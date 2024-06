Fantasy Metaverse Darklume - La prévente est en direct

**CASAL DI BASSO CS, Italie, 29 avril 2024/Chainwire/--**Darklume VR, pionnier de l'industrie du divertissement VR, annonce fièrement le lancement de DarkLume VR, un monde virtuel incroyable où l'utilisateur peut s'amuser, du divertissement et des éléments fantastiques comme jamais auparavant.

La mission de DarkLume VR est de créer un métaverse dynamique et immersif dans lequel les utilisateurs peuvent se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et découvrir la quintessence du luxe et de la sophistication. Les utilisateurs peuvent rejoindre la prévente ici.





Darklume VR transporte les joueurs dans un royaume où la réalité rencontre la fantaisie, offrant un niveau d'immersion incroyable qui brouille les frontières entre les mondes physique et virtuel. Grâce à une technologie de pointe et un design innovant, Darklume VR offre aux joueurs en ligne une expérience immersive comme jamais auparavant, offrant des visuels époustouflants et des paysages sonores réalistes.





Les utilisateurs peuvent entrer dans la vie nocturne de DarkLumes avec des pistes de danse à couper le souffle et des clubs virtuels, enflammant leurs sentiments intérieurs et accumulant de la richesse numérique. Les utilisateurs peuvent nouer des relations durables ou planifier leurs stratégies pour gagner de l’argent en ligne et devenir riches.





"Chez Darklume, nous nous engageons à repousser les limites du divertissement et du plaisir virtuels", a déclaré le PDG de Darklume. "Avec Darklume VR, nous redéfinissons non seulement l'expérience immersive du métaverse, mais ouvrons également de nouvelles possibilités de créativité, de collaboration et d'exploration au sein du royaume virtuel."

Les principales fonctionnalités de Darklume VR incluent :

Devise du DLUME :

Utilisez la devise native de DarkLume, DLUME, pour participer à l'une des activités de DarkLume VR. Il sert de principal moyen d’échange. Plus l'utilisateur possède de pièces DLUME, plus le taux de plaisir et de plaisir est élevé.

Citoyenneté du pays

Chaque pays du DarkLume Metaverse offre la citoyenneté en détenant un jeton spécifique minimum.

Maintenir la citoyenneté

Pour conserver la citoyenneté dans le pays, l'utilisateur doit payer les impôts qui lui sont imposés ; sinon, leur citoyenneté sera révoquée.

Les utilisateurs peuvent dépenser leurs pièces DLUME pour diverses activités et les gagner dans Darklume VR en s'engageant dans des activités sociales. Un autre fait intéressant ici est que chaque utilisateur sans aucune source de revenus recevra des salaires de chômage, mais ceux-ci ne pourront pas être utilisés à des fins personnelles.





Pour célébrer le lancement de Darklume VR, Darklume propose un airdrop spécial d'une valeur de 15 000 $. Les utilisateurs peuvent visiter le DarkLume VR Twitter (X) gérer, accomplir la petite tâche et faire partie de leur monde de rêve.

À propos de Darklume

DarkLume VR présente un concept de métaverse virtuel unique combinant interaction sociale, éléments fantastiques et écosystème gamifié. Grâce à ses jetons natifs, DLUME, les utilisateurs peuvent réaliser leurs désirs non satisfaits dans le monde virtuel. Les éléments comprennent des salaires de chômage mensuels, des pourboires mutuels, une aide à la société et la participation à une activité sociale.





DarkLume repousse ses limites pour offrir du plaisir, de la fantaisie et du divertissement d'un autre niveau, ainsi que de superbes jeux à explorer. Avec le soutien continu d’investisseurs fidèles et d’une communauté active, DarkLume VR s’efforce d’atteindre un niveau au-delà de ce que l’on peut imaginer.

