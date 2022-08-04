MAXBIDDING

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一位投资专家表示，美联储应该将政策转向支持增长而不是支持通胀而不是对抗通胀。他认为，美联储更多的是关注经济增长而不是通胀。作者表示，美联储一直在等待美国经济在能源方面不会保持不变的信号，以跟上市场的步伐。他说，当我们处于适当的位置时，投资者必须选择正确的资产组合以最大化回报。本文仅代表作者个人观点，不应作为投资决策的依据。