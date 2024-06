Una conversación con Wendy-Lynn McClean: los 3 rasgos más importantes de un gerente de producto

En el mundo de la tecnología, la innovación está en el centro y los gerentes de producto están en el centro. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con Wendy Lynn McClean , el cerebro detrás intrico.io y un célebre asesor y entrenador de gestión de productos. Con más de 20 años a sus espaldas, Wendy-Lynn lo ha visto todo. Mientras conversábamos, ella destiló la esencia de un PM de primer nivel en tres rasgos fundamentales: comunicación, curiosidad y toma de decisiones basada en datos.

Comunicación: más que solo palabras

" Ser gerente de producto es como ser el traductor definitivo de ideas", menciona Wendy-Lynn. " Constantemente salvamos distancias, ya sea entre equipos, partes interesadas o usuarios finales. " Para ella, la comunicación eficaz va más allá de las simples palabras. Se trata de escuchar activamente, elaborar narrativas convincentes y simplificar conceptos. Recuerda un momento en el que el simple hecho de que un ejecutivo mirara su teléfono decía mucho de su desinterés. " A veces, las señales silenciosas, como el lenguaje corporal o la atmósfera de una habitación, transmiten más que cualquier palabra", señala.





Y añade: " La historia de un producto puede inspirar a los equipos, alinear visiones y encender la pasión. Pero recuerde, contar historias no se trata solo de la historia en sí, sino de la eficacia con la que se comunica".

Curiosidad: la base de la innovación

Wendy-Lynn cree que la curiosidad es el campeón que a menudo se pasa por alto en la gestión de productos. " Es lo que nos conecta desde ver un problema hasta resolverlo", explica con entusiasmo. '¿Por qué este desafío sigue surgiendo para los usuarios? ¿O qué atrae a un grupo hacia nuestro producto pero rechaza a otro?





" El mundo de un gerente de producto está lleno de ambigüedades. Si no tienes una curiosidad innata, puede que te resulte difícil navegar por estas incertidumbres", afirma.

Toma de decisiones basada en datos: la brújula en el caos

Si bien los datos pueden parecer un lema moderno, Wendy-Lynn insiste en que son la brújula que guía el viaje de un primer ministro. " El océano de la gestión de productos es vasto y, a menudo, ruidoso. Los datos se convierten en su estrella polar, ofreciendo ideas y dirección. " Sin embargo, se apresura a señalar que estar impulsado por los datos no implica estar cegado por los datos. "No se trata sólo de lo que dicen los números, sino también de lo que podrían no decir".





Basándose en la sabiduría de Douglas Hubbard, Wendy-Lynn reitera que si bien los datos son una herramienta poderosa, la intuición nacida de la experiencia y el conocimiento a menudo llena los vacíos que los datos sin procesar pueden pasar por alto.

Más allá del núcleo: una visión holística

Cuando se le pregunta sobre otros rasgos citados con frecuencia, como la empatía o la adaptabilidad, Wendy-Lynn cree que se entrelazan naturalmente con los tres rasgos centrales que ella enfatiza. " Un PM curioso será intrínsecamente empático. Buscará comprender los puntos débiles de los usuarios, la dinámica del equipo y los cambios más amplios del mercado", explica.





Al reflexionar sobre su transición poco convencional de la industria del vino a los escalones de gigantes tecnológicos como Amazon y Google, la historia de Wendy-Lynn es un testimonio del poder de la adaptabilidad, alimentada por la curiosidad inherente e informada por los datos.





Su pasión se extiende más allá de su función y está profundamente arraigada en la tutoría de talentos emergentes, especialmente de entornos subrepresentados. Ella comenta: " El coaching no se trata de endulzar. Mi enfoque es directo y garantiza que mis clientes, fortalecidos con comentarios honestos, estén listos para enfrentar cualquier desafío".





A medida que concluye nuestra conversación, es evidente que los conocimientos de Wendy-Lynn McClean ofrecen una guía invaluable para los aspirantes a gerentes de producto. Con un enfoque firme en fomentar las habilidades de comunicación, fomentar la curiosidad y cultivar una mentalidad basada en datos, los PM pueden de hecho dirigir sus productos (y sus carreras) hacia un éxito sin precedentes.