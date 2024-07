Die Leistungsfähigkeit datenbasierter wöchentlicher Vorhersagen in Web3 ausschöpfen

Von Karim Chaib, Gründer von Web3Intelligence Und Dopamin





Ich freue mich, Ihnen das transformative Potenzial unseres Tools „Weekly Predictions“ im Bereich der Kryptowährungsinvestitionen vorzustellen. In der dynamischen Welt von DeFi ist es nicht nur wichtig, den Markt und jede Münze zu verstehen, sondern unerlässlich. Der Bereich entwickelt sich ständig weiter und schwankt in rasantem Tempo. Personen, die nicht krypto-nativ sind, haben oft das Gefühl, Zutrittsschranke in einem Bereich, den viele als spekulativ und unvorhersehbar betrachtet haben. aktuelle Umfrage zeigt, dass trotz der vielen Fortschritte im Bereich dezentrale Finanzen und Kryptowährungen eine beträchtliche Anzahl von Benutzern immer noch unzufrieden mit der Benutzerfreundlichkeit der Anwendung und dem Zugriff auf das eigene Wallet ist. In meiner Firma bemühen wir uns, diese Barrieren abzubauen, indem wir extrem leistungsstarke One-Stop-Plattformen aufbauen, auf denen Benutzer lernen, investieren und die Leistung von Kryptowährungen in Echtzeit verfolgen können. Eines unserer innovativen Projekte ist Dopamine, und unser Tool „Weekly Predictions“ bringt Investitionen in Kryptowährungen auf den neuesten Stand und übertrifft wohl die heutigen traditioneller Finanzsektor (Tradfi) .





Im Kern ist Weekly Predictions ein Tool, das riesige Datenmengen analysiert – sowohl leicht verfügbare als auch proprietäre. Durch die Kombination von Blockchain-Analysen mit Social-Sentiment-Analysen bietet Predictions einen ganzheitlichen Überblick über die Marktlandschaft und liefert dem Benutzer genaue und umsetzbare Informationen. In einer Umfrage aus dem Jahr 2024 75 % der Befragten die Krypto besitzen, nutzen es als Anlageinstrument und „besitzen Krypto nicht, um sichere Zahlungen zu tätigen, NFTs zu kaufen oder weil sie glauben, dass es Währungen ersetzen wird“. Angesichts dieser überwältigenden anlagezentrierten Einstellung haben die Leute, die pessimistisch gegenüber Krypto sind, den Bereich gemieden, weil es an Regulierung und Sicherheit mangelt und/oder das Gefühl haben, nicht zu wissen, wie man es kauft und was man damit macht. Dopamine und sein regulierter und datenlastiger Rahmen schaffen eine Umgebung, in der sich Benutzer wohl genug fühlen, um sich zu informieren und sich beim Kauf-, Besitz- und Anlageprozess sicher zu fühlen.





Wir sammeln Daten aus Transaktionsvolumen, historischen Preisbewegungen und On-Chain-Aktivitäten verschiedener Kryptowährungen. Diese Daten werden dann mit KI-Modellen kombiniert, die interne Benutzerinteraktionen, externes Web3-Engagement und Daten von externen Web2-Social-Plattformen berücksichtigen. Dadurch entsteht ein wirklich umfassender Überblick über die Marktstimmung und -landschaft. Dieser mehrpunktige datengesteuerte Ansatz ermöglicht es Benutzern, fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wann sie ihre Krypto-Assets kaufen, verkaufen oder behalten. Sie denken vielleicht, es sei so, als hätten Sie Ihren eigenen persönlichen Quant in einer App, aber da liegen Sie falsch; die Vorhersagen sind so konzipiert, dass sie sich dem Kryptomarkt aus der Perspektive eines traditionellen Finanzberaters nähern.





Während der Bericht und Inhalt der wöchentlichen Vorhersagen nur wöchentlich aktualisiert werden, hält die Plattform mit Änderungen und Bewegungen in Echtzeit Schritt, ähnlich wie jeder Tradfi-Daytrader. Im Gegensatz zu diesen Tradfi-Plattformen lüftet Dopamine jedoch den Vorhang über die Vermögenswerte der Benutzer durch die Benutzerfreundlichkeit und Lesbarkeit der Plattform und vereinfacht sie selbst für die unerfahrensten Benutzer.





Wir legen auch großen Wert darauf, unsere Benutzer und Enthusiasten über die wichtigsten Konzepte im Krypto-Handel zu informieren. Unsere Benutzeroberfläche wurde optimiert und vereinfacht, um eine angenehme und intuitive Benutzererfahrung zu schaffen, die zum Experimentieren und Erkunden anregt. Obwohl Spaß und Erkundung wichtige Aspekte der Plattform sind, versuchen Dopamine – und $DOPE, das Token, mit dem die Funktion „Weekly Predictions“ freigeschaltet wird – die eigentliche Gamifizierung und das Pump-and-Dump-Ethos zu vermeiden, das die Krypto-Community mittlerweile belastet.





Jeder Bericht hebt eine Auswahl von Coins für die Woche hervor, die über messbare Daten verfügen, mit denen sich Benutzer beschäftigen können. Im Gegensatz zu allgemeinen Krypto-Nachrichtenberichten bietet der Inhalt Diskussionen zu jeder Coin mit assoziativer Analyse, die auf die aktuellen Bestände in der eigenen Brieftasche zugeschnitten ist.





Zusammenfassend ist das Tool „Weekly Predictions“ ein Beweis für das Potenzial datenbasierter Erkenntnisse im Kryptomarkt. Es ermöglicht Privatanlegern, fundierte Entscheidungen mit demokratisiertem Zugang zum Kryptohandel zu treffen, und trägt letztendlich zum Wachstum und zur Reife des Kryptomarktes insgesamt bei. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein Neuling in Sachen Krypto sind, das Tool ist eine wertvolle Bereicherung für Ihr Handelskit. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Blockchain-Daten, fortschrittlichen Algorithmen und KI können wir Benutzern wichtige Einblicke in Markttrends und -stimmungen bieten, ihnen helfen, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen und letztendlich den Umgang mit Kryptowährungen intuitiver, angenehmer und sicherer zu machen.









Über Karim Chaib

Karim Chaib, Gründer von Web3intelligence.com und der Architekt hinter der bahnbrechenden Super-App Dopamine, ist ein Serienunternehmer und eine zentrale Figur bei der Gestaltung von ETF- und digitalen Asset-Infrastrukturkomponenten großer Banken wie UBS, BBVA, Sygnum und des weltweit führenden Kernbankensystems Avaloq. Seine Expertise erstreckt sich auch auf die Pionierarbeit bei der Integration von Open Banking und künstlichen Intelligenztechnologien in Zusammenarbeit mit IBM. Unter Karims Führung Web3intelligence.com hat sich zu einer führenden Web3-Plattform entwickelt und bietet eine intuitive App, die nicht nur auf alltägliche Verbraucher zugeschnitten ist, sondern auch Kinder durch spielerisches Lernen von Seed-Phrasen einbindet. Die Plattform unterstützt auch Dopamin.tv , und ihr innovativer $DOPE-Token dient als Lizenzmodell, setzt einen globalen Standard in der Geldwäschebekämpfung und treibt die Web3-Innovation in verschiedenen Unternehmen voran. Zu Karims bemerkenswerten Beiträgen gehört die Leitung von Teams weltbekannter Kryptographen wie Gennaro, Goldfeder, Paillier, Goubin und DEFI-Guru Andre Cronje, was seinen Status als Visionär auf diesem Gebiet weiter festigt.





Über Dopamin

Das ultimative Krypto-Vermögensverwaltungstool, das KI und Compliance-Infrastruktur mit SuperApp-Funktionen kombiniert, wurde hauptsächlich auf Solana bereitgestellt, bevor es zu einem Multichain-Ökosystem erweitert wurde. Mit Dopamine können Sie alle Ihre Wallets und alle Ihre zentralisierten und dezentralisierten Börsen mit den neuesten KI- und Compliance-Fortschritten verwalten. Sie können Ihre Banken verbinden und an Launchpads, RWA und vielem mehr teilnehmen. Das Dopamine-Token ist ein Lizenztoken für die App, aber auch für Banken und Börsen, um auf alle APIs und Quellcodes zuzugreifen, die von web3intelligence.com erstellt wurden.