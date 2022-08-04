MAXBIDDING

（ ） 以下表达的任何观点均为作者个人观点，不应构成投资决策的依据，也不应被解释为从事投资交易的推荐或建议。 每当我踏上网球场时，我唯一的愿望就是将任何飞过网的绿色毛毡球雾化。 无论这种追求多么崇高，它通常都会导致我匆忙出手并使用过多的力量。我最终会出现比获胜者更多的非受迫性错误。但即使在将近 40 岁的时候，我似乎也无法动摇我从 16 岁起就拥有的愿望——要粉碎正手击球，下线获胜者。 值得庆幸的是，我很早就意识到成为一名职业网球运动员对我来说是不可能的。 在高中时，我——和我的许多网球队友——在冬天加入了壁球队。壁球和网球教练是同一个古怪的人（他也是我八年级的英语老师）。我年轻时在球场上脾气暴躁——如果我用球拍敲打墙壁或地板，他就会把我踢出训练场。 好人。 无论如何，他在我的壁球训练早期教我的是，你不能击中获胜者。 由于球场的大小以及球员从后墙和侧墙击球的能力，一个体面的球员将能够挖出任何球。你永远无法压倒你的对手。事实上，你使用的力量越多，你给对手的时间就越多。 相反，最好的壁球运动员首先将他们的对手置于一个妥协的位置，然后选择适当的击球来迫使失误。 我绝不是 Gaultier ——我看过他在香港打球，他确实是一个特别的人——但我有一些最喜欢的模式用来让我的对手失去位置。我喜欢我的反手投篮，我用它把我的对手带到前墙上。 如果我的投篮很好，那么我的对手唯一能得到的真正反应就是一个硬而深的跨场传球，或者——如果他们有灵巧的触球——一个高而深的吊球。无论如何，我的反击总是一个紧的正手栏杆（即，直接从侧壁射门）。 这个球对我来说更难打，因为我不得不在对手的球击中后墙或侧壁之前进行凌空抽射或击球，以便从他身上抽出时间。 更简单的选择是等待球从后墙或侧壁反弹——但如果我等得太久，那么我的对手就有时间恢复到 T 并回到主要位置。 如果我的栏杆是真实的和紧的，那么我的对手就会后退，追逐一个远离他的球。他必须在球场上跑尽可能远的距离，从左侧前墙到右侧后墙。 这比跑向你的球要困难得多。如果我的对手拿到球，他会打出中性到弱轨（线下）的射门。那时，我通常用正手击球，他用横杆回应，然后我再次将他放在反手侧。然后模式重复。 在某些时候，他累了，无法取回我的球。 金融领域就像一场激烈的壁球比赛。 当我们处于适当的位置时，我们必须通过选择能够最大化回报的正确资产来利用有利的机会。作为希望减轻过多全球法定货币的不利影响的投资者，我们必须选择正确的资产组合。 因为如果我们在这项努力中失败了，即使我们在技术上是“投资”，我们实际上所做的只是向中介支付费用——我们的财富在能源方面将不会保持不变。 自去年底以来，市场一直在等待美联储更关注经济增长而非通胀的信号。本文将论证，美联储在 7 月 27 日电报称，如果增长令人失望，它将把政策转向支持增长而不是对抗通胀。 带着性感的图表色情，我打算让你在迅速恶化的美国经济的经济指标中滚动。 为了支持法定、债务支持的金融化经济的增长和恢复，美联储必须降低货币价格并扩大货币数量。印钞机去他妈的“Brrrr”！ 如果你认为我的论点是合理的，那么下一个——也是最重要的——决定是确定随着货币供应量再次扩大，哪些资产可能表现最好。在货币紧缩和充裕之间的过渡点，大幅增加金融资产的能量调整价值的机会最大。浪费这样的时间是不负责任的，因此我们必须谨慎并选择合适的资产。 我应该购买 stonks、债券、房地产、商品、黄金还是加密货币？显然，你们都已经知道我在提倡加密作为这部剧中的明星表演者。但是，如果我们考虑流动性最强的大盘代币，我们应该更喜欢哪一种呢？基本假设是，在这个货币过渡点，我们应该更倾向于集中而不是多样化。作为一个集中的赌注，我认为从现在到年底，以太币将产生最好的回报。 期望值 在接下来的 8 个月左右的时间里，有两个潜在的事件可能会发生，也可能不会发生，这对我的论文至关重要： 美联储是否会转向，并发出未来降息和/或恢复资产负债表扩张（即印钞）的信号？ 以太坊合并会成功吗？ 投资是一项有时间限制的活动，所以我必须为完成（或不完成）这些事件中的任何一个设定一个时间限制。时限为 2023 年 3 月 31 日。 具有两个二元结果的两个事件意味着未来宇宙有四种可能的状态。 （这是我随后提出的支持的论点） 场景 1：Fed Pivot + 成功的以太坊合并 场景 2：没有 Fed Pivot + 成功的以太坊合并 场景 3：没有 Fed Pivot + 以太坊合并不成功 场景 4：Fed Pivot + 不成功的以太坊合并 对于每个场景，我都会提供一个价格目标，我会为每个潜在结果分配 25% 的概率。然后，我将计算所有这些价格预测的平均值，以得出 2022 年 3 月 31 日的 ETH/USD 价格预测和预期值。如果这个预期回报是正的，那么我会很乐意增加我的以太坊多头头寸。如果它是负数，那么至少，我不会为以太币出售更多肮脏的法币。 有了这个分析结构，让我们开始吧。 每月付款 每个人都出生在没有庇护所的宇宙中。幸运的人从他们的父母那里得到了一个住所，但是一旦我们进入成年期，我们大多数人都必须找到一种购买或租用住所的方法。为购买房屋或公寓融资是任何金融机构最大的活动之一。美国也不例外。 随着过去几十年金融服务的日益成熟，银行开始为大部分住宅房地产提供融资。银行希望将其庞大且不断增加的超额准备金余额借给美联储提供的低风险资产类别。银行可以提供的最安全的贷款是针对硬资产，而房屋则位居榜首。如果您拖欠抵押贷款，银行可以收回您的房屋并（希望）以高于剩余贷款价值的价格出售。房地产市场在某种程度上也是流动的——每个人都需要住在某个地方，通过各种计划鼓励拥有住房也是美国政府的明确政策。因此，随着时间的推移，银行开始将越来越多的自由资本投入到住房贷款中。 房屋融资的广泛可用性以及银行接受额外风险的意愿使越来越多的人通过抵押贷款购买房屋。在某些时候，住宅的价格变得无关紧要。唯一重要的是借款人是否能够从他们的可支配收入中支付每月的抵押贷款。结果是房地产市场变得完全依赖于融资成本，这在很大程度上是由中央银行通过设定短期无风险利率来决定的（稍后会详细介绍它的运作方式）。 Case Shiller 美国全国房价指数（白色）与美国 CPI 指数（黄色） 上图从 1985 年开始，每个数据系列的索引为 100。如您所见，在过去 40 年中，房价上涨的速度比政府衡量的通货膨胀快 75%。如果每个人都必须用自己的积蓄支付现金购买住宅，价格会低得多。但如果你能负担得起每月的抵押贷款，你就能买得起更贵的房子。这种行为推高了价格，并且受到银行向购房者提供信贷的意愿的推动。 普通的乔怎么能负担得起“美国梦”呢？ 美国GDP的70%是消费。从 1970 年代开始，美国从制造业强国转变为金融化服务经济。从本质上讲，每个可以用作贷款抵押品的项目都有资格获得融资。大多数美国人靠薪水生活，这意味着他们的整个生活方式都依赖于每月支付。 “ 。” 发现，2022 年 4 月，61% 的美国消费者靠薪水维持生计，比 2021 年 4 月的 52% 增加了 9 个百分点 PYMNTS 的研究 银行对您的汽车、房屋或其他消费品的贷款利率的计算始于银行在美联储存放资金时收到的回报率。 （鉴于我们谈论的是美国，我将坚持描述美国货币市场）。这称为超额准备金利息 (IOER)。 IOER 利率介于联邦基金利率的下限和上限（美联储在其会议上设定的）之间。这是美联储用来将其政策利率转化为市场观察到的实际利率的工具之一。 如果一家银行收取您的存款并支付给您 0%，它可以转身并立即通过将其借给美联储来获得 2.40% 的无风险收益。伟大的事业。鉴于市场竞争激烈，如果银行 A 向消费者提供 0% 的存款利率以产生 +2.40% 的利差，那么银行 B 可以提供 1% 的存款利率以从银行 A 窃取业务，但仍能赚取 +1.40%传播。因此，银行将通过提供越来越高的存款利率进行竞争，直到它们与美联储提供的 IOER 非常接近。 如果银行必须支付接近 IOER 的存款利率，那么它在借出其他抵押品时必须收取比 IOER 更高的利率。由于为购房者提供了免预付款选项，流行的美国固定利率抵押贷款的定价有点复杂；然而，类似的原则也适用。美联储的无风险利率越贵，您的抵押贷款利率就越高。 美国 30 年期固定抵押贷款利率（白色），联邦基金上限（黄色） 上图清楚地表明，美联储设定的利率越高，美国人为自己的住房支付的费用就越多。这对美国消费者的健康极为重要，因为每月的抵押贷款支付占中等家庭可支配收入的很大一部分。 今年年初的抵押贷款利率约为 3%，现在略高于 5%。由于这一变化——如上图所示——美国家庭资产负债表中值恶化了 10% 以上。这显然只适用于那些目前获得融资购买新房的人——但抵押贷款利率只是等式的一个方面。更大的问题是贷款金额继续增长快于通货膨胀。回想一下上面的房价与通货膨胀的关系图，想象一下，如果中位数房屋的价格下降到与自 1985 年以来 75% 的通货膨胀率相匹配会是什么样子。家庭资产负债表会是这样的： 在这种情况下，家庭将有更大比例的收入用于其他必需品。中位家庭的财务状况因抵押贷款融资成本而承受的压力越大，他们就越有可能求助于其他消费金融工具——如信用卡——来支付生活中的其他必需品。 美国家庭债务占 GDP 的百分比 美国未偿消费信贷 上面的这些图表清楚地表明，家庭越来越多地使用信贷来维持生计。 年轻人的新信用卡形式——他们避开传统的信贷形式但仍然借钱——是“先买后付”（BNPL）。上图所示的商品总价值（GMV）数字基本上是顶级BNPL金融科技客户的贷款余额。如您所见，2020 年以这种方式融资了近 700 亿美元的 GMV。老人使用信用卡，而年轻人使用 BNPL-，相同但不同。 美国是一个汽车国家。无论有意与否，郊区和城市地区以及主要人口中心之间缺乏公共交通连接令人震惊。美国是世界上最富有的国家，但从北京到上海比从华盛顿特区到纽约市更容易。对于赚取平均工资的普通美国人来说，从家到工作需要拥有汽车。由于价格高昂，家用汽车是另一项必须融资的资产。根据 ，目前每辆汽车的平均售价为 48,043 美元，创下历史新高。如果你一年赚 50,000 美元，而一辆汽车的平均价格是 48,000 美元，那你就为那个婊子融资！ 凯利蓝皮书 美国商业银行汽车贷款 美联储的上述数据可以追溯到 2015 年。过去 7 年，未偿还的汽车贷款增长了 44%。 住房和汽车是美国家庭必须融资的生命关键资产的两个例子。决定美国人必须为这些必需品每月支付的利率直接受联邦基金利率的影响。因此，随着美联储通过加息让钱变得更贵，它直接让绝大多数美国家庭变得更穷。 美联储对家庭资产负债表的影响与这些家庭持有的贷款规模直接相关。如果平均房价或汽车价格突然下降 50%，那么美联储将利率提高几个百分点不会对家庭产生太大影响——因为尽管他们为房屋或汽车支付的利率会更高，他们的每月净付款可能会更低。然而，我们正处于美国经济超过 50 年的高度金融化时期的尾声，这推动了任何可以借出的资产的价格呈指数级上涨。 如果你付不起每月的付款，你就不能购买房子、汽车或其他耐用品。如果买方需要支付更少的费用，那么卖方必须以更少的价格出售。然后在边际上，房屋、汽车和其他融资资产的全部存量变得不值钱。鉴于这些资产是通过债务融资的，这对于以此类抵押品提供贷款的银行来说是个问题——因为当他们借给的人无法偿还贷款时，他们将没收价值低得多的资产。 随着资产价格下跌，银行在贷款对象和贷款对象方面变得更加保守。流向这些资产的信贷放缓并且变得更加昂贵。这反馈到市场并推动价格进一步走低。买方无法按银行接受的条件支付每月付款。此时，资产的价格必须下降到买方能够以较高的融资成本支付每月付款的水平。虽然谨慎，但这实际上降低了银行对美国家庭的贷款账簿的全部存量。这是一个循环的、反身的过程，导致可怕的债务支持资产通缩！ 正如我多次说过的，央行的目标是印钞来支撑资产价格，使资产不会出现通缩。部分准备金银行系统无法在资产通缩中幸存下来。因此，如果美联储或任何其他央行认为通货紧缩即将来临，他们必须立即采取行动。这是在“适当的”经济学课程中教给任何人和所有人的课程。美联储（或任何其他中央银行）的大多数学术人员都写过关于大萧条的论文并进行了研究。他们认为，美联储在 1930 年代不印钞票、支持资产价格和阻止各种发达经济体的通缩冲动是错误的。 从这整个部分得出的结论是，美国消费者的健康——进而是美国经济——与联邦基金利率直接相关。如果利率上升，经济就会受到影响。如果利率下降，经济就会繁荣。虽然您可能认为由非民选官僚组成的管理委员会决定最成功的“民主”的命运有点奇怪，但这就是饼干崩溃的方式。 二选一（二选一） 当电子商务巨头 被指控强迫商家在两个平台之一（阿里巴巴或其竞争对手之一）销售商品之间做出选择，而不是同时与这两个平台合作时，这句话在中国声名鹊起。 阿里巴巴 美联储也面临着类似的“二选一”的困境。他们可以选择对抗通货膨胀，或者支持金融化的美国经济——但他们不能两者兼得。对抗通货膨胀需要提高货币价格（美元）并减少货币数量。 “健康”美国经济的处方恰恰相反。 2022 年 3 月，随着通胀开始进入激增定价，美联储决定美国经济可以应对更高的利率——自 2018 年以来首次将联邦基金利率提高 25 个百分点。当然，在失业率处于历史最低水平的情况下，美国的引擎可以应对联邦基金利率高几个百分点的问题吗？ 错误的.com 在下面的图表中大饱眼福，这表明美国经济正在衰退。如果您将衰退的教科书定义归于“适当的”经济学课程所教导的——即连续两个季度的实际 GDP 负增长——那么截至 2022 年第二季度，美国经济正式陷入衰退。我知道，我知道——那些“书”的东西已经过时了。摄取白宫新闻办公室的经济学模因要好得多。索兹。 一……二……扣我的鞋 美国实际 GDP 增长百分比 请记住——美联储的第一次加息发生在今年 3 月。令人惊讶的是，第一季度 GDP 负增长也在今年第一季度出现。 没有什么是永恒的，但当前的经济“主义”都认为国民经济必须而且可以无限增长。这就是为什么经济衰退或负增长对那些本应带领我们走向应许之地的人来说如此重要的原因。 截至 2021 年底，与住房相关的活动占美国 GDP 的 9.20%。来看看这美景。 美国现房销售百分比同比变化 与 2021 年 6 月相比，2022 年 6 月美国现有房屋销售量下降了 14.22%。美国房地产部门是否向三箭公司贷款？ ;) 这是另一个丑陋的美国住房数据，由 羽毛笔智能 . 今天的美国人对经济的看法比新冠疫情高峰时期更为悲观。让我再为后面的人说一遍：美国有数百万人死于 COVID，但今天的人们更加沮丧。反问：你宁愿联邦基金利率为 0% 还是治愈新冠病毒？不要回答这个问题——我知道这是一个很重要的问题。我们显然两者都没有。 密歇根大学消费者情绪 当然，如果美国经济在面对非零短期利率的情况下如此迅速地放缓，那么通货膨胀一定会迅速下降，对吧？哦，不，不，不！ 美国 CPI 同比变化百分比（白色）与联邦基金上限（黄色） 美联储正以几十年来最快的速度提高政策利率，而通胀没有减弱的迹象。你们中的一些计量经济学专家可以解析构成美国 CPI 的不同组成部分，并在前瞻性的基础上指出价格下跌。你是对的，但你也会忘记这是政治经济学。现实无关紧要，人们最关心的数字是向后看的CPI数字。按照这个标准，美联储正在失败。 在国内，美联储正在使经济崩溃（它正处于衰退中），但通货膨胀仍在削弱民众越来越多的购买力，他们将在几个月后前往投票箱。该怎么办？美联储应该优化什么变量？ 如果美联储针对较低的通胀进行优化，那么它必须继续提高其政策利率。你可能会争辩说，美联储需要变得更加激进，因为其 2.5% 的政策利率上限仍比最新的 9.1% 通胀读数低 6.6%。 如果美联储优化增长，那么它必须降低政策利率并再次开始用印钞购买债券。这将减少 90% 拥有该国金融财富不到 10% 的美国家庭每月支付的住房、汽车和其他耐用品的费用。 再说一遍，我用我可怕的普通话口音说——二选一？ 布道，布罗塔！ 有些事情是美联储的高级神职人员无法说出的。例如，他们不能说，“我们应该印钞票来推高资产价格并拯救金融化的美国经济。”太俗套了美联储在其武器库中有许多触发词，它已经训练投资界解释它希望他们如何理解。对大众来说可能听起来无害的话，对华尔街日报编辑委员会来说却是甜言蜜语。 有了这个序言，让我们深入了解 Brotha Powell 所宣扬的内容。 烟花总是发生在会议决定之后的新闻发布会上。美联储非常清楚记者可能会问什么。因此，他们的反应通常是经过深思熟虑的，我们可以肯定鲍威尔在他最近的新闻发布会上并没有措手不及。 我将引用 并用我自己的多彩白话注释。 成绩单 JEROME H. POWELL： 下午好。我和我的同事们坚定地致力于降低通胀，我们正在迅速采取行动。 鲍威尔正在留言。通货膨胀是第一要务。这里没有什么新鲜事。 最近的支出和生产指标已经走软。消费者支出增长显着放缓，部分反映了实际可支配收入下降和金融状况收紧。房地产行业的活动减弱，部分反映了较高的抵押贷款利率。在第一季度强劲增长之后，第二季度商业固定投资似乎也有所下降。 鲍威尔承认美国经济疲软。这证实了从之前发布的图表中得出的结论。 劳动力市场状况得到普遍改善，包括工资分配较低端的工人，以及来自非裔美国人和西班牙裔的工人。 即使是棕色人种也有工作——这一定是美国劳动力市场紧张。 今天目标范围的增加是许多会议中第二次增加 75 个基点。虽然在我们的下一次会议上可能会出现另一个异常大的增长，但这个决定将取决于我们从现在到那时获得的数据。 美联储高度关注通胀。利率一定要涨！这里没有什么新鲜事。 随着货币政策立场进一步收紧，在我们评估我们的累积政策调整如何影响经济和通胀时，放慢加息步伐可能会变得合适。 哦哦——也许通货膨胀不是第一要务。鲍威尔担心利率上升对美国经济的影响。 准备好的评论到此结束。现在让我们进入问答环节。这是一个相当长的部分，我相信只有一个重要的交流。这是金融时报的科尔比史密斯，我将一步一步地引导你。 问：非常感谢您接受我们的提问。科尔比史密斯与金融时报。 在委员会考虑前进的政策路径时，它将如何权衡可能因商品价格下跌而导致的总体通胀预期下降与我们可能会看到特别是核心数据持续存在的事实？鉴于潜在的紧张局势和任何活动减弱的迹象，委员会对限制性地区利率可能需要走多远的想法有何变化？ 先生。鲍威尔：所以我想我首先要说我们一直在说我们会迅速采取行动以达到中立的范围，我认为我们现在已经做到了。我们在 2.25 到 2.5 之间，这正好在我们认为中性的范围内。所以问题是，我们如何思考前进的道路？因此，没有改变的一件事是——不会改变的是，我们的重点将继续放在使用我们的工具使需求与供应更好地平衡，以降低通胀率。这将继续是我们的首要关注点。我们还表示，我们预计持续加息将是适当的，我们将通过会议做出决定。 让我们停在那里。这是一个巨大的声明——根据鲍威尔的评论，美联储认为，在 6 月份 CPI 为 +9.1% 和核心 PCE 为 4.5% 的情况下，2.5% 的联邦基金利率是 的。这是相当令人惊讶的，因为 2.5% 绝对低于 9.1% 和 4.5% 相当大的数量。这表明美联储认为随着时间的推移，它已经做了足够多的事情来降低通胀率，而且做得更多将扼杀美国经济的鼻梁，使其面目全非。 中性 既然他们已经“做得够多了”，美联储将“逐个会议”查看数据。美国经济形势越糟糕，美联储就越有可能得出结论，他们已经采取了足以摧毁需求的措施。坏就是好！我说的好，是指那些持有金融资产的人。 那么我们要看什么呢？你知道，正如我所提到的，我们将关注传入的数据，这将从经济活动开始。我们是否看到了我们认为需要的经济活动放缓，并且有一些证据表明我们正处于这个时期。 Brotha Powell 想知道平民受到的伤害有多严重。经济数据肯定在放缓，鉴于美联储绝对会在 9 月再次加息，随着时间的推移，每月还款额只会越来越高。我们可以预期经济基本面将继续恶化。这是否意味着美联储打开了停止货币紧缩计划的大门？我认为是的。 因此，我们将同时关注两者，我们将关注它们——实际上，关注他们对前景的看法，而不仅仅是他们所说的。但我们会问，我们是否看到通胀压力下降？我们是否看到通胀的实际读数下降？ 鲍威尔只关心价格上涨的变化速度是否正在放缓。如果通胀率为+9.1%，但下降至+8.0%，在美联储的世界观中，通胀正在下降。我应该提醒 Pro Tempore，价格仍在上涨——只是速度较慢。不过，没关系。让我们对此不合逻辑——我们只是希望他重新打开印钞机。 因此，鉴于所有这些数据，我们将要问的问题是，我们的政策立场是否足够严格，能够将通胀率回落至 2% 的目标。同样值得注意的是，这些加息幅度很大，而且来得很快，经济可能还没有感受到它们的全部影响。所以可能会有一些额外的紧缩——管道中的显着额外紧缩。 鲍威尔认为，在不到六个月的时间里从 0% 升至 2.5% 是非常激进的，即使同比通胀飙升至 9.1%。好的，我会接受的。我们可以看到美联储迫切希望停止加息。他们可以证明暂停是合理的，因为他们在加息时如此努力，如此之快，以至于未来将充分感受到全部影响。这让他可以暂停，因为美联储可以让其先前的行动渗透到整个经济中。走吧！ 最后…… 所以我们就是这么想的。正如我所提到的，因为它与 9 月有关，我说另一个异常大的增长可能是合适的。但这不是我们现在正在做出的决定。这是我们将根据我们看到的数据做出的决定，我们将逐个会议做出决策。我们认为是时候按会议进行会议，而不是提供我们在走向中立的道路上提供的那种明确的指导。 在 9 月的会议上肯定会大幅加息。市场目前定价 9 月加息 50 个基点。现在正在发挥作用的是 11 月会议的后续暂停。这才是市场所关心的。到 9 月底，短期利率为 3%，这些月供对于美国民众来说将是非常难以承受的。 市场反应（数据来自彭博） 美联储会议后，我的宏观风险资产指标全部反弹，并在周五收盘时保持涨势。虽然这令人印象深刻，但我们需要一些背景信息。 让我们看看风险资产在 6 月 15 日和 5 月 4 日会议前后的表现。 在 6 月和 7 月的会议上，美联储加息 0.75%，而对美联储在 9 月会议上加息的预期几乎没有变化。 2022 年 9 月 30 日的联邦基金期货合约在 6 月 17 日和 7 月 27 日分别为 97.53 和 97.495。市场显然对未来很长一段时间内的联邦基金降息进行了贴现。 如果我们看一下 7 月 26 日（美联储宣布前一天）与 8 月 2 日之间联邦基金期货曲线的变化，差别不大。如果曲线向上移动，则意味着市场预计利率会下降，反之亦然。有效利率是 100 减去期货价格。 要了解市场是否开始消化美联储货币紧缩政策的放松，让我们关注截至 2022 年 12 月的联邦基金利率预期。 风险市场继续保持美联储会议后的涨幅，但前瞻性货币市场衍生品表明没有变化。谁是对的？我相信，随着经济数据继续恶化以及信贷价格上涨进一步限制了金融活动，负增长的故事将胜过持续的高通胀。鲍威尔表示，美联储已经达到中性，现在他们需要观察对更广泛经济的影响。如果你想让美联储重新打开水龙头，坏就是好事！此外，我相信比特币有能力成为美元流动性变化的前瞻性指标——它最近的价格上涨表明美联储将在（相对）不久的将来对其货币政策变得更加宽松.让我们探索一下这个时间可能会是什么样子。 日程安排 美联储关键日期（2022 年） 从历史上看，过去的美联储主席在杰克逊霍尔研讨会上宣布了重大的政策转变。如果美国经济数据继续迅速恶化，可能会在这次大会上宣布鲍威尔转向。 市场对 9 月会议政策利率变化的预期已经深入人心。然而，从现在到那时，美联储将有两个额外的 CPI 数据点（7 月 CPI，8 月 10 日发布，8 月 CPI，9 月 13 日发布）。我不是数据侦探，但价格上涨的速度很可能会在二读时放缓。这将为鲍威尔提供他需要倒退到放松货币条件的理由。 鉴于 11 月会议距离选举仅几天之遥，美联储大幅改变其政策立场将是一种非常糟糕的形式。相反，美联储可能会尽量保持平淡，以免分散人们对正在进行的警戒的注意力。 鉴于数据，我们几乎可以肯定会在 9 月会议上加息 0.5% 至 0.75%。当然，经济数据可能会非常令人失望，以至于美联储在 9 月暂停，但我不这么认为。这使得 12 月的会议成为 2022 年剩余时间的决定性会议。我们正在交易该会议。我完全预计，从现在到 12 月会议期间，稳步攀升的联邦基金利率将对普通美国人造成绝对的伤害。经济灾难将如此明显，以至于即使是执政党雇用的旋转医生也不得不承认损害是真实的。 随着选举的结束，美联储将有一个自由的政治手来恢复业务——通过放松货币政策来减少美国人的月供。虽然前 10% 的人从金融资产价格的上涨中受益不成比例，但鉴于美国人生活的方方面面都得到了融资，平民也需要低廉的利率来负担他们的生活方式。每个人都迷上了美联储提供的廉价资金。 就位 我们现在就位。美联储政策的前瞻性预期指向宽松。因此，风险资产市场很可能已经触底，现在将在更便宜、更充裕的美元未来进行交易。 但是我们应该打什么球？ 超越分母 在以美元计价的世界金融体系中，在选择资产以保持能源购买力时要观察的相关指标是美联储资产负债表上升导致的资产价值缩水。我详细介绍了这个 。 “长大或炸毁” 回顾一下，让我们观察一下 stonks（纳斯达克 100 和标准普尔 500 指数）、美国房地产（Case Shiller 房价指数）和比特币（分别除以美联储的资产负债表）从 2008 年初到现在的表现。 纳斯达克 100（白色）、标准普尔 500（黄色）、美国房价（绿色）、比特币（洋红色） 我计算了通缩的资产价值，然后从 2008 年开始标准化为 100。低于 100 的数字意味着资产的表现落后于美联储资产负债表的增长，而高于 100 的数字意味着资产的表现优于。正如你所看到的，为了真正有一个清晰的图表，我不得不将比特币放在一个单独的面板中，因为它的表现非常出色。 Stonks 和美国房地产各自代表着数万亿美元的价值，但都没有跑赢大盘。 我相信我最紧的机会将是比特币或其他加密货币。 这并不是说所有其他非加密风险资产的价值也不会显着上涨。但是，如果您同意我关于日本、欧洲和美国收益率曲线控制的数学确定性的理论（见** **和 )，那么你必须相信各大央行的法币资产负债表总额将迅速增加数十万亿美元。如上所述，自 2008 年以来，在美联储资产负债表中增加超过 8 万亿美元的资产，stonks 和房地产的表现一直无法超越。如果他们在过去十年里都做不到，你为什么会认为他们会做这个？ 这里 这里 五个回避数字 我的镜头将是大天使维塔利克锻造的。我将用一个用 Ether 调和的球拍击球。 以太坊网络是否会按计划更新到权益证明（PoS）？这是你必须问自己的唯一问题。在我给出一个 TL;DR 关于以太坊合并对以太币的价格极为看好并且尚未定价进入市场的原因之前，让我解释一下为什么我今天比以往任何时候都更有信心合并实际上会发生。 一直关注我作为散文家职业生涯的读者会记得我在以太坊预售中到处都是。我说不值钱。我错了。请原谅我，主啊！ 2018年，我写了一篇题为 ，其中我预测以太币的价格将跌破 100 美元。我是对的！一会儿…… “以太币，一个两位数的垃圾币” 我在 2020 年开始相信，当时我在某处看到一张图表，描绘了以太币市值如何低于它支持的所有 dApp 的总市值。那是我要长而强的暗示，我并没有失望。我坚信 DeFi 为当前的金融系统提供了一种可靠的替代方案——而目前，以太坊已准备好为世界金融计算机提供动力。 自 2015 年以来，Vitalik 一直在谈论最终转向 PoS 共识机制的必要性。社区中的许多人认为这是一种“等待戈多”的情况。它来了……它来了……很快，你等着……真的，我是认真的！ 我不具备评估以太坊核心开发人员是否能够成功的技术技能，我当然不能就他们的发布估计是否可信提供意见。但是，尽管我和阅读本文的大多数人都无法做出这些决定，但有一组以太坊网络利益相关者绝对会阻碍成功的可能性。这就是目前的以太坊矿工。 在 GPU 显卡和相关资本支出上花费数十亿美元的矿工只能在工作量证明 (PoW) 系统下赚取收入。 ** **写了一篇优秀的博客文章，解释了 PoW 和 PoS 系统之间的区别。当/如果合并发生并且以太坊从 PoW 过渡到 PoS，以太坊矿工的收入将下降到零，他们的设备和设施实际上将变得一文不值，除非他们能找到另一条有价值的链来提供与采矿相同的边际收入在以太坊预合并上。我非常怀疑这是可能的，因为按市值计算，以太币是第二大加密货币，而且没有另一个可以使用 GPU 开采的具有数千亿美元市值的 PoW 区块链。因此，当矿工们开始对合并的负面影响发表意见时，可以公平地推测合并是一种实际的可能性。 海妖 Chandler 与中国以太坊挖矿社区保持一致。他是一个令人印象深刻的人，我认识他很多年了。我不怀疑他这样做的决心。 读完这条推文后，我联系了我在中国矿业社区的其他一些联系人。我问他们在潜在的空投或硬分叉背后是否有真正的动力来形成基于 PoW 的以太坊链。一个人说“绝对”，并把我加到一个微信群里，那里有认真的人正在讨论实现这一现实的最佳方法。另一位朋友说这绝对是失败了，钱德勒已经向他伸出了援助之手。 同样，在合并之后，以太坊矿工的机器将在一夜之间变得一文不值，除非他们可以在另一条有价值的链上挖矿。我严重怀疑 ETH PoW 链是否具有长期生存能力，但现在让我们假设它会在几个月内以显着非零的市值存在。更重要的一点是，如果矿工不相信合并会如期进行（ish），他们就不会踏上这一旅程并在社区内花费宝贵的政治资本。 因此，如果合并很可能发生在今年第三季度的某个时候，或者最迟在第四季度，那么问题是——市场是否已经在合并中定价了？ 发表了一篇讨论所有事物合并的优秀文章。以下是相关要点： 琥珀集团 市场预计合并将在 2022 年 9 月 19 日或前后发生。 合并后每个区块的 ETH 发行量将减少 90%，这使 ETH 成为通缩货币。 质押在信标链上的 ETH 将再锁定 6 到 12 个月。 Amber 认为合并将类似于“三减半”： 在供应方面，以太坊目前正在激励矿工（在 PoW 下）和验证者（在 PoS 下）。铸币税支付给矿工以每块 2ETH 生成新块，奖励也分配给信标链上的验证者。合并后，对矿工的奖励将停止， 。这就是为什么合并也被通俗地称为“三重减半”——这是对比特币减半周期的一种认可。 降低 ETH 的发行率约 90% 由于多种因素，合并后对以太的需求预计也会增加。首先，对验证者的质押奖励将立即增加。验证者将收到 PoW 矿工当前获得的交易提示，可能会将 APR 提高约 2-4%。此外，由于他们能够重新排序交易，他们还将开始赚取 MEV（最大可提取价值）。 Flashbots 是一家研究 MEV 紧急行为的研发机构，其研究人员建议 由于 MEV，验证者的收益率可能会增加 60% （假设有 800 万个质押的 ETH）。 因此，如果今天发生合并， 由于上述所有因素，验证者预计将获得约 8-12% 的 APR。 大多数（如果不是全部）信息在许多个月内都没有改变。改变的是信用驱动的加密货币价格暴跌。谢谢你，Luna / TerraUSD 和三箭。这种市场错位造成了许多被迫卖家，许多大举进入 DeFi 的对冲基金受到了三度烧伤。任何与 DeFi 相关的东西都被吐了。 这张来自 glassnode 的信息图表显示了以太坊的未实现净损益 (NUPL)。通过时间戳记新的创建 ，我们可以确定哪些地址处于未实现盈亏中。这是 概念解释（只需用以太坊代替比特币）： UTXO 的 玻璃节点的 如果今天所有比特币都被出售，投资者将获得多少或损失多少？ 或者换一种说法：在任何给定时间点，比特币的流通供应中有多少是盈利或亏损的——以及在多大程度上？ 这里的要点是，在最近的低迷时期，很大一部分交易者的 REKT 摇摇欲坠。追加保证金迫使原本庞大的 DeFi 多头退缩，希望从他们过度杠杆化的投资组合中挽救一些剩余价值。大多数持有人都处于未实现的亏损中，因为大部分负责本周期新资本涌入的人——其中很多是“机构性的”——支付了高点，现在已经被淹没了。但这是一项“长期”投资，对吧？ ;) TL;DR：鉴于市场下跌期间发生的所有强制抛售以及大多数加密投资者的财务状况不佳，合并似乎没有被计入价格——我们有一个绝佳的机会增加以太币头寸在非常有吸引力的水平。 因此，既然尘埃落定，我们中间剩下的忠实信徒——无论是作为以太币的持有者还是持有肮脏的法币——必须根据预期的市场条件和/或其他贡献来确定我们认为合并的价格影响有多重要因素。 让我分享一个简单的例子来说明为什么我认为合并将对 ETH 的价格产生难以置信的强大影响。 你们中的许多人交易 stonk 并在基本层面上理解 stonk 是对公司未来利润的索取权。但是，一家公司不会以额外的 stonk 股份向您支付股息 - 它以法定货币支付给您。此外，要使用给定公司的服务，您无需使用公司自己的 stonk 支付，而是使用法定货币支付。 对于以太坊，“红利”——或者你作为质押者获得的收入——以以太币支付，并且你必须用以太币支付才能使用该服务。质押者还必须质押他们的以太币才能获得“红利”，这要求他们锁定资金并有效地将其从市场上移除。质押者质押的以太币越多，他们获得的“红利”就越多。因此，可以安全地假设大多数质押者会拿走他们赚取的以太“红利”并将其锁定。再加上用户需要支付以太币费用才能使用以太坊（已从流通中移除）的影响，以及在新的 PoS 模型下每年发行以太币的速度将降低 的事实，以及我们将考虑迅速减少以太币的供应。网络使用得越多，网络自身的货币就越多必须用于使用它——因此，随着网络越来越受欢迎（假设它提供有用的服务），退出流通的以太币只会增加。当然，需要注意的是，在新的 PoS 模型下，用户支付的每笔交易费用预计会下降，但即便如此，当你将所有这些因素综合起来时，它们仍然应该会推动以太币的价格呈指数级上涨。 约 90% 一个很好的使用指标是 DeFi 应用程序中的锁定总价值（TVL）（即用户在 DeFi 平台上存放或“质押”的资金量，他们从中获得收益）。我相信 DeFi 将为我们目前每年支付数万亿美元经济租金的金融卡特尔提供一个可靠的替代系统。这就是上面图表显示的内容。如您所见，TVL 在 2020 年后尖叫得更高。使用这种锁定抵押品的应用程序向网络支付 ETH 费用。 DeFi 规模越大，通货紧缩的 ETH 就越多。这成为一个极端的问题，但我们还没有接近那种情况。你可以阅读， 对此进行讨论。 “是的……我阅读了白皮书” 在继续之前，让我们再次回顾一下我的假设。 我相信由于以太坊矿工发出的噪音增加，合并将在今年年底发生，他们可能会在 PoS 世界中失去很大一部分（如果不是全部的话）收入。 最近的市场暴跌打破了这个周期在以太坊和 DeFi 上大放异彩的“ ”多头的灵魂，将他们变成了一群不分青红皂白的卖家。 朱-percycle 不会出现并购后的“买谣言，卖新闻”现象。由于过去一个月价格大幅下跌，任何可能出售的人都可能已经出售。 合并意味着以太币成为一种通货紧缩的货币，随着 DeFi 的普及，使用量预计将继续增长——这会增加通货紧缩的速度。 尽管还有其他第 1 层智能合约网络竞争对手，但其中许多已经具有某种版本的 PoS 共识算法。以太币是目前唯一从 PoW 过渡到 PoS 的主要加密货币。 最后一点非常重要。此更改是一次性事件。永远不会有像我们今天看到的那样的另一种投资设置。这就是为什么我的射击应该是真实的，由以太提供动力。 期望值计算 这是本文最重要的部分，因为即使我的论点是合理的，并且你相信它们，我也有很大的、非零的可能性是错误的。鉴于此，让我们快速浏览所有潜在宏观和合并结果组合的价格预测。 除非另有说明，否则我在本节中引用的价格均来自彭博社。你最喜欢的现货交易所和彭博社的交叉汇率之间会有一些差异，但我这样做是为了保持一致。 场景 1：Fed Pivot + 成功的以太坊合并（即我推测会发生的事情，以及 ETH 的最佳情况） 2021 年 11 月，美联储开始印钞，shitcoins 飙升，注意力开始转向围绕即将到来的 2022 年以太坊合并的看涨叙事。因此，我将使用 5,000 美元，即当时以太币刚刚跌落的心理关口，作为我在这种情况下的价格目标。我相信这是一个保守的估计，因为供需动态的结构性变化永远不会在先验中完全定价——就像比特币减半如何持续产生正回报一样，即使我们提前很清楚它们何时会发生。 场景 2：没有 Fed Pivot + 成功的以太坊合并 从三箭的最深、最黑暗的深度开始，许多卓越的加密借贷机构和对冲基金被强制清算，以太币已经从 1,081 美元左右的低点反弹至 1,380 美元——在几周内回报率接近 30%。从 7 月 27 日美联储会议到 7 月 29 日周五收盘，以太币的绝对值上涨了 25%，与比特币相比上涨了 9%。 如果美联储没有重新打开印钞机，那么基本情况是回到市场开始考虑美联储转向之前的水平。保守起见，让我们假设 ETH 价格回到 6 月 17 日的市场低点（1,081 美元），但也保留了从 6 月 17 日的低点到 7 月 26 日（美联储支点提出前一天）经历的任何价格变动，即我们可以严格地归因于对成功合并的期望。为了隔离 ETH 价格在该时间段内仅由合并预期驱动的变动，我们假设 ETH 与 BTC 的近期表现完全是由对合并影响的预期驱动的。这将使我能够将关于合并时间和结果的投机影响与美元流动性对更广泛市场的影响区分开来。 从 6 月 17 日到 7 月 26 日，ETH 的价值与 BTC 相比上涨了 25.46%——因此，如果美联储的支点被取消，我们可以假设价格将跌至 1,081 美元（6 月 17 日的低点）* 1.2546，即为 1,356 美元. 现在，我们需要添加成功合并的预期价格影响。正如我之前提到的，由于合并将对以太坊网络产生结构性影响，预计合并将推动“三减半”事件。为了预测这可能如何影响以太币的价格，我们可以看看比特币在减半日期之间的表现。下表显示了每个比特币减半日期之间发生的价格升值。 比特币是去中心化的货币。以太坊是去中心化的计算能力。如果比特币在减半后一直上涨，那么假设以太币也会上涨是合理的。因此，如果我们将减半后价格涨幅最小的 163% 应用于 1,356 美元，那么我们得出的预期值为 3,562 美元。 请注意：合并后 163% 的价格表现非常保守，因为比特币的总供应量在每次减半后每个区块继续增加，而以太坊在合并后的供应量，鉴于当前的使用趋势，应该会收缩每个区块。 场景 3：没有 Fed Pivot + 以太坊合并不成功 没有免费的钱，也没有大天使维塔利克的帮助，让我们回到了黑暗时代。那将是最近的低点 1,081 美元——这是我对这种情况的价格预测。 场景 4：Fed Pivot + 不成功的以太坊合并 如果合并失败或被推迟，以太坊网络仍将像今天一样工作。许多人可能会感到非常失望，但以太币的价值不会降至零。 Solana 是第 9 大垃圾币——市值为 135 亿美元——在过去 12 个月中多次停止工作数小时，其价值仍远高于零。如果合并没有按计划进行，以太坊会很好。 为了计算这种情况对 ETH 价格的影响，让我们使用 6 月 17 日至 7 月 26 日期间的 BTC/USD 价格表现作为流动性贝塔，以确定在美联储可能的支点摆在桌面上之前 ETH 的价格，以及没有与合并相关的兴奋推动价格上涨——同时仍然包括我们认为严格受近期美元流动性状况驱动的任何价格变动。 6 月 17 日至 7 月 26 日，BTC 兑美元上涨 1.72%。因此，我们可以估计，在没有与合并相关的兴奋的情况下，ETH 的价格在该时间段内也将上涨 1.72%——因为我们再次假设合并是推动 ETH 优于 BTC 的唯一因素。因此，失败或推迟的合并将使我们回到 1,081 美元（7 月 17 日的 ETH 低点）* Liquidity Beta (1.0172)，即 1,099 美元。但在这种情况下，我们也可以体验到更多印钞的欣喜若狂。 DeFi 将继续在 TradFi 上取得进展。如果过去可以作为任何指标，那么随着美联储再次扩大货币供应量，以太币将把肮脏的法币吸进它的轨道。以太坊从 2020 年 3 月的低点上涨了近 10 倍，当时美联储在一年内将美元全球流动性扩大了 25%。保守起见，我预测以太币只会反弹至目前的 1,600 美元水平。 期望值矩阵 我为四个结果分配了一个偶数概率。 （显然，您可以根据自己的意见使用这个基本模型，但这是一个简单的起点）。然后，我计算了每种情况下从当前水平到预期价格的回报，通过概率对这些预期回报进行加权，然后将它们平均在一起——使我们得到预期值。 执行 让我们评估一下我们参与这个机会的选择。 现货/物理以太 这是最直接的选择。如果 ETH 目前的交易价格比我的模型便宜 76%，那么我今天愿意出售法定货币并购买 Ether。我获得了额外的奖励，因为我会从出现的任何 PoW 以太分叉中获得等量的代币。一旦中心化现货交易所列出任何 ETH_PoW 对，就可以出售这些 ETH_PoW 代币。 以太币/美元期货 今天（8 月 4 日），Deribit 2023 年 3 月 31 日的 ETH/USD 期货合约交易价格为 1,587 美元。我的模型期货价格是 2,815 美元，因此期货市场似乎被 了 44%。因此，如果我想使用杠杆期货合约来表达我的交易，我应该购买这些合约。 低估 ETH/USD 看涨期权 鉴于我们的模型表明 3 月 31 日期货合约的公允价值为 2,815 美元，这是我为期权定价的平价远期合约。因此，我应该购买一个行使价为 2,800 美元的看涨期权。 8 月 4 日，Deribit 3 月 31 日 2,800 美元的行使价 ETH/USD 看涨期权价格为 0.141 ETH。每份合约价值 1 ETH。使用他们的期权定价模型，重要的希腊人如下： : 0.37 : 98.3% Delta 隐含成交量 如果你不知道这些是什么意思，你就不应该交易期权。 我想在合并的时机和潜在的上行空间上承担更多风险，因此我购买了 2022 年 12 月的期权合约，行使价为 3,000 美元。到期时间越短意味着我支付的时间价值越少，考虑到隐含波动率的高水平，这是昂贵的。我的罢工进一步超出了资金范围，这降低了期权的价格，但另一方面，由于期限结构的微笑，我将为波动性支付更多费用。 当我制定进入合并的交易策略时，我很可能会购买更多的现货 ETH 并参与其他融资交易，以最大限度地利用市场错误定价的机会。应该有很多，就像 2017 年比特币链分裂期间一样。 结束 愤世嫉俗的人看什么都不顺眼 但我的投资组合'即将升值 1k，2k，3k，4k 5k，6k，7k，8k，一万美元，我说！ MAX BIDDING Ether MAX SELLING 菲亚特 Inshallah你背道