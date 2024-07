Exploiter la puissance des prévisions hebdomadaires basées sur les données dans Web3

Par Karim Chaib, fondateur de Web3Intelligence et Dopamine





Je suis ravi de partager avec vous le potentiel de transformation de notre outil de prévisions hebdomadaires dans le domaine de l'investissement en crypto-monnaie. Dans le monde dynamique de DeFi, comprendre le marché et chaque pièce n’est pas seulement important ; il est essentiel. L'espace évolue constamment et fluctue à un rythme rapide. Les personnes qui ne sont pas crypto-natives ressentent souvent le barrière à l'entrée dans un espace que beaucoup ont jugé spéculatif et imprévisible. UN récent sondage montre que même avec les nombreuses avancées dans le domaine de la finance décentralisée et de la crypto-monnaie, un nombre important d'utilisateurs ne sont toujours pas satisfaits de la commodité d'utilisation des applications et de l'accès à leur portefeuille. Dans mon entreprise, nous nous efforçons de briser ces barrières en créant des plates-formes uniques et extrêmement puissantes permettant aux utilisateurs d'apprendre, d'investir et de suivre les performances des crypto-monnaies en temps réel. L'un de nos projets innovants est Dopamine, et notre outil de prévisions hebdomadaires accélère les investissements dans les crypto-monnaies, dépassant sans doute les niveaux actuels. secteur bancaire de la finance traditionnelle (tradfi) .





À la base, Weekly Predictions est un outil qui analyse de grandes quantités de données, à la fois facilement disponibles et propriétaires. En combinant l'analyse de la blockchain avec l'analyse du sentiment social, Predictions offre une vue globale du paysage du marché, fournissant à l'utilisateur des informations précises et exploitables. Dans une enquête de 2024, 75% des répondants qui possèdent des cryptos l’utilisent comme un outil d’investissement et ne « possèdent pas de cryptos pour effectuer des paiements sécurisés, pour acheter des NFT ou parce qu’ils pensent qu’ils remplaceront les devises ». Compte tenu de cette attitude écrasante centrée sur l’investissement, les personnes baissières à l’égard de la cryptographie ont évité cet espace en raison du manque de réglementation et de sécurité et/ou du sentiment de ne pas savoir comment l’acheter et quoi en faire. La dopamine, sa réglementation et son cadre chargé en dates créent un environnement dans lequel les utilisateurs peuvent se sentir suffisamment à l'aise pour s'instruire et se sentir en confiance dans le processus d'achat, de possession et d'investissement.





Nous recueillons des données sur les volumes de transactions, les mouvements de prix historiques et les activités en chaîne de diverses crypto-monnaies. Ces données sont ensuite combinées à une modélisation d'IA qui prend en compte les interactions internes des utilisateurs, l'engagement Web3 externe et les données des plateformes sociales Web2 externes. Cela crée une vue véritablement complète du sentiment et du paysage du marché. Cette approche multipoint basée sur les données permet aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées quant au moment d’acheter, de vendre ou de conserver leurs actifs cryptographiques. Vous pensez peut-être que cela revient à avoir votre propre quant personnel dans une application, et vous auriez tort ; les prédictions sont conçues pour aborder le marché de la cryptographie tout en portant le chapeau d'un conseiller financier traditionnel.





Alors que le rapport et le contenu des prévisions hebdomadaires ne sont actualisés que chaque semaine, la plate-forme suit les changements et les mouvements en temps réel, comme n'importe quel day trader de trading. Cependant, contrairement à ces plateformes commerciales, Dopamine lève le voile sur les actifs des utilisateurs grâce à la facilité d'utilisation et à la lisibilité de la plateforme, la simplifiant même pour les utilisateurs les plus novices.





Nous nous engageons également à éduquer nos utilisateurs et passionnés sur les concepts les plus importants du trading de crypto. Notre interface a été rationalisée et simplifiée pour créer une expérience utilisateur agréable et intuitive qui encourage l'expérimentation et l'exploration. Cependant, bien que le plaisir et l'exploration soient des aspects essentiels de la plate-forme, Dopamine – et $DOPE, le jeton utilisé pour déverrouiller la fonctionnalité de prédictions hebdomadaires – cherchent à éviter la véritable philosophie de gamification et de pompage et de vidage qui en est venue à alourdir la communauté crypto. .





Chaque rapport met en évidence une sélection de pièces pour la semaine qui contiennent des données mesurables avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir. Contrairement aux rapports d'actualités cryptographiques généralisés, le contenu propose une discussion autour de chaque pièce, avec une analyse associative adaptée aux avoirs actuels dans le portefeuille.





En résumé, l'outil Weekly Predictions témoigne du potentiel des informations basées sur les données sur le marché de la cryptographie, permettant aux investisseurs particuliers de prendre des décisions éclairées grâce à un accès démocratisé au trading de cryptographie, et il contribue en fin de compte à la croissance et à la maturité du marché de la cryptographie. dans l'ensemble. Que vous soyez un trader chevronné ou un nouveau venu dans le domaine des cryptomonnaies, cet outil est un atout précieux dans votre kit de trading. En tirant parti de la puissance des données blockchain, des algorithmes avancés et de l'IA, nous sommes en mesure de fournir aux utilisateurs des informations clés sur les tendances et le sentiment du marché, les aidant ainsi à prendre des décisions d'investissement plus éclairées et, en fin de compte, à rendre l'engagement avec la crypto-monnaie plus intuitif, plus agréable et plus agréable. sûr.









À propos de Karim Chaïb

Karim Chaib, fondateur de Web3intelligence.com et l'architecte derrière la super application révolutionnaire Dopamine, est un entrepreneur en série et une figure centrale dans la conception des composants d'infrastructure d'ETF et d'actifs numériques de grandes banques telles que UBS, BBVA, Sygnum et le système bancaire de base, leader mondial, Avaloq. Son expertise s'étend à l'intégration pionnière des technologies bancaires ouvertes et d'intelligence artificielle en collaboration avec IBM. Sous la direction de Karim, Web3intelligence.com est devenue une plate-forme Web3 de premier plan, offrant une application intuitive qui s'adresse non seulement aux consommateurs quotidiens, mais qui engage également les enfants grâce à l'apprentissage ludique de phrases de départ. La plateforme alimente également Dopamine.tv , et leur jeton innovant $DOPE sert de modèle de licence, établissant une norme mondiale en matière de AML et stimulant l'innovation Web3 dans diverses entreprises. Les contributions notables de Karim incluent la direction d'équipes de cryptographes de renommée mondiale, telles que Gennaro, Goldfeder, Paillier, Goubin et le gourou du DEFI Andre Cronje, renforçant ainsi son statut de visionnaire dans le domaine.





À propos de la dopamine

L'outil ultime de gestion de patrimoine cryptographique, associant l'IA et l'infrastructure de conformité aux capacités de superApp, a été déployé principalement sur Solana avant de s'étendre à un écosystème multichaîne. Dopamine vous donne le pouvoir de gérer tous vos portefeuilles et tous vos échanges centralisés et décentralisés avec les dernières avancées en matière d'IA et de conformité. Vous pouvez connecter vos banques et participer aux rampes de lancement, aux RWA et bien plus encore. Le jeton Dopamine est un jeton de licence pour l'application mais également pour les banques et les bourses permettant d'accéder à toute l'API et au code source construits par web3intelligence.com