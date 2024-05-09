揭秘 Web3 中数据驱动的每周预测的力量

作者：Karim Chaib Web3Intelligence 和 多巴胺





我很高兴与您分享我们的每周预测工具在加密货币投资领域的变革潜力。在动态的 DeFi 世界中，了解市场和每种代币不仅重要；而且必不可少。这个领域在不断发展和快速波动。非加密货币原生者经常会感觉到 进入壁垒 在许多人认为充满投机和不可预测的领域。 最近的调查 表明，尽管去中心化金融和加密货币领域取得了许多进展，但仍有相当一部分用户对应用程序使用和访问钱包的便利性不满意。在我的公司，我们正努力打破这些障碍，为用户构建极其强大的一站式平台，让他们可以实时学习、投资和跟踪加密货币的表现。我们的创新项目之一是 Dopamine，我们的每周预测工具正在加速加密货币的投资，可以说超越了今天的 传统金融 (tradfi) 银行业 。





从本质上讲，每周预测是一种分析大量数据（包括现成数据和专有数据）的工具。通过将区块链分析与社会情绪分析相结合，预测提供了市场格局的整体视图，为用户提供了准确且可操作的信息。在 2024 年的一项调查中， 75% 的受访者 拥有加密货币的人将其用作投资工具，而不是“拥有加密货币来进行安全支付、购买 NFT，或者因为他们认为它会取代货币”。考虑到这种压倒性的以投资为中心的态度，那些对加密货币持悲观看法的人一直在避开这个领域，因为缺乏监管和安全性和/或不知道如何购买和如何处理它。多巴胺及其监管和日期繁重的框架创造了一个环境，用户可以感到足够舒适地自我教育，并在购买、拥有和投资的过程中充满信心。





我们收集各种加密货币的交易量、历史价格变动和链上活动的数据。然后将这些数据与人工智能建模相结合，该建模考虑了内部用户交互、外部 web3 参与度以及来自外部 web2 社交平台的数据。这可以真正全面地了解市场情绪和格局。这种多点数据驱动的方法使用户能够做出更明智的决定，决定何时购买、出售或持有加密资产。您可能认为这类似于在应用程序中拥有自己的个人量化分析师，但您错了；这些预测旨在以传统金融顾问的身份进入加密市场。





虽然每周预测报告和内容每周更新一次，但该平台会跟上实时变化和动向，与任何传统金融日内交易商一样。然而，与这些传统金融平台不同的是，Dopamine 通过平台的易用性和可读性揭开了用户资产的面纱，即使是最新手的用户也能轻松上手。





我们还致力于教育我们的用户和爱好者有关加密货币交易的最重要概念。我们的界面经过精简和简化，以创造令人愉悦和直观的用户体验，鼓励实验和探索。然而，虽然乐趣和探索是平台的重要方面，但 Dopamine 和用于解锁每周预测功能的代币 $DOPE 试图避免实际的游戏化和哄抬和抛售精神，这些精神已经成为加密货币社区的负担。





每份报告都重点介绍了本周精选的一些代币，这些代币具有可供用户参与的可衡量数据。与一般的加密新闻报道不同，内容围绕每种代币进行讨论，并根据用户钱包中的当前持有量进行关联分析。





总而言之，每周预测工具证明了加密市场中数据驱动洞察的潜力，使散户投资者能够通过民主化的加密交易做出明智的决策，并最终促进整个加密市场的增长和成熟。无论您是经验丰富的交易者还是加密新手，该工具都是您交易工具包中的宝贵资产。通过利用区块链数据、高级算法和人工智能的力量，我们能够为用户提供有关市场趋势和情绪的关键洞察，帮助他们做出更明智的投资决策，并最终使加密货币的参与更加直观、愉快和安全。









关于 Karim Chaib

创始人 Karim Chaib Web3intelligence.com 他是开创性超级应用 Dopamine 的架构师，是一位连续创业者，也是塑造瑞银、BBVA、Sygnum 等主要银行和世界领先核心银行系统 Avaloq 的 ETF 和数字资产基础设施组件的关键人物。他的专业知识延伸到与 IBM 合作开创开放银行和人工智能技术的整合。在 Karim 的领导下， Web3intelligence.com 已成为首屈一指的 web3 平台，提供直观的应用程序，不仅迎合日常消费者的需求，还通过游戏化的种子短语学习吸引儿童。该平台还支持 多巴胺电视 ，其创新的 $DOPE 代币充当许可模式，为 AML 树立了全球标准，并推动了各个业务领域的 web3 创新。Karim 的杰出贡献包括领导世界知名密码学家团队，如 Gennaro、Goldfeder、Paillier、Goubin 和 DEFI 大师 Andre Cronje，进一步巩固了他作为该领域远见卓识者的地位。





关于多巴胺

这款终极加密财富管理工具将人工智能和合规基础设施与超级应用功能相结合，主要部署在 Solana 上，之后扩展到多链生态系统。Dopamine 让您能够利用最新的人工智能和合规性进步来管理所有钱包以及所有中心化和去中心化交易所。您可以连接您的银行并参与启动板、RWA 等。Dopamine 代币是应用程序的许可代币，也是银行和交易所访问 web3intelligence.com 构建的所有 API 和源代码的许可代币



