacional. Ele fornece transparência, eficiência e economia, ao mesmo tempo que garante privacidade e segurança . Seguindo essas etapas, você pode aproveitar o poder da tecnologia de registro distribuído (DLT) para tornar suas transações e compras internacionais mais fáceis e confiáveis do que nunca.





