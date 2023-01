MAXBIDDING

( Bất kỳ quan điểm nào được trình bày dưới đây là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư, cũng không được coi là khuyến nghị hoặc lời khuyên để tham gia vào các giao dịch đầu tư. )





Bất cứ khi nào tôi bước lên một sân tennis, mong muốn duy nhất của tôi là làm nổ tung bất kỳ quả bóng phớt xanh nào bay trên lưới.





Tuy nhiên, việc theo đuổi này cao cả, nó thường dẫn đến việc tôi phải lao vào các cú đánh của mình và sử dụng quá nhiều sức mạnh. Tôi kết thúc với nhiều lỗi không thể bắt buộc hơn là người chiến thắng. Nhưng ngay cả ở tuổi gần 40, tôi dường như không thể lay chuyển được mong muốn mà tôi đã có từ năm 16 tuổi - đánh bại những người chiến thắng thuận tay.





Rất may, tôi đã sớm nhận ra rằng việc trở thành một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp không nằm trong thẻ đối với tôi.





Ở trường trung học, tôi - cùng với nhiều đồng đội quần vợt của mình - tham gia đội bóng quần trong mùa đông. Huấn luyện viên bóng quần và quần vợt cũng là một người đàn ông láu cá (và anh ta cũng là giáo viên tiếng Anh lớp 8 của tôi). Thời trẻ, tôi khá nóng nảy trên sân đấu - và nếu tôi đưa cây vợt của mình quá mạnh vào tường hoặc sàn, anh ấy đã đuổi tôi ra khỏi sân tập.





Người đàn ông tốt.





Dù sao đi nữa, điều mà anh ấy đã dạy tôi từ rất sớm trong quá trình huấn luyện bóng quần của tôi là bạn không thể đánh người thắng cuộc.





Do kích thước của sân và khả năng của người chơi đánh ra phía sau và các bức tường bên, một người chơi giỏi sẽ có thể đào được bất kỳ quả bóng nào. Bạn không bao giờ có thể chế ngự được đối thủ của mình. Trên thực tế, càng sử dụng nhiều sức mạnh, bạn càng dành nhiều thời gian cho đối thủ.





Thay vào đó, những người chơi bóng quần giỏi nhất đặt đối thủ của họ vào một vị trí bị xâm phạm trước và sau đó chọn cú đánh thích hợp để bắt lỗi.





Tôi không phải kiểu Gaultier nào cả - tôi đã từng chứng kiến anh ấy thi đấu ở Hong Kong và anh ấy thực sự là một con người đặc biệt - nhưng tôi có một vài kiểu chơi yêu thích mà tôi sử dụng để loại bỏ vị trí của đối thủ. Tôi ủng hộ cú đánh trái tay của mình, mà tôi sử dụng để đưa đối thủ của mình vào bức tường phía trước.





Nếu cú đánh của tôi tốt, thì phản ứng thực sự duy nhất dành cho đối thủ của tôi là một cú sút chéo góc khó và sâu, hoặc có thể - nếu họ sở hữu một cú chạm bóng khéo léo - một cú lốp bóng cao và sâu. Trong mọi trường hợp, câu trả lời của tôi luôn là một cú thuận tay chặt chẽ (tức là một cú đánh thẳng xuống tường bên).





Cú đánh này khó hơn đối với tôi vì tôi buộc phải vô lê hoặc đánh bóng của đối phương trước khi nó chạm vào phía sau hoặc tường bên để mất thời gian khỏi anh ta.





Lựa chọn dễ dàng hơn là đợi bóng bật ra từ phía sau hoặc bên tường - nhưng nếu tôi đợi quá lâu, thì đối thủ của tôi có thời gian để hồi phục về chữ T và trở lại vị trí ban đầu.





Nếu đường ray của tôi đúng và chặt chẽ, thì đối thủ của tôi bị đánh lùi, đuổi theo một quả bóng đang di chuyển khỏi anh ta. Anh ta phải chạy khoảng cách xa nhất có thể trên sân, từ bức tường phía trước bên tay trái đến bức tường phía sau bên tay phải.





Điều này khó hơn nhiều so với việc chạy đến một quả bóng đang tiến về phía bạn. Nếu đối thủ của tôi đến được bóng, anh ta sẽ đánh một cú sút từ trung tính đến yếu (xuống đường). Tại thời điểm đó, tôi thường đánh một cú thuận tay qua đường chéo sâu, anh ta đáp trả bằng một thanh ray, và sau đó tôi lại thả anh ta bằng trái tay của mình. Và sau đó mô hình lặp lại.





Tại một số thời điểm, anh ấy lốp bóng và không thể lấy được bóng của tôi.





Lĩnh vực tài chính không khác gì một trận đấu bóng bầu dục.





Chúng ta phải tận dụng các cơ hội thuận lợi bằng cách chọn (các) tài sản phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận khi chúng ta ở vị trí thích hợp. Khi các nhà đầu tư tìm cách giảm thiểu tác động có hại của quá nhiều tiền fiat toàn cầu, chúng ta phải chọn kết hợp tài sản phù hợp.





Vì nếu chúng ta thất bại trong nỗ lực này, ngay cả khi chúng ta đang “đầu tư” về mặt kỹ thuật, tất cả những gì chúng ta thực sự đang làm là trả phí cho người trung gian - và sự giàu có của chúng ta sẽ không đổi về mặt năng lượng.





Kể từ cuối năm ngoái, thị trường đã chờ đợi tín hiệu rằng Fed đang lo ngại về tăng trưởng kinh tế hơn là lạm phát. Bài luận này sẽ lập luận rằng vào ngày 27 tháng 7, Fed đã gửi điện báo rằng, nếu tăng trưởng đáng thất vọng, nó sẽ chuyển các chính sách của mình theo hướng hỗ trợ tăng trưởng hơn là chống lạm phát.





Được trang bị với biểu đồ khiêu dâm gợi cảm, tôi định cho bạn xem qua các chỉ số kinh tế của nền kinh tế Mỹ đang suy thoái nhanh chóng.





Để hỗ trợ tăng trưởng và trở lại hình thành một nền kinh tế tài chính hóa, dựa trên nợ, Fed phải giảm giá tiền và mở rộng số lượng của nó. Máy in tiền đi mẹ đẻ "Brrrr"!





Nếu bạn cho rằng lập luận của tôi là đúng đắn, thì quyết định tiếp theo - và quan trọng nhất - là xác định (các) tài sản nào có khả năng hoạt động tốt nhất khi cung tiền mở rộng thêm một lần nữa. Cơ hội để tăng đáng kể giá trị được điều chỉnh bằng năng lượng của tài sản tài chính của bạn là lớn nhất ở thời điểm chuyển tiếp giữa tiền eo hẹp và dồi dào. Sẽ là vô trách nhiệm nếu lãng phí một khoảnh khắc như vậy, và do đó chúng ta phải thận trọng và lựa chọn (các) tài sản phù hợp.





Tôi có nên mua stonks, trái phiếu, bất động sản, hàng hóa, vàng hay tiền điện tử không? Rõ ràng, tất cả các bạn đều biết tôi đang ủng hộ tiền điện tử với tư cách là ngôi sao biểu diễn trong vở kịch này. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ về các đồng tiền vốn hóa lớn có tính thanh khoản cao nhất, chúng ta nên ưu tiên loại nào hơn các loại khác? Giả định cơ bản là chúng ta nên ưu tiên tập trung hơn là đa dạng hóa tại thời điểm chuyển đổi tiền tệ này. Và như một cuộc đặt cược tập trung, tôi sẽ tranh luận rằng từ nay đến cuối năm, Ether sẽ mang lại lợi nhuận tốt nhất.

Gia trị được ki vọng

Có hai sự kiện tiềm ẩn có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong 8 tháng tới hoặc lâu hơn, rất quan trọng đối với luận án của tôi:

Liệu Fed có xoay trục, và báo hiệu việc cắt giảm lãi suất trong tương lai và / hoặc tiếp tục mở rộng bảng cân đối kế toán, hay còn gọi là in tiền?

Liệu hợp nhất Ethereum có thành công?





Đầu tư là một bài tập có giới hạn thời gian, vì vậy tôi phải đặt ra một giới hạn thời gian để hoàn thành (hoặc không) một trong hai sự kiện này. Thời hạn là ngày 31 tháng 3 năm 2023.





Hai sự kiện với hai kết quả nhị phân có nghĩa là có bốn trạng thái có thể xảy ra của vũ trụ tương lai.





Tình huống 1: Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum thành công (đây là những gì sau đó tôi trình bày các lập luận ủng hộ)





Tình huống 2: Không có Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum thành công





Tình huống 3: Không có Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum không thành công





Tình huống 4: Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum không thành công





Đối với mỗi Kịch bản, tôi sẽ cung cấp mục tiêu giá và tôi sẽ chỉ định xác suất thậm chí 25% cho mỗi kết quả tiềm năng. Sau đó, tôi sẽ tính toán mức trung bình của tất cả các dự đoán giá này để đưa ra dự đoán giá ETH / USD và giá trị dự kiến cho ngày 31 tháng 3 năm 2022. Nếu lợi nhuận kỳ vọng này là dương, thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi thêm vào vị trí Ether dài của mình. Nếu nó là tiêu cực, thì ở mức tối thiểu, tôi sẽ không bán nhiều fiat bẩn thỉu hơn cho Ether.





Với cấu trúc phân tích này, chúng ta hãy bắt đầu.

Thanh toán hàng tháng

Mỗi con người được sinh ra trong vũ trụ thiếu nơi trú ẩn. Những người may mắn được cha mẹ cho ở nhờ, nhưng hầu hết chúng ta phải tìm cách mua hoặc thuê chỗ ở khi bước vào tuổi trưởng thành. Tài trợ cho việc mua nhà hoặc căn hộ là một trong những hoạt động lớn nhất của bất kỳ tổ chức tài chính nào. Nước Mỹ cũng không khác.





Khi sự phức tạp của các dịch vụ tài chính ngày càng tăng trong vài thập kỷ qua, các ngân hàng bắt đầu tài trợ một phần lớn hơn cho bất động sản nhà ở. Các ngân hàng muốn cho vay số dư dự trữ dư thừa lớn và ngày càng tăng của họ, theo sự cho phép của Fed, cho một loại tài sản có rủi ro thấp. Các khoản vay an toàn nhất mà các ngân hàng có thể thực hiện là đối với tài sản cứng, và nhà ở đứng đầu danh sách đó. Nếu bạn không trả được nợ thế chấp, ngân hàng có thể thu hồi căn nhà của bạn và (hy vọng) bán nó với giá cao hơn giá trị khoản vay còn lại. Ở một mức độ nào đó, thị trường nhà ở cũng có tính thanh khoản - mọi người cần phải sống ở một nơi nào đó, và chính sách của chính phủ Hoa Kỳ cũng rõ ràng là khuyến khích quyền sở hữu nhà thông qua nhiều chương trình. Vì vậy, thời gian trôi qua, các ngân hàng bắt đầu đổ ngày càng nhiều vốn tự do của họ vào các khoản cho vay mua nhà ở.





Sự sẵn có rộng rãi của nguồn tài chính để mua nhà và việc các ngân hàng sẵn sàng chấp nhận rủi ro bổ sung cho phép ngày càng nhiều người vay thế chấp để mua nhà. Tại một số thời điểm, giá cả của ngôi nhà trở nên không phù hợp. Điều quan trọng duy nhất là liệu người vay có đủ khả năng thanh toán khoản thế chấp hàng tháng từ thu nhập khả dụng của họ hay không. Kết quả là thị trường nhà ở trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào chi phí tài chính, vốn được quyết định phần lớn bởi ngân hàng trung ương thông qua việc thiết lập lãi suất phi rủi ro ngắn hạn (chi tiết hơn về cách hoạt động của nó).

Case Shiller Chỉ số giá nhà quốc gia Hoa Kỳ (màu trắng) so với Chỉ số CPI của Hoa Kỳ (màu vàng)

Biểu đồ trên bắt đầu từ năm 1985 và mỗi chuỗi dữ liệu được lập chỉ mục ở mức 100. Như bạn có thể thấy, giá nhà ở đã tăng nhanh hơn 75% so với mức lạm phát do chính phủ đo lường trong bốn thập kỷ qua. Nếu tất cả mọi người phải trả tiền mặt cho một ngôi nhà từ tiền tiết kiệm của họ, giá sẽ thấp hơn nhiều. Nhưng nếu bạn có đủ khả năng trả khoản thế chấp hàng tháng, bạn có thể đủ khả năng mua một căn nhà đắt tiền hơn. Hành vi này khiến giá nhà cao hơn, và được thúc đẩy bởi sự sẵn lòng của ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho người mua nhà.





Làm thế nào khác mà Joe bình thường có thể đủ khả năng cho “giấc mơ Mỹ”?





70% GDP của Mỹ là tiêu dùng. Mỹ chuyển đổi từ một cường quốc sản xuất sang một nền kinh tế dịch vụ được tài chính hóa bắt đầu từ những năm 1970. Về cơ bản, mọi khoản mục có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho một khoản vay đều đủ điều kiện để được cấp vốn. Phần lớn người Mỹ sống theo kiểu trả lương để trả lương, có nghĩa là toàn bộ lối sống của họ phụ thuộc vào khoản thanh toán hàng tháng.





" Nghiên cứu của PYMNTS cho thấy 61% người tiêu dùng Hoa Kỳ sống bằng tiền lương vào tháng 4 năm 2022, tăng 9 điểm phần trăm so với mức 52% vào tháng 4 năm 2021. "





Việc tính toán tỷ lệ mà ngân hàng sẽ cho vay đối với ô tô, nhà ở hoặc hàng tiêu dùng khác của bạn bắt đầu với tỷ lệ hoàn vốn mà ngân hàng nhận được khi gửi tiền với Fed. (Vì chúng ta đang nói về nước Mỹ, tôi sẽ gắn bó với việc mô tả các thị trường tiền tệ của Mỹ). Đây được gọi là Lãi suất trên Dự trữ vượt mức (IOER). Tỷ lệ IOER nằm giữa giới hạn thấp hơn và giới hạn trên của lãi suất cho vay (mà Fed đặt ra tại các cuộc họp của mình). Đây là một trong những công cụ mà Fed sử dụng để chuyển tỷ giá chính sách của mình thành tỷ giá thực tế được quan sát trên thị trường.





Nếu một ngân hàng nhận tiền gửi của bạn và trả cho bạn 0%, thì ngân hàng đó có thể quay đầu và ngay lập tức kiếm được 2,40% không có rủi ro bằng cách cho Fed vay. Kinh doanh tuyệt vời. Do thị trường cạnh tranh, nếu ngân hàng A đưa ra mức lãi suất tiền gửi 0% cho người tiêu dùng để tạo ra mức chênh lệch + 2,40%, thì ngân hàng B có thể đưa ra mức lãi suất tiền gửi 1% để đánh cắp doanh nghiệp từ ngân hàng A và vẫn kiếm được mức + 1,40%. Lan tràn. Do đó, các ngân hàng sẽ cạnh tranh bằng cách đưa ra mức lãi suất huy động ngày càng cao cho đến khi chúng phù hợp chặt chẽ với IOER do Fed đưa ra.





Nếu ngân hàng phải trả lãi suất tiền gửi gần với IOER, thì ngân hàng đó phải tính lãi suất cao hơn IOER khi cho vay đối với tài sản thế chấp khác. Khoản thế chấp lãi suất cố định phổ biến của Mỹ phức tạp hơn một chút về giá do lựa chọn không cần trả trước được cung cấp cho người mua nhà; tuy nhiên, một nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Lãi suất phi rủi ro với Fed càng đắt thì lãi suất thế chấp của bạn càng đắt.

Lãi suất thế chấp cố định trong 30 năm của Hoa Kỳ (màu trắng), giới hạn trên của Quỹ Fed (màu vàng)

Biểu đồ trên cho thấy rõ ràng rằng Fed đặt lãi suất càng cao, thì người Mỹ càng phải trả nhiều tiền hơn để tài trợ cho ngôi nhà của họ. Điều này cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của người tiêu dùng Hoa Kỳ, vì khoản thanh toán thế chấp hàng tháng chiếm một tỷ lệ lớn trong thu nhập khả dụng trung bình của hộ gia đình.





Lãi suất thế chấp bắt đầu năm ở mức khoảng 3% và hiện đang ở mức trên 5% một chút. Kết quả của sự thay đổi này - và như được minh họa bằng biểu đồ trên - bảng cân đối trung bình của hộ gia đình Hoa Kỳ đã xấu đi hơn 10%. Điều này rõ ràng chỉ đúng đối với những người hiện đang đảm bảo tài chính để mua nhà mới - nhưng tỷ lệ thế chấp chỉ là một khía cạnh của phương trình. Vấn đề lớn hơn là số tiền cho vay tiếp tục tăng nhanh hơn lạm phát. Hãy nhớ lại biểu đồ trên về giá nhà so với lạm phát và tưởng tượng sẽ như thế nào nếu giá nhà trung bình giảm xuống để phù hợp với mức tăng lạm phát 75% kể từ năm 1985. Bảng cân đối của hộ gia đình sẽ như thế này:





Theo kịch bản này, các hộ gia đình sẽ có phần trăm thu nhập còn lại lớn hơn nhiều cho các nhu cầu thiết yếu khác. Tài chính của các hộ gia đình trung bình càng bị kéo dài bởi chi phí tài chính cho khoản thế chấp của họ, thì họ càng có xu hướng sử dụng các công cụ tài chính tiêu dùng khác - như thẻ tín dụng - để trang trải các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống.

Nợ hộ gia đình Hoa Kỳ tính theo% GDP

Dư nợ Tín dụng Tiêu dùng Hoa Kỳ

Các biểu đồ trên cho thấy rõ ràng rằng các hộ gia đình ngày càng sử dụng nhiều hơn việc sử dụng tín dụng để tài trợ cho sự tồn tại của họ.

Hình thức thẻ tín dụng mới, được đánh thức cho giới trẻ - những người tránh các hình thức tín dụng truyền thống nhưng vẫn vay tiền - là Mua ngay trả sau (BNPL). Con số Tổng giá trị hàng hóa (GMV) được thể hiện trong biểu đồ trên về cơ bản là số dư khoản vay được thực hiện bởi khách hàng của các fintech BNPL hàng đầu. Như bạn có thể thấy, gần 70 tỷ đô la GMV đã được tài trợ theo cách này vào năm 2020. Những người già sử dụng thẻ tín dụng, và những người bạn sử dụng BNPL–, giống nhau, nhưng khác nhau.





Mỹ là một quốc gia xe hơi. Cho dù có cố ý hay không, việc thiếu kết nối giao thông công cộng giữa các khu vực ngoại thành và đô thị và ở các trung tâm dân cư chính là điều gây sốc. Mỹ là quốc gia giàu có nhất trên thế giới, nhưng việc đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải dễ dàng hơn so với Washington DC đến Thành phố New York. Đối với những người Mỹ có mức lương trung bình, việc sở hữu một chiếc ô tô là điều bắt buộc khi từ nhà đến nơi làm việc. Chiếc xe gia đình là một tài sản khác phải được tài trợ do giá cao. Theo Kelly Blue Book , một chiếc ô tô trung bình hiện có giá 48.043 USD - một mức cao mới mọi thời đại. Nếu bạn kiếm được 50.000 đô la một năm, và một chiếc ô tô trung bình có giá 48.000 đô la, bạn đã tài trợ cho con chó cái đó!

Các khoản cho vay mua ô tô của Ngân hàng Thương mại Hoa Kỳ

Bộ dữ liệu trên của Fed có từ năm 2015. Dư nợ cho vay mua ô tô đã tăng 44% trong 7 năm qua.





Nhà ở và ô tô là hai ví dụ về những tài sản quan trọng đối với cuộc sống mà các hộ gia đình Mỹ phải tài trợ. Tỷ lệ xác định các khoản thanh toán hàng tháng mà người Mỹ phải thực hiện cho những yếu tố cần thiết này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tỷ lệ quỹ được cung cấp. Do đó, khi Fed kiếm tiền đắt hơn bằng cách tăng lãi suất, điều đó trực tiếp khiến phần lớn các hộ gia đình Mỹ trở nên nghèo hơn.





Ảnh hưởng của Fed đối với bảng cân đối kế toán của các hộ gia đình có liên quan trực tiếp đến quy mô các khoản vay mà các hộ gia đình đó nắm giữ. Nếu giá nhà hoặc ô tô trung bình đột nhiên giảm 50%, thì việc Fed tăng lãi suất một vài điểm phần trăm sẽ không tạo ra nhiều khác biệt đối với các hộ gia đình - bởi vì, trong khi lãi suất họ phải trả cho nhà hoặc ô tô của họ sẽ cao hơn , các khoản thanh toán ròng hàng tháng của họ có thể sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta đang ở cuối giai đoạn hơn 50 năm tài chính hóa mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ, điều này đã thúc đẩy giá của bất kỳ tài sản nào có thể cho vay theo cấp số nhân.





Nếu bạn không đủ khả năng thanh toán hàng tháng, bạn không thể mua nhà, xe hơi hoặc những đồ dùng lâu bền khác. Nếu người mua cần trả ít hơn, thì người bán phải bán với giá thấp hơn. Và sau đó ở mức ký quỹ, toàn bộ kho nhà, xe hơi và các tài sản được tài trợ khác trở nên ít giá trị hơn. Do những tài sản đó được tài trợ bởi nợ, điều đó trở thành vấn đề đối với ngân hàng cho vay đối với loại tài sản thế chấp đó - bởi vì họ sẽ thu giữ những tài sản có giá trị thấp hơn nhiều khi những người họ cho vay không thể thanh toán khoản vay của họ.





Khi giá tài sản giảm, các ngân hàng trở nên thận trọng hơn với việc họ cho ai vay tiền và họ cho vay với mục đích gì. Dòng tín dụng vào những tài sản này chậm lại và đắt hơn. Điều này trở lại thị trường và đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Người mua không có khả năng thanh toán hàng tháng theo các điều kiện mà ngân hàng có thể chấp nhận. Tại thời điểm này, giá của tài sản phải giảm xuống mức mà người mua có thể đủ khả năng thanh toán hàng tháng với chi phí tài trợ cao hơn. Trong khi thận trọng, điều này thực sự làm suy giảm toàn bộ sổ sách cho vay của ngân hàng đối với các hộ gia đình ở Mỹ. Đây là một quy trình tuần hoàn, phản xạ dẫn đến việc DEFLATION tài sản đảm bảo bằng nợ đáng sợ!





Như tôi đã nói nhiều lần, mục tiêu của ngân hàng trung ương là in tiền để hỗ trợ giá tài sản để tài sản giảm phát không xảy ra. Hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ không thể tồn tại trong tình trạng giảm phát tài sản. Vì vậy, Fed hoặc bất kỳ ngân hàng trung ương nào khác phải hành động NGAY LẬP TỨC nếu họ tin rằng giảm phát đang đến gần. Đây là bài học được dạy cho bất kỳ và tất cả những người đang theo học các chương trình kinh tế học “thích hợp”. Hầu hết các nhân viên giảng dạy tại Fed (hoặc bất kỳ ngân hàng trung ương nào khác) đã viết bài về và nghiên cứu về cuộc Đại suy thoái. Họ tin rằng Fed đã sai lầm khi không in tiền và hỗ trợ giá tài sản và ngăn chặn các xung động giảm phát của các nền kinh tế phát triển khác nhau trong những năm 1930.





Điểm rút ra từ toàn bộ phần này là sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ - và nói rộng ra, nền kinh tế Mỹ - có tương quan trực tiếp với tỷ lệ quỹ được cung cấp. Nếu lãi suất tăng, nền kinh tế bị ảnh hưởng. Nếu lãi suất giảm, nền kinh tế thịnh vượng. Trong khi bạn có thể nghĩ rằng một hội đồng quản trị gồm các quan chức không được tuyển chọn quyết định số phận của nền “dân chủ” thành công nhất là hơi kỳ quặc, đó chỉ là cách chiếc bánh quy vỡ vụn.

二 选 一 (Chọn một trong hai)

Cụm từ này nổi tiếng ở Trung Quốc khi Alibaba , gã khổng lồ thương mại điện tử, bị buộc tội buộc các thương gia phải lựa chọn giữa việc bán sản phẩm của họ trên một trong hai nền tảng - Alibaba hoặc một trong những đối thủ cạnh tranh - thay vì có thể làm việc với cả hai.





Fed đang đối mặt với một tình huống khó xử “chọn một trong hai” tương tự. Họ có thể chọn chống lạm phát hoặc hỗ trợ nền kinh tế Mỹ được tài chính hóa - nhưng họ không thể làm cả hai. Chống lạm phát đòi hỏi phải tăng GIÁ tiền (USD) và giảm SỐ LƯỢNG tiền. Quy định cho một nền kinh tế Mỹ “khỏe mạnh” đòi hỏi điều hoàn toàn ngược lại.





Vào tháng 3 năm 2022, với lạm phát bắt đầu tăng giá, Fed đã quyết định rằng nền kinh tế Mỹ có thể xử lý lãi suất cao hơn - nâng lãi suất cho vay lần đầu tiên kể từ năm 2018 thêm một phần tư điểm. Chắc chắn, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất mọi thời đại, động cơ của Mỹ có thể giải quyết được vài điểm phần trăm trên lãi suất cho vay?

Sai.com

Hãy tận mắt chiêm ngưỡng những biểu đồ dưới đây, biểu đồ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy thoái. Nếu bạn mô tả định nghĩa trong sách giáo khoa về suy thoái, như được giảng dạy bởi các chương trình kinh tế học “phù hợp” - tức là hai phần tư liên tiếp của tăng trưởng GDP thực âm - thì nền kinh tế Mỹ tính đến quý 2 năm 2022 chính thức rơi vào suy thoái. Tôi biết, tôi biết - những thứ “cuốn sách” đó thật quá nhàm chán. Sẽ tốt hơn nhiều nếu đọc các meme kinh tế của văn phòng báo chí Nhà Trắng. Soz.

Một… Hai… Thắt dây buộc giày của tôi

Tăng trưởng% GDP thực của Hoa Kỳ

Hãy nhớ rằng - lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed xảy ra vào tháng 3 năm nay. Thật khó hiểu khi quý đầu tiên của tăng trưởng GDP âm cũng diễn ra trong quý đầu tiên của năm.





Không có gì tồn tại mãi mãi, nhưng mùa vụ hiện tại của các “chủ nghĩa” kinh tế đều tin rằng các nền kinh tế quốc gia phải và có thể phát triển vượt bậc. Đó là lý do tại sao suy thoái hoặc tăng trưởng âm là một vấn đề lớn đối với những người được cho là sẽ dẫn chúng ta đến miền đất hứa.





Tính đến cuối năm 2021, các hoạt động liên quan đến nhà ở chiếm 9,20% GDP của Hoa Kỳ. Hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

Doanh số bán nhà hiện tại ở Hoa Kỳ% thay đổi theo năm

Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ thấp hơn 14,22% vào tháng 6 năm 2022 so với tháng 6 năm 2021. Khu vực nhà ở Mỹ có cho Three Arrows vay tiền không? ;)





Đây là một đống dữ liệu xấu xí khác về nhà ở của Hoa Kỳ, nhờ sự hỗ trợ của Quill Intelligence .





Người Mỹ ngày nay bi quan hơn về nền kinh tế so với thời kỳ cao trào của COVID. Để tôi nói lại lần nữa cho những người ở phía sau: hàng triệu người đã chết do COVID ở Mỹ, nhưng ngày nay mọi người còn chán nản hơn. Câu hỏi tu từ: bạn muốn có số tiền được cung cấp ở mức 0% hay cách chữa trị COVID? Đừng trả lời điều đó - tôi biết đó là một câu hỏi được tải. Rõ ràng là chúng tôi không có.

Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan

Chắc chắn nếu nền kinh tế Mỹ đang chậm lại quá nhanh khi đối mặt với lãi suất ngắn hạn khác 0, thì lạm phát phải giảm nhanh chóng, phải không? Ồ, không, không, không!

CPI của Hoa Kỳ% thay đổi theo năm (màu trắng) so với Biên giới trên của quỹ Fed (màu vàng)

Fed đang tăng lãi suất chính sách của họ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ và lạm phát không có dấu hiệu giảm bớt. Một số bạn kinh tế lượng đã thắng có thể phân tích cú pháp các thành phần khác nhau tạo nên CPI của Hoa Kỳ và chỉ ra sự giảm giá trên cơ sở hướng tới tương lai. Và bạn sẽ đúng, nhưng bạn cũng sẽ quên rằng đây là kinh tế học chính trị. Thực tế là không liên quan, và con số mà mọi người quan tâm nhất là con số CPI nhìn ngược lại. Và theo số liệu này, Fed đang thất bại.





Trong nước, Fed đang làm sụp đổ nền kinh tế (nó đang trong thời kỳ suy thoái), nhưng lạm phát vẫn đang làm giảm sức mua ngày càng nhiều từ người dân, những người sẽ đi đến hòm phiếu trong vài tháng tới. Để làm gì? Fed nên tối ưu hóa biến nào?





Nếu Fed tối ưu hóa để giảm lạm phát, thì Fed phải tiếp tục tăng lãi suất chính sách của mình. Bạn có thể tranh luận rằng Fed cần phải quyết liệt hơn nữa, vì tỷ lệ chính sách 2,5% ở giới hạn trên vẫn thấp hơn 6,6% so với mức lạm phát 9,1% mới nhất.





Nếu Fed tối ưu hóa cho tăng trưởng, thì Fed phải cắt giảm lãi suất chính sách và bắt đầu mua lại trái phiếu bằng tiền in. Điều này sẽ làm giảm các khoản thanh toán hàng tháng cho nhà ở, ô tô và hàng hóa lâu bền khác cho 90% hộ gia đình Mỹ sở hữu ít hơn 10% của cải tài chính của đất nước. '





Một lần nữa, tôi nói bằng giọng phổ thông kinh khủng của mình - 二 选 一?

Giảng đi, Brotha!

Một số điều không thể được thốt ra bởi các giáo sĩ cấp cao tại Fed. Ví dụ, họ không thể nói, "chúng ta sẽ in tiền để bơm giá tài sản và cứu nền kinh tế Mỹ đã tài chính hóa." Nó quá gauche. Fed có nhiều từ kích hoạt trong kho vũ khí của mình mà họ đã đào tạo cộng đồng đầu tư để giải thích cách họ muốn. Những từ ngữ nghe có vẻ vô thưởng vô phạt đối với quần chúng lại là điều không hay đối với ban biên tập Wall Street Journal.





Với phần mở đầu đó, hãy cùng tìm hiểu xem Brotha Powell sẽ là gì.





Pháo hoa luôn xảy ra trong cuộc họp báo sau cuộc họp quyết định. Fed nhận thức khá rõ những gì các phóng viên có thể sẽ hỏi. Do đó, các câu trả lời của họ thường được suy nghĩ kỹ càng và chúng ta có thể chắc chắn rằng Powell đã không mất cảnh giác trước chiếc máy ép gần đây nhất của anh ấy.





Tôi sẽ trích dẫn từ bảng điểm và chú thích bằng bản ngữ đầy màu sắc của riêng tôi.





JEROME H. POWELL: Chào buổi chiều. Các đồng nghiệp của tôi và tôi cam kết mạnh mẽ trong việc giảm lạm phát trở lại và chúng tôi đang khẩn trương làm như vậy.





Powell đang có tin nhắn. Lạm phát là ưu tiên số một. Không có gì mới ở đây.





Các chỉ số về chi tiêu và sản xuất gần đây đã giảm bớt. Tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng đã chậm lại đáng kể, một phần phản ánh thu nhập khả dụng thực tế thấp hơn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn. Hoạt động trong lĩnh vực nhà ở đã suy yếu, một phần phản ánh tỷ lệ thế chấp cao hơn. Và sau khi tăng mạnh trong quý đầu tiên, đầu tư cố định kinh doanh cũng có vẻ sẽ giảm trong quý thứ hai.





Powell đang thừa nhận nền kinh tế Mỹ yếu. Điều này xác nhận kết luận rút ra từ các biểu đồ được đăng trước đó.





Những cải thiện trong điều kiện thị trường lao động đã được phổ biến rộng rãi, kể cả đối với những người lao động ở cấp thấp hơn của phân phối tiền lương, cũng như người Mỹ gốc Phi và người Tây Ban Nha.





Ngay cả những người da nâu cũng có việc làm - đó phải là một thị trường lao động eo hẹp của Hoa Kỳ.





Mức tăng trong phạm vi mục tiêu ngày hôm nay là mức tăng 75 điểm cơ bản thứ hai trong số nhiều cuộc họp. Mặc dù mức tăng lớn bất thường khác có thể phù hợp vào cuộc họp tiếp theo của chúng tôi, nhưng đó là quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu chúng tôi nhận được từ bây giờ đến lúc đó.





Fed đang tập trung vào vấn đề lạm phát. Lãi suất phải tăng lên! Không có gì mới ở đây.





Khi lập trường của chính sách tiền tệ được thắt chặt hơn nữa, có thể sẽ trở nên thích hợp để làm chậm tốc độ tăng trong khi chúng tôi đánh giá xem những điều chỉnh chính sách tích lũy của chúng tôi đang ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế và lạm phát.





Uh oh - có lẽ lạm phát không phải là ưu tiên số một. Powell lo ngại về việc tỷ giá tăng đang tác động như thế nào đến nền kinh tế Mỹ.





Điều đó kết thúc các nhận xét đã chuẩn bị. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phần Hỏi & Đáp. Đây là một phần khá dài và tôi tin rằng chỉ có một cuộc trao đổi quan trọng. Đó là với Colby Smith từ Financial Times, và tôi sẽ hướng dẫn bạn từng đoạn một.





Q: Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của chúng tôi. Colby Smith với Financial Times.

Khi ủy ban xem xét đường lối chính sách về phía trước, nó sẽ cân nhắc mức độ giảm lạm phát tiêu đề dự kiến có thể đến do giá hàng hóa giảm như thế nào, so với thực tế là chúng ta có khả năng thấy một số điểm vẫn tồn tại trong các bài đọc cốt lõi nói riêng? Và với sự căng thẳng tiềm tàng đó và các dấu hiệu, bạn biết đấy, bất kỳ loại hoạt động nào đang suy yếu ở đây, suy nghĩ của ủy ban đã thay đổi như thế nào về việc các tỷ lệ lãnh thổ hạn chế có thể cần phải đi bao xa?





ÔNG. POWELL: Vì vậy, tôi đoán tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ di chuyển nhanh chóng để tiến đến phạm vi trung lập, và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm được điều đó ngay bây giờ. Chúng tôi đang ở mức 2,25 đến 2,5 và điều đó nằm ngay trong phạm vi những gì chúng tôi nghĩ là trung lập. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta đang nghĩ như thế nào về con đường phía trước? Vì vậy, một điều không thay đổi là — sẽ không thay đổi là trọng tâm của chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ của chúng tôi để đưa cầu trở lại cân bằng tốt hơn với cung nhằm giảm lạm phát trở lại. Đó sẽ tiếp tục là trọng tâm bao quát của chúng tôi. Chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi kỳ vọng việc tăng lãi suất liên tục sẽ là phù hợp và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định thông qua cuộc họp.





Hãy tạm dừng ở đó. Đây là một tuyên bố rất lớn - theo bình luận của Powell, Fed tin rằng, với CPI tháng 6 ở mức + 9,1% và PCE cốt lõi ở mức 4,5%, lãi suất huy động vốn 2,5% là trung lập . Điều đó khá đáng ngạc nhiên, khi 2,5% chắc chắn thấp hơn cả 9,1% và 4,5% một con số khá lớn. Những thông báo mà Fed cho rằng họ đã thực hiện gần đủ để làm giảm lạm phát theo thời gian, và nếu làm nhiều hơn nữa sẽ khiến nền kinh tế Mỹ phải nể mặt.





Bây giờ họ đã “làm đủ”, Fed sẽ xem xét dữ liệu “từng cuộc họp”. Bức tranh kinh tế Mỹ càng trở nên tồi tệ, Fed càng có khả năng kết luận rằng họ đã làm đủ để phá hủy nhu cầu. Xấu là tốt! Và tốt, tôi muốn nói đến những người nắm giữ tài sản tài chính.





Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét những gì? Bạn biết đấy, chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu đến, như tôi đã đề cập, và điều đó sẽ bắt đầu với hoạt động kinh tế. Có phải chúng ta đang nhìn thấy sự chậm lại mà chúng ta - sự chậm lại trong hoạt động kinh tế mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần, và có một số bằng chứng cho thấy chúng ta đang ở thời điểm này.





Brotha Powell muốn biết những lời khuyên nhủ tồi tệ như thế nào. Dữ liệu kinh tế chắc chắn đang chậm lại và do Fed hoàn toàn sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 9, các khoản thanh toán hàng tháng sẽ chỉ tăng cao hơn khi thời gian trôi qua. Chúng ta có thể mong đợi các nền tảng kinh tế tiếp tục xấu đi. Điều này có nghĩa là Fed đã mở ra cánh cửa cho việc ngừng chương trình thắt chặt tiền tệ của họ? Methinks có.





Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét cả hai và chúng tôi sẽ xem xét chúng — thực sự là cả hai vì những gì họ đang nói về triển vọng thay vì chỉ đơn giản là những gì họ nói. Nhưng chúng ta sẽ hỏi, liệu chúng ta có thấy áp lực lạm phát giảm không? Chúng ta có thấy các chỉ số thực tế về lạm phát đang giảm xuống không?





Powell chỉ quan tâm đến việc liệu tốc độ tăng giá có chậm lại hay không. Nếu lạm phát ở mức + 9,1% nhưng giảm xuống + 8,0%, theo thế giới quan của Fed, lạm phát đang giảm. Tôi nên nhắc nhở Pro Tempore rằng giá vẫn đang tăng - chỉ với tốc độ chậm hơn. Đừng bận tâm đến điều đó, mặc dù. Hãy không logic về điều này - chúng tôi chỉ muốn anh ta bật máy in tiền trở lại.





Vì vậy, dựa trên tất cả dữ liệu đó, câu hỏi chúng tôi sẽ đặt ra là liệu lập trường chính sách mà chúng tôi có đủ hạn chế để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của chúng tôi hay không. Và cũng cần lưu ý rằng những đợt tăng lãi suất này là lớn và chúng đến nhanh chóng, và có khả năng nền kinh tế chưa cảm nhận được hết tác dụng của chúng. Vì vậy, có thể có một số thắt chặt bổ sung - thắt chặt bổ sung đáng kể trong đường ống.





Powell tin rằng việc tăng từ 0% lên 2,5% trong vòng dưới sáu tháng là cực kỳ quyết liệt, ngay cả khi lạm phát theo năm tăng vọt ở mức 9,1%. Được rồi, tôi sẽ lấy nó. Chúng ta có thể thấy Fed rất muốn ngừng tăng lãi suất. Họ có thể biện minh cho việc tạm dừng bởi vì họ đã đi rất nhanh với việc tăng lãi suất mà hiệu ứng đầy đủ sẽ được cảm nhận rõ ràng trong tương lai. Điều đó cho phép anh ta sau đó tạm dừng vì Fed có thể cho phép các hành động trước đây của mình thấm sâu vào nền kinh tế. HÃY CỨ ĐI!





Và cuối cùng…





Vì vậy, đó là cách chúng tôi đang nghĩ về nó. Như tôi đã đề cập, vì nó liên quan đến tháng 9, tôi đã nói rằng một mức tăng lớn bất thường khác có thể phù hợp. Nhưng đó không phải là quyết định mà chúng tôi đang đưa ra bây giờ. Đó là điều mà chúng tôi sẽ đưa ra dựa trên dữ liệu chúng tôi thấy và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo từng cuộc họp. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chỉ đến một cuộc họp theo cơ sở cuộc họp và không cung cấp, bạn biết đấy, loại hướng dẫn rõ ràng mà chúng tôi đã cung cấp trên đường đi đến trung lập.





Một đợt tăng lãi suất lớn được đảm bảo tại cuộc họp tháng 9. Thị trường hiện đang định giá với mức tăng 50 điểm phần trăm vào tháng 9. Những gì hiện đang diễn ra là một thời gian tạm dừng sau đó tại cuộc họp tháng 11. Đó là điều mà thị trường quan tâm. Và với lãi suất ngắn hạn ở mức 3% vào cuối tháng 9, những khoản thanh toán hàng tháng đó sẽ khó có khả năng chi trả khủng khiếp đối với lời cầu xin của người Mỹ.

Phản ứng của thị trường (Dữ liệu từ Bloomberg)

Các chỉ số tài sản rủi ro vĩ mô của tôi đều tăng sau cuộc họp của Fed và giữ mức tăng vào cuối ngày thứ Sáu. Mặc dù điều đó thật ấn tượng, nhưng chúng ta cần một số bối cảnh.





Hãy cùng xem các tài sản rủi ro hoạt động như thế nào trước và sau cả cuộc họp ngày 15 tháng 6 và ngày 4 tháng 5.





Trong cả hai cuộc họp tháng 6 và tháng 7, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75% và kỳ vọng về số tiền mà Fed sẽ tăng tại cuộc họp tháng 9 hầu như không nhúc nhích. Hợp đồng tương lai của quỹ được hỗ trợ ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 97,53 vào ngày 17 tháng 6 và 97,495 vào ngày 27 tháng 7. Thị trường rõ ràng đang chiết khấu mức lãi suất cho vay được cắt giảm trong tương lai.

Nếu chúng ta nhìn vào sự thay đổi trong đường cong hợp đồng tương lai của quỹ được cung cấp từ ngày 26 tháng 7 (một ngày trước khi Fed công bố) so với ngày 2 tháng 8, không có nhiều sự khác biệt. Nếu đường cong dịch chuyển cao hơn, điều đó có nghĩa là thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giảm và ngược lại. Tỷ giá hiệu quả là 100 trừ đi giá giao sau.





Để hiểu liệu thị trường có bắt đầu định giá trong thời gian nới lỏng chiến dịch thắt chặt tiền tệ của Fed hay không, hãy tập trung vào kỳ vọng đối với lãi suất huy động vốn kể từ tháng 12 năm 2022.





Các thị trường rủi ro tiếp tục duy trì lợi nhuận sau cuộc họp của Fed, nhưng các thị trường tiền tệ phái sinh hướng tới tương lai không có gì thay đổi. Ai đúng? Tôi tin rằng khi dữ liệu kinh tế tiếp tục xấu đi và giá tín dụng ngày càng tăng càng hạn chế hoạt động tài chính, câu chuyện tăng trưởng tiêu cực sẽ vượt qua lạm phát cao dai dẳng. Powell cho biết Fed đã trở nên trung lập và bây giờ họ cần quan sát những tác động lên nền kinh tế rộng lớn hơn. Nếu bạn muốn Fed bật lại vòi, xấu là tốt! Hơn nữa, tôi tin tưởng vào khả năng của Bitcoin là một chỉ báo chuyển tiếp về sự thay đổi đối với tính khả dụng của thanh khoản USD - và mức tăng giá gần đây của nó cho thấy Fed sẽ trở nên lỏng lẻo hơn một chút với chính sách tiền tệ của họ trong tương lai gần (tương đối) . Hãy cùng khám phá xem thời gian thực tế có thể trông như thế nào.

Thời khóa biểu

Các ngày quan trọng của Fed (2022)





Trong lịch sử, các chủ tịch Fed trước đây đã thông báo về những thay đổi chính sách lớn tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Nếu dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục xấu đi nhanh chóng, trục đường Powell có thể được công bố tại sự kiện này.





Kỳ vọng của thị trường về việc thay đổi chính sách lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã được nung nấu. Tuy nhiên, từ nay đến sau, Fed sẽ có thêm hai điểm dữ liệu CPI (CPI tháng 7 công bố ngày 10 tháng 8 và CPI tháng 8 công bố ngày 13 tháng 9). Tôi không có dữ liệu, nhưng hoàn toàn có khả năng tốc độ tăng giá chậm lại trong lần đọc thứ hai. Điều đó sẽ cung cấp cho Powell sự biện minh rằng anh ta cần phải lùi vào việc nới lỏng các điều kiện tiền tệ.





Do cuộc họp tháng 11 chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử, nên việc Fed thay đổi quan điểm chính sách của mình sẽ là một hình thức khá tồi. Thay vào đó, Fed có thể sẽ cố gắng tỏ ra nhạt nhẽo hết mức có thể để không bị phân tâm khỏi các cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra.





Với dữ liệu, chúng tôi gần như chắc chắn về việc tăng lãi suất 0,5% đến 0,75% tại cuộc họp tháng 9. Tất nhiên, dữ liệu kinh tế có thể gây thất vọng nặng nề đến mức Fed phải tạm dừng vào tháng 9, nhưng tôi không thuộc quan điểm đó. Điều này khiến cuộc họp tháng 12 được coi là cuộc họp xác định thời gian còn lại của năm 2022. Chúng tôi đang giao dịch cuộc họp đó. Tôi hoàn toàn hy vọng tỷ lệ quỹ tiếp tục leo thang sẽ phá hủy sự tàn sát tuyệt đối đối với người Mỹ trung bình từ bây giờ cho đến cuộc họp tháng 12. Vụ đắm tàu kinh tế sẽ rõ ràng đến mức ngay cả các bác sĩ quay phim do đảng cầm quyền tuyển dụng cũng phải thừa nhận thiệt hại là có thật.





Với cuộc bầu cử kết thúc, Fed sẽ có một bàn tay chính trị tự do để quay trở lại hoạt động kinh doanh - công việc kinh doanh làm giảm các khoản thanh toán hàng tháng của người Mỹ bằng cách nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi 10% hàng đầu được hưởng lợi một cách không cân xứng từ sự gia tăng giá tài sản tài chính, do mọi khía cạnh của cuộc sống ở Mỹ đều được tài trợ, người dân cũng cần mức giá rẻ để trang trải cho cuộc sống của họ. Mọi người đều bị mắc vào tiền rẻ do Cục Dự trữ Liên bang cung cấp.

Ở vị trí

Bây giờ chúng tôi đã vào vị trí. Kỳ vọng về phía trước về chính sách của Fed có thể được nới lỏng. Do đó, các thị trường tài sản rủi ro rất có thể đã chạm đáy và giờ đây sẽ giao dịch trên một tương lai bằng đô la Mỹ rẻ hơn và dồi dào hơn.





Nhưng chúng ta nên bắn những gì?

Vượt trội hơn Mẫu số

Trong hệ thống tài chính thế giới được định giá theo USD, chỉ số liên quan cần quan sát khi chọn một tài sản để bảo toàn sức mua năng lượng là giá trị tài sản giảm đi do bảng cân đối kế toán của Fed tăng lên. Tôi đã xem xét chi tiết điều này trong "Lớn lên hoặc bùng nổ" .





Để tóm tắt lại, chúng ta hãy quan sát xem stonks (Nasdaq 100 và S&P 500), bất động sản Hoa Kỳ (chỉ số giá nhà Case Shiller) và Bitcoin - mỗi thứ được chia theo bảng cân đối của Fed - đã hoạt động như thế nào từ đầu năm 2008 đến nay.

Nasdaq 100 (trắng), S&P 500 (vàng), Giá nhà ở Hoa Kỳ (xanh lục), Bitcoin (đỏ tươi)

Tôi đã tính toán các giá trị tài sản giảm phát, sau đó được chuẩn hóa ở mức 100 bắt đầu từ năm 2008. Con số dưới 100 có nghĩa là tài sản kém hơn mức tăng trưởng trong bảng cân đối của Fed và con số trên 100 có nghĩa là tài sản hoạt động tốt hơn. Như bạn có thể thấy, để thực sự có một biểu đồ dễ đọc, tôi đã phải đặt Bitcoin vào một bảng điều khiển riêng biệt do hiệu suất vượt trội đáng kể của nó. Stonks và bất động sản ở Mỹ đều đại diện cho giá trị hàng nghìn tỷ đô la và không vượt trội hơn.





Tôi tự tin rằng cú đánh chặt chẽ nhất của tôi sẽ là Bitcoin hoặc một số loại tiền điện tử khác.





Điều này không có nghĩa là tất cả các tài sản rủi ro phi tiền điện tử khác cũng sẽ không tăng giá trị rõ rệt. Nhưng nếu bạn đăng ký lý thuyết của tôi về tính chắc chắn toán học của Kiểm soát đường cong lợi suất ở Nhật Bản, Châu Âu và Hoa Kỳ (xem ** nơi đây **và nơi đây ), thì bạn phải tin rằng bảng cân đối tài chính tổng hợp của các ngân hàng trung ương lớn sẽ nhanh chóng tăng thêm hàng chục nghìn tỷ đô la. Như đã chỉ ra ở trên, stonks và bất động sản đã không thể vượt trội so với việc bổ sung hơn 8 nghìn tỷ USD tài sản USD vào bảng cân đối kế toán của Fed kể từ năm 2008. Nếu họ không thể làm điều đó trong thập kỷ qua, tại sao bạn nghĩ họ sẽ làm điều đó trên cái này?

Năm chữ số vịt

Cú sút của tôi sẽ do Archangel Vitalik rèn. Tôi sẽ đánh cú đánh của mình bằng một cây vợt được ủ với Ether.





Mạng Ethereum sẽ cập nhật lên Proof-of-Stake (PoS) theo đúng lịch trình hay không? Đó là câu hỏi duy nhất bạn phải tự hỏi mình. Trước khi tôi đưa ra TL; DR về lý do tại sao việc hợp nhất Ethereum cực kỳ lạc quan đối với giá của Ether và vẫn chưa được định giá vào thị trường, hãy để tôi giải thích tại sao ngày hôm nay tôi tự tin hơn bao giờ hết rằng việc hợp nhất sẽ thực sự xảy ra.





Những độc giả đã theo dõi sự nghiệp của tôi với tư cách là một nhà tiểu luận sẽ nhớ rằng tôi đã nói về tất cả những gì tôi đã nói trước khi bán Ethereum. Tôi đã nói nó là vô giá trị. Tôi đã sai. Xin hãy tha thứ cho tôi, hỡi chúa tể!





Vào năm 2018, tôi đã viết một bài luận có tiêu đề “Ether, một Shitcoin hai chữ số” , trong đó tôi dự báo giá Ether sẽ giảm xuống dưới 100 đô la. Và tôi đã đúng! Trong một thời gian ngắn…





Tôi đã trở thành một người tin tưởng vào năm 2020, khi tôi nhìn thấy một biểu đồ được đăng ở đâu đó mô tả mức vốn hóa thị trường của Ether thấp hơn tổng vốn hóa thị trường của tất cả các dApp mà nó hỗ trợ. Đó là tín hiệu của tôi để đi lâu dài và mạnh mẽ, và tôi đã không phải thất vọng. Tôi nhiệt thành tin rằng DeFi cung cấp một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho hệ thống tài chính hiện tại - và hiện tại, Ethereum đã sẵn sàng để cung cấp sức mạnh cho máy tính tài chính của thế giới.





Kể từ năm 2015, Vitalik đã nói về sự cần thiết phải chuyển sang cơ chế đồng thuận PoS. Nhiều người trong cộng đồng tin rằng đây là một tình huống kiểu "Đang chờ Godot". Nó sẽ đến… nó sẽ sớm thôi, chỉ cần bạn đợi… thực sự, tôi rất nghiêm túc!





Tôi không có kỹ năng kỹ thuật để đánh giá xem liệu các nhà phát triển cốt lõi Ethereum có thể thực hiện nó hay không và tôi chắc chắn không thể đưa ra ý kiến về việc liệu các ước tính ra mắt của họ có đáng tin cậy hay không. Nhưng trong khi tôi và hầu hết các bạn đang đọc bài viết này không thể đưa ra những quyết định này, thì có một nhóm các bên liên quan đến mạng Ethereum hoàn toàn có thể chấp nhận khả năng thành công. Đó là vụ khai thác Ethereum hiện tại.





Các thợ mỏ, những người đã chi hàng tỷ đô la cho các cạc đồ họa GPU và CAPEX liên quan, chỉ có thể kiếm được doanh thu theo hệ thống Proof-of-Work (PoW). ** Kraken ** đã viết một bài đăng trên blog xuất sắc giải thích sự khác biệt giữa hệ thống PoW và PoS. Khi / nếu quá trình hợp nhất xảy ra và Ethereum chuyển đổi từ PoW sang PoS, doanh thu của các thợ đào Ethereum sẽ giảm xuống con số không và thiết bị và cơ sở vật chất của họ thực tế sẽ trở nên vô giá trị, trừ khi họ có thể tìm thấy một chuỗi khác có giá trị để khai thác mang lại doanh thu cận biên giống như khai thác trên Ethereum trước hợp nhất. Tôi thực sự nghi ngờ điều này là có thể xảy ra, vì Ether là tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường và không có một blockchain PoW nào khác với vốn hóa thị trường hàng trăm tỷ đô la có thể được khai thác bằng cách sử dụng GPU. Vì vậy, khi các thợ đào bắt đầu lên tiếng về những tác động tiêu cực của việc hợp nhất, thật công bằng để phỏng đoán rằng việc hợp nhất là một khả năng thực tế.





Chandler liên kết với cộng đồng khai thác Ethereum của Trung Quốc. Anh ấy là một cá nhân khá ấn tượng, và tôi đã biết anh ấy trong nhiều năm. Tôi không nghi ngờ quyết tâm của anh ấy để làm điều này.





Sau khi tôi đọc dòng tweet này, tôi đã ping đến một số địa chỉ liên hệ khác của tôi trong cộng đồng khai thác Trung Quốc. Tôi đã hỏi họ liệu có động lực thực sự đằng sau một đợt airdrop hoặc hard fork tiềm năng để hình thành chuỗi Ethereum dựa trên PoW hay không. Một anh chàng đã nói "hoàn toàn", và thêm tôi vào một nhóm WeChat, nơi các cá nhân nghiêm túc đang thảo luận về cách tốt nhất để đạt được hiện thực này. Một người bạn khác nói rằng điều này đang hoàn toàn đi xuống, và Chandler đã liên hệ với anh ấy để được hỗ trợ.





Một lần nữa, sau khi hợp nhất, máy của thợ đào Ethereum sẽ trở nên vô giá trị chỉ sau một đêm trừ khi họ có thể khai thác trên một chuỗi khác có giá trị. Tôi thực sự nghi ngờ về việc liệu một chuỗi ETH PoW có khả năng tồn tại lâu dài hay không, nhưng bây giờ chúng ta hãy giả sử nó sẽ tồn tại ở mức vốn hóa thị trường đáng kể khác 0 trong một số tháng. Điểm quan trọng hơn là các thợ mỏ sẽ không tham gia vào cuộc hành trình này và chi tiêu vốn chính trị có giá trị trong cộng đồng nếu họ không tin rằng việc hợp nhất sẽ diễn ra đúng kế hoạch (ish).





Vì vậy, nếu việc hợp nhất rất có thể sẽ xảy ra vào quý 3 năm nay, hoặc muộn nhất là quý 4, thì câu hỏi đặt ra là - thị trường đã định giá trong vụ hợp nhất chưa?





Nhóm hổ phách xuất bản một tác phẩm xuất sắc thảo luận về tất cả mọi thứ hợp nhất. Dưới đây là những điều cần biết có liên quan:





Thị trường kỳ vọng việc hợp nhất sẽ xảy ra vào hoặc khoảng ngày 19 tháng 9 năm 2022. Việc phát hành ETH cho mỗi khối sẽ giảm 90% sau khi hợp nhất, điều này khiến ETH trở thành một loại tiền tệ giảm phát. ETH được đặt trên chuỗi beacon sẽ vẫn bị khóa trong 6 đến 12 tháng nữa.





Amber lập luận rằng sự hợp nhất sẽ giống như một "ba lần giảm một nửa":





Về phía nguồn cung, Ethereum hiện đang khuyến khích cả người khai thác (theo PoW) và người xác nhận (theo PoS). Seignorage được trả cho những người khai thác để tạo ra các khối mới ở mức 2ETH cho mỗi khối và phần thưởng cũng đang được phân phối cho những người xác nhận trên Beacon Chain. Sau khi Hợp nhất, phần thưởng cho các thợ đào sẽ hết, làm giảm tỷ lệ phát hành của ETH xuống ~ 90% . Đây là lý do tại sao Hợp nhất còn được gọi một cách thông tục là “ba lần giảm một nửa” - một cái gật đầu cho các chu kỳ giảm một nửa của Bitcoin.





Nhu cầu về Ether cũng dự kiến sẽ tăng sau khi Hợp nhất do một số yếu tố. Đầu tiên, phần thưởng đặt cược cho người xác nhận sẽ ngay lập tức tăng lên. Người xác thực sẽ nhận được các mẹo giao dịch hiện do các thợ đào PoW kiếm được, có khả năng tăng APR lên ~ 2–4%. Hơn nữa, họ cũng sẽ bắt đầu kiếm được MEV (giá trị có thể trích xuất tối đa) do khả năng sắp xếp lại các giao dịch của họ. Các nhà nghiên cứu tại Flashbots, một tổ chức R & D nghiên cứu các hành vi mới xuất hiện của MEV, cho rằng lợi suất của trình xác thực có thể tăng thêm 60% do MEV (giả sử 8 triệu ETH đã đặt cọc).





Do đó, nếu Hợp nhất xảy ra ngày hôm nay, người xác thực có thể mong đợi kiếm được tổng cộng ~ 8–12% APR do tất cả các yếu tố được đề cập ở trên.





Hầu hết, nếu không phải tất cả, thông tin này không thay đổi trong nhiều tháng. Điều đã thay đổi là sự sụp đổ do tín dụng đối với giá tiền điện tử. Cảm ơn bạn, Luna / TerraUSD và Three Arrows. Sự phân chia thị trường này đã tạo ra nhiều người bán bị ép buộc và nhiều quỹ đầu cơ đã tham gia LỚN vào DeFi đã bị bỏng cấp độ ba. Bất kỳ và mọi thứ liên quan đến DeFi đều bị nôn.





Biểu đồ thông tin này từ glassnode cho thấy lợi nhuận / lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) của Ethereum. Bằng cách đánh dấu thời gian, việc tạo ra UTXO's , chúng tôi có thể xác định những địa chỉ nào đang có lãi hoặc lỗ chưa thực hiện. Đây là Glassnode's giải thích về khái niệm (chỉ cần thay thế Bitcoin bằng Ethereum):





Nếu tất cả bitcoin được bán vào ngày hôm nay, các nhà đầu tư sẽ lãi hay lỗ bao nhiêu?





Hay nói cách khác: Nguồn cung lưu hành của Bitcoin tại bất kỳ thời điểm nào có lãi hoặc lỗ - và ở mức độ nào?





Điều rút ra ở đây là một phần lớn các nhà giao dịch đã nhận được REKT ọp ẹp trong thời kỳ suy thoái gần đây. Các lệnh ký quỹ buộc các nhà đầu cơ DeFi khổng lồ phải thu mình lại, hy vọng lấy lại một số giá trị còn lại từ danh mục đầu tư được bảo hiểm quá mức của họ. Hầu hết những người nắm giữ đều đang phải gánh chịu những khoản lỗ chưa thực hiện, vì một phần lớn những người chịu trách nhiệm về dòng vốn mới trong chu kỳ này - phần lớn là “tổ chức” - đã trả mức cao và hiện đang chìm trong nước. Nhưng đó là một khoản đầu tư “dài hạn”, phải không? ;)





TL; DR: Với tất cả việc buộc phải bán xảy ra trong thời gian thị trường sụt giảm và tình trạng tài chính kém mà hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử đã để lại, việc hợp nhất dường như không được định giá bằng– và chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để tăng vị trí Ether ở mức rất hấp dẫn.





Vì vậy, bây giờ bụi đã lắng xuống, những người trung thành còn lại trong chúng ta - với tư cách là những người bán Ether hoặc với những khoản tiền bẩn thỉu để chi tiêu - phải xác định mức độ quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng tác động giá của việc hợp nhất sẽ dựa trên điều kiện thị trường dự kiến và / hoặc đóng góp khác các nhân tố.





Hãy để tôi chia sẻ một ví dụ đơn giản để minh họa tại sao tôi tin rằng việc hợp nhất sẽ có tác động cực kỳ mạnh mẽ đến giá ETH.





Nhiều người trong số các bạn giao dịch stonk và hiểu ở mức độ cơ bản rằng stonk là một yêu cầu về lợi nhuận trong tương lai của một công ty. Tuy nhiên, một công ty không trả cổ tức cho bạn bằng cổ phiếu bổ sung của stonk - nó trả cho bạn bằng tiền pháp định. Và hơn nữa, để sử dụng các dịch vụ của một công ty nhất định, bạn không phải thanh toán bằng stonk của chính công ty, mà bằng tiền tệ fiat.





Đối với Ethereum, “cổ tức” - hoặc thu nhập mà bạn nhận được với tư cách là người giao dịch - được trả bằng Ether, VÀ bạn phải trả bằng Ether để sử dụng dịch vụ. Các nhà đầu tư cũng phải đặt cược Ether của họ để kiếm "cổ tức", yêu cầu họ khóa quỹ và loại bỏ chúng khỏi thị trường một cách hiệu quả. Và càng nhiều Ether mà các nhà đầu tư đặt cược, họ càng kiếm được nhiều “cổ tức”. Vì vậy, có thể an toàn khi giả định rằng hầu hết các nhà đầu tư sẽ lấy Ether "cổ tức" mà họ kiếm được và khóa chúng lại. Kết hợp điều đó với tác động của việc người dùng cần trả phí Ether để sử dụng Ethereum (đã bị loại bỏ khỏi lưu thông) và thực tế là tốc độ phát hành Ether mỗi năm sẽ giảm ~ 90% theo mô hình PoS mới và chúng tôi sẽ xem xét nguồn cung Ether đang giảm nhanh chóng. Và mạng càng được sử dụng nhiều, thì càng phải chi nhiều tiền của chính mạng để sử dụng nó - vì vậy Ether được đưa ra khỏi lưu thông sẽ chỉ tăng lên khi mạng ngày càng phổ biến (giả sử nó cung cấp một dịch vụ hữu ích). Tất nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phí mỗi giao dịch mà người dùng trả dự kiến sẽ giảm theo mô hình PoS mới, nhưng ngay cả như vậy, khi bạn kết hợp tất cả các yếu tố này với nhau, chúng vẫn sẽ khiến giá Ether tăng theo cấp số nhân.





Một proxy tốt để sử dụng là Tổng giá trị đã khóa (TVL) trong các ứng dụng DeFi (tức là số tiền mà người dùng đã sử dụng hoặc “đặt cọc” trên nền tảng DeFi, mà họ đang nhận được lợi nhuận). Tôi tin rằng DeFi sẽ cung cấp một hệ thống thay thế đáng tin cậy cho các tập đoàn tài chính tin tưởng mà chúng tôi hiện đang trả hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm cho các khoản thuê kinh tế. Đó là những gì biểu đồ trên hiển thị. Như bạn có thể thấy, TVL tăng cao hơn sau năm 2020. Các ứng dụng sử dụng tài sản thế chấp bị khóa này sẽ trả phí ETH cho mạng lưới. DeFi càng lớn, ETH càng giảm phát. Điều này trở thành một vấn đề ở cực điểm, nhưng chúng tôi chưa ở đâu gần với tình huống đó. Bạn có thể đọc, “Có… tôi đã đọc Whitepaper” để thảo luận về điều này.





Hãy xem xét giả thuyết của tôi một lần nữa trước khi chúng ta tiếp tục.





Tôi tin tưởng rằng việc hợp nhất sẽ xảy ra vào cuối năm do sự ồn ào ngày càng tăng của các thợ đào Ethereum, những người có khả năng sẽ mất một phần đáng kể - nếu không phải là tất cả - thu nhập của họ trong thế giới PoS. Lộ trình thị trường gần đây đã phá vỡ linh hồn của những con bò đực “ Zhu-percycle ” lớn trên Ethereum và DeFi trong chu kỳ này, biến họ thành một đám bán bừa bãi. Hiện tượng “mua tin, bán tin” sau hợp nhất sẽ không xảy ra. Bất cứ ai có thể bán đều có khả năng đã bán do giá giảm mạnh trong tháng qua. Việc hợp nhất có nghĩa là Ether trở thành một loại tiền tệ giảm phát và việc sử dụng được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên khi DeFi trở nên phổ biến - tăng tốc độ giảm phát. Mặc dù có các đối thủ cạnh tranh mạng hợp đồng thông minh Lớp-1 khác, nhiều người trong số họ đã có một số phiên bản của thuật toán đồng thuận PoS. Ether là loại tiền điện tử lớn duy nhất hiện đang chuyển đổi từ PoW sang PoS.





Điểm cuối cùng là cực kỳ quan trọng. Sự thay đổi này là một sự kiện diễn ra một lần. Sẽ không bao giờ có một thiết lập đầu tư khác như những gì chúng ta đang thấy ngày nay. Đó là lý do tại sao cú đánh của tôi sẽ trở thành sự thật, được cung cấp bởi Ether.

Tính toán giá trị mong đợi

Đây là phần quan trọng nhất của bài luận này, bởi vì ngay cả khi các lập luận của tôi đúng đắn và bạn không thuyết phục được chúng, thì vẫn có khả năng lớn, không phải là không có tôi đã sai. Do đó, chúng ta hãy nhanh chóng xem qua các dự đoán giá cho tất cả các kết hợp kết quả vĩ mô và hợp nhất tiềm năng.





Trừ khi có quy định khác, giá tôi trích dẫn trong phần này là từ Bloomberg. Sẽ có một số khác biệt giữa các sàn giao dịch giao ngay yêu thích của bạn và tỷ giá chéo trên Bloomberg, nhưng tôi đang làm điều này để nhất quán.

Tình huống 1: Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum thành công (tức là điều tôi đang suy đoán sẽ xảy ra và trường hợp tốt nhất cho ETH)

Vào tháng 11 năm 2021, Fed đang in tiền, shitcoin tăng mạnh và sự chú ý bắt đầu chuyển sang câu chuyện tăng giá xung quanh vụ hợp nhất Ethereum năm 2022 sắp tới. Do đó, tôi sẽ sử dụng 5.000 đô la, rào cản tâm lý Ether vừa giảm xuống vào thời điểm đó, làm mục tiêu giá của tôi cho kịch bản này. Tôi tin rằng đây là một ước tính thận trọng, bởi vì những thay đổi cấu trúc đối với động lực cung / cầu sẽ không bao giờ được định giá đầy đủ một cách tiên nghiệm - giống như cách Bitcoin giảm một nửa liên tục tạo ra lợi nhuận dương, mặc dù chúng ta biết trước khi nào chúng sẽ xảy ra.

Tình huống 2: Không có Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum thành công

Từ độ sâu nhất, đen tối nhất của cuộc thanh lý buộc phải thanh lý nhiều tổ chức cho vay tiền điện tử và quỹ đầu cơ ưu việt, Ether đã tăng từ mức thấp khoảng 1,081 đô la lên 1,380 đô la - lợi nhuận gần 30% trong vài tuần. Từ cuộc họp của Fed ngày 27 tháng 7 đến khi kết thúc ngày thứ Sáu ngày 29 tháng 7, Ether đã tăng 25% về mặt giá trị tuyệt đối và + 9% so với Bitcoin.





Nếu Fed không bật máy in tiền trở lại, thì trường hợp cơ bản là sự quay trở lại các mức từ trước khi thị trường bắt đầu xem xét trục quay của Fed. Để thận trọng, hãy giả sử giá ETH quay trở lại mức thấp nhất của thị trường ngày 17 tháng 6 ($ 1,081), nhưng cũng giữ lại bất kỳ biến động giá nào mà nó đã trải qua từ mức thấp nhất ngày 17 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7 (một ngày trước khi trục quay của Fed được đưa lên bàn) chúng ta có thể quy kết đúng cho các kỳ vọng về việc hợp nhất thành công. Để tách biệt sự chuyển động của giá ETH trong khung thời gian đó chỉ được thúc đẩy bởi kỳ vọng hợp nhất, hãy giả sử rằng bất kỳ hoạt động nào gần đây của ETH so với BTC đều được thúc đẩy hoàn toàn bởi kỳ vọng về tác động của việc hợp nhất. Điều này sẽ cho phép tôi tách biệt ảnh hưởng của việc đầu cơ liên quan đến thời gian và kết quả của việc hợp nhất khỏi ảnh hưởng của tính thanh khoản USD trên thị trường rộng lớn hơn.





Giá trị của ETH đã tăng 25,46% so với BTC từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7 - vì vậy nếu trục quay của Fed bị loại khỏi bàn, chúng ta có thể giả định rằng giá sẽ giảm xuống còn 1.081 đô la (mức thấp nhất ngày 17 tháng 6) * 1.2546, tương đương với 1.356 đô la .





Bây giờ, chúng ta cần thêm vào tác động giá dự kiến của việc hợp nhất thành công. Như tôi đã đề cập trước đó, việc hợp nhất dự kiến sẽ dẫn đến sự kiện “giảm ba nửa” do tác động cấu trúc mà nó sẽ có trên mạng Ethereum. Để dự đoán điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến giá của Ether, chúng ta có thể xem xét cách Bitcoin đã hoạt động giữa các ngày giảm một nửa của nó. Bảng dưới đây cho thấy mức tăng giá đã xảy ra giữa mỗi ngày giảm một nửa Bitcoin.





Bitcoin là tiền phi tập trung. Ethereum là sức mạnh tính toán phi tập trung. Nếu Bitcoin luôn tăng sau khi giảm một nửa, thì cũng hợp lý để giả định rằng Ether cũng sẽ như vậy. Do đó, nếu chúng tôi lấy mức tăng giá sau giảm một nửa ít quan trọng nhất là 163% và áp dụng mức đó là 1.356 đô la, thì chúng tôi sẽ đạt được giá trị dự kiến là 3.562 đô la.





Xin lưu ý: hiệu suất giá sau hợp nhất 163% là cực kỳ thận trọng vì tổng nguồn cung Bitcoin tiếp tục tăng mỗi khối sau mỗi lần giảm một nửa, trong khi nguồn cung sau hợp nhất của Ethereum, với xu hướng sử dụng hiện tại, sẽ thu hẹp từng khối.

Tình huống 3: Không có Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum không thành công

Không có tiền miễn phí và không có sự trợ giúp từ Archangel Vitalik đưa chúng ta trở lại thời kỳ đen tối. Đó sẽ là mức thấp gần đây là $ 1,081 - đây là dự đoán giá của tôi cho kịch bản này.

Tình huống 4: Fed Pivot + Hợp nhất Ethereum không thành công

Nếu quá trình hợp nhất không thành công hoặc bị hoãn lại, mạng Ethereum sẽ vẫn hoạt động như hiện nay. Nhiều người có thể thất vọng nặng nề, nhưng giá trị của Ether sẽ không giảm xuống 0. Solana, đồng shitcoin lớn thứ 9 - với vốn hóa thị trường là 13,5 tỷ đô la - đã ngừng hoạt động trong nhiều giờ nhiều lần trong 12 tháng qua và nó vẫn có giá trị hơn 0 rất nhiều. Ethereum sẽ ổn nếu việc hợp nhất không diễn ra đúng kế hoạch.





Để tính toán tác động của kịch bản này đối với giá ETH, hãy sử dụng hiệu suất giá BTC / USD từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7 dưới dạng beta thanh khoản để xác định giá ETH sẽ có trước khi xoay trục Fed tiềm năng trên bảng, và mà không có sự phấn khích liên quan đến hợp nhất thúc đẩy giá tăng - trong khi vẫn bao gồm bất kỳ biến động giá nào, chúng tôi tin rằng được thúc đẩy chặt chẽ bởi các điều kiện thanh khoản USD gần đây.





Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7, BTC tăng 1,72% so với USD. Vì vậy, chúng tôi có thể ước tính rằng giá ETH cũng sẽ tăng 1,72% trong khung thời gian đó nếu không có sự phấn khích liên quan đến hợp nhất - bởi vì một lần nữa, chúng tôi giả định rằng việc hợp nhất là yếu tố duy nhất thúc đẩy hoạt động của ETH so với BTC. Do đó, việc hợp nhất không thành công hoặc bị hoãn sẽ đưa chúng tôi trở lại mức $ 1,081 (mức thấp nhất của ETH vào ngày 17 tháng 7) * Liquidity Beta (1,0172) hoặc $ 1,099. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể trải nghiệm cảm giác hưng phấn của tiền in nhiều hơn. DeFi sẽ tiếp tục giành được vị thế trên TradFi. Và nếu quá khứ là bất kỳ chỉ báo nào, Ether sẽ hút fiat bẩn thỉu vào quỹ đạo của nó khi Fed mở rộng nguồn cung tiền thêm một lần nữa. Ethereum đã tăng gần 10 lần so với mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2020 khi Fed mở rộng thanh khoản toàn cầu của USD lên 25% trong khoảng thời gian một năm. Để thận trọng, tôi sẽ dự đoán rằng Ether chỉ phục hồi trở lại mức hiện tại là $ 1,600.

Ma trận giá trị mong đợi

Tôi đã chỉ định một xác suất chẵn cho bốn kết quả. (Rõ ràng, bạn có thể chơi xung quanh với mô hình cơ bản này dựa trên ý kiến của bạn, nhưng đây là một điểm khởi đầu đơn giản). Sau đó, tôi tính toán lợi nhuận từ các mức hiện tại cho đến mức giá kỳ vọng cho mỗi kịch bản, tính tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng đó theo xác suất của chúng và tính trung bình tất cả chúng lại với nhau - đưa chúng ta đến giá trị kỳ vọng.





Chấp hành

Hãy đánh giá các lựa chọn của chúng tôi để tham gia vào cơ hội này.

Ether tại chỗ / vật lý

Đây là lựa chọn đơn giản nhất. Nếu ETH hiện đang giao dịch rẻ hơn 76% so với mô hình của tôi, thì tôi sẵn sàng bán fiat và mua Ether ngay hôm nay. Tôi nhận được thêm phần thưởng vì tôi sẽ nhận được một lượng token tương đương từ bất kỳ fork nào của PoW Ether xuất hiện. Các đồng ETH_PoW này có thể được bán ngay khi sàn giao dịch giao ngay tập trung liệt kê bất kỳ cặp ETH_PoW nào.

Hợp đồng tương lai ETH / USD

Hôm nay (4 tháng 8), hợp đồng tương lai Deribit 31 tháng 3 năm 2023 ETH / USD được giao dịch ở mức $ 1,587. Giá hợp đồng tương lai của mô hình của tôi là $ 2,815, và do đó thị trường tương lai dường như UNDERVALUED 44%. Do đó, nếu tôi muốn thể hiện giao dịch của mình bằng cách sử dụng các hợp đồng tương lai có đòn bẩy, tôi nên mua các hợp đồng này.

Tùy chọn cuộc gọi ETH / USD

Với mô hình của chúng tôi cho biết giá trị hợp lý của hợp đồng tương lai ngày 31 tháng 3 là $ 2,815, đó là giá trị hợp lý của tôi cho mục đích định giá một quyền chọn. Do đó, tôi nên mua quyền chọn mua với mức phí $ 2,800.





Vào ngày 4 tháng 8, Deribit ngày 31 tháng 3 là 2.800 đô la, giá gọi ETH / USD là 0,141 ETH. Mỗi hợp đồng trị giá 1 ETH. Sử dụng mô hình định giá quyền chọn của họ, những điều quan trọng của Hy Lạp như sau:





Delta : 0,37 Khối lượng ngụ ý: 98,3%





Nếu bạn không biết những điều này có nghĩa là gì, bạn không nên giao dịch quyền chọn.





Tôi muốn chấp nhận rủi ro hơn một chút về thời điểm hợp nhất và về khả năng tăng giá, vì vậy tôi đã mua các hợp đồng quyền chọn vào tháng 12 năm 2022 với mức phạt 3.000 đô la. Thời gian hết hạn ngắn hơn có nghĩa là tôi phải trả ít giá trị thời gian hơn, điều này rất tốn kém do mức độ biến động ngụ ý cao. Cuộc đình công của tôi không còn tiền nữa và điều đó mở ra lựa chọn, nhưng mặt khác, tôi sẽ phải trả nhiều hơn cho sự biến động do cấu trúc kỳ hạn.





Khi tôi vạch ra chiến lược giao dịch của mình khi tiến hành hợp nhất, tôi rất có thể sẽ mua thêm ETH giao ngay và tham gia vào các giao dịch tài chính khác để tối đa hóa cơ hội tận dụng các định giá sai của thị trường. Sẽ có rất nhiều, giống như đã có trong đợt chia tách chuỗi Bitcoin năm 2017.

Kết thúc

Ghét sẽ ghét

Nhưng danh mục đầu tư của tôi rất đáng để đánh giá cao

1k, 2k, 3k, 4k 5k, 6k, 7k, 8k, Mười nghìn đô la Mỹ, tôi nói!

ĐẤU THẦU TỐI ĐA Ether BÁN TỐI ĐA Fiat

Inshallah bạn bỏ đạo