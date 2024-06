Die 15 wichtigsten Trends des bevorstehenden Kryptowährungs-Bullenlaufs in den Jahren 2024–2025

Es gibt zahlreiche Trends, die die meisten Menschen zunächst ablehnen. Wenn Sie jedoch ihr wahres Potenzial erkennen und Recht behalten, können Sie ein großes Vermögen machen. Hier in diesem Artikel möchte ich einen Überblick über die aufkommenden Trends in der Kryptoindustrie geben, die meiner Meinung nach bald kommen werden. Ich werde Ideen hervorheben, über die Sie nachdenken und aus denen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen können.





Diesen Februar habe ich bereits während der Blockchain Life-Konferenz in Dubai über mögliche Trends im nächsten Bullenmarkt gesprochen. Dort habe ich nur kurz die wichtigsten angesprochen. Jetzt möchte ich noch viel detaillierter darauf eingehen, zumal viele Trends nach meinem Vortrag vor einem halben Jahr einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben.









Wann können wir mit dem nächsten Bullenlauf rechnen? Kurz gesagt: Der Markt für Kryptowährungen unterliegt Zyklen und es ist unwahrscheinlich, dass wir im Jahr 2023 etwas Interessantes erleben werden. Das Wichtigste ist, dass der nächste Marktanstieg irgendwann nach der Halbierung von Bitcoin erfolgt. Dieser Rückgang des Bitcoin-Angebots ist der Auslöser für einen Bullenmarkt.





Die nächste Bitcoin-Halbierung wird irgendwann im April 2024 stattfinden. Die von meinem Team bei Jets.capital durchgeführte technische Analyse legt nahe, dass der Bitcoin-Wechselkurs bis zu diesem Monat bei etwa 42.000 US-Dollar liegen dürfte. Nach diesem Ereignis und bis Ende 2024 denke ich, dass der Kryptowährungsmarkt zu wachsen beginnen wird, mit dem Potenzial, im Jahr 2025 ein neues Allzeithoch zu erreichen.





Woher wird dieses Wachstum kommen?

Ankurbelung neuer Liquidität durch institutionelle Anleger. Viele Banken und große Institutionen werden einen Teil ihres verwalteten Vermögens in Kryptowährungen investieren. Entstehung neuer Projekte, die die Masseneinführung und neue Anwendungsfälle von Kryptowährungen erleichtern. Der aktuelle Bärenmarkt legt den Grundstein für einen außergewöhnlichen Anstieg der Massenakzeptanz im kommenden Zyklus, wenn wahrscheinlich eine Rekordzahl neuer Benutzer dem Kryptoraum beitreten wird. Bei Bullenläufen erreichte die Zahl neuer Nutzer der Kryptowährung jedes Mal ein Rekordtempo: Das war im Jahr 2013, 2017, 2021 und dürfte auch im Jahr 2025 der Fall sein. In der Vergangenheit haben Bullenläufe immer wieder zu einem bemerkenswerten Zustrom neuer Kryptowährungen geführt Die Zahl der Nutzer steigt, wie in den Jahren 2013, 2017 und 2021 zu beobachten war und sich voraussichtlich im Jahr 2025 wiederholen wird. Übergang großer Web2-Projekte zu Web3 .







Der Haupttreiber des Wachstums werden Web2-Projekte sein, die massenhaft mit der Umstellung auf Web3 beginnen werden. Dieser Wandel dürfte eine völlig neue Zielgruppe in den Kryptowährungsmarkt einführen. Es ist wichtig zu beachten, dass ein solcher Übergang schrittweise erfolgen und mit der Einführung von Web3-Produkten bekannter Unternehmen beginnen wird. Ein gutes Beispiel ist Nike, das kürzlich erfolgreich seinen NFT-Marktplatz gestartet hat, auf dem Swoosh-NFT-Sneaker angeboten werden, die in EA Sports-Spielen verwendet werden.





4) Veröffentlichung neuer Projekte

Derzeit durchlaufen zahlreiche Projekte verschiedene Entwicklungs- und Testphasen. Viele von ihnen basieren auf Technologien, deren Potenzial von der Kryptowährungs-Community noch nicht entdeckt wurde (z. B. ZK-Rollup, Optimistic Rollups). Diese innovativen Lösungen sollen etwa im ersten und zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommen.





Lassen Sie uns nun tief in die Trends eintauchen.





1. Metaversum

Bei der Analyse der Daten sind die Wachstumsprognosen für den Meta-Universum-Markt in den nächsten Jahren recht beeindruckend.









Hier sehen wir grobe Schätzungen der Marktgröße bis 2030. Im Durchschnitt ist diese zehnmal so groß wie der gesamte aktuelle Kryptowährungsmarkt. Wichtig ist, dass diese Daten auf wichtigen neuen Initiativen basieren, die ständig entstehen. Beispielsweise hat Dubai eine umfangreiche Metaverse-Strategie auf den Weg gebracht und Ziele für die nächsten fünf Jahre festgelegt: die Zahl der Blockchain- und Metaverse-Unternehmen zu verfünffachen und darüber hinaus die Top-1-Region in der digitalen Metaverse-Wirtschaft zu werden. Gleichzeitig werden wir die Einführung von Metaversen von großen Technologieunternehmen wie Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia usw. erleben. Darüber hinaus werden wir möglicherweise auch staatliche Metaversen sehen, z. B. aus China .





Die logische Frage ist, ob wir tatsächlich eine Vielzahl von Metaversen benötigen und wie öffentliche und private Metaversen miteinander interagieren. Ich glaube, dass letztendlich nur wenige in diesem Wettbewerb überleben werden, aber wir werden beim nächsten Bullenmarkt die Entwicklung einer großen Anzahl von Metaversen miterleben.

2. GameFi

Dieses Segment leitet sich vom vorherigen ab: Metaverse.





Viele Menschen glauben, dass die GameFi-Branche im Krypto-Bereich tot ist. Aber sie reden über vergangene GameFi-Projekte. Dies sind die Projekte, bei denen es keine qualitativ hochwertigen Grafiken gab und die Spiele oft nach einem Schneeballsystem-Modell aufgebaut waren. Diese Spiele blühten, solange es einen kontinuierlichen Zufluss von neuem Geld gab. Sobald jedoch die Auszahlungen die Zahl der Eingaben überstiegen, bestand ein erhebliches Risiko, dass das Spiel schnell aussterben würde. Vielen dieser Projekte fehlten Grafiken und ausgefeilte Gamification-Algorithmen; Die Menschen wurden in erster Linie nur durch das Versprechen eines schnellen Gewinns angezogen.





Wenn wir jedoch unsere Perspektive auf die positive Seite verschieben, zieht GameFi derzeit Rekordinvestitionen an. Selbst im Portfolio meines Fonds gibt es eine beträchtliche Anzahl von GameFi-Projekten – praktisch jedes vierte.









Die größten Videospielentwickler der Welt bereiten auch ihre eigenen Projekte und Lösungen auf Blockchain vor (z. B. das jüngste). Partnerschaft von Krafton Ventures, dem PUBG-Entwickler, und Cosmos). Wieder einmal waren die Benutzer in dieser Branche tätig, um schnelles Geld zu verdienen, und nicht für das Spiel selbst. Es liegt also noch viel Arbeit vor uns: die Entwicklung geeigneter Tokenomics und AAA-Grafiken in Spielen sowie die Lösung des Gamification-Problems, damit Spieler zum Spaß und Vergnügen spielen und nicht nur, um Geld zu verdienen. Wenn dieses Problem gelöst ist, besteht eine hohe Chance, dass das Projekt wächst und einen langen Lebenszyklus beibehält.





Im Laufe des Lebenszyklus sind viele beliebte Spiele in die Geschichte eingegangen, einige wurden modifiziert, wie CS: GO und CS 1.6. FIFA veröffentlicht jedes Jahr eine neue Version des Spiels mit neuer Spielmechanik und neuem Gameplay. Aber die meisten Spiele verschwinden nach 3-5 Jahren und verlieren ihren früheren Glanz.





Ich würde mich freuen, wenn wir in GameFi-Projekte investieren können, die jahrzehntelang an der Spitze stehen. Allerdings werde ich mir nicht vormachen, dass Spiele ewig halten werden. Ich bin zuversichtlich, dass durch GameFi einer der kommenden Massenadoptionszyklen entstehen wird, der neue Benutzer in die Kryptowährungsbranche bringen wird. Folglich werden wir Zeuge einer tiefgreifenderen Schnittstelle zwischen der Videospiel- und der Kryptowährungsbranche werden.

3. Fan-Token

Erstens glaube ich, dass ihre Ära noch nicht angekommen ist. Derzeit fehlen nennenswerte Anwendungsfälle. Wenn wir jedoch BNB betrachten, konnte die Provision an der Binance-Börse erst im Jahr 2017 gesenkt werden. Jetzt hat sie sich in ein riesiges Ökosystem verwandelt.





Derzeit haben eine große Anzahl von Sportmannschaften weltweit ihre Fan-Tokens eingeführt, von denen jede ihr eigenes, engagiertes Publikum hat. Stellen Sie sich vor, diese Teams würden ein Ökosystem aus Dienstleistungen, Waren und Fan-Tokens aufbauen.









Lassen Sie mich eine anschauliche Geschichte erzählen. Ich gehöre zu denen, die CHZ-Token in einem sehr frühen Stadium gekauft haben. Mein Hauptgeschäft ist die Agentur Listing.Help , in der wir verschiedenen Kryptoprojekten dabei helfen, an Börsen gelistet zu werden. Vor einigen Jahren bemerkte mein Team das Aufkommen der ersten Fan-Tokens der Fußballvereine PSG und Juventus und ich bat sie, Teams dieser Tokens zu schreiben und Listen vorzuschlagen, da sie nur auf einer unbekannten Plattform namens Chiliz hinzugefügt wurden. Die Antwort der Projektteams war etwa so: „Vielen Dank für das Angebot. Wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber wir verstehen nichts von Krypto und möchten keine separaten Teams haben, die damit interagieren. Unsere.“ Der Fokus liegt auf dem Fußballgeschäft und alles, was mit Krypto und Token zu tun hat, liegt in der Verantwortung von Chiliz.“





Als ich diese Antwort erhielt, war ich sofort begeistert. Das war es – eine potenzielle Goldgrube im Anfangsstadium, die die Massenakzeptanz vorantreiben könnte. Ich habe stark in Chiliz-Tokens sowie in PSG, BAR, JUV und eine Reihe von Tokens anderer Vereine investiert. Diese Token wurden nur auf Chiliz gehandelt und waren anderswo nicht präsent. Während des letzten Bullenlaufs habe ich eine teilweise Auszahlung mit einer Rendite von etwa dem 60-fachen vorgenommen. Ehrlich gesagt haben die Fan-Token ihr Potenzial jedoch nicht ganz ausgeschöpft, da ich zunächst davon ausgegangen war, dass sie noch weiter wachsen würden.





Es ist eine Geschichte über die Notwendigkeit einer starken Integration zwischen Fan-Tokens und Sportteams, die nicht nur auf Fußballvereine beschränkt ist – zum Beispiel die Formel 1 (das Alpine-Rennteam hat eine erfolgreiche Partnerschaft mit Binance). Früher oder später werden sich wahrscheinlich neue Anwendungsfälle für diese Token ergeben.





Während des aktuellen Bärenmarktes habe ich viel Zeit damit verbracht, die Leistung bestehender Fan-Tokens zu analysieren, insbesondere derjenigen, die die stärksten Rückgänge verzeichneten. Ich habe große unterbewertete Fan-Token mit geringer Marktkapitalisierung und begrenztem Handelsvolumen identifiziert. Der Erwerb war ein zeitaufwändiger Prozess, da bereits kleinere Anschaffungen einen spürbaren Einfluss auf das Wachstum der Token hatten.





Ich habe jetzt einen Punkt erreicht, an dem mein Portfolio eine beträchtliche Anzahl an Fan-Tokens umfasst und ich einen erheblichen Prozentsatz einiger im Umlauf befindlicher Tokens besitze. Welche , fragen Sie? Möglicherweise verfasse ich später einen speziellen Artikel, in dem ich meine Entscheidungen offenlege und die Gründe dafür erläutere (vielleicht am Ende des nächsten Bullenmarkts). Bitte beachten Sie jedoch, dass ich Fehler machen kann und daher keine Finanzberatung gebe.





Die weitere Integration von Fan-Tokens und das Aufkommen ihrer realen Anwendungsfälle werden wahrscheinlich zu einer weiteren Massenakzeptanz und im gesamten Kryptowährungssektor beitragen. Während die meisten dieser Fan-Token wahrscheinlich weiterhin Token bleiben werden, können einige von ihnen auch jetzt noch versteckte Juwelen sein.





4. NFT









Erstens sind NFTs risikoreiche Vermögenswerte, und sie haben während des Bärenmarkts am meisten gelitten. Das Hauptproblem besteht darin, dass es den meisten Sammlungen an Handelsvolumen auf dem Sekundärmarkt mangelt. Schon nach ein paar Monaten verliert ein NFT-Drop an Volumen und die Leute sammeln ihn am Ende einfach ein.





Dieses Problem kann auf das Fehlen gut durchdachter Anwendungsfälle für solche NFTs und das Fehlen langfristiger Pläne der Autoren zurückgeführt werden. Meiner Meinung nach bleibt das Potenzial der NFT-Technologie weitgehend ungenutzt. Das nächste bedeutende Wachstum auf dem NFT-Markt wird wahrscheinlich von der Einführung von NFTs durch Marken und die Musikindustrie ausgehen, wie das jüngste Beispiel von Nike zeigt. Darüber hinaus erleben wir die Entwicklung der Technologie selbst, mit der Einführung neuer NFT-Standards (wie ERC-6551, Ordinals und BRC-721e), der Entstehung des NFT-Kreditmarktes, der Ausweitung von NFTs auf mehr Netzwerke, und der Aufstieg großer Projekte wie des BAYC-Ökosystems, das Angebote wie Otherdeed und das Metaverse umfasst.





5. DeFi





Wenn Sie sich die Diagramme ansehen, können Sie erkennen, dass die Menge der gesperrten Gelder (TVL) in DeFi bereits ungefähr der Menge der Gelder einer großen US-Bank entspricht.









Ich gehe davon aus, dass die Menge der in DeFi gesperrten Gelder im bevorstehenden Bullenmarkt erheblich zunehmen wird. Und die Protokolle selbst werden sicherer. Es werden auch neue Versionen von Multichain-Diensten und Kreditprotokollen entstehen. Wir werden stärker integrierte dezentrale Protokolle auf dem Markt erleben, die auch mit realen Vermögenswerten interagieren.





6. Neue Methoden der Mittelbeschaffung









Es ist klar, dass die gängigste Methode zur Mittelbeschaffung VC ist, aber das war nicht immer der Fall. Wir haben die Ära der ICOs miterlebt, in der alles, was man tun musste, um Geld zu sammeln, darin bestand, eine Website zu erstellen und Werbung zu schalten. Dann kam die Ära der IEOs an Kryptowährungsbörsen, gefolgt von Launchpads und verschiedenen Arten von IDOs.





Es ist schwer vorherzusagen, wie die nächste Art der Mittelbeschaffung aussehen wird, aber ich persönlich erwarte die Entstehung neuer automatisierter Mittelbeschaffungsmethoden.





7. Tokenisierung realer Vermögenswerte





Ich habe bereits 2018 in meiner Rede bei Blockchain Life darüber gesprochen, dass dieser Trend frühestens im Jahr 2025 eintreten wird. Mein Unternehmen stand im Laufe der Jahre in Kontakt mit führenden Akteuren auf dem Markt für Asset-Tokenisierung. Dennoch beobachten wir, dass viele große Unternehmen noch nicht vorbereitet sind, sondern mit der Tokenisierung einzelner Tochtergesellschaften experimentieren. Sie bringen diese Tochtergesellschaften zu kleineren Börsen, um deren Funktionsweise zu testen .









Gleichzeitig ist die Tokenisierung von Immobilien, Hotels und ähnlichen Vermögenswerten noch nicht realisierbar. Es gibt keine nennenswerten Erfolgsgeschichten. Häufig kommen Einzelpersonen mit Anfragen auf mich zu wie: „Wir haben ein Hotel in Montenegro und möchten es verkaufen oder tokenisieren.“ Wir versuchen zu erklären, dass es noch keine erfolgreichen Fälle gibt, insbesondere keinen Sekundärmarkt. Wenn Sie beispielsweise einen Token erwerben, der eine Immobilie darstellt, z. B. in Bulgarien, wo können Sie ihn verkaufen und wer wäre daran interessiert, ihn zu kaufen? Der Markt ist noch nicht bereit. Aufgrund der Entwicklung bestehender Projekte wie Centrifuge, Ondo, Maple Finance, neuer Lösungen und der allgemeinen Marktreife wird die Tokenisierung realer Vermögenswerte jedoch wahrscheinlich in den nächsten Jahren während des nächsten Bullenmarkts beginnen.



8. DAO

DAO als Projektmanagementmechanismus ist die Zukunft, aber sein volles Potenzial muss noch ausgeschöpft werden. Sobald praktische Tools zur Anpassung und Implementierung von DAOs sowie fein abgestimmte Mechanismen zur Verwaltung großer Organisationen erfolgreich implementiert sind, werden sie einen unglaublichen Popularitätszuwachs verzeichnen können. Aus diesem Grund umfasst das Portfolio unseres Fonds auch einen DAO-Konstrukteur, und wir beobachten diese Branche sehr aktiv.







DAO bietet ein völlig anderes Erlebnis in der Kryptowährungsbranche. Seine Teilnehmer sind ständig auf der Suche nach neuen Lösungen und Governance-Modellen. Daher kann das exponentielle Wachstum von DAO jederzeit eintreten, und es wird zweifellos vor dem Ende des nächsten Bullenmarkts eintreten. Bis dahin muss unser Fonds die vielversprechendsten Projekte in dieser Richtung auswählen.

9. KI + Web3

Künstliche Intelligenz ist im Kryptoraum bereits vorhanden. Projekte, die auf KI basieren und Dienste anbieten, die für Menschen notwendig und bequem sind, werden im nächsten Bullenmarkt wahrscheinlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.





Ich habe in meiner Rede im Februar dieses Jahres auch das Thema KI im Kryptobereich angesprochen, und weniger als einen Monat später sahen wir die Entstehung vieler neuer Projekte im Zusammenhang mit KI. Vor nicht allzu langer Zeit sah jeder das aktive Wachstum von AGIX, dem Token von SingularityNET, einer dezentralen Plattform für Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Seitdem wurden viele ähnliche Projekte gestartet.



Bei Jets.Capital forschen und engagieren wir uns aktiv für solche Projekte. Allein im März haben wir mehr als 350 neue Projekte kontaktiert. Leider gibt es viele Projekte, die versuchen, auf der KI-Hype-Welle Geld zu sammeln, obwohl sie nichts Wesentliches dahinter haben. Es ist schockierend zu sehen, dass einige weniger bekannte Fonds diesen Projekten hinterherjagen und auf große Gewinne hoffen, obwohl ihnen völlig bewusst ist, dass es diesen Projekten an Substanz mangelt.





Leider ist der Markt mit vielen solcher zwielichtigen Projekte überfüllt, und diese Token unterscheiden sich nicht von Meme-Tokens, mit Ausnahme des KI-Präfixes.

10. Krypto-Wallets

Ich spreche seit dem ersten TWT-Airdrop im Jahr 2019 über diesen Trend. Ein enger Freund sagte mir damals, ich solle darauf achten. Ich fand heraus, wie und wofür, und begann danach, an allen Fronten über die Aussicht dieses Tokens zu sprechen.









Als nächstes begann ich, die Leistung von Wallet-Tokens zu verfolgen. Der Impuls für das Kapitalisierungswachstum wird jedoch von einer tieferen Integration von Krypto-Wallets mit Diensten wie Telegram oder WhatsApp ausgehen. Im Fall von Telegram ist es bereits vorhanden, allerdings nicht auf einer so tiefgreifenden Ebene der Benutzerinteraktion. Darüber hinaus wird die Popularität des Kryptowährungs-Wallet-Trends durch den Markteintritt des Metamask-Wallet-Tokens beeinflusst.

11. Weit verbreitete Krypto-Zahlungen

Eines der wichtigsten Ergebnisse des nächsten Bullenlaufs und der zunehmenden Massenakzeptanz dürfte sein, dass wir in vielen Ländern alles um uns herum mit Krypto bezahlen können: von Hotels bis hin zu Lebensmitteln in Supermärkten. Viele Zahlungsdienste für Waren und Flugtickets werden auch Kryptowährungen als Zahlungsmittel hinzufügen. Teilweise ist dies mittlerweile möglich, allerdings muss man nach solchen Orten suchen.

12. Branchenregulierung

Wir sind es gewohnt, dass die Kryptowährungsbranche ständig von gesetzgebenden Körperschaften debattiert wird. Doch kürzlich gab es einen Durchbruch in der globalen Krypto-Regulierung: Das Europäische Parlament verabschiedete das Markets in Crypto-Assets ( MiCA ). Dadurch ist die EU-Gerichtsbarkeit vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in den USA für Kryptowährungsunternehmen deutlich attraktiver geworden. Ich bin sicher, dass MiCA auch für andere Länder und Gerichtsbarkeiten ein Modell für die Regulierung des Kryptowährungsmarktes werden kann.





Beim nächsten Bullenmarkt werden wir die ordnungsgemäße Regulierung des Kryptoraums und die Zulassung der Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel erleben. Länder, die diesen Prozess verlangsamen, laufen Gefahr, weit zurückzufallen.

13. L2 und andere Skalierbarkeitslösungen

L2-Lösungen sind Protokolle , die den Durchsatz von Tier-1-Blockchains durch die Ausführung von Transaktionen außerhalb der Kette erhöhen. Sie basieren auf Tier-1-Blockchains (wie Optimism und Arbitrum auf Ethereum) und sind auf hohen Durchsatz und Effizienz ausgelegt.







In den letzten Jahren sind viele neue L2-Lösungen entstanden (und es sind sogar erste L3-Lösungen entstanden). Arbitrum, Optimism, zkSync und StarkNet sind derzeit die am meisten diskutierten L2-Lösungen in der Community. Dutzende Lösungen und Konzepte befinden sich derzeit in verschiedenen Investitions- und Entwicklungsstadien, bevor das Mainnet startet. In den nächsten ein bis zwei Jahren werden wir eine ganze Reihe solcher Lösungen sehen, auf denen hochmoderne DeFi-, NFT-, GameFi- und DAO-Anwendungen eingeführt und bestehende dezentrale Anwendungen darauf erweitert werden.

14. Sicherheitslösungen

Ich denke, jeder hat die Statistiken über die Häufigkeit und das Volumen von Hacks bei Kryptowährungsprojekten gesehen. Einerseits ist es schockierend. Aber gleichzeitig ist es ein riesiger Markt für die Entwicklung neuer Sicherheitslösungen. Neue Smart-Contract-Prüfungsfirmen, neue Transaktionsprüfungsdienste, sichere Fondsspeicheranbieter und viele andere Lösungen befinden sich noch in der Entwicklung. Die Nachfrage nach ihnen übersteigt das Angebot bei weitem. Während des Bullruns erwartet uns eine noch größere Nachfrage danach.

15. Luftabwürfe

Als mir auf der Blockchain Life 2019 die Frage gestellt wurde, wie man mit Krypto ohne Investitionen Geld verdienen kann, sagte ich immer: Steigen Sie ein in Airdrops. Viele Unternehmen stellen jeweils 5 bis 10 US-Dollar für verschiedene Token-Aktivitäten bereit. Viele dieser Token sind im vorherigen Bullenzyklus recht gut gewachsen.





Aber zu diesem Zeitpunkt nutzten nur wenige Menschen professionelle Airdrops als Mittel zum Geldverdienen. Uniswap erregte mit seinem Airdrop im Jahr 2021 große Aufmerksamkeit. Im Jahr 2022 begann sich das Thema Airdrop aktiv zu entwickeln. Und nach dem erfolgreichen Arbitrum Airdrop wurde diesem Thema immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Beispielsweise erhielten diejenigen, die dieses Netzwerk zuvor genutzt hatten, 4250 ARB, was etwa 5000 US-Dollar entsprach. Sie haben viele Geschichten über die unterschiedlichen Renditen gehört, aber ich wurde von einem befreundeten Programmierer eines Mitglieds unseres Fondsteams überrascht. Allein mit diesem Airdrop verdiente er über 10 Millionen US-Dollar.





Wenn man solche Geschichten hört, möchte man natürlich losrennen, um Airdrops zu machen, aber das sind Einzelfälle, in denen Projekte einen anständigen Airdrop liefern. Es ist gut für Anfänger. Hier ein wenig Kapital zu verdienen ist nicht schlecht. Vor allem, wenn diese Projekte im nächsten Bullenmarkt deutlich wachsen werden.

Ich bin mir sicher, dass sich das Thema in den nächsten 1-2 Jahren weiterentwickeln wird und wir sollten uns vor allem die Projekte ansehen, die gut Geld eingesammelt haben und es sich leisten können, den Token-Kurs nach dem Markteintritt beizubehalten. Projekte profitieren davon, dass über sie gesprochen und sie den Förderern präsentiert werden: Schauen Sie, wir haben eine große und aktive Community.





Es ist jedoch wichtig, dass sich die Projekte nicht übertreiben lassen, da sie die meisten dieser Token zurückkaufen und den Wechselkurs durch kompetentes Market-Making aufrechterhalten müssen. Letztendlich kann es bei Projekten zu kleineren Mengen an Airdrops kommen, um kompetenter am Preis ihres eigenen Tokens arbeiten zu können.





Ein weiteres wichtiges Detail: Wir sehen bereits die Entwicklung des eigentlichen Mechanismus, um in die Listen potenzieller Empfänger von Luftabwürfen aufgenommen zu werden. Neue Dienste wie Galxe und Zealy scheinen mit Community-Aktivitäten zusammenzuarbeiten, und die Anti-Sybil-Mechanik wird verbessert.





Abschließende Gedanken

Dies sind die 15 Haupttrends, die in der nächsten Bullenmarktphase am stärksten sein werden. Insgesamt schaue ich mir eine große Anzahl an, etwa 30 davon. Ich finde, der Artikel ist schon zu lang. Im Laufe der Zeit werde ich versuchen, eine vollständige Liste zu veröffentlichen.





Auch hier handelt es sich bei dem Artikel nicht um eine Finanzberatung. Aufgrund meiner Erfahrung ist es nur meine Vision der weiteren Marktentwicklung. Ich möchte anmerken, dass einige Trends noch weit von ihrer vollständigen Entwicklung entfernt sind (wie der DeFi-Markt im Jahr 2018) und ich habe versucht, sie hervorzuheben. Es wird interessant sein, diesen Artikel Ende 2025 noch einmal zu lesen und zu sehen, wie recht ich hatte.





Ich möchte diesen Artikel mit einem Satz beenden: Der beste Einstiegspunkt in den Markt ist jetzt.





Wenn Sie sich die Grafik ansehen, die die Anzahl der Internetnutzer und Kryptowährungen vergleicht, können Sie erkennen, dass sie in ihrer Wachstumsdynamik identisch sind. Und zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels befinden wir uns ungefähr im Jahr 1999. Und was hatten wir außerdem? Die richtige Antwort lautet: der Dotcom-Boom.









In den nächsten Jahren erwartet uns ein Bullrun neuen Ausmaßes. Vergleichbar mit der Dotcom-Blase. Aber jetzt wird es eine Blase von Kryptowährungsprojekten geben. Nach dieser Blase werden viele Projekte sterben, aber einige von ihnen werden neue Juwelen sein, die fest in unserem Leben verankert sein werden, wie es die Nachkommen der Dotcom-Blase taten: Google, Amazon, Microsoft und andere.





Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie die richtigen Edelsteine finden und ein Vermögen machen. WAGMI!