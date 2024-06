Fantasy Metaverse Darklume – Der Vorverkauf ist LIVE

**CASAL DI BASSO CS, Italien, 29. April 2024/Chainwire/--**Darklume VR, ein Vorreiter in der VR-Unterhaltungsbranche, gibt stolz die Einführung von DarkLume VR bekannt, einer erstaunlichen virtuellen Welt, in der der Benutzer Spaß, Unterhaltung und Fantasy-Elemente wie nie zuvor erleben kann.

Die Mission von DarkLume VR ist es, ein dynamisches und immersives Metaversum zu schaffen, in dem Benutzer sich mit Gleichgesinnten verbinden und den Inbegriff von Luxus und Raffinesse erleben können.





Darklume VR versetzt Spieler in eine Welt, in der Realität auf Fantasie trifft, und bietet ein unglaubliches Maß an Immersion, das die Grenzen zwischen der physischen und der virtuellen Welt verschwimmen lässt. Durch Spitzentechnologie und innovatives Design bietet Darklume VR Online-Gamern ein noch nie dagewesenes immersives Erlebnis mit atemberaubender Grafik und realistischer Klanglandschaft.





Benutzer können das Nachtleben von DarkLumes mit atemberaubenden Tanzflächen und virtuellen Clubs erkunden, ihre inneren Gefühle entfachen und digitalen Reichtum anhäufen. Benutzer können langfristige Beziehungen aufbauen oder ihre Strategien planen, um online Geld zu verdienen und reich zu werden.





„Wir bei Darklume haben uns zum Ziel gesetzt, die Grenzen virtueller Unterhaltung und des Spaßes zu erweitern“, sagte der CEO von Darklume. „Mit Darklume VR definieren wir nicht nur das immersive Metaverse-Erlebnis neu, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten für Kreativität, Zusammenarbeit und Erkundung im virtuellen Bereich.“

Zu den Hauptfunktionen von Darklume VR gehören:

DLUME-Währung:

Verwenden Sie DarkLumes native Währung DLUME, um an allen Aktivitäten innerhalb von DarkLume VR teilzunehmen. Sie dient als primäres Tauschmittel. Je mehr DLUME-Münzen der Benutzer hat, desto mehr Spaß und Freude macht er.

Staatsbürgerschaft

Jedes Land im DarkLume Metaverse bietet Staatsbürgerschaft durch den Besitz eines bestimmten Mindesttokens.

Die Staatsbürgerschaft behalten

Um die Staatsbürgerschaft des Landes zu behalten, muss der Benutzer die auf ihn erhobenen Steuern zahlen. Andernfalls wird ihm die Staatsbürgerschaft entzogen.

Benutzer können ihre DLUME-Münzen für verschiedene Aktivitäten ausgeben und sie in Darklume VR verdienen, indem sie an sozialen Aktivitäten teilnehmen. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass jeder Benutzer ohne Einkommensquelle Arbeitslosengeld erhält, dieses jedoch nicht für persönliche Zwecke verwenden kann.





Über Darklume

DarkLume VR präsentiert ein einzigartiges virtuelles Metaverse-Konzept, das soziale Interaktion, Fantasy-Elemente und ein gamifiziertes Ökosystem kombiniert. Durch seine nativen Token, DLUME, können Benutzer ihre unerfüllten Wünsche in der virtuellen Welt erfüllen. Zu den Elementen gehören monatliche Arbeitslosenlöhne, gegenseitiges Trinkgeldgeben, Hilfe für die Gesellschaft und die Teilnahme an sozialen Aktivitäten.





DarkLume überschreitet seine Grenzen, um Spaß, Fantasie und Unterhaltung auf einem ganz neuen Niveau zu bieten, zusammen mit wunderschönen Spielen zum Entdecken. Mit der kontinuierlichen Unterstützung treuer Investoren und einer aktiven Community strebt DarkLume VR danach, ein Niveau zu erreichen, das jenseits aller Vorstellungskraft liegt.

Für weitere Updates können Benutzer DarkLume VR beitreten Telegramm und folge ihnen auf Þjórsárden

Kontakt

Osvaldo Rizzo

[email protected]

Diese Geschichte wurde von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier.