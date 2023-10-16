2024-2025 年即将到来的加密货币牛市的 15 大趋势

有许多趋势最初被大多数人忽视。然而，如果你认识到它们的真正潜力并证明是正确的，你就可以发大财。在本文中，我想概述新兴的加密货币行业趋势，我相信这一趋势即将到来。我将重点介绍一些想法，供您思考并得出自己的结论。





今年二月，我已经在迪拜举行的区块链生活会议上谈到了下一次牛市的潜在趋势。在那里我只是简单地触及了主要内容。现在我想深入探讨更多细节，尤其是在我半年前的演讲之后，许多趋势已经向前迈出了重要一步。









我们什么时候可以期待下一次牛市？简而言之，加密货币市场是周期性运行的，2023 年我们不太可能看到任何有趣的事情。关键是下一次市场飙升发生在比特币减半之后的某个时间。比特币供应的减少是牛市的催化剂。





下一次比特币减半将发生在 2024 年 4 月。我的 Jets.capital 团队进行的技术分析表明，到那个月，比特币汇率应该徘徊在 42,000 美元左右。在此事件之后，到 2024 年底，我认为加密货币市场将开始增长，并有可能在 2025 年创下历史新高。





这种增长将从哪里开始？

机构投资者增加新的流动性。许多银行和大型机构会将其管理的部分资产分配给加密货币。 新项目的出现促进了加密货币的大规模采用和新用例。当前的熊市为即将到来的周期中大规模采用的激增奠定了基础，届时可能会有创纪录数量的新用户加入加密货币领域。在牛市期间，加密货币的新用户数量每次都会创下纪录：2013年、2017年、2021年都是如此，2025年很可能也是如此。从历史上看，牛市一直导致新加密货币大量涌入用户数量，如 2013 年、2017 年、2021 年所见，并可能在 2025 年再次出现。 大型 web2 项目过渡到 web3 。







增长的主要驱动力将是 web2 项目，这些项目将开始集体向 web3 过渡。这一转变将为加密货币市场引入全新的受众。值得注意的是，这种转变将是渐进的，并且将从引入熟悉公司的 web3 产品开始。一个很好的例子是 Nike，它最近成功推出了 NFT 市场，其中包括将在 EA Sports 游戏中使用的 Swoosh NFT 运动鞋。





4）新项目发布

目前，大量项目正处于不同的开发和测试阶段。其中许多基于加密货币社区尚未发现其潜力的技术（例如 ZK-rollup、Optimistic Rollups）。这些创新解决方案预计于 2024 年第一季度和第二季度左右进入市场。





现在让我们深入探讨趋势。





1.元宇宙

分析数据，未来几年元宇宙市场的增长预测相当令人印象深刻。









在这里我们可以看到到 2030 年市场规模的粗略估计。平均而言，这是当前整个加密货币市场规模的 10 倍。重要的是，这些数据基于不断涌现的重大新举措。例如，迪拜推出了广泛的元界战略，设定了未来五年的目标：将区块链和元界公司的数量增加五倍，并成为元界数字经济的第一大地区。与此同时，我们将看到微软、苹果、亚马逊、Alphabet、Nvidia等大型科技公司推出元宇宙。此外，我们还可能看到国家元宇宙，例如来自中国的元宇宙。





逻辑问题是我们是否真的需要大量元节以及公共和私有元节如何相互作用。我相信最终只有少数能够在这场竞争中生存下来，但我们将在下一次牛市中见证大量元宇宙的发展。

2.游戏Fi

此部分源自上一个部分：元宇宙。





许多人认为加密货币领域的 GameFi 行业已经死亡。但他们谈论的是过去的 GameFi 项目。这些项目没有高质量的图形，而且游戏通常是建立在庞氏骗局模型上的。只要有新资金不断涌入，这些游戏就会蓬勃发展。然而，一旦提款数量开始超过投入数量，该游戏就会面临很快消亡的巨大风险。其中许多项目缺乏图形和复杂的游戏化算法；人们主要只是被快速利润的承诺所吸引。





尽管如此，如果我们将观点转向积极的一面，GameFi 目前正在吸引创纪录的投资水平。即使在我的基金投资组合中，也存在大量 GameFi 项目——几乎每四分之一就有一个。









全球主要视频游戏开发商也在区块链上准备自己的项目和解决方案（例如，最近的 合伙 （PUBG 开发商 Krafton Ventures 和 Cosmos）。再次强调，用户进入这个行业是为了赚快钱，而不是为了游戏本身。因此，未来还有很多工作要做：在游戏中构建适当的代币经济和 AAA 图形，解决游戏化问题，以便玩家玩游戏是为了乐趣和享受，而不仅仅是为了赚钱。当这个问题得到解决后，该项目就有很大的机会实现增长并保持较长的生命周期。





在整个生命周期中，许多流行游戏已经载入史册，有些已经被修改，例如《CS：GO》和《CS 1.6》。 FIFA每年都会发布新版本的游戏，具有新的游戏机制和游戏玩法。但大多数游戏在 3-5 年后就会消失并失去昔日的辉煌。





如果我们能够投资几十年来一直处于领先地位的 GameFi 项目，我会很高兴。然而，我不会欺骗自己认为游戏会永远持续下去。我相信，即将到来的大规模采用周期之一将通过 GameFi 出现，将新用户带入加密货币行业。因此，我们将见证视频游戏和加密货币行业之间更深刻的交叉。

3. 粉丝代币

首先，我相信他们的时代还没有到来。目前它缺乏任何重要的用例。然而，如果我们考虑BNB，它在2017年才允许降低币安交易所的佣金。现在，它已经转变为一个庞大的生态系统。





目前，全球许多运动队都推出了粉丝代币，每个代币都有自己的忠实受众。想象一下，当这些团队建立一个由服务、商品和粉丝代币组成的生态系统时。









让我分享一个说明性的故事。我是早期购买 CHZ 代币的人之一。我的主要业务是Listing.Help机构，我们帮助各种加密项目在交易所上市。几年前，我的团队注意到 PSG 和尤文图斯足球俱乐部出现了第一批球迷代币，我要求他们编写这些代币的团队并提出列表，因为它们仅添加在一个名为 Chiliz 的未知平台上。项目团队的回应是这样的：“感谢您的提议。我们很乐意开始与您合作，但我们对加密货币一无所知，我们不想让单独的团队与之互动。我们的重点是足球业务，与加密货币和代币相关的一切都是 Chiliz 的责任。”





当我收到这个回复时，我立刻兴奋起来。这就是它——早期阶段的潜在金矿，可以推动大规模采用。我大量投资了 Chiliz 代币，以及 PSG、BAR、JUV 和其他俱乐部的一堆代币。这些代币仅在 Chiliz 上交易，在其他地方没有存在。在上一次牛市期间，我部分兑现了约 60 倍的回报。然而，老实说，粉丝代币并没有完全发挥其潜力，因为我最初相信它们会进一步增长。





这是一个关于粉丝代币和运动队之间强有力整合的必要性的故事，而不仅仅是足球俱乐部——例如一级方程式赛车队（Alpine 赛车队与币安有成功的合作伙伴关系）。迟早，这些代币可能会出现新的用例。





在当前的熊市期间，我花了相当多的时间分析现有粉丝代币的表现，尤其是那些经历了最显着下跌的粉丝代币。我发现了市值较低且交易量有限的主要被低估的粉丝代币。获取它们是一个耗时的过程，因为即使是少量购买也会对代币的增长产生显着影响。





我现在已经达到了这样的程度：我的投资组合包含大量粉丝代币，并且我拥有一些流通代币的很大一部分。你问哪些？稍后我可能会写一篇特别的文章，其中我将揭示我的选择并解释其背后的原因（也许，在下一次牛市结束时）。但是，请注意，我可能会犯错误，因此我不提供财务建议。





粉丝代币的进一步整合及其现实世界用例的出现可能会有助于进一步的大规模采用和整个加密货币领域。虽然这些粉丝代币中的大多数可能仍会保留为代币，但即使在此时，其中一些也可能是隐藏的宝石。





4、非同质化代币









首先，NFT是高风险资产，是熊市中损失最严重的资产。这里的主要问题是大多数藏品在二级市场上缺乏交易量。几个月后，NFT 的数量就减少了，人们最终只是收集它。





这个问题可以归因于此类 NFT 缺乏深思熟虑的用例以及作者缺乏长期计划。在我看来，NFT 技术的潜力很大程度上尚未实现。 NFT 市场的下一个显着增长可能来自采用 NFT 的品牌和音乐行业，正如耐克最近的例子所示。此外，我们正在见证技术本身的发展，随着新的 NFT 标准（例如 ERC-6551、Ordinals 和 BRC-721e）的引入、NFT 借贷市场的出现、NFT 扩展到更多网络、 BAYC 生态系统等大型项目的兴起，其中包括 Otherdeed 和 Metaverse 等产品。





5. 去中心化金融





如果你查看图表，你会发现 DeFi 中的冻结资金（TVL）数量已经大致相当于一家美国大型银行的资金数量。









在即将到来的牛市中，我预计 DeFi 的锁定资金量将大幅增长。而且协议本身将更加安全。新版本的多链服务和借贷协议也将出现。我们将见证市场上更深入集成的去中心化协议，这些协议也与真实资产交互。





6.筹款新方式









显然，最常见的筹款方法是通过风险投资，但情况并非总是如此。我们见证了 ICO 时代，筹集资金所需要做的就是创建一个网站并投放广告。然后是加密货币交易所的 IEO 时代，随后是启动板和各种类型的 IDO。





预测下一步的筹款方式具有挑战性，但我个人预计会出现一种新的自动化筹款方式。





7.现实世界资产的代币化





早在 2018 年，我在Blockchain Life 的演讲中就谈到了这一趋势至少要到 2025 年才会出现。我的公司多年来一直与资产代币化市场的领先参与者保持沟通。尽管如此，我们观察到许多大公司仍然没有做好准备，但他们正在尝试个别子公司的代币化。他们正在将这些子公司带到较小的交易所来测试其运作方式。









与此同时，房产、酒店和类似资产的代币化尚不可行。没有重大的成功案例。经常有人向我提出这样的请求：“我们在黑山有一家酒店，我们想对其进行出售或代币化。”我们试图解释一下，目前还没有成功的案例，尤其是没有二级市场。例如，如果您获得代表保加利亚等地房地产的代币，您可以在哪里出售它，谁有兴趣购买它？市场还没有准备好。然而，由于 Centrifuge、Ondo、Maple Finance 等现有项目的发展、新解决方案和整体市场成熟度，现实世界资产的代币化可能会在未来几年的下一次牛市中开始。



8. 去中心化组织

DAO 作为一种项目管理机制是未来，但其全部潜力尚未实现。一旦成功实施用于适应和实施 DAO 的便捷工具以及用于管理大型组织的微调机制，它们将能够显示出令人难以置信的受欢迎程度增长。这就是为什么我们基金的投资组合还包括 DAO 构建者，并且我们正在非常积极地监控这个行业。







DAO 在加密货币行业中提供了完全不同的体验。其参与者不断寻找新的解决方案和治理模式。因此，DAO 的指数级增长随时可能发生，而且毫无疑问会发生在下一次牛市结束之前。到时候，我们的基金就需要在这个方向上选择最有前景的项目。

9.人工智能+web3

人工智能已经出现在加密货币领域。基于人工智能并为人们提供必要且方便的服务的项目可能会在下一次牛市中经历显着增长。





我在今年 2 月的演讲中也讨论了加密领域的 AI 话题，不到一个月的时间，我们看到了许多与 AI 相关的新项目的出现。不久前，大家看到了人工智能算法去中心化平台SingularityNET的代币AGIX的活跃增长。此后，许多类似的项目相继启动。



在Jets.Capital ，我们正在积极研究和参与此类项目。仅3月份，我们就接触了350多个新项目。不幸的是，有许多项目试图在人工智能炒作浪潮中筹集资金，尽管它们背后没有任何实质性内容。令人震惊的是，一些不太知名的基金正在追逐这些项目，希望获得巨大的收益，尽管他们充分意识到这些项目缺乏实质内容。





不幸的是，市场上充斥着许多这样的黑幕项目，除了 AI 前缀之外，这些代币与 meme 代币没有什么不同。

10. 加密钱包

自从2019年第一次TWT空投以来，我就一直在谈论这个趋势。当时一位好朋友告诉我要关注它。我弄清楚了如何以及为了什么，之后我开始在各个方面谈论这个代币的前景。









接下来，我开始跟踪钱包代币的表现。但资本增长的动力将来自加密钱包与 Telegram 或 WhatsApp 等服务的更深入整合。就 Telegram 而言，它现在已经存在，但还没有达到如此深入的用户交互水平。此外，加密货币钱包趋势的流行将受到Metamask钱包代币进入市场的影响。

11.广泛的加密支付

下一次牛市和大规模采用的兴起的主要成果之一应该是，在许多国家，我们将能够用加密货币支付我们周围的一切：从酒店到超市的食品。很多商品、机票的支付服务也会添加加密货币作为支付手段。现在有部分可能做到这一点，但你必须寻找这样的地方。

十二、行业监管

我们已经习惯了加密货币行业不断受到立法机构的争论。然而，最近全球加密货币监管出现了突破：欧洲议会通过了加密资产市场（ MiCA ）。因此，在美国近期事态发展的背景下，欧盟司法管辖区对加密货币公司变得更具吸引力。我相信MiCA也可以成为其他国家和地区加密货币市场监管的典范。





在下一次牛市中，我们将看到对加密货币领域的适当监管，并允许使用加密货币作为支付手段。减缓这一进程的国家可能会被远远抛在后面。

13. L2和其他可扩展性解决方案

L2 解决方案是通过执行链下交易来提高 1 层区块链吞吐量的协议。它们构建在第 1 层区块链之上（例如以太坊之上的 Optimism 和 Arbitrum），旨在提供高吞吐量和效率。







过去几年中涌现出许多新的 L2 （甚至第一个 L3 解决方案也出现了）。 Arbitrum、Optimism、zkSync 和 StarkNet 是目前社区中讨论最多的 L2 解决方案。在主网启动之前，数十种解决方案和概念目前正处于获得投资和开发的不同阶段。在未来一两年内，我们将看到一系列此类解决方案，在其上推出最先进的 DeFi、NFT、GameFi 和 DAO 应用程序，并在其上扩展现有的去中心化应用程序。

14.安全解决方案

我想大家都看过加密货币项目被黑客攻击的频率和数量的统计数据。一方面，这是令人震惊的。但与此同时，它也是创建新安全解决方案的巨大市场。新的智能合约审计公司、新的交易筛选服务、安全资金存储提供商和许多其他解决方案仍在开发过程中。对它们的需求远远超过供应。在牛市期间，对它们的需求更大。

15. 空投

当我在 2019 年区块链生活中被问到这个问题时——如何在没有任何投资的情况下从加密货币中赚钱——我总是说：进入空投。许多公司为各种代币活动每人分配 5-10 美元。其中许多代币在上一个牛市周期中增长得相当好。





但那时，很少有人将职业空投作为赚钱工具。 Uniswap 的空投在 2021 年引起了广泛关注。2022 年，空投话题开始活跃起来。而Arbitrum空投成功后，这个话题也越来越受到关注。例如，那些以前使用过该网络的人将获得 4250 ARB，相当于约 5000 美元。你听过很多关于不同回报的故事，但我对我们基金团队成员的一位程序员朋友感到惊讶。仅这次空投他就赚了超过 1000 万美元。





当然，当你听到这样的故事时，你会想跑去做空投，但这些都是项目提供体面空投的孤立案例。这对于初学者来说是有好处的。在这里赚点小本钱也不错。特别是如果这些项目将在下一个牛市中大幅增长。

我相信在未来的1-2年内这个话题将会发展，我们应该特别关注那些资金筹集良好并且在进入市场后有能力保持代币利率的项目。项目受益于被谈论和向资金展示：看，我们有一个庞大而活跃的社区。





然而，对于项目来说，重要的是不要得意忘形，因为他们必须回购大部分代币，并通过有能力的做市来维持汇率。最终，项目可能会进行更少量的空投，以便在自己的代币价格上进行更有能力的工作。





另一个重要细节：我们已经看到了进入潜在空投接收者名单的机制的发展。 Galxe 和 Zealy 等新服务似乎正在与社区活动合作，并且反女巫机制正在得到改进。





最后的想法

这些是下一个牛市期间最强劲的 15 个主要趋势。总的来说，我看的数量很大，大约有30个。我认为这篇文章已经太长了。随着时间的推移，我将尝试发布完整的列表。





再次强调，本文不是财务建议。这只是我根据我的经验进一步发展市场的愿景。我要指出的是，有些趋势还远没有完全发展（比如 2018 年的 DeFi 市场），我试图强调它们。在 2025 年底重温这篇文章，看看我的观点有多正确，将会很有趣。





我想用一句话来结束这篇文章：进入市场的最佳切入点就是现在。





如果您查看比较互联网用户数量和加密货币数量的图表，您可以看到它们的增长动力是相同的。在撰写本文时，我们暂定为 1999 年。更进一步，我们拥有什么？正确答案是：网络泡沫。









未来几年，新规模的牛市正在等待着我们。可以与网络泡沫相媲美。但现在加密货币项目将会出现泡沫。在这次泡沫之后，许多项目将会消亡，但其中一些项目将成为新的宝石，将紧紧嵌入我们的生活中，就像互联网泡沫的后代：谷歌、亚马逊、微软和其他公司一样。





我也祝愿你能够定义正确的宝石并发财。瓦格米！