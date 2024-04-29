幻想元宇宙 Darklume - 预售现已开启

**意大利 CASAL DI BASSO CS，2024 年 4 月 29 日/Chainwire/--**VR 娱乐行业的先驱者 Darklume VR 自豪地宣布推出 DarkLume VR，这是一个令人惊叹的虚拟世界，用户可以在其中体验前所未有的乐趣、娱乐和幻想元素。
DarkLume VR 的使命是创建一个动态且身临其境的虚拟世界，让用户可以与志同道合的人联系，体验奢华和精致的典范。用户可以加入预售
Darklume VR 将玩家带入一个现实与幻想交织的境界，提供令人难以置信的沉浸感，模糊了物理世界和虚拟世界的界限。通过尖端技术和创新设计，Darklume VR 为在线游戏玩家提供前所未有的沉浸式体验，提供令人惊叹的视觉效果和逼真的音效。
用户可进入 DarkLumes 的夜生活，体验惊心动魄的舞池和虚拟俱乐部，点燃内心的情感，积累数字财富。用户可以建立长久的关系，或制定策略，在网上赚钱，致富。
Darklume 首席执行官表示：“在 Darklume，我们致力于突破虚拟娱乐和乐趣的界限。借助 Darklume VR，我们不仅重新定义了身临其境的虚拟世界体验，还为虚拟领域的创造力、协作和探索开辟了新的可能性。”
使用 DarkLume 的原生货币 DLUME 参与 DarkLume VR 内的任何活动。它是主要的交换媒介。用户拥有的 DLUME 币越多，乐趣和享受的程度就越高。
DarkLume Metaverse 中的每个国家都通过持有最低限度的特定代币来提供公民身份。
为了保留该国的公民身份，用户必须缴纳向其征收的税款；否则，他们的公民身份将被取消。
用户可以将 DLUME 币用于各种活动，并通过参与社交活动在 Darklume VR 中赚取这些币。另一个有趣的事实是，每个没有任何收入来源的用户都将收到失业工资，但这些工资不能用于个人利益。
为了庆祝 Darklume VR 的推出，Darklume 提供价值 15,000 美元的特别空投。用户可以访问 DarkLume VR
DarkLume VR 呈现了一种独特的虚拟元宇宙概念，结合了社交互动、幻想元素和游戏化生态系统。通过其原生代币 DLUME，用户可以在虚拟世界中实现未实现的愿望。这些元素包括每月失业工资、互相给小费、帮助社会和参与社交活动。
DarkLume 不断突破界限，提供更高层次的乐趣、奇幻和娱乐，以及可供探索的精美游戏。在忠实投资者和活跃社区的持续支持下，DarkLume VR 力求达到超乎想象的水平。
如需更多更新，用户可以加入 DarkLume VR
奥斯瓦尔多·里佐
本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息