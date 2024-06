Fantasy Metaverse Darklume – A pré-venda está AO VIVO

**CASAL DI BASSO CS, Itália, 29 de abril de 2024/Chainwire/--**Darklume VR, pioneira na indústria de entretenimento VR, anuncia orgulhosamente o lançamento do DarkLume VR, um incrível mundo virtual onde o usuário pode se divertir, entretenimento e elementos de fantasia como nunca antes.

A missão do DarkLume VR é criar um metaverso dinâmico e envolvente no qual os usuários possam se conectar com pessoas que pensam como você e experimentar o epítome do luxo e da sofisticação. Os usuários podem participar da pré-venda aqui.





Darklume VR transporta os jogadores para um reino onde a realidade encontra a fantasia, oferecendo um nível inacreditável de imersão que confunde os limites entre os mundos físico e virtual. Através de tecnologia de ponta e design inovador, Darklume VR oferece aos jogadores online uma experiência imersiva como nunca antes, proporcionando visuais impressionantes e paisagens sonoras realistas.





Os usuários podem entrar na vida noturna DarkLumes com pistas de dança e clubes virtuais de tirar o fôlego, despertando seus sentimentos íntimos e acumulando riqueza digital. Os usuários podem construir relacionamentos duradouros ou planejar suas estratégias para ganhar dinheiro online e ficar ricos.





“Na Darklume, estamos comprometidos em ultrapassar os limites do entretenimento e diversão virtual”, disse o CEO da Darklume. “Com Darklume VR, não estamos apenas redefinindo a experiência imersiva do metaverso, mas também abrindo novas possibilidades de criatividade, colaboração e exploração dentro do reino virtual.”

Os principais recursos do Darklume VR incluem:

Moeda DLUME:

Use a moeda nativa do DarkLume, DLUME, para participar de qualquer uma das atividades do DarkLume VR. Serve como principal meio de troca. Quanto mais moedas DLUME o usuário tiver, maior será a taxa de diversão e prazer.

Cidadania do país

Cada país dentro do Metaverso DarkLume oferece cidadania mantendo um token mínimo específico.

Manter a cidadania

Para manter a cidadania no país, o usuário deve pagar os impostos que lhe são cobrados; caso contrário, sua cidadania será revogada.

Os usuários podem gastar suas moedas DLUME em várias atividades e ganhá-las no Darklume VR participando de atividades sociais. Outro fato interessante aqui é que todo usuário sem nenhuma fonte de renda receberá salário-desemprego, mas não poderá ser usado para ganho pessoal.





Para comemorar o lançamento do Darklume VR, Darklume está oferecendo um lançamento aéreo especial no valor de US$ 15.000. Os usuários podem visitar o DarkLume VR Twitter (X) lidar, completar a pequena tarefa e tornar-se parte do mundo dos seus sonhos.

Sobre Darklume

DarkLume VR apresenta um conceito único de metaverso virtual que combina interação social, elementos de fantasia e um ecossistema gamificado. Através de seus tokens nativos, DLUME, os usuários podem realizar seus desejos não realizados no mundo virtual. Os elementos incluem salários mensais de desemprego, gorjetas mútuas, ajuda à sociedade e envolvimento em atividades sociais.





DarkLume está ultrapassando seus limites para oferecer diversão, fantasia e entretenimento de outro nível, junto com belos jogos para explorar. Com o apoio contínuo de investidores leais e uma comunidade ativa, DarkLume VR se esforça para atingir um nível além do que se pode imaginar.

Para mais atualizações, os usuários podem ingressar no DarkLume VR Telegrama e siga-os Twitter

Contato

Osvaldo Rizzo

[email protected]

