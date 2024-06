Ein Gespräch mit Wendy-Lynn McClean: Die 3 wichtigsten Eigenschaften eines Produktmanagers

In der Welt der Technologie steht Innovation im Mittelpunkt, und Produktmanager stehen im Mittelpunkt. Wir hatten die Gelegenheit, uns zusammenzusetzen Wendy-Lynn McClean , der Kopf dahinter intrico.io und ein gefeierter Produktmanagement-Berater und Coach. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hat Wendy-Lynn schon alles erlebt. Während wir uns unterhielten, fasste sie die Essenz eines erstklassigen PM in drei grundlegende Eigenschaften zusammen: Kommunikation, Neugier und datengesteuerte Entscheidungsfindung.

Kommunikation: Mehr als nur Worte

„ Produktmanager zu sein ist wie der ultimative Übersetzer von Ideen“, sagt Wendy-Lynn. „ Wir schließen ständig Lücken – sei es zwischen Teams, Stakeholdern oder Endbenutzern. “ Effektive Kommunikation geht für sie über einfache Worte hinaus. Es geht um aktives Zuhören, das Verfassen überzeugender Erzählungen und die Vereinfachung von Konzepten. Sie erinnert sich an einen Moment, als ein einfacher Blick auf das Telefon einer Führungskraft Bände über ihr Desinteresse verriet. „ Manchmal vermitteln die stillen Signale wie die Körpersprache oder die Atmosphäre in einem Raum mehr, als Worte jemals könnten“, bemerkt sie.





Sie fügt hinzu: „Die Geschichte eines Produkts kann Teams inspirieren, Visionen in Einklang bringen und Leidenschaft entfachen. Aber denken Sie daran, beim Geschichtenerzählen geht es nicht nur um die Geschichte selbst, sondern auch darum, wie effektiv Sie sie kommunizieren.“

Neugier: Das Fundament der Innovation

Wendy-Lynn glaubt, dass Neugier der oft übersehene Champion im Produktmanagement ist. „ Es ist das, was uns vom Erkennen eines Problems bis zur tatsächlichen Lösung verbindet“, erklärt sie begeistert. „Warum stellt sich diese Herausforderung für Benutzer immer wieder? Oder was zieht eine Gruppe von unserem Produkt an, schreckt eine andere jedoch ab?'





„ Die Welt eines Produktmanagers ist voller Unklarheiten. Wenn Sie nicht von Natur aus neugierig sind, fällt es Ihnen möglicherweise schwer, mit diesen Unsicherheiten umzugehen“, sagt sie.

Datengesteuerte Entscheidungsfindung: Der Kompass im Chaos

Während Daten wie ein modernes Schlagwort erscheinen mögen, besteht Wendy-Lynn darauf, dass sie der Kompass sind, der die Reise eines Premierministers leitet. „ Das Meer des Produktmanagements ist riesig und oft laut. Daten werden zu Ihrem Polarstern, der Ihnen Einblicke und Orientierung gibt. “ Sie stellt jedoch schnell fest, dass datengesteuert zu sein nicht bedeutet, datenblind zu sein. „Es geht nicht nur darum, was die Zahlen sagen, sondern auch darum, was sie möglicherweise nicht sagen.“





Wendy-Lynn stützt sich auf die Weisheit von Douglas Hubbard und bekräftigt, dass Daten zwar ein mächtiges Werkzeug sind, die aus Erfahrung und Wissen entstandene Intuition jedoch oft die Lücken füllt, die Rohdaten möglicherweise übersehen.

Jenseits des Kerns: Eine ganzheitliche Sicht

Auf die Frage nach anderen häufig genannten Merkmalen wie Empathie oder Anpassungsfähigkeit glaubt Wendy-Lynn, dass diese auf natürliche Weise mit den drei Kernmerkmalen verknüpft sind, die sie hervorhebt. „ Ein neugieriger PM wird von Natur aus einfühlsam sein. Er wird versuchen, die Schwachstellen der Benutzer, die Teamdynamik und allgemeine Marktveränderungen zu verstehen“, erklärt sie.





Wenn sie über ihren unkonventionellen Übergang von der Weinindustrie zu Technologiegiganten wie Amazon und Google nachdenkt, ist Wendy-Lynns Geschichte ein Beweis für die Kraft der Anpassungsfähigkeit, angetrieben von angeborener Neugier und fundiert durch Daten.





Ihre Leidenschaft geht über ihre Rolle hinaus und ist tief in der Betreuung aufstrebender Talente verwurzelt, insbesondere aus unterrepräsentierten Verhältnissen. Sie bemerkt: „ Beim Coaching geht es nicht um Beschönigung. Mein Ansatz ist direkt und stellt sicher, dass meine Kunden, gestärkt durch ehrliches Feedback, bereit sind, sich jeder Herausforderung zu stellen. “





Am Ende unseres Gesprächs wird deutlich, dass die Erkenntnisse von Wendy-Lynn McClean eine unschätzbare Orientierung für angehende Produktmanager bieten. Mit einem unerschütterlichen Fokus auf die Förderung von Kommunikationsfähigkeiten, die Förderung von Neugier und die Kultivierung einer datengesteuerten Denkweise können PMs ihre Produkte – und Karrieren – tatsächlich auf beispiellosen Erfolg ausrichten.