Custom React Hook For Tracking Clicks Outside of the Component

582 reads

@ welly welly Code x Design ✨





⚡️ Live demo: react-cool-onclickoutside is a React hook to trigger callback when user clicks outside of the target component(s) area. It's a useful logic for UI interaction design (IxD) like dismiss a dropdown menu, modal or tooltip etc. Help you guys ❤️ it.⚡️ Live demo: https://react-cool-onclickoutside.netlify.app

Features

🎣 Listens for clicks outside based on React hook.

👯‍♀️ Supports multiple refs to cover more use cases.

🧻 Uses passive event listeners to improve scrolling performance.

⛔️ Scrollbar can be excluded from the callback of outside clicks.

🙈 Ignores certain elements during the event loop.

🙉 Enables you to stop listening for outside clicks when needed.

🔩 Supports custom refs for some reasons.

📜 Supports TypeScript type definition.

🗄️ Server-side rendering friendly.

🦠 Tiny size (~ 1.4KB gzipped). No external dependencies, aside for the react.

Quick Start (demo code)

Common use case.

import React, { useState } from "react" ; import useOnclickOutside from "react-cool-onclickoutside" ; const Dropdown = () => { const [openMenu, setOpenMenu] = useState( false ); const ref = useOnclickOutside( () => { setOpenMenu( false ); }); const handleClickBtn = () => { setOpenMenu(!openMenu); }; return ( < div > <button onClick={handleClickBtn}>Button</button> {openMenu && <div ref={ref}>Menu</div> } </ div > ); };

Support multiple refs. Callback only be triggered when user clicks outside of the registered components.

import React, { useState } from "react" ; import useOnclickOutside from "react-cool-onclickoutside" ; const App = () => { const [showTips, setShowTips] = useState( true ); const ref = useOnclickOutside( () => { setShowTips( false ); }); return ( < div > {showTips && ( <> <div ref={ref}>Tooltip 1</div> <div ref={ref}>Tooltip 2</div> </> )} </ div > ); };

Ignore Elements by CSS Class Name

ignore-onclickoutside CSS class name. If you want explicit control over the class name, use the ignoreClass option. You can tell react-cool-onclickoutside to ignore certain elements during the event loop by theCSS class name. If you want explicit control over the class name, use theoption.

import React, { useState } from "react" ; import useOnclickOutside from "react-cool-onclickoutside" ; // Use default CSS class name const App = () => { const ref = useOnclickOutside( () => { // Do something... }); return ( < div > <div ref={ref}>I'm a 🍕</div> <div>Click me will trigger the event's callback</div> <div className="ignore-onclickoutside"> Click me won't trigger the event's callback </div> </ div > ); }; // Use the CSS class name that you defined const App = () => { const ref = useOnclickOutside( () => { // Do something... }, { ignoreClass : "my-ignore-class" } ); return ( < div > <div ref={ref}>I'm a 🍕</div> <div>Click me will trigger the event's callback</div> <div className="my-ignore-class"> Click me won't trigger the event's callback </div> </ div > ); };

Disabling the Event Listener

In case you want to disable the event listener for performance reasons or fulfill some use cases. We provide the disabled option for you. Once you set it as true, the callback won’t be triggered.

import React, { useState } from "react" ; import useOnclickOutside from "react-cool-onclickoutside" ; const App = () => { const [disabled, setDisabled] = useState( false ); const ref = useOnclickOutside( () => { // Do something... }, { disabled } ); const handleBtnClick = () => { setDisabled( true ); }; return ( < div > <button onClick={handleBtnClick}> Stop listening for outside clicks </button> <div ref={ref}>I'm a 🍎</div> </ div > ); };

Thanks for reading, for more usage details checkout the project's GitHub page: https://github.com/wellyshen/react-cool-onclickoutside

You can also install this package is distributed via npm

$ yarn add react-cool-onclickoutside # or $ npm install --save react-cool-onclickoutside

Tags