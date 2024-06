Top 15 des tendances de la prochaine course haussière des crypto-monnaies en 2024-2025

Il existe de nombreuses tendances que la plupart des gens rejettent au départ. Cependant, si vous percevez leur réel potentiel et prouvez que vous avez raison, vous pouvez faire fortune. Ici, dans cet article, je souhaite donner un aperçu des tendances naissantes de l’industrie de la cryptographie, qui, je pense, arriveront bientôt. Je mettrai en évidence des idées auxquelles vous pourrez réfléchir et tirer vos propres conclusions.





En février dernier, j'ai déjà parlé des tendances potentielles du prochain marché haussier lors de la conférence Blockchain Life à Dubaï. Là, je viens d'aborder brièvement les principaux. Je souhaite maintenant approfondir les choses, d'autant plus que de nombreuses tendances ont fait un pas en avant significatif après mon discours d'il y a six mois.









Quand peut-on s’attendre à la prochaine course haussière ? En un mot, le marché des cryptomonnaies fonctionne par cycles, et il est peu probable que nous voyions quelque chose d’intéressant en 2023. L’essentiel est que la prochaine hausse du marché se produise quelque temps après la réduction de moitié du Bitcoin. Cette réduction de l’offre de Bitcoin est le catalyseur d’un marché haussier.





La prochaine réduction de moitié du Bitcoin aura lieu quelque part en avril 2024. L'analyse technique menée par mon équipe chez Jets.capital suggère que d'ici ce mois-là, le taux de change du Bitcoin devrait osciller autour de 42 000 $. Suite à cet événement et d’ici fin 2024, je pense que le marché des cryptomonnaies va commencer à se développer, avec un potentiel d’un nouveau record historique en 2025.





D’où viendra cette croissance ?

Boost de nouvelles liquidités auprès des investisseurs institutionnels. De nombreuses banques et grandes institutions alloueront une partie de leurs actifs sous gestion aux crypto-monnaies. Émergence de nouveaux projets facilitant l’adoption massive et de nouveaux cas d’usage des cryptomonnaies. Le marché baissier actuel jette les bases d’une augmentation extraordinaire de l’adoption massive au cours du prochain cycle, lorsqu’un nombre record de nouveaux utilisateurs sont susceptibles de rejoindre l’espace crypto. Lors des courses haussières, le nombre de nouveaux utilisateurs de la cryptomonnaie a établi à chaque fois un rythme record : c'était en 2013, 2017, 2021 et ce sera probablement le cas en 2025. Historiquement, les courses haussières ont toujours conduit à un afflux remarquable de nouvelles cryptomonnaies. utilisateurs, comme cela a été le cas en 2013, 2017, 2021 et devrait se répéter en 2025. Transition des grands projets web2 vers web3 .







Le principal moteur de la croissance sera les projets web2, qui entameront massivement leur transition vers le web3. Ce changement est sur le point d’introduire un tout nouveau public sur le marché des cryptomonnaies. Il est important de noter qu'une telle transition sera progressive et commencera par l'introduction de produits web3 d'entreprises familières. Un bon exemple est Nike, qui a récemment lancé avec succès son marché NFT, proposant des baskets Swoosh NFT qui seraient utilisées dans les jeux EA Sports.





4) Sortie de nouveaux projets

Actuellement, un grand nombre de projets traversent diverses phases de développement et de test. Beaucoup d'entre eux sont basés sur des technologies dont le potentiel n'a pas encore été découvert par la communauté des cryptomonnaies (par exemple ZK-rollup, Optimistic Rollups). Ces solutions innovantes devraient arriver sur le marché vers le premier et le deuxième trimestre 2024.





Examinons maintenant en profondeur les tendances.





1. Métavers

En analysant les données, les projections de croissance du marché des métaunivers au cours des prochaines années sont assez impressionnantes.









Nous pouvons voir ici des estimations approximatives de la taille du marché d’ici 2030. En moyenne, cela représente 10 fois la taille de l’ensemble du marché actuel des cryptomonnaies. Il est important de noter que ces données sont basées sur de nouvelles initiatives majeures qui émergent constamment. Par exemple, Dubaï a lancé une vaste stratégie métaverse, fixant des objectifs pour les cinq prochaines années : quintupler le nombre d’entreprises blockchain et métaverse, et en outre devenir la première région de l’économie numérique métaverse. Dans le même temps, nous verrons le lancement de métavers de grandes entreprises technologiques comme Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, etc. En outre, nous pourrions également voir des métavers d'État, par exemple en provenance de Chine .





La question logique est de savoir si nous avons réellement besoin d’une multitude de métavers et comment les métavers publics et privés interagiront les uns avec les autres. Je pense que seuls quelques-uns survivront finalement dans cette compétition, mais nous assisterons au développement d'un grand nombre de métavers lors du prochain bull run.

2. GameFi

Ce segment dérive du précédent : le métaverse.





Beaucoup de gens pensent que l’industrie GameFi de la cryptographie est morte. Mais ils parlent de projets GameFi passés. Ce sont des projets pour lesquels il n'y avait pas de graphismes de haute qualité et les jeux étaient souvent construits sur un modèle de schéma de Ponzi. Ces jeux ont prospéré tant qu’il y avait un afflux continu d’argent frais. Cependant, dès que les retraits commençaient à dépasser le nombre des entrées, le risque était important que le jeu disparaisse rapidement. Beaucoup de ces projets manquaient de graphismes et d’algorithmes de gamification sophistiqués ; les gens n’étaient principalement attirés que par la promesse de profits rapides.





Néanmoins, si l’on adopte une perspective positive, GameFi attire actuellement des niveaux d’investissement records. Même au sein du portefeuille de mon fonds, un nombre important de projets GameFi sont présents – pratiquement un sur quatre.









Les principaux développeurs de jeux vidéo du monde préparent également leurs propres projets et solutions sur la blockchain (par exemple, le récent Partenariat de Krafton Ventures, le développeur PUBG, et Cosmos). Une fois de plus, les utilisateurs se sont lancés dans cette industrie pour gagner rapidement de l’argent plutôt que pour le jeu lui-même. Il y a donc beaucoup de travail à faire : créer des tokenomics et des graphismes AAA appropriés dans les jeux, résoudre le problème de la gamification afin que les joueurs jouent pour le plaisir plutôt que simplement pour gagner de l'argent. Lorsque ce problème sera résolu, le projet aura de grandes chances de connaître une croissance et de maintenir un long cycle de vie.





Au cours de leur cycle de vie, de nombreux jeux populaires sont entrés dans l'histoire, certains ont été modifiés, comme CS : GO et CS 1.6. FIFA publie chaque année une nouvelle version du jeu avec de nouveaux mécanismes de jeu et un nouveau gameplay. Mais la plupart des jeux disparaissent après 3 à 5 ans et perdent leur ancienne gloire.





Je serai heureux si nous pouvons investir dans des projets GameFi qui seront au sommet pendant des décennies. Cependant, je ne me leurre pas en pensant que les jeux dureront éternellement. Je suis convaincu que l’un des prochains cycles d’adoption massive émergera grâce à GameFi, attirant de nouveaux utilisateurs dans l’industrie des crypto-monnaies. Par conséquent, nous assisterons à une intersection plus profonde entre les industries du jeu vidéo et de la cryptomonnaie.

3. Jetons de fans

Je crois avant tout que leur époque n’est pas encore arrivée. Il manque actuellement de cas d’utilisation significatifs. Cependant, si l’on considère le BNB, cela n’a permis de réduire la commission sur la bourse Binance qu’en 2017. Aujourd’hui, il s’est transformé en un vaste écosystème.





Actuellement, un grand nombre d’équipes sportives dans le monde ont lancé leurs fan tokens, chacune avec son propre public dédié. Imaginez quand ces équipes établissent un écosystème de services, de biens et de fan tokens.









Permettez-moi de partager une histoire illustrative. Je fais partie de ceux qui ont acheté le token CHZ dès le début. Mon activité principale est l'agence Listing.Help , où nous aidons divers projets de cryptographie à être cotés en bourse. Il y a plusieurs années, mon équipe a remarqué l'émergence des premiers fan tokens des clubs de football du PSG et de la Juventus et je leur ai demandé d'écrire des équipes de ces tokens et de proposer des listings, car ils n'étaient ajoutés que sur une plateforme inconnue appelée Chiliz. La réponse des équipes de projet a été à peu près la suivante : "Merci pour l'offre. Nous serions ravis de commencer à travailler avec vous, mais nous ne comprenons rien à la cryptographie et nous ne voulons pas avoir d'équipes distinctes pour interagir avec elle. Notre l'accent est mis sur le secteur du football, et tout ce qui concerne la cryptographie et les jetons relève de la responsabilité de Chiliz.





Lorsque j’ai reçu cette réponse, j’ai été immédiatement excité. C’était ça : une mine d’or potentielle à ses débuts qui pourrait favoriser une adoption massive. J'ai investi massivement dans les jetons Chiliz, ainsi que dans le PSG, BAR, JUV et dans un tas de jetons d'autres clubs. Ces jetons n'étaient échangés que sur Chiliz et n'étaient pas présents ailleurs. Lors du dernier bull run, j'ai partiellement encaissé avec un rendement d'environ x60. Cependant, honnêtement, les fan tokens n’ont pas été à la hauteur de leur potentiel, car j’avais initialement cru qu’ils se développeraient encore davantage.





C'est l'histoire d'une nécessité d'intégration forte entre les fan tokens et les équipes sportives, ne se limitant pas aux seuls clubs de football, par exemple la Formule 1 (l'équipe de course Alpine a un partenariat fructueux avec Binance). Tôt ou tard, de nouveaux cas d’utilisation apparaîtront probablement pour ces jetons.





Au cours du marché baissier actuel, j’ai passé beaucoup de temps à analyser les performances des fan tokens existants, en particulier ceux qui ont connu les baisses les plus importantes. J'ai identifié d'importants fan tokens sous-évalués avec une faible capitalisation boursière et un volume de transactions limité. Leur acquisition prenait du temps, car même des achats mineurs avaient un impact notable sur la croissance des jetons.





J'ai maintenant atteint un point où mon portefeuille comprend un nombre important de jetons de fans et je possède un pourcentage substantiel de certains jetons en circulation. Lesquels , demandez-vous ? Je pourrais créer un article spécial plus tard dans lequel je révélerai mes choix et expliquerai les raisons qui les sous-tendent (peut-être à la fin du prochain bull run). Cependant, veuillez noter que je peux faire des erreurs et je ne donne donc pas de conseils financiers.





La poursuite de l’intégration des fan tokens et l’émergence de leurs cas d’utilisation réels contribueront probablement à une adoption massive supplémentaire et à l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. Même si la plupart de ces fan tokens resteront probablement sous forme de tokens, certains d’entre eux pourraient être des joyaux cachés même à l’heure actuelle.





4. TVN









Tout d’abord, les NFT sont des actifs à haut risque, et ce sont eux qui ont le plus souffert pendant le marché baissier. Le principal problème ici est que la plupart des collections manquent de volume d’échanges sur le marché secondaire. C'est juste après quelques mois qu'une goutte de NFT perd du volume et que les gens finissent par simplement la collecter.





Ce problème peut être attribué à l'absence de cas d'utilisation bien pensés pour de tels NFT et au manque de plans à long terme des auteurs. À mon avis, le potentiel de la technologie NFT reste largement sous-exploité. La prochaine croissance significative du marché des NFT viendra probablement de l'adoption des marques et de l'industrie musicale par les NFT, comme le montre l'exemple récent de Nike. De plus, nous assistons au développement de la technologie elle-même, avec l'introduction de nouvelles normes NFT (telles que ERC-6551, Ordinals et BRC-721e), l'émergence du marché des prêts NFT, l'expansion des NFT à davantage de réseaux, et la montée en puissance de grands projets comme l'écosystème BAYC, qui comprend des offres comme Otherdeed et le métaverse.





5. DéFi





Si vous examinez les graphiques, vous remarquerez que le montant des fonds bloqués (TVL) dans DeFi est déjà à peu près égal au montant des fonds dans une grande banque américaine.









Lors de la prochaine course haussière, je prévois que le montant des fonds bloqués dans DeFi augmentera considérablement. Et les protocoles eux-mêmes seront plus sécurisés. De nouvelles versions de services multichaînes et de protocoles de prêt verront également le jour. Nous assisterons sur le marché à des protocoles décentralisés plus profondément intégrés qui interagissent également avec des actifs réels.





6. Nouvelles méthodes de collecte de fonds









Il est clair que la méthode de collecte de fonds la plus courante est le capital-risque, mais cela n'a pas toujours été le cas. Nous avons été témoins de l’ère des ICO, où il suffisait de créer un site Web et de diffuser des publicités pour lever des fonds. Puis vint l’ère des IEO sur les échanges de crypto-monnaie, suivie par les rampes de lancement et divers types d’IDO.





Il est difficile de prédire quelle sera la prochaine méthode de collecte de fonds, mais j'anticipe personnellement l'émergence de nouvelles méthodes automatisées de collecte de fonds.





7. Tokenisation des actifs du monde réel





J'ai parlé du fait que cette tendance n'apparaîtrait pas avant au moins 2025 en 2018, lors de mon discours à Blockchain Life . Mon entreprise a été en communication avec les principaux acteurs du marché de la tokenisation des actifs tout au long de ces années. Néanmoins, nous avons observé que de nombreuses grandes entreprises ne sont pas encore préparées, mais expérimentent la tokenisation de filiales individuelles. Ils emmènent ces filiales dans des bourses plus petites pour tester leur fonctionnement.









Dans le même temps, la tokenisation des propriétés, des hôtels et des actifs similaires n’est pas encore viable. Il n’y a pas d’histoires de réussite significatives. Souvent, des individus me contactent avec des demandes telles que : « Nous avons un hôtel au Monténégro et nous souhaitons procéder à une vente ou le symboliser. » Nous tentons d'expliquer qu'il n'y a pas encore de cas de réussite, et surtout pas de marché secondaire. Par exemple, si vous acquérez un jeton représentant un bien immobilier, par exemple en Bulgarie, où pouvez-vous le vendre et qui serait intéressé à l'acheter ? Le marché n'est pas prêt. Cependant, la tokenisation des actifs du monde réel devrait commencer dans les prochaines années lors de la prochaine course haussière en raison du développement de projets existants tels que Centrifuge, Ondo, Maple Finance, de nouvelles solutions et de la maturité globale du marché.



8. DAO

DAO, en tant que mécanisme de gestion de projet, est l'avenir, mais son plein potentiel n'a pas encore été exploité. Une fois que des outils pratiques pour adapter et mettre en œuvre les DAO, ainsi que des mécanismes affinés pour gérer les grandes organisations, seront mis en œuvre avec succès, ils pourront afficher une incroyable croissance de popularité. C'est pourquoi le portefeuille de notre fonds comprend également un constructeur de DAO, et nous surveillons très activement ce secteur.







DAO offre une expérience complètement différente au sein du secteur des crypto-monnaies. Ses participants sont en constante recherche de nouvelles solutions et modèles de gouvernance. Par conséquent, la croissance exponentielle du DAO peut se produire à tout moment, et elle se produira sans aucun doute avant la fin de la prochaine course haussière. D’ici là, notre fonds devra sélectionner les projets les plus prometteurs dans ce sens.

9. IA + web3

L'intelligence artificielle est déjà présente dans l'espace cryptographique . Les projets basés sur l’IA et offrant des services nécessaires et pratiques pour les gens connaîtront probablement une croissance significative lors de la prochaine course haussière.





J’ai également abordé le sujet de l’IA dans la cryptographie dans mon discours de février dernier, et moins d’un mois plus tard, nous avons vu émerger de nombreux nouveaux projets liés à l’IA. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde a vu la croissance active d'AGIX, le token de SingularityNET, une plateforme décentralisée pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Depuis, de nombreux projets similaires ont été lancés.



Chez Jets.Capital , nous recherchons activement et nous engageons dans de tels projets. Rien qu'au mois de mars, nous avons contacté plus de 350 nouveaux projets. Malheureusement, de nombreux projets tentent de lever des fonds grâce à la vague de battage médiatique sur l’IA, même s’ils n’ont rien de substantiel derrière eux. Il est choquant de voir que certains fonds moins connus courent après ces projets, en espérant des gains énormes, même s'ils sont pleinement conscients du manque de substance de ces projets.





Malheureusement, le marché est surpeuplé par de nombreux projets louches, et ces jetons ne sont pas différents des jetons mème, à l'exception du préfixe AI.

10. Portefeuilles cryptographiques

Je parle de cette tendance depuis le premier airdrop de TWT en 2019. Un ami proche m'a alors dit d'y prêter attention. J'ai compris comment et pour quoi et après cela, j'ai commencé à parler de la perspective de ce jeton sur tous les fronts.









Ensuite, j'ai commencé à suivre les performances des jetons de portefeuille. Mais l’impulsion de la croissance de la capitalisation viendra d’une intégration plus profonde des portefeuilles cryptographiques avec des services comme Telegram ou WhatsApp. Dans le cas de Telegram, il existe déjà, mais pas à un niveau aussi profond d’interaction utilisateur. De plus, la popularité de la tendance des portefeuilles de cryptomonnaies sera influencée par l’entrée du jeton de portefeuille Metamask sur le marché.

11. Paiements cryptographiques généralisés

L’un des principaux résultats de la prochaine course haussière et de l’augmentation de l’adoption massive devrait être que dans de nombreux pays, nous serons en mesure de payer avec la cryptographie tout ce qui nous entoure : des hôtels à la nourriture dans les supermarchés. De nombreux services de paiement de marchandises et de billets d’avion ajouteront également la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Il est partiellement possible de le faire maintenant, mais vous devez rechercher de tels endroits.

12. Réglementation de l'industrie

Nous sommes habitués à ce que l’industrie des cryptomonnaies soit constamment débattue par les organes législatifs. Cependant, il y a eu récemment une percée dans la réglementation mondiale de la cryptographie : le Parlement européen a adopté le marché des crypto-actifs ( MiCA ). En conséquence, la juridiction de l’UE est devenue beaucoup plus attrayante pour les sociétés de crypto-monnaie dans le contexte des récents développements aux États-Unis. Je suis sûr que MiCA peut également devenir un modèle de réglementation du marché des cryptomonnaies pour d’autres pays et juridictions.





Lors de la prochaine course haussière, nous verrons une réglementation appropriée de l’espace cryptographique et autorisant l’utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Les pays qui ralentiront ce processus risquent d’être laissés loin derrière.

13. L2 et autres solutions d'évolutivité

Les solutions L2 sont des protocoles qui augmentent le débit des blockchains de niveau 1 en exécutant des transactions hors chaîne. Ils sont construits sur des blockchains de niveau 1 (comme Optimism et Arbitrum sur Ethereum) et sont conçus pour fournir un débit et une efficacité élevés.







De nombreux nouveaux L2 ont vu le jour au cours des deux dernières années (et même les premières solutions L3 ont vu le jour). Arbitrum, Optimism, zkSync et StarkNet sont les solutions L2 dont on parle le plus dans la communauté en ce moment. Des dizaines de solutions et de concepts sont désormais à différents stades d’investissement et de développement avant le lancement du réseau principal. Au cours des deux prochaines années, nous verrons toute une gamme de solutions de ce type, y lançant des applications DeFi, NFT, GameFi et DAO de pointe, ainsi qu'en étendant les applications décentralisées existantes.

14. Solutions de sécurité

Je pense que tout le monde a vu les statistiques sur la fréquence et le volume des piratages de projets de crypto-monnaie. D’un côté, c’est choquant. Mais il s’agit en même temps d’un énorme marché pour la création de nouvelles solutions de sécurité. De nouveaux cabinets d’audit de contrats intelligents, de nouveaux services de filtrage des transactions, des fournisseurs de stockage de fonds sécurisé et de nombreuses autres solutions sont encore en cours de développement. La demande dépasse de loin l’offre. Une demande encore plus grande nous attend pendant le bullrun.

15. Largages aériens

Lorsqu'on m'a posé la question lors de Blockchain Life 2019 - comment gagner de l'argent avec la cryptographie sans aucun investissement - j'ai toujours dit : lancez-vous dans les parachutages. De nombreuses entreprises allouent entre 5 et 10 $ chacune pour diverses activités symboliques. Beaucoup de ces jetons ont plutôt bien augmenté au cours du cycle haussier précédent.





Mais à cette époque, peu de gens utilisaient les parachutages professionnels comme outil pour gagner de l’argent. Uniswap avec son airdrop a attiré une très grande attention en 2021. En 2022, le thème de l'airdrop a commencé à se développer activement. Et après le succès du Arbitrum Airdrop, ce sujet a suscité de plus en plus d’attention. Par exemple, ceux qui avaient déjà utilisé ce réseau ont reçu 4 250 ARB, ce qui équivaut à environ 5 000 $. Vous avez entendu de nombreuses histoires sur les différents rendements, mais j'ai été surpris par un ami programmeur d'un membre de notre équipe de fonds. Il a gagné plus de 10 millions de dollars rien que grâce à ce largage.





Bien sûr, lorsque vous entendez de telles histoires, vous avez envie de courir pour faire un largage, mais ce sont des cas isolés où des projets donnent un largage décent. C'est bon pour les débutants. Gagner un petit capital ici n’est pas mauvais. Surtout si ces projets connaîtront une croissance significative lors du prochain marché haussier.

Je suis sûr que dans les 1 à 2 prochaines années, le sujet se développera et nous devrions particulièrement nous pencher sur les projets qui ont bien collecté de l'argent et qui peuvent se permettre de maintenir le taux symbolique après leur entrée sur le marché. Les projets gagnent à être évoqués et présentés aux fonds : regardez, nous avons une communauté nombreuse et active.





Cependant, il est important que les projets ne se laissent pas emporter, car ils devront racheter la plupart de ces jetons et maintenir le taux de change grâce à une tenue de marché compétente. À terme, les projets pourraient aboutir à de plus petits volumes de parachutages pour un travail plus compétent sur le prix de leur propre jeton.





Autre détail important : on assiste déjà au développement du mécanisme même d'inscription sur les listes de destinataires potentiels de parachutages. De nouveaux services comme Galxe et Zealy semblent fonctionner avec les activités communautaires et les mécanismes anti-sybil sont en cours d'amélioration.





Dernières pensées

Ce sont les 15 tendances majeures qui seront les plus fortes au cours de la prochaine période de marché haussier. Dans l’ensemble, j’en regarde un grand nombre, environ 30 d’entre eux. Je pense que l'article est déjà trop long. Au fil du temps, j'essaierai de publier une liste complète.





Encore une fois, l’article ne constitue pas un conseil financier. C’est juste ma vision du développement futur du marché grâce à mon expérience. Je noterai que certaines tendances sont encore loin d’être pleinement développées (comme le marché DeFi en 2018) et j’ai essayé de les mettre en avant. Il sera intéressant de revoir cet article fin 2025 et de voir à quel point j’avais raison.





J'aimerais terminer cet article par une phrase : le meilleur point d'entrée sur le marché est maintenant.





Si vous regardez le graphique comparant le nombre d’internautes et les crypto-monnaies, vous constaterez qu’ils sont identiques dans leur dynamique de croissance. Et au moment d’écrire cet article, nous sommes provisoirement en 1999. Et de plus, qu’avions-nous ? La bonne réponse est : le boom des dot-com.









Dans les prochaines années, une course de taureaux d’une nouvelle ampleur nous attend. Comparable à la bulle Internet. Mais il y aura désormais une bulle de projets de cryptomonnaies. Après cette bulle, de nombreux projets mourront, mais certains d’entre eux seront de nouveaux joyaux qui seront étroitement ancrés dans nos vies, comme l’ont fait les descendants de la bulle Internet : Google, Amazon, Microsoft et d’autres.





Je vous souhaite également de définir les bonnes pierres précieuses et de faire fortune. WAGMI!