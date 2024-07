Analizando el poder de las predicciones semanales basadas en datos en Web3

Por Karim Chaib, fundador de Web3Inteligencia y dopamina





Me complace compartir con ustedes el potencial transformador de nuestra herramienta de Predicciones Semanales en el ámbito de la inversión en criptomonedas. En el dinámico mundo de DeFi, comprender el mercado y cada moneda no sólo es importante; es esencial. El espacio está en constante evolución y fluctúa a un ritmo rápido. Las personas que no son cripto-nativos a menudo sienten la barrera de entrada en un espacio que muchos han considerado especulativo e impredecible. A encuesta reciente muestra que incluso con los numerosos avances en el espacio de las finanzas descentralizadas y las criptomonedas, una cantidad significativa de usuarios todavía están insatisfechos con la conveniencia del uso de las aplicaciones y el acceso a la billetera. En mi empresa, nos esforzamos por derribar estas barreras mediante la creación de plataformas integrales extremadamente poderosas para que los usuarios aprendan, inviertan y realicen un seguimiento del rendimiento de las criptomonedas en tiempo real. Uno de nuestros proyectos innovadores es Dopamina, y nuestra herramienta de Predicciones Semanales está acelerando la inversión en criptomonedas, superando posiblemente las actuales. sector bancario financiero tradicional (tradfi) .





En esencia, Weekly Predictions es una herramienta que analiza grandes cantidades de datos, tanto disponibles como patentados. Al combinar el análisis de blockchain con el análisis del sentimiento social, Predictions ofrece una visión holística del panorama del mercado, brindando al usuario información precisa y procesable. En una encuesta de 2024, 75% de los encuestados quienes poseen criptomonedas las utilizan como herramienta de inversión y no "poseen criptomonedas para realizar pagos seguros, comprar NFT o porque creen que reemplazarán a las monedas". Teniendo en cuenta esta abrumadora actitud centrada en la inversión, las personas que son bajistas con respecto a las criptomonedas han estado evitando el espacio debido a la falta de regulación y seguridad y/o la sensación de no saber cómo comprarlas y qué hacer con ellas. La dopamina y su regulación y su marco de citas crean un entorno en el que los usuarios pueden sentirse lo suficientemente cómodos como para educarse y sentirse seguros en el proceso de compra, posesión e inversión.





Recopilamos datos de volúmenes de transacciones, movimientos históricos de precios y actividades en cadena de varias criptomonedas. Luego, estos datos se combinan con modelos de IA que tienen en cuenta las interacciones internas de los usuarios, la participación externa en Web3 y los datos de plataformas sociales externas en Web2. Esto crea una visión verdaderamente completa del sentimiento y el panorama del mercado. Este enfoque multipunto basado en datos permite a los usuarios tomar decisiones más informadas sobre cuándo comprar, vender o mantener sus criptoactivos. Quizás pienses que es como tener tu propio quant personal en una aplicación, y estarías equivocado; Las predicciones están diseñadas para acercarse al mercado de las criptomonedas mientras se desempeña como un asesor financiero tradicional.





Si bien el informe y el contenido de Predicciones semanales solo se actualizan semanalmente, la plataforma se mantiene al día con los cambios y movimientos en tiempo real, de manera similar a cualquier operador de comercio intradía. Sin embargo, a diferencia de estas plataformas tradfi, Dopamine está abriendo el telón de los activos de los usuarios a través de la facilidad de uso y legibilidad de la plataforma, simplificándola incluso para los usuarios más novatos.





También estamos muy dedicados a educar a nuestros usuarios y entusiastas sobre los conceptos más importantes del comercio de criptomonedas. Nuestra interfaz se ha optimizado y simplificado para crear una experiencia de usuario placentera e intuitiva que fomente la experimentación y la exploración. Sin embargo, si bien la diversión y la exploración son aspectos vitales de la plataforma, la dopamina (y $DOPE, el token utilizado para desbloquear la función de predicciones semanales) buscan evitar la gamificación real y el espíritu de bombeo y descarga que ha llegado a agobiar a la comunidad criptográfica. .





Cada informe destaca una selección de monedas de la semana que tienen datos mensurables con los que los usuarios pueden interactuar. A diferencia de los informes generalizados de noticias sobre criptomonedas, el contenido ofrece discusión sobre cada moneda, con análisis asociativo que se adapta a las tenencias actuales en la billetera.





En resumen, la herramienta de Predicciones Semanales es un testimonio del potencial de los conocimientos basados en datos en el mercado de las criptomonedas, lo que permite a los inversores minoristas tomar decisiones informadas con acceso democratizado al comercio de criptomonedas y, en última instancia, contribuye al crecimiento y la madurez del mercado de las criptomonedas. en general. Ya sea que sea un operador experimentado o un recién llegado a las criptomonedas, la herramienta es un activo valioso en su kit de operaciones. Al aprovechar el poder de los datos de blockchain, los algoritmos avanzados y la inteligencia artificial, podemos brindar a los usuarios información clave sobre las tendencias y el sentimiento del mercado, ayudándolos a tomar decisiones de inversión más informadas y, en última instancia, haciendo que el compromiso con las criptomonedas sea más intuitivo, agradable y seguro.









Acerca de Karim Chaib

Karim Chaib, fundador de Web3intelligence.com y el arquitecto detrás de la innovadora súper aplicación Dopamine, es un emprendedor en serie y una figura fundamental en la configuración de ETF y componentes de infraestructura de activos digitales de los principales bancos como UBS, BBVA, Sygnum y el sistema bancario central líder mundial Avaloq. Su experiencia se extiende hasta ser pionero en la integración de tecnologías de banca abierta e inteligencia artificial en colaboración con IBM. Bajo el liderazgo de Karim, Web3intelligence.com se ha convertido en una plataforma web3 de primer nivel, que ofrece una aplicación intuitiva que no solo atiende a los consumidores cotidianos sino que también involucra a los niños a través del aprendizaje gamificado de frases iniciales. La plataforma también potencia Dopamina.tv , y su innovador token $DOPE sirve como modelo de licencia, estableciendo un estándar global en AML e impulsando la innovación web3 en varios negocios. Las contribuciones notables de Karim incluyen equipos líderes de criptógrafos de renombre mundial, como Gennaro, Goldfeder, Paillier, Goubin y el gurú de DEFI Andre Cronje, lo que consolida aún más su estatus como visionario en el campo.





Acerca de la dopamina

La herramienta definitiva de gestión de patrimonio criptográfico, que combina inteligencia artificial e infraestructura de cumplimiento con capacidades de superApp, se implementó principalmente en Solana antes de expandirse a un ecosistema de múltiples cadenas. Dopamine le brinda el poder de administrar todas sus billeteras y todos sus intercambios centralizados y descentralizados con los últimos avances en inteligencia artificial y cumplimiento. Puede conectar sus bancos y participar en plataformas de lanzamiento, RWA y mucho más. El token de dopamina es un token de licencia para la aplicación, pero también para que los bancos y las bolsas accedan a toda la API y el código fuente creado por web3intelligence.com.