Las 15 principales tendencias del próximo mercado alcista de las criptomonedas en 2024-2025

Existen numerosas tendencias que la mayoría de la gente inicialmente descarta. Sin embargo, si percibe su potencial real y demuestra que tiene razón, puede hacer una buena fortuna. Aquí, en este artículo, quiero ofrecer una descripción general de las tendencias nacientes de la industria de la criptografía, que creo que llegarán pronto. Destacaré ideas para que pienses y saques tus propias conclusiones.





En febrero de este año, ya hablé sobre las tendencias potenciales en el próximo mercado alcista durante la conferencia Blockchain Life en Dubai. Allí solo toqué brevemente los principales. Ahora quiero profundizar en muchos más detalles, sobre todo porque muchas tendencias han dado un importante paso adelante después de mi discurso de hace medio año.









¿Cuándo podemos esperar la próxima corrida alcista? En pocas palabras, el mercado de las criptomonedas opera en ciclos y es poco probable que veamos algo interesante en 2023. La clave es que el próximo aumento del mercado se producirá en algún momento después de la reducción a la mitad del bitcoin. Esta reducción en la oferta de bitcoins es el catalizador de un mercado alcista.





La próxima reducción a la mitad de Bitcoin se producirá en abril de 2024. El análisis técnico realizado por mi equipo en Jets.capital sugiere que para ese mes, el tipo de cambio de Bitcoin debería rondar los 42.000 dólares. Después de este evento y para finales de 2024, creo que el mercado de las criptomonedas comenzará a crecer, con potencial de alcanzar un nuevo máximo histórico en 2025.





¿De dónde se originará este crecimiento?

Impulso de nueva liquidez por parte de inversores institucionales. Muchos bancos y grandes instituciones asignarán una parte de sus activos bajo gestión a las criptomonedas. Surgimiento de nuevos proyectos que faciliten la adopción masiva y nuevos casos de uso de las criptomonedas. El actual mercado bajista sienta las bases para un aumento extraordinario en la adopción masiva durante el próximo ciclo, cuando es probable que un número récord de nuevos usuarios se unan al criptoespacio. Durante las corridas alcistas, el número de nuevos usuarios de la criptomoneda marcó un ritmo récord cada vez: fue en 2013, 2017, 2021 y es probable que así sea en 2025. Históricamente, las corridas alcistas han llevado constantemente a una notable afluencia de nuevas criptomonedas. usuarios, como se vio en 2013, 2017, 2021 y probablemente se repita en 2025. Transición de grandes proyectos web2 a web3 .







El principal impulsor del crecimiento serán los proyectos web2, que comenzarán su transición masiva a web3. Este cambio está preparado para introducir una audiencia completamente nueva en el mercado de las criptomonedas. Es importante señalar que dicha transición será gradual y comenzará con la introducción de productos web3 de empresas conocidas. Un gran ejemplo es Nike, que recientemente lanzó con éxito su mercado NFT, con zapatillas Swoosh NFT que se usarían en los juegos de EA Sports.





4) Lanzamiento de nuevos proyectos.

Actualmente, una gran cantidad de proyectos se encuentran en varias fases de desarrollo y prueba. Muchos de ellos se basan en tecnologías cuyo potencial aún no ha sido descubierto por la comunidad de criptomonedas (por ejemplo, ZK-rollup, Optimistic Rollups). Está previsto que estas soluciones innovadoras lleguen al mercado alrededor del primer y segundo trimestre de 2024.





Ahora profundicemos en las tendencias.





1. Metaverso

Al analizar los datos, las proyecciones de crecimiento para el mercado del metauniverso durante los próximos años son bastante impresionantes.









Aquí podemos ver estimaciones aproximadas del tamaño del mercado para 2030. En promedio, esto es 10 veces el tamaño de todo el mercado actual de criptomonedas. Es importante destacar que estos datos se basan en nuevas iniciativas importantes que surgen constantemente. Por ejemplo, Dubai ha lanzado una extensa estrategia de metaverso, estableciendo objetivos para los próximos cinco años: quintuplicar el número de empresas de blockchain y metaverso, y además convertirse en la primera región en la economía digital del metaverso. Al mismo tiempo, veremos el lanzamiento de metaversos por parte de grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, etc. Además, es posible que también veamos metaversos estatales, por ejemplo de China .





La pregunta lógica es si realmente necesitamos una multitud de metaversos y cómo interactuarán entre sí los metaversos públicos y privados. Creo que, en última instancia, solo unos pocos sobrevivirán en esta competencia, pero seremos testigos del desarrollo de una gran cantidad de metaversos durante la próxima carrera alcista.

2. GameFi

Este segmento deriva del anterior: metaverso.





Mucha gente cree que la industria GameFi en criptografía está muerta. Pero están hablando de proyectos anteriores de GameFi. Estos son proyectos en los que no había gráficos de alta calidad y los juegos a menudo se creaban según un modelo de esquema Ponzi. Estos juegos prosperaron mientras hubo una afluencia continua de dinero nuevo. Sin embargo, tan pronto como los retiros comenzaron a superar en número a las entradas, hubo un riesgo significativo de que el juego desapareciera rápidamente. Muchos de estos proyectos carecían de gráficos y algoritmos de gamificación sofisticados; la gente se sentía atraída principalmente sólo por la promesa de ganancias rápidas.





Sin embargo, si cambiamos nuestra perspectiva hacia el lado positivo, GameFi está atrayendo actualmente niveles récord de inversión. Incluso dentro de la cartera de mi fondo, hay una cantidad sustancial de proyectos GameFi presentes: prácticamente uno de cada cuatro.









Los principales desarrolladores de videojuegos del mundo también están preparando sus propios proyectos y soluciones sobre blockchain (por ejemplo, el reciente camaradería de Krafton Ventures, el desarrollador de PUBG, y Cosmos). Una vez más, los usuarios estaban en esta industria por ganar dinero rápido y no por el juego en sí. Por lo tanto, hay mucho trabajo por delante: desarrollar tokenómica adecuada y gráficos AAA en los juegos, abordar el tema de la gamificación para que los jugadores jueguen por diversión y disfrute en lugar de solo para ganar dinero. Cuando se resuelva este problema, el proyecto tendrá muchas posibilidades de experimentar crecimiento y mantener un ciclo de vida largo.





A lo largo del ciclo de vida, muchos juegos populares han pasado a la historia, algunos han sido modificados, como CS: GO y CS 1.6. FIFA lanza una nueva versión del juego cada año con nuevas mecánicas y jugabilidad. Pero la mayoría de los juegos después de 3 a 5 años desaparecen y pierden su antigua gloria.





Me alegraría poder invertir en proyectos de GameFi que estarán en la cima durante décadas. Sin embargo, no me engañaré pensando que los juegos durarán para siempre. Estoy seguro de que uno de los próximos ciclos de adopción masiva surgirá a través de GameFi, atrayendo nuevos usuarios a la industria de las criptomonedas. En consecuencia, seremos testigos de una intersección más profunda entre las industrias de los videojuegos y las criptomonedas.

3. Fichas de fan

En primer lugar, creo que su época aún no ha llegado. Actualmente carece de casos de uso importantes. Sin embargo, si consideramos BNB, solo en 2017 permitió reducir la comisión en el intercambio Binance. Ahora se ha transformado en un vasto ecosistema.





Actualmente, una gran cantidad de equipos deportivos en todo el mundo han lanzado sus tokens de fan, cada uno con su propia audiencia dedicada. Imagínese cuando estos equipos establezcan un ecosistema de servicios, bienes y tokens de fans.









Permítanme compartir una historia ilustrativa. Soy uno de los que compró el token CHZ en las primeras etapas. Mi negocio principal es la agencia Listing.Help , donde ayudamos a varios proyectos criptográficos a cotizar en los intercambios. Hace varios años, mi equipo notó la aparición de los primeros fan tokens de los clubes de fútbol PSG y Juventus y les pedí que escribieran equipos de estos tokens y propusieran listados, ya que solo se agregaron en una plataforma desconocida llamada Chiliz. La respuesta de los equipos del proyecto fue algo como esto: "Gracias por la oferta. Nos encantaría empezar a trabajar con usted, pero no entendemos nada sobre criptografía y no queremos tener equipos separados para interactuar con ella. Nuestro La atención se centra en el negocio del fútbol, y todo lo relacionado con las criptomonedas y los tokens es responsabilidad de Chiliz".





Cuando recibí esta respuesta, me emocioné inmediatamente. Esto era todo: una potencial mina de oro en sus primeras etapas que podría impulsar una adopción masiva. Invertí mucho en fichas de Chiliz, así como en PSG, BAR, JUV y un montón de fichas de otros clubes. Estos tokens sólo se comercializaban en Chiliz y no tenían presencia en ningún otro lugar. Durante la última corrida alcista, cobré parcialmente con un retorno de alrededor de x60. Sin embargo, sinceramente, los fan tokens no estuvieron a la altura de su potencial, ya que inicialmente creí que crecerían aún más.





Es una historia de la necesidad de una fuerte integración entre los fan tokens y los equipos deportivos, no limitados solo a los clubes de fútbol, por ejemplo, la Fórmula 1 (el equipo de carreras Alpine tiene una asociación exitosa con Binance). Tarde o temprano, es probable que surjan nuevos casos de uso para estos tokens.





Durante el actual mercado bajista, dediqué una cantidad considerable de tiempo a analizar el rendimiento de los fan tokens existentes, especialmente aquellos que experimentaron las caídas más significativas. Identifiqué importantes fan tokens infravalorados con baja capitalización de mercado y volumen de operaciones limitado. Adquirirlos fue un proceso que llevó mucho tiempo porque incluso las compras menores tenían un impacto notable en el crecimiento de los tokens.





Ahora he llegado a un punto en el que mi cartera incluye una cantidad significativa de tokens de fan y poseo un porcentaje sustancial de algunos de los tokens en circulación. ¿Cuáles , preguntas? Podría crear un artículo especial más adelante en el que revelaré mis elecciones y explicaré las razones detrás de ellas (tal vez, al final de la próxima corrida alcista). Sin embargo, tenga en cuenta que podría cometer errores, por lo que no estoy brindando asesoramiento financiero.





La mayor integración de los fan tokens y el surgimiento de sus casos de uso en el mundo real probablemente contribuirán a una adopción masiva adicional y a todo el sector de las criptomonedas. Si bien la mayoría de estos tokens de fan probablemente seguirán siendo tokens, algunos de ellos pueden ser gemas ocultas incluso en este momento.





4. NFT









En primer lugar, los NFT son activos de alto riesgo y son los que más han sufrido durante el mercado bajista. El principal problema aquí es que la mayoría de las colecciones carecen de volumen de negociación en el mercado secundario. Poco después de un par de meses, una caída de NFT pierde volumen y la gente termina simplemente recogiéndola.





Este problema puede atribuirse a la ausencia de casos de uso bien pensados para este tipo de NFT y a la falta de planes a largo plazo por parte de los autores. En mi opinión, el potencial de la tecnología NFT sigue en gran medida sin explotar. El próximo crecimiento significativo en el mercado de NFT probablemente provendrá de las marcas y la industria musical que adopten las NFT, como se vio en el ejemplo reciente de Nike. Además, estamos asistiendo al desarrollo de la propia tecnología, con la introducción de nuevos estándares NFT (como ERC-6551, Ordinals y BRC-721e), el surgimiento del mercado de préstamos NFT, la expansión de los NFT a más redes, y el surgimiento de grandes proyectos como el ecosistema BAYC, que incluye ofertas como Otherdeed y el metaverso.





5. DeFi





Si examina los gráficos, puede ver que la cantidad de fondos bloqueados (TVL) en DeFi ya es aproximadamente igual a la cantidad de fondos en un gran banco estadounidense.









En la próxima corrida alcista, anticipo que la cantidad de fondos bloqueados en DeFi crecerá significativamente. Y los propios protocolos serán más seguros. También surgirán nuevas versiones de servicios multicadena y protocolos de préstamos. Seremos testigos de protocolos descentralizados más profundamente integrados en el mercado que también interactúan con activos reales.





6. Nuevos métodos de recaudación de fondos









Está claro que el método más común para recaudar fondos es a través de capital riesgo, pero no siempre ha sido así. Fuimos testigos de la era de las ICO, donde todo lo que había que hacer para recaudar fondos era crear un sitio web y publicar anuncios. Luego vino la era de las IEO en los intercambios de criptomonedas, seguida de las plataformas de lanzamiento y varios tipos de IDO.





Es un desafío predecir cuál será la próxima forma de recaudación de fondos, pero personalmente anticipo la aparición de nuevos métodos automatizados de recaudación de fondos.





7. Tokenización de activos del mundo real





Hablé sobre el hecho de que esta tendencia no surgiría hasta al menos 2025 en 2018, durante mi discurso en Blockchain Life . Mi empresa ha estado en comunicación con actores líderes en el mercado de tokenización de activos a lo largo de estos años. Sin embargo, hemos observado que muchas grandes empresas todavía no están preparadas, pero están experimentando con la tokenización de filiales individuales. Están llevando estas subsidiarias a bolsas más pequeñas para probar cómo funciona.









Al mismo tiempo, la tokenización de propiedades, hoteles y activos similares aún no es viable. No hay casos de éxito significativos. Con frecuencia, las personas se acercan a mí con solicitudes como: "Tenemos un hotel en Montenegro y queremos realizar una venta o tokenizarlo". Intentamos explicar que todavía no hay casos exitosos, especialmente ningún mercado secundario. Por ejemplo, si adquiere una ficha que representa una propiedad inmobiliaria, por ejemplo en Bulgaria, ¿dónde puede venderla y quién estaría interesado en comprarla? El mercado no está preparado. Sin embargo, es probable que la tokenización de activos del mundo real comience en los próximos años durante la próxima corrida alcista debido al desarrollo de proyectos existentes como Centrifuge, Ondo, Maple Finance, nuevas soluciones y la madurez general del mercado.



8.DAO

DAO, como mecanismo de gestión de proyectos, es el futuro, pero aún no se ha aprovechado todo su potencial. Una vez que se implementen con éxito herramientas convenientes para adaptar e implementar DAO, así como mecanismos afinados para administrar grandes organizaciones, podrán mostrar un crecimiento de popularidad increíble. Por este motivo, la cartera de nuestro fondo también incluye un constructor de DAO y estamos siguiendo muy activamente esta industria.







DAO ofrece una experiencia completamente diferente dentro de la industria de las criptomonedas. Sus participantes están en constante búsqueda de nuevas soluciones y modelos de gobernanza. Por lo tanto, el crecimiento exponencial de DAO puede ocurrir en cualquier momento y, sin duda, ocurrirá antes del final de la próxima corrida alcista. Para entonces, nuestro fondo deberá seleccionar los proyectos más prometedores en esta dirección.

9. IA + web3

La inteligencia artificial ya está presente en el criptoespacio . Los proyectos que se basan en IA y ofrecen servicios que son necesarios y convenientes para las personas probablemente experimentarán un crecimiento significativo en la próxima corrida alcista.





También hablé del tema de la IA en las criptomonedas en mi discurso de febrero, y menos de un mes después vimos el surgimiento de muchos proyectos nuevos relacionados con la IA. No hace mucho, todo el mundo vio el crecimiento activo de AGIX, el token de SingularityNET, una plataforma descentralizada para algoritmos de inteligencia artificial. Desde entonces, se han lanzado muchos proyectos similares.



En Jets.Capital , estamos investigando activamente y participando en este tipo de proyectos. Sólo en marzo, contactamos más de 350 nuevos proyectos. Desafortunadamente, hay muchos proyectos que intentan recaudar fondos en la ola de publicidad sobre la IA, a pesar de no tener nada sustancial detrás de ellos. Es impactante ver que algunos fondos menos conocidos están persiguiendo estos proyectos, esperando obtener enormes ganancias, a pesar de que son plenamente conscientes de que estos proyectos carecen de sustancia.





Desafortunadamente, el mercado está abarrotado de muchos proyectos turbios de este tipo, y estos tokens no se diferencian de los tokens meme, excepto por el prefijo AI.

10. Carteras criptográficas

He estado hablando de esta tendencia desde el primer lanzamiento aéreo de TWT en 2019. Un amigo cercano me dijo que le prestara atención en ese momento. Descubrí cómo y para qué y después comencé a hablar sobre las perspectivas de este token en todos los frentes.









A continuación, comencé a realizar un seguimiento del rendimiento de los tokens de billetera. Pero el impulso para el crecimiento de la capitalización provendrá de una integración más profunda de las criptomonedas con servicios como Telegram o WhatsApp. En el caso de Telegram, ya existe, pero no a un nivel tan profundo de interacción del usuario. Además, la popularidad de la tendencia de las billeteras de criptomonedas se verá influenciada por la entrada del token de billetera Metamask en el mercado.

11. Pagos criptográficos generalizados

Uno de los principales resultados del próximo mercado alcista y del aumento de la adopción masiva debería ser que en muchos países podremos pagar con criptomonedas todo lo que nos rodea: desde hoteles hasta comida en los supermercados. Muchos servicios de pago de bienes y billetes de avión también añadirán criptomonedas como medio de pago. Es parcialmente posible hacer esto ahora, pero hay que buscar esos lugares.

12. Regulación de la industria

Estamos acostumbrados a que los órganos legislativos debatan constantemente la industria de las criptomonedas. Sin embargo, recientemente hubo un gran avance en la regulación global de las criptomonedas: el Parlamento Europeo adoptó los Mercados de Criptoactivos ( MiCA ). Como resultado, la jurisdicción de la UE se ha vuelto mucho más atractiva para las empresas de criptomonedas en el contexto de los recientes acontecimientos en los EE.UU. Estoy seguro de que MiCA también puede convertirse en un modelo de regulación del mercado de criptomonedas para otros países y jurisdicciones.





En el próximo mercado alcista veremos la regulación adecuada del espacio criptográfico y permitiremos el uso de criptomonedas como medio de pago. Los países que desaceleren este proceso corren el riesgo de quedarse muy atrás.

13. L2 y otras soluciones de escalabilidad

Las soluciones L2 son protocolos que aumentan el rendimiento de las cadenas de bloques de Nivel 1 mediante la ejecución de transacciones fuera de la cadena. Están construidos sobre cadenas de bloques de nivel 1 (como Optimism y Arbitrum sobre Ethereum) y están diseñados para proporcionar un alto rendimiento y eficiencia.







En los últimos años han surgido muchas nuevas L2 (e incluso han surgido las primeras soluciones L3). Arbitrum, Optimism, zkSync y StarkNet son las soluciones L2 de las que más se habla en la comunidad en este momento. Docenas de soluciones y conceptos se encuentran ahora en varias etapas de obtención de inversión y desarrollo antes del lanzamiento de la red principal. En los próximos dos años veremos una amplia gama de soluciones de este tipo, lanzando en ellas aplicaciones DeFi, NFT, GameFi y DAO de última generación, así como ampliando las aplicaciones descentralizadas existentes en ellas.

14. Soluciones de seguridad

Creo que todo el mundo ha visto las estadísticas sobre la frecuencia y el volumen de los ataques a proyectos de criptomonedas. Por un lado, es impactante. Pero al mismo tiempo es un mercado enorme para la creación de nuevas soluciones de seguridad. Nuevas empresas de auditoría de contratos inteligentes, nuevos servicios de detección de transacciones, proveedores de almacenamiento seguro de fondos y muchas otras soluciones aún están en proceso de desarrollo. La demanda de ellos supera con creces la oferta. Nos espera una demanda aún mayor durante el encierro.

15. Lanzamientos aéreos

Cuando me hicieron la pregunta en Blockchain Life 2019: cómo ganar dinero con criptomonedas sin ninguna inversión, siempre dije: haz lanzamientos aéreos. Muchas empresas asignan entre 5 y 10 dólares cada una para diversas actividades simbólicas. Muchos de estos tokens crecieron bastante bien en el ciclo alcista anterior.





Pero en ese momento, pocas personas utilizaban los lanzamientos aéreos profesionales como herramienta para ganar dinero. Uniswap con su lanzamiento aéreo llamó mucho la atención en 2021. En 2022, el tema del lanzamiento aéreo comenzó a desarrollarse activamente. Y después del exitoso Arbitrum Airdrop, se prestó cada vez más atención a este tema. Por ejemplo, aquellos que habían utilizado esta red antes recibieron 4250 ARB, lo que equivalía a unos 5000 dólares. Habrás escuchado muchas historias sobre los diferentes rendimientos, pero a mí me sorprendió un programador amigo de un miembro de nuestro equipo de fondos. Ganó más de 10 millones de dólares sólo con este lanzamiento aéreo.





Por supuesto, cuando escuchas historias así quieres correr para hacer un lanzamiento aéreo, pero estos son casos aislados en los que los proyectos dan un lanzamiento aéreo decente. Es bueno para principiantes. Ganar un pequeño capital aquí no está mal. Especialmente si estos proyectos crecerán significativamente en el próximo mercado alcista.

Estoy seguro de que en los próximos 1 o 2 años el tema se desarrollará y deberíamos prestar especial atención a aquellos proyectos que han recaudado bien el dinero y pueden permitirse el lujo de mantener el tipo de cambio simbólico después de ingresar al mercado. Los proyectos se benefician de que se hable de ellos y se muestren a los fondos: mira, tenemos una comunidad grande y activa.





Sin embargo, es importante que los proyectos no se dejen llevar, ya que tendrán que recomprar la mayoría de estos tokens y mantener el tipo de cambio mediante una creación de mercado competente. Con el tiempo, los proyectos pueden llegar a volúmenes más pequeños de lanzamientos aéreos para un trabajo más competente sobre el precio de su propio token.





Otro detalle importante: ya estamos viendo el desarrollo del mecanismo mismo de figurar en las listas de posibles destinatarios de lanzamientos aéreos. Nuevos servicios como Galxe y Zealy parecen funcionar con actividades comunitarias y se están mejorando las mecánicas anti-sybil.





Pensamientos finales

Estas son las 15 tendencias principales que serán más fuertes durante el próximo período del mercado alcista. En general, estoy viendo un gran número, unos 30 de ellos. Creo que el artículo ya es demasiado largo. A medida que pase el tiempo, intentaré publicar una lista completa.





Nuevamente, el artículo no es un consejo financiero. Es sólo mi visión de un mayor desarrollo del mercado gracias a mi experiencia. Señalaré que algunas tendencias aún están lejos de su pleno desarrollo (como el mercado DeFi en 2018) y he intentado resaltarlas. Será interesante volver a visitar este artículo a finales de 2025 y ver cuánta razón tenía.





Me gustaría terminar este artículo con una frase: el mejor punto de entrada al mercado es ahora.





Si observa el gráfico que compara el número de usuarios de Internet y las criptomonedas, puede ver que son idénticos en su dinámica de crecimiento. Y al momento de escribir este artículo, estamos tentativamente en 1999. Y además, ¿qué teníamos? La respuesta correcta es: el boom de las puntocom.









En los próximos años nos espera una corrida alcista de nueva escala. Comparable a la burbuja de las puntocom. Pero ahora habrá una burbuja de proyectos de criptomonedas. Después de esta burbuja, muchos proyectos morirán, pero algunos de ellos serán nuevas joyas que quedarán firmemente arraigadas en nuestras vidas, como lo hicieron los descendientes de la burbuja de las puntocom: Google, Amazon, Microsoft y otros.





Deseo que tú también definas las gemas adecuadas y hagas fortuna. WAGMI!