Création de contrats avec arbitrage dans Obyte Wallet : un guide étape par étape

Dans le monde du commerce international, la confiance et le règlement des différends sont primordiaux. Traditionnellement, ces derniers faisaient appel à des intermédiaires coûteux, mais ArbStore et Obyte peut faire la différence pour les petits acteurs du monde entier. Vous pouvez désormais faire confiance à des inconnus parce que vous êtes protégé, et tout cela est simple et peu coûteux.





Ce guide rapide vous guidera tout au long du processus de création d'un contrat avec arbitrage dans le Portefeuille Obyte et choisir un arbitre sans complications ni étapes difficiles. Allons-y!





Étape 1 : Téléchargez et configurez le portefeuille Obyte





Pour se lancer dans ce voyage, les deux parties impliquées doivent télécharger et configurer le Portefeuille Obyte . Cette application légère et conviviale est disponible pour Android, iOS, Windows, Mac et Linux. Assurez-vous que les paramètres de sécurité sont configurés selon vos besoins dans la section « Préférences globales » et sauvegardez ton portefeuille . Ensuite, associez vos portefeuilles en vous ajoutant mutuellement en tant que contacts dans l'onglet Chat. Ceci est nécessaire pour partager (et payer) les adresses plus tard.









Étape 2 : approvisionnez votre portefeuille





Depuis contrats intelligents dans Obyte fonctionnent exclusivement avec des crypto-monnaies, une partie, généralement l'acheteur, doit approvisionner son portefeuille avec son jeton Obyte préféré. Les nouveaux utilisateurs peuvent accéder à l'onglet "Recevoir" pour trouver un bouton (" Obtenez-moi des pièces ") pour acheter de nouvelles pièces . Quelle que soit la devise du contrat, il est nécessaire d'avoir du GBYTE (le jeton natif d'Obyte) dans votre portefeuille pour couvrir les frais de transaction, qui sont généralement inférieurs à 1 $.









Étape 3 : Discuter et créer le contrat





Vient maintenant la partie passionnante. Les parties peuvent engager une discussion et rédiger leur accord en externe ou via le chat crypté fonctionnalité dans le portefeuille Obyte. Ce chat garantit la confidentialité et la confidentialité. Une fois que les deux parties sont satisfaites des termes, procédez à la rédaction et à la copie du contrat (en langage humain, alors ne vous inquiétez pas), mais d'abord…





Étape 4 : Choisissez un arbitre





La sélection d'un arbitre est une étape cruciale dans ce processus. L'ArbStore propose une piscine d'arbitres expérimentés possédant une expertise dans diverses industries. Prenez votre temps pour parcourir les arbitres disponibles et choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins. Les arbitres de la plateforme peuvent avoir leurs propres conditions et frais, offrant ainsi une flexibilité dans la sélection de la solution adaptée à votre scénario commercial. En option, vous pouvez contacter l'arbitre choisi pour vérifier sa disponibilité avant d'inscrire son adresse Obyte dans le contrat (étape obligatoire).









Étape 5 : Déployer le contrat





L'acheteur doit partager son adresse Obyte avec le vendeur. Cela permet au vendeur d'initier la création d'un contrat avec arbitrage. Une fois que le vendeur a cliqué sur l'adresse, il peut renseigner les détails nécessaires, notamment les termes, conditions, les informations de paiement et l'adresse de l'arbitre sélectionné. L'autre partie accepte les conditions depuis son propre appareil s'il en accepte toutes les conditions.









Étape 6 : Déposer des fonds et expédier les marchandises





Une fois les détails du contrat finalisés et signés, l'étape suivante consiste pour l'acheteur à déposer les fonds convenus dans le contrat. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien du contrat dans le chat, et d'appuyer sur le bouton « Payer X jetons à Escrow ». Cette action bloque effectivement les fonds jusqu'à ce que le conditions prédéterminées sont remplies. Le vendeur peut alors procéder à l’expédition des marchandises ou à la prestation des services convenus. Si tout se passe bien, l'acheteur devra verser le paiement au vendeur depuis son propre portefeuille. Et c'est un échange réussi !









Étape 7 : Processus d'arbitrage





En cas de litige, la procédure d'arbitrage entre en jeu. La partie à l'origine du litige, appelée demandeur, contacte l'arbitre choisi et paie ses honoraires. L'arbitrage consiste donc à présenter des preuves et des arguments à l'arbitre pour évaluation. Pendant ce temps, les fonds ne sont pas disponibles pour les parties impliquées dans le contrat.









Étape 8 : Déblocage des fonds





L'arbitre examine attentivement les preuves et la documentation présentées par les deux parties. Sur la base de leur analyse, ils prennent une décision et remettent les fonds au parti gagnant. Bien que ce processus ne semble pas ultra-rapide, il est nettement plus rapide que les méthodes traditionnelles, qui peuvent prendre des semaines, voire des années, pour parvenir à une résolution.





Bonus : inscription de l'arbitre (facultatif)





Si vous souhaitez devenir arbitre dans l'Arbstore, le processus est simple. Suivez les instructions fournies par un chatbot dans le Portefeuille Obyte , et vous pouvez également consulter le Guide de l'arbitre pour des informations complémentaires.









Désormais, la création de contrats avec arbitrage dans le Portefeuille Obyte et le ArbStore change la donne pour le commerce international. Il offre transparence, efficacité et rentabilité tout en garantissant la confidentialité et la sécurité . En suivant ces étapes, vous pouvez exploiter la puissance de la technologie du grand livre distribué (DLT) pour rendre vos transactions et achats internationaux plus fluides et plus fiables que jamais.





Image vectorielle en vedette par storyset / Freepik