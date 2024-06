Uma conversa com Wendy-Lynn McClean: as três características mais importantes de um gerente de produto

No mundo da tecnologia, a inovação está no seu cerne e os gestores de produto estão no seu cerne. Tivemos a oportunidade de sentar com Wendy-Lynn McClean , o cérebro por trás intrico.io e um célebre consultor e treinador de gerenciamento de produtos. Com mais de 20 anos de experiência, Wendy-Lynn já viu de tudo. Enquanto conversávamos, ela destilou a essência de um PM de alto nível em três características fundamentais: Comunicação, Curiosidade e Tomada de Decisão Baseada em Dados.

Comunicação: mais do que apenas palavras

“ Ser gerente de produto é como ser o melhor tradutor de ideias”, menciona Wendy-Lynn. " Constantemente preenchemos lacunas – seja entre equipes, partes interessadas ou usuários finais. " Para ela, a comunicação eficaz vai além de simples palavras. Trata-se de ouvir ativamente, criar narrativas convincentes e simplificar conceitos. Ela se lembra de um momento em que o simples ato de um executivo olhar para o telefone revelou muito sobre seu desinteresse. “ Às vezes, os sinais silenciosos, como a linguagem corporal ou a atmosfera de uma sala, transmitem mais do que qualquer palavra jamais poderia”, observa ela.





Ela acrescenta: “A história de um produto pode inspirar equipes, alinhar visões e despertar paixão. Mas lembre-se, contar histórias não se trata apenas da história em si, mas da eficácia com que você a comunica”.

Curiosidade: o alicerce da inovação

Wendy-Lynn acredita que a curiosidade é o campeão frequentemente esquecido no gerenciamento de produtos. “ É o que nos conecta entre ver um problema e realmente resolvê-lo”, explica ela com entusiasmo. 'Por que esse desafio continua surgindo para os usuários? Ou o que atrai um grupo para o nosso produto, mas afasta outro?'





“ O mundo de um gerente de produto está cheio de ambigüidades. Se você não for curioso por natureza, poderá achar um desafio navegar por essas incertezas”, diz ela.

Tomada de decisão baseada em dados: a bússola no caos

Embora os dados possam parecer um lema moderno, Wendy-Lynn insiste que são a bússola que orienta a jornada de um PM. " O oceano do gerenciamento de produtos é vasto e muitas vezes barulhento. Os dados se tornam sua estrela do norte, oferecendo insights e orientação. " No entanto, ela observa rapidamente que ser orientado por dados não significa ser cego aos dados. "Não se trata apenas do que os números dizem, mas também do que eles podem não estar dizendo."





Com base na sabedoria de Douglas Hubbard, Wendy-Lynn reitera que, embora os dados sejam uma ferramenta poderosa, a intuição nascida da experiência e do conhecimento muitas vezes preenche as lacunas que os dados brutos podem deixar passar.

Além do núcleo: uma visão holística

Quando questionada sobre outras características frequentemente citadas, como empatia ou adaptabilidade, Wendy-Lynn acredita que elas se entrelaçam naturalmente com as três características principais que ela enfatiza. “ Um PM curioso será inerentemente empático. Ele procurará compreender os pontos problemáticos do usuário, a dinâmica da equipe e as mudanças mais amplas do mercado”, explica ela.





Refletindo sobre a sua transição não convencional da indústria do vinho para os escalões de gigantes da tecnologia como Amazon e Google, a história de Wendy-Lynn é uma prova do poder da adaptabilidade, alimentada pela curiosidade inerente e informada por dados.





Sua paixão vai além de sua função, profundamente enraizada na orientação de talentos emergentes, especialmente de origens sub-representadas. Ela comenta: " Coaching não é uma questão de adoçar. Minha abordagem é direta, garantindo que meus clientes, fortalecidos com feedback honesto, estejam prontos para enfrentar qualquer desafio. "





À medida que nossa conversa termina, fica evidente que os insights de Wendy-Lynn McClean oferecem uma orientação inestimável para aspirantes a gerentes de produto. Com um foco constante em nutrir habilidades de comunicação, fomentar a curiosidade e cultivar uma mentalidade baseada em dados, os PMs podem de fato orientar seus produtos – e carreiras – em direção a um sucesso incomparável.