Desvendando o poder das previsões semanais baseadas em dados na Web3

Por Karim Chaib, fundador da Web3Inteligência e Dopamina





Tenho o prazer de compartilhar com vocês o potencial transformador da nossa ferramenta de Previsões Semanais no domínio do investimento em criptomoedas. No mundo dinâmico do DeFi, compreender o mercado e cada moeda não é apenas importante; é essencial. O espaço está em constante evolução e flutuando em um ritmo rápido. Indivíduos que não são cripto-nativos muitas vezes sentem a barreira à entrada num espaço que muitos consideraram especulativo e imprevisível. A pesquisa recente mostra que mesmo com as muitas incursões no espaço financeiro descentralizado e nas criptomoedas, uma quantidade significativa de usuários ainda está insatisfeita com a conveniência do uso do aplicativo e do acesso à carteira. Na minha empresa, estamos nos esforçando para quebrar essas barreiras, construindo plataformas extremamente poderosas e completas para os usuários aprenderem, investirem e acompanharem o desempenho da criptomoeda em tempo real. Um de nossos projetos inovadores é a Dopamina, e nossa ferramenta de Previsões Semanais está atualizando o investimento em criptomoedas, ultrapassando sem dúvida o atual setor bancário de finanças tradicionais (tradfi) .





Basicamente, as Previsões Semanais são uma ferramenta que analisa grandes quantidades de dados - tanto prontamente disponíveis quanto proprietários. Ao combinar a análise de blockchain com a análise de sentimento social, o Predictions oferece uma visão holística do cenário do mercado, fornecendo ao usuário informações precisas e acionáveis. Em uma pesquisa de 2024, 75% dos entrevistados quem possui criptografia a usa como ferramenta de investimento e não “possui criptografia para fazer pagamentos seguros, para comprar NFTs ou porque acham que ela substituirá moedas”. Considerando esta atitude esmagadoramente centrada no investimento, as pessoas pessimistas em relação à criptografia têm evitado o espaço por causa da falta de regulamentação e segurança e/ou da sensação de não saber como comprá-la e o que fazer com ela. A dopamina e sua regulamentação e estrutura com muitos dados criam um ambiente onde os usuários podem se sentir confortáveis o suficiente para se educarem e se sentirem confiantes no processo de compra, propriedade e investimento.





Coletamos dados de volumes de transações, movimentos históricos de preços e atividades em cadeia de diversas criptomoedas. Esses dados são então combinados com a modelagem de IA que leva em consideração as interações internas do usuário, o envolvimento externo da web3 e os dados de plataformas sociais externas da web2. Isso cria uma visão verdadeiramente abrangente do sentimento e do cenário do mercado. Essa abordagem multiponto baseada em dados permite que os usuários tomem decisões mais informadas sobre quando comprar, vender ou manter seus ativos criptográficos. Você pode pensar que é como ter seu próprio valor pessoal em um aplicativo e está errado; as previsões são projetadas para abordar o mercado de criptografia enquanto usam o chapéu de um consultor financeiro tradicional.





Embora o relatório e o conteúdo das Previsões Semanais sejam atualizados apenas semanalmente, a plataforma acompanha as mudanças e movimentos em tempo real, semelhante a qualquer trader diário de negociação. No entanto, ao contrário destas plataformas tradfi, a Dopamine está a abrir a cortina sobre os activos dos utilizadores através da facilidade de utilização e legibilidade da plataforma, simplificando-a até mesmo para os utilizadores mais novatos.





Também estamos altamente dedicados a educar nossos usuários e entusiastas sobre os conceitos mais importantes na negociação de criptografia. Nossa interface foi otimizada e simplificada para criar uma experiência de usuário agradável e intuitiva que incentiva a experimentação e a exploração. No entanto, embora a diversão e a exploração sejam aspectos vitais da plataforma, a Dopamina – e o $DOPE, o token usado para desbloquear o recurso Previsões Semanais – procuram evitar a gamificação real e o ethos de bombeamento e despejo que sobrecarregaram a comunidade criptográfica. .





Cada relatório destaca uma seleção de moedas da semana que possuem dados mensuráveis com os quais os usuários podem interagir. Ao contrário das notícias generalizadas sobre criptomoedas, o conteúdo oferece discussão em torno de cada moeda, com análise associativa adaptada aos ativos atuais da carteira.





Em resumo, a ferramenta de previsões semanais é uma prova do potencial dos insights baseados em dados no mercado de criptomoedas, capacitando os investidores de varejo a tomarem decisões informadas com acesso democratizado à negociação de criptomoedas e, em última análise, contribui para o crescimento e a maturidade do mercado de criptomoedas. geral. Quer você seja um trader experiente ou um novato na criptografia, a ferramenta é um ativo valioso em seu kit de negociação. Ao aproveitar o poder dos dados de blockchain, algoritmos avançados e IA, somos capazes de fornecer aos usuários insights importantes sobre tendências e sentimentos de mercado, ajudando-os a tomar decisões de investimento mais informadas e, em última análise, tornando o envolvimento com criptomoeda mais intuitivo, agradável e seguro.









Sobre Karim Chaib

Karim Chaib, fundador da Web3intelligence.com e o arquiteto por trás do superaplicativo inovador Dopamine, é um empreendedor em série e uma figura fundamental na formação de ETFs e componentes de infraestrutura de ativos digitais de grandes bancos como UBS, BBVA, Sygnum e o sistema bancário central líder mundial Avaloq. Sua experiência se estende ao pioneirismo na integração de tecnologias bancárias abertas e de inteligência artificial em colaboração com a IBM. Sob a liderança de Karim, Web3intelligence.com emergiu como uma plataforma web3 de primeira linha, oferecendo um aplicativo intuitivo que não apenas atende aos consumidores comuns, mas também envolve as crianças por meio do aprendizado gamificado de frases iniciais. A plataforma também alimenta Dopamina.tv , e seu token inovador $DOPE serve como modelo de licenciamento, estabelecendo um padrão global em AML e impulsionando a inovação da web3 em vários negócios. As contribuições notáveis de Karim incluem equipes líderes de criptógrafos de renome mundial, como Gennaro, Goldfeder, Paillier, Goubin e o guru da DEFI Andre Cronje, consolidando ainda mais seu status como um visionário na área.





Sobre a dopamina

A ferramenta definitiva de gerenciamento de patrimônio criptográfico, combinando IA e infraestrutura de conformidade com recursos de superApp, foi implantada principalmente em Solana antes de expandir para um ecossistema multichain. A dopamina lhe dá o poder de gerenciar todas as suas carteiras e todas as suas trocas centralizadas e descentralizadas com os mais recentes avanços em IA e conformidade. Você pode conectar seus bancos e participar de launchpads, RWA e muito mais. O token de dopamina é um token de licença para o aplicativo, mas também para bancos e bolsas acessarem toda a API e código-fonte criado por web3intelligence.com