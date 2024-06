As 15 principais tendências da próxima corrida em alta da criptomoeda em 2024-2025

Existem inúmeras tendências que a maioria das pessoas inicialmente descarta. Porém, se você perceber seu real potencial e provar que está correto, poderá fazer uma boa fortuna. Aqui neste artigo, quero dar minha visão geral das tendências nascentes da indústria de criptografia, que acredito que chegarão em breve. Vou destacar ideias para você pensar e tirar suas próprias conclusões.





Em fevereiro deste ano, já falei sobre possíveis tendências na próxima corrida de touros durante a conferência Blockchain Life em Dubai. Lá eu apenas toquei brevemente nos principais. Agora quero aprofundar-me em muito mais detalhes, especialmente porque muitas tendências deram um passo significativo depois do meu discurso há meio ano.









Quando podemos esperar a próxima corrida de touros? Em suma, o mercado de criptomoedas opera em ciclos e é improvável que vejamos algo interessante em 2023. O principal é que o próximo aumento do mercado ocorra algum tempo após o halving do Bitcoin. Esta redução na oferta de bitcoin é o catalisador para um mercado altista.





A próxima redução pela metade do Bitcoin ocorrerá em abril de 2024. A análise técnica conduzida por minha equipe na Jets.capital sugere que até esse mês, a taxa de câmbio do Bitcoin deve oscilar em torno de US$ 42.000. Após este evento e até ao final de 2024 penso que o mercado de criptomoedas começará a crescer, com potencial para um novo máximo histórico em 2025.





De onde virá esse crescimento?

Impulso de nova liquidez por parte de investidores institucionais. Muitos bancos e grandes instituições alocarão uma parte dos seus ativos sob gestão para criptomoedas. Surgimento de novos projetos que facilitam a adoção em massa e novos casos de uso de criptomoedas. O atual mercado baixista estabelece as bases para um aumento extraordinário na adoção em massa durante o próximo ciclo, quando um número recorde de novos usuários provavelmente ingressará no espaço criptográfico. Durante as corridas de touros, o número de novos usuários da criptomoeda sempre estabeleceu um ritmo recorde: foi em 2013, 2017, 2021 e provavelmente será o caso em 2025. Historicamente, as corridas de touros levaram consistentemente a um influxo notável de novas criptomoedas. utilizadores, como testemunhado em 2013, 2017, 2021, e que provavelmente se repetirá em 2025. Transição de grandes projetos web2 para web3 .







O principal impulsionador do crescimento serão os projetos web2, que iniciarão sua transição em massa para web3. Esta mudança está preparada para introduzir um público totalmente novo no mercado de criptomoedas. É importante notar que tal transição será gradual e começará com a introdução de produtos web3 de empresas conhecidas. Um ótimo exemplo é a Nike, que recentemente lançou com sucesso seu mercado NFT, apresentando tênis Swoosh NFT que seriam usados em jogos da EA Sports.





4) Lançamento de novos projetos

Atualmente, um grande número de projetos está passando por diversas fases de desenvolvimento e testes. Muitos deles são baseados em tecnologias cujo potencial ainda não foi descoberto pela comunidade de criptomoedas (por exemplo, ZK-rollup, Optimistic Rollups). Estas soluções inovadoras estão previstas para entrar no mercado por volta do primeiro e segundo trimestres de 2024.





Agora vamos nos aprofundar nas tendências.





1. Metaverso

Analisando os dados, as projeções de crescimento para o mercado do metauniverso nos próximos anos são bastante impressionantes.









Aqui podemos ver estimativas aproximadas do tamanho do mercado até 2030. Em média, isso é 10 vezes o tamanho de todo o mercado atual de criptomoedas. É importante ressaltar que estes dados se baseiam em novas iniciativas importantes que surgem constantemente. Por exemplo, Dubai lançou uma extensa estratégia de metaverso, estabelecendo metas para os próximos cinco anos: quintuplicar o número de empresas de blockchain e metaverso e, além disso, tornar-se a primeira região na economia digital do metaverso. Ao mesmo tempo, veremos o lançamento de metaversos de grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, etc. Além disso, também poderemos ver metaversos estatais, por exemplo, da China .





A questão lógica é se realmente precisamos de uma infinidade de metaversos e como os metaversos públicos e privados irão interagir entre si. Acredito que apenas alguns sobreviverão nesta competição, mas testemunharemos o desenvolvimento de um grande número de metaversos durante a próxima corrida de touros.

2. GameFi

Este segmento deriva do anterior: metaverso.





Muitas pessoas acreditam que a indústria GameFi de criptografia está morta. Mas eles estão falando sobre projetos anteriores da GameFi. Esses são os projetos onde não havia gráficos de alta qualidade e os jogos muitas vezes eram construídos em um modelo de esquema Ponzi. Esses jogos prosperaram enquanto houve um fluxo contínuo de dinheiro novo. No entanto, assim que as retiradas começaram a ultrapassar o número de entradas, houve um risco significativo de que o jogo morresse rapidamente. Muitos desses projetos careciam de gráficos e algoritmos sofisticados de gamificação; as pessoas foram atraídas principalmente pela promessa de lucros rápidos.





No entanto, se mudarmos a nossa perspectiva para o lado positivo, a GameFi está actualmente a atrair níveis recordes de investimento. Mesmo dentro do portfólio do meu fundo, um número substancial de projetos GameFi está presente – praticamente um em cada quatro.









Os principais desenvolvedores de videogames do mundo também estão preparando seus próprios projetos e soluções em blockchain (por exemplo, o recente parceria da Krafton Ventures, desenvolvedora do PUBG, e Cosmos). Mais uma vez, os usuários estavam nesta indústria para ganhar dinheiro rápido e não para o jogo em si. Portanto, há muito trabalho pela frente: construir uma tokenomia adequada e gráficos AAA nos jogos, abordando a questão da gamificação para que os jogadores joguem por diversão e diversão, e não apenas para ganhar dinheiro. Quando esse problema for resolvido, o projeto terá grandes chances de crescer e manter um longo ciclo de vida.





Ao longo do ciclo de vida, muitos jogos populares entraram para a história, alguns foram modificados, como CS: GO e CS 1.6. A FIFA lança uma nova versão do jogo todos os anos com novas mecânicas e jogabilidade. Mas a maioria dos jogos depois de 3-5 anos desaparece e perde sua antiga glória.





Ficarei feliz se pudermos investir em projetos GameFi que estarão no topo por décadas. No entanto, não vou me iludir pensando que os jogos durarão para sempre. Estou confiante de que um dos próximos ciclos de adoção em massa surgirá através da GameFi, trazendo novos usuários para a indústria de criptomoedas. Consequentemente, testemunharemos uma intersecção mais profunda entre as indústrias de videojogos e de criptomoedas.

3. Tokens de fãs

Em primeiro lugar, acredito que a era deles ainda não chegou. Atualmente, faltam casos de uso significativos. Porém, se considerarmos o BNB, só em 2017 foi possível reduzir a comissão da bolsa Binance. Agora, transformou-se num vasto ecossistema.





Atualmente, um grande número de equipes esportivas em todo o mundo lançaram seus fan tokens, cada um com seu próprio público dedicado. Imagine quando essas equipes estabelecem um ecossistema de serviços, bens e fan tokens.









Deixe-me compartilhar uma história ilustrativa. Sou um daqueles que comprou token CHZ nos estágios iniciais. Meu negócio principal é a agência Listing.Help , onde ajudamos vários projetos de criptografia a serem listados em bolsas. Há vários anos, minha equipe notou o surgimento dos primeiros fan tokens dos clubes de futebol PSG e Juventus e pedi-lhes que escrevessem times desses tokens e propusessem listagens, pois eles foram adicionados apenas em uma plataforma desconhecida chamada Chiliz. A resposta das equipes do projeto foi mais ou menos assim: “Obrigado pela oferta. Adoraríamos começar a trabalhar com você, mas não entendemos nada sobre criptografia e não queremos ter equipes separadas para interagir com ela. o foco está no negócio do futebol, e tudo relacionado a criptografia e tokens é de responsabilidade da Chiliz."





Quando recebi esta resposta, fiquei imediatamente entusiasmado. Era isso: uma potencial mina de ouro em seus estágios iniciais que poderia impulsionar a adoção em massa. Investi pesadamente em tokens Chiliz, bem como em PSG, BAR, JUV e vários tokens de outros clubes. Esses tokens eram negociados apenas na Chiliz e não estavam presentes em nenhum outro lugar. Durante a última corrida de touros, saquei parcialmente com retorno de cerca de x60. No entanto, honestamente, os fan tokens não corresponderam ao seu potencial, pois inicialmente acreditei que cresceriam ainda mais.





É uma história de necessidade de forte integração entre fan tokens e equipes esportivas, não se limitando apenas aos clubes de futebol – por exemplo, a Fórmula 1 (a equipe de corrida Alpine tem uma parceria de sucesso com a Binance). Mais cedo ou mais tarde, novos casos de uso provavelmente surgirão para esses tokens.





Durante o atual mercado baixista, passei um tempo considerável analisando o desempenho dos fan tokens existentes, especialmente aqueles que sofreram as quedas mais significativas. Identifiquei os principais fan tokens subvalorizados com baixa capitalização de mercado e volume de negociação limitado. Adquiri-los foi um processo demorado porque mesmo pequenas compras tiveram um impacto notável no crescimento dos tokens.





Agora cheguei a um ponto em que meu portfólio inclui um número significativo de fan tokens e possuo uma porcentagem substancial de alguns tokens em circulação. Quais , você pergunta? Posso criar um artigo especial mais tarde no qual revelarei minhas escolhas e explicarei as razões por trás delas (talvez, no final da próxima corrida de touros). No entanto, observe que posso cometer erros, por isso não estou fornecendo aconselhamento financeiro.





A maior integração dos fan tokens e o surgimento de seus casos de uso no mundo real provavelmente contribuirão para uma adoção em massa adicional e para todo o setor de criptomoedas. Embora a maioria desses fan tokens provavelmente permaneçam como tokens, alguns deles podem ser joias escondidas mesmo neste momento.





4.NFT









Em primeiro lugar, os NFTs são ativos de alto risco e são os que mais sofreram durante o mercado em baixa. O principal problema aqui é que a maioria das coleções carece de volume de negociação no mercado secundário. Pouco depois de alguns meses, uma queda de NFT perde volume e as pessoas acabam simplesmente coletando-a.





Este problema pode ser atribuído à ausência de casos de uso bem pensados para tais NFTs e à falta de planos de longo prazo dos autores. Na minha opinião, o potencial da tecnologia NFT permanece em grande parte não aproveitado. O próximo crescimento significativo no mercado de NFT provavelmente virá da adoção de NFTs pelas marcas e pela indústria musical, como visto no exemplo recente da Nike. Além disso, estamos a testemunhar o desenvolvimento da própria tecnologia, com a introdução de novos padrões NFT (como ERC-6551, Ordinals e BRC-721e), o surgimento do mercado de empréstimos NFT, a expansão dos NFTs para mais redes, e o surgimento de grandes projetos como o ecossistema BAYC, que inclui ofertas como Otherdeed e o metaverso.





5. DeFi





Se você examinar os gráficos, poderá ver que a quantidade de fundos bloqueados (TVL) no DeFi já é aproximadamente igual à quantidade de fundos em um grande banco dos EUA.









Na próxima corrida de touros, prevejo que a quantidade de fundos bloqueados no DeFi crescerá significativamente. E os próprios protocolos serão mais seguros. Novas versões de serviços multichain e protocolos de empréstimo também surgirão. Testemunharemos protocolos descentralizados mais profundamente integrados no mercado que também interagem com ativos reais.





6. Novos métodos de arrecadação de fundos









É claro que o método mais comum de arrecadação de fundos é através de vc, mas nem sempre foi assim. Testemunhamos a era das ICOs, onde tudo o que era preciso fazer para arrecadar fundos era criar um site e veicular anúncios. Depois veio a era dos IEOs nas exchanges de criptomoedas, seguida pelas plataformas de lançamento e vários tipos de IDOs.





É um desafio prever qual será a próxima forma de arrecadação de fundos, mas eu pessoalmente antecipo o surgimento de novos métodos automatizados de arrecadação de fundos.





7. Tokenização de ativos do mundo real





Falei sobre o fato de que essa tendência não surgiria até pelo menos 2025, em 2018, durante meu discurso no Blockchain Life . Minha empresa tem se comunicado com os principais players do mercado de tokenização de ativos ao longo desses anos. No entanto, observámos que muitas grandes empresas ainda não estão preparadas, mas estão a experimentar a tokenização de subsidiárias individuais. Eles estão levando essas subsidiárias para bolsas menores para testar como funcionam.









Ao mesmo tempo, a tokenização de propriedades, hotéis e ativos similares ainda não é viável. Não há histórias de sucesso significativas. Freqüentemente, as pessoas me abordam com perguntas como: “Temos um hotel em Montenegro e queremos realizar uma venda ou tokenizá-lo”. Tentamos explicar que ainda não existem casos de sucesso, muito menos mercado secundário. Por exemplo, se adquirir um token que representa um imóvel, por exemplo, na Bulgária, onde poderá vendê-lo e quem estaria interessado em comprá-lo? O mercado não está pronto. No entanto, a tokenização de ativos do mundo real provavelmente começará nos próximos anos, durante a próxima corrida de touros, devido ao desenvolvimento de projetos existentes como Centrifuge, Ondo, Maple Finance, novas soluções e maturidade geral do mercado.



8. DAO

O DAO, como mecanismo de gerenciamento de projetos, é o futuro, mas todo o seu potencial ainda não foi realizado. Uma vez implementadas com sucesso ferramentas convenientes para adaptação e implementação de DAOs, bem como mecanismos afinados para gestão de grandes organizações, eles serão capazes de mostrar um incrível crescimento de popularidade. É por isso que o portfólio do nosso fundo também inclui um construtor DAO, e estamos monitorando ativamente esse setor.







DAO oferece uma experiência completamente diferente na indústria de criptomoedas. Seus participantes estão em constante busca por novas soluções e modelos de governança. Portanto, o crescimento exponencial do DAO pode acontecer a qualquer momento e, sem dúvida, acontecerá antes do final da próxima corrida de touros. Nessa altura, o nosso fundo terá de selecionar os projetos mais promissores neste sentido.

9. IA + web3

A inteligência artificial já está presente no espaço criptográfico . Os projetos baseados em IA e que oferecem serviços necessários e convenientes para as pessoas provavelmente experimentarão um crescimento significativo na próxima corrida de touros.





Também discuti o tema IA em criptografia em meu discurso em fevereiro e, menos de um mês depois, vimos o surgimento de muitos novos projetos relacionados à IA. Não faz muito tempo, todos viram o crescimento ativo do AGIX, o token da SingularityNET, uma plataforma descentralizada para algoritmos de inteligência artificial. Desde então, muitos projetos semelhantes foram lançados.



Na Jets.Capital , estamos pesquisando ativamente e nos envolvendo com esses projetos. Só em março, contatamos mais de 350 novos projetos. Infelizmente, existem muitos projetos que tentam arrecadar fundos na onda de hype da IA, apesar de não terem nada substancial por trás deles. É chocante ver que alguns fundos menos conhecidos estão a perseguir estes projectos, esperando obter enormes ganhos, embora estejam plenamente conscientes de que estes projectos carecem de substância.





Infelizmente, o mercado está superlotado com muitos desses projetos duvidosos, e esses tokens não são diferentes dos tokens meme, exceto pelo prefixo AI.

10. Carteiras criptográficas

Tenho falado sobre essa tendência desde o primeiro lançamento aéreo do TWT em 2019. Um amigo próximo me disse para prestar atenção nisso. Descobri como e para quê e depois comecei a falar sobre a perspectiva desse token em todas as frentes.









Em seguida, comecei a monitorar o desempenho dos tokens da carteira. Mas o impulso para o crescimento da capitalização virá de uma integração mais profunda das carteiras criptográficas com serviços como o Telegram ou o WhatsApp. No caso do Telegram, já existe, mas não em um nível tão profundo de interação do usuário. Além disso, a popularidade da tendência da carteira de criptomoedas será influenciada pela entrada do token da carteira Metamask no mercado.

11. Pagamentos criptográficos generalizados

Um dos principais resultados da próxima corrida de touros e do aumento da adoção em massa deverá ser que em muitos países seremos capazes de pagar com criptografia por tudo o que nos rodeia: desde hotéis até alimentos nos supermercados. Muitos serviços de pagamento de mercadorias e passagens aéreas também adicionarão criptomoeda como meio de pagamento. É parcialmente possível fazer isso agora, mas é preciso procurar esses lugares.

12. Regulamentação da indústria

Estamos acostumados com o fato de a indústria de criptomoedas ser constantemente debatida pelos órgãos legislativos. No entanto, recentemente houve um avanço na regulação global das criptomoedas: os Mercados de Criptoativos ( MiCA ) foram adotados pelo Parlamento Europeu. Como resultado, a jurisdição da UE tornou-se muito mais atraente para as empresas de criptomoedas no contexto dos recentes desenvolvimentos nos EUA. Tenho certeza de que o MiCA pode se tornar um modelo de regulação do mercado de criptomoedas também para outros países e jurisdições.





Na próxima corrida de touros veremos a regulamentação adequada do espaço criptográfico e a permissão do uso de criptomoedas como meio de pagamento. Os países que abrandarem este processo correm o risco de ficar para trás.

13. L2 e outras soluções de escalabilidade

As soluções L2 são protocolos que aumentam o rendimento de blockchains de nível 1 executando transações fora da cadeia. Eles são construídos sobre blockchains de nível 1 (como Optimism e Arbitrum sobre Ethereum) e são projetados para fornecer alto rendimento e eficiência.







Muitos novos L2s surgiram nos últimos anos (e até as primeiras soluções L3 surgiram). Arbitrum, Optimism, zkSync e StarkNet são as soluções L2 mais comentadas na comunidade no momento. Dezenas de soluções e conceitos estão agora em vários estágios de obtenção de investimento e desenvolvimento antes do lançamento da rede principal. Nos próximos um ou dois anos, veremos toda uma gama dessas soluções, lançando aplicativos DeFi, NFT, GameFi e DAO de última geração, bem como estendendo os aplicativos descentralizados existentes neles.

14. Soluções de segurança

Acho que todo mundo viu as estatísticas sobre a frequência e o volume de hacks em projetos de criptomoeda. Por um lado, é chocante. Mas, ao mesmo tempo, é um enorme mercado para a criação de novas soluções de segurança. Novas empresas de auditoria de contratos inteligentes, novos serviços de triagem de transações, fornecedores seguros de armazenamento de fundos e muitas outras soluções ainda estão em processo de desenvolvimento. A demanda por eles supera em muito a oferta. Uma demanda ainda maior por eles nos espera durante a corrida de touros.

15. Lançamentos aéreos

Quando me fizeram a pergunta no Blockchain Life 2019 - como ganhar dinheiro com criptografia sem nenhum investimento - eu sempre disse: entre em lançamentos aéreos. Muitas empresas alocam entre US$ 5 e US$ 10 cada para diversas atividades simbólicas. Muitos desses tokens cresceram muito bem no ciclo de alta anterior.





Mas, naquele ponto, poucas pessoas usavam airdrops profissionais como ferramenta para ganhar dinheiro. O Uniswap com seu airdrop chamou muito a atenção em 2021. Em 2022 o tema airdrop começou a se desenvolver ativamente. E após o sucesso do Arbitrum Airdrop, cada vez mais atenção foi dada a este tópico. Por exemplo, aqueles que já usaram essa rede antes receberam 4.250 ARB, o que equivalia a cerca de US$ 5.000. Você já ouviu muitas histórias sobre os diferentes retornos, mas fui surpreendido por um programador amigo de um membro da nossa equipe de fundos. Ele ganhou mais de US$ 10 milhões somente neste lançamento aéreo.





É claro que, quando você ouve essas histórias, você quer correr para fazer lançamentos aéreos, mas esses são casos isolados em que os projetos proporcionam um lançamento aéreo decente. É bom para iniciantes. Ganhar algum pequeno capital aqui não é ruim. Especialmente se esses projetos crescerem significativamente no próximo mercado altista.

Tenho certeza de que nos próximos 1-2 anos o tópico se desenvolverá e devemos olhar especialmente para os projetos que arrecadaram bem o dinheiro e podem se dar ao luxo de manter a taxa simbólica após entrar no mercado. Os projetos se beneficiam de serem comentados e mostrados aos fundos: olha, temos uma comunidade grande e ativa.





No entanto, é importante que os projetos não se deixem levar, pois terão de recomprar a maior parte destes tokens e manter a taxa de câmbio através de uma criação de mercado competente. Eventualmente, os projetos podem chegar a volumes menores de airdrops para um trabalho mais competente sobre o preço do seu próprio token.





Outro detalhe importante: já estamos vendo o desenvolvimento do próprio mecanismo de entrada nas listas de potenciais destinatários de airdrops. Novos serviços como Galxe e Zealy parecem funcionar com atividades comunitárias e a mecânica anti-sibila está sendo melhorada.





Pensamentos finais

Estas são as 15 principais tendências que serão mais fortes durante o próximo período de alta do mercado. No geral, estou assistindo a um grande número, cerca de 30 deles. Acho que o artigo já é muito longo. Com o passar do tempo, tentarei publicar uma lista completa.





Novamente, o artigo não é um conselho financeiro. É apenas a minha visão de maior desenvolvimento do mercado devido à minha experiência. Observo que algumas tendências ainda estão longe de seu pleno desenvolvimento (como o mercado DeFi em 2018) e tentei destacá-las. Será interessante revisitar este artigo no final de 2025 e ver o quão certo eu estava.





Gostaria de encerrar este artigo com uma frase: a melhor porta de entrada no mercado é agora.





Se você olhar o gráfico que compara o número de usuários da Internet e as criptomoedas, verá que eles são idênticos em sua dinâmica de crescimento. E no momento em que escrevo este artigo, estamos provisoriamente em 1999. E além disso, o que tínhamos? A resposta correta é: o boom das pontocom.









Nos próximos anos, uma corrida de touros de nova escala nos espera. Comparável à bolha pontocom. Mas agora haverá uma bolha de projetos de criptomoedas. Depois desta bolha, muitos projectos morrerão, mas alguns deles serão novas jóias que ficarão firmemente incorporadas nas nossas vidas, como fizeram os descendentes da bolha pontocom: Google, Amazon, Microsoft e outros.





Desejo que você também defina as joias certas e faça fortuna. WAGMI!