幻想元宇宙 Darklume - 预售现已开启

**意大利 CASAL DI BASSO CS，2024 年 4 月 29 日/Chainwire/--**VR 娱乐行业的先驱者 Darklume VR 自豪地宣布推出 DarkLume VR，这是一个令人惊叹的虚拟世界，用户可以在其中体验前所未有的乐趣、娱乐和幻想元素。

DarkLume VR 的使命是创建一个动态且身临其境的虚拟世界，让用户可以与志同道合的人联系，体验奢华和精致的典范。用户可以加入预售 这里。





Darklume VR 将玩家带入一个现实与幻想交织的境界，提供令人难以置信的沉浸感，模糊了物理世界和虚拟世界的界限。通过尖端技术和创新设计，Darklume VR 为在线游戏玩家提供前所未有的沉浸式体验，提供令人惊叹的视觉效果和逼真的音效。





用户可进入 DarkLumes 的夜生活，体验惊心动魄的舞池和虚拟俱乐部，点燃内心的情感，积累数字财富。用户可以建立长久的关系，或制定策略，在网上赚钱，致富。





Darklume 首席执行官表示：“在 Darklume，我们致力于突破虚拟娱乐和乐趣的界限。借助 Darklume VR，我们不仅重新定义了身临其境的虚拟世界体验，还为虚拟领域的创造力、协作和探索开辟了新的可能性。”

Darklume VR 的主要功能包括：

DLUME货币：

使用 DarkLume 的原生货币 DLUME 参与 DarkLume VR 内的任何活动。它是主要的交换媒介。用户拥有的 DLUME 币越多，乐趣和享受的程度就越高。

国家公民身份

DarkLume Metaverse 中的每个国家都通过持有最低限度的特定代币来提供公民身份。

维护公民身份

为了保留该国的公民身份，用户必须缴纳向其征收的税款；否则，他们的公民身份将被取消。

用户可以将 DLUME 币用于各种活动，并通过参与社交活动在 Darklume VR 中赚取这些币。另一个有趣的事实是，每个没有任何收入来源的用户都将收到失业工资，但这些工资不能用于个人利益。





为了庆祝 Darklume VR 的推出，Darklume 提供价值 15,000 美元的特别空投。用户可以访问 DarkLume VR 推特（X） 处理、完成小任务，成为他们梦想世界的一部分。

关于 Darklume

DarkLume VR 呈现了一种独特的虚拟元宇宙概念，结合了社交互动、幻想元素和游戏化生态系统。通过其原生代币 DLUME，用户可以在虚拟世界中实现未实现的愿望。这些元素包括每月失业工资、互相给小费、帮助社会和参与社交活动。





DarkLume 不断突破界限，提供更高层次的乐趣、奇幻和娱乐，以及可供探索的精美游戏。在忠实投资者和活跃社区的持续支持下，DarkLume VR 力求达到超乎想象的水平。

如需更多更新，用户可以加入 DarkLume VR 电报 并关注他们 推特

接触

奥斯瓦尔多·里佐

[email protected]

本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里。



