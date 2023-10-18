Wendy-Lynn McClean ile Söyleşi: Bir Ürün Yöneticisinin En Önemli 3 Özelliği

Teknoloji dünyasının merkezinde inovasyon vardır ve ürün yöneticileri de tam merkezindedir. Birlikte oturma şansımız oldu Wendy-Lynn McClean , arkasındaki beyinler intrico.io ve ünlü bir Ürün Yönetimi Danışmanı ve Koçu. Wendy-Lynn, 20 yılı aşkın süredir her şeyi gördü. Sohbet ederken birinci sınıf bir PM'nin özünü üç temel özelliğe ayırdı: İletişim, Merak ve Veriye Dayalı Karar Verme.

İletişim: Kelimelerden Daha Fazlası

Wendy-Lynn, " Ürün yöneticisi olmak, fikirlerin nihai tercümanı olmak gibidir " diyor. " Ekipler, paydaşlar veya son kullanıcılar arasındaki boşlukları sürekli olarak kapatıyoruz. " Ona göre etkili iletişim basit kelimelerin ötesine geçiyor. Aktif dinleme, ilgi çekici anlatılar oluşturma ve kavramları basitleştirmeyle ilgilidir. Bir yöneticinin telefonuna basit bir bakış hareketinin bile ilgisizliği hakkında çok şey ifade ettiği bir anı hatırlıyor. " Bazen beden dili veya bir odadaki atmosfer gibi sessiz ipuçları herhangi bir kelimenin ifade edebileceğinden daha fazlasını ifade eder " diye belirtiyor.





Şöyle ekliyor: " Bir ürünün hikayesi ekiplere ilham verebilir, vizyonları uyumlu hale getirebilir ve tutkuyu ateşleyebilir. Ancak unutmayın, hikaye anlatımı sadece hikayenin kendisiyle değil, onu ne kadar etkili bir şekilde ilettiğinizle de ilgilidir."

Merak: Yeniliğin Temeli

Wendy-Lynn, ürün yönetiminde sıklıkla gözden kaçırılan unsurun merak olduğuna inanıyor. Coşkuyla şöyle açıklıyor: " Bizi bir sorunu görmekten onu gerçekten çözmeye bağlayan şey budur ." 'Bu zorluk neden kullanıcıların karşısına çıkıp duruyor? Veya bir grubu ürünümüze çekerken diğerini geri çeviren şey nedir?'





" Bir ürün yöneticisinin dünyası belirsizliklerle doludur. Eğer doğuştan meraklı değilseniz, bu belirsizliklerin üstesinden gelmeyi zor bulabilirsiniz " diyor.

Veriye Dayalı Karar Verme: Kaostaki Pusula

Veriler modern bir slogan gibi görünse de Wendy-Lynn bunun bir Başbakan'ın yolculuğuna rehberlik eden pusula olduğu konusunda ısrar ediyor. " Ürün yönetimi okyanusu çok geniştir ve çoğu zaman gürültülüdür. Veriler, içgörü ve yönlendirme sunarak Kuzey Yıldızınız haline gelir. " Ancak, veriye dayalı olmanın, verilere kör olmak anlamına gelmediğini hemen fark ediyor. "Bu sadece rakamların size ne söylediğiyle ilgili değil, aynı zamanda söylemedikleriyle de ilgili."





Douglas Hubbard'ın bilgeliğinden yararlanan Wendy-Lynn, verilerin güçlü bir araç olmasına rağmen deneyim ve bilgiden doğan sezginin genellikle ham verilerin gözden kaçırabileceği boşlukları doldurduğunu yineliyor.

Özün Ötesi: Bütünsel Bir Bakış

Empati veya uyum sağlama gibi sıklıkla bahsedilen diğer özellikler sorulduğunda Wendy-Lynn, bunların doğal olarak vurguladığı üç temel özellik ile iç içe geçtiğine inanıyor. " Meraklı bir Proje Yöneticisi doğası gereği empatik olacaktır. Kullanıcıların sıkıntılı noktalarını, ekip dinamiklerini ve daha geniş pazar değişimlerini anlamaya çalışacaklardır " diye açıklıyor.





Wendy-Lynn'in şarap endüstrisinden Amazon ve Google gibi teknoloji devleri kademelerine alışılmadık geçişini yansıtan hikayesi, doğuştan gelen merakla beslenen ve verilerden beslenen uyarlanabilirliğin gücünün bir kanıtıdır.





Tutkusu, rolünün ötesine uzanıyor ve özellikle yeterince temsil edilmeyen arka planlardan gelen, ortaya çıkan yeteneklere mentorluk yapma konusunda derin köklere sahip. Şunları söylüyor: " Koçluk, şekerlemeyle ilgili değildir. Benim yaklaşımım doğrudandır; dürüst geri bildirimlerle desteklenen müşterilerimin her türlü zorlukla yüzleşmeye hazır olmalarını sağlar. "





Konuşmamız sona erdiğinde, Wendy-Lynn McClean'ın içgörülerinin gelecek vaat eden ürün yöneticileri için paha biçilmez rehberlik sunduğu açıkça görülüyor. İletişim becerilerini geliştirmeye, merakı teşvik etmeye ve veri odaklı bir zihniyet geliştirmeye kararlı bir şekilde odaklanan PM'ler, ürünlerini ve kariyerlerini gerçekten de benzersiz bir başarıya yönlendirebilir.