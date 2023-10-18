如果您不喜欢 Google 搜索该怎么办

谷歌出了什么问题

“谷歌搜索”存在很多问题，如果你用谷歌搜索“为什么谷歌很糟糕”，你可以一睹它们的风采。以下是人们抱怨的一些问题：





非常具体的搜索不会返回人们希望的结果

无休止的广告而不是有机结果，即使对于细微的查询也是如此

无故将网站列入黑名单

降低关闭广告网站的排名

优先考虑大型企业而不是小型企业

删除涉及移民、堕胎等敏感话题的自动完成结果

欺诈网站和门户的排名高于原始内容

缺乏隐私





让我对此进行分解并列出那些不困扰我的报告问题。您可能也不需要关心它们：





通过安装“uBlock Origin”可以轻松修复无休止的广告，它可以删除互联网上 99.99% 的广告。您还可以在家中安装 Pi-Hole，并在所有设备（包括智能电视）上享受无广告的内容。 通过使用浏览器中的隐私模式可以轻松解决缺乏隐私的问题，但这可能会带来不便。另一种选择是使用代理，例如 StartPage，甚至安装您自己的自托管代理，例如 SearX。 删除涉及某些主题的自动完成结果。只要用你的大脑而不是谷歌的建议。





其余的问题是你无法解决的，我也遇到了所有这些问题：





特定查询将结果返回到人工提升的网站，例如美国.gov网站

审查制度，又称无法律理由将网站列入黑名单

具有原创内容的小型网站不会显示在 Google 搜索结果中

与此同时，内容被抄袭的大网站位于顶部

结果数量有限，没有像以前那样分页

寻找比 Google 更好的搜索引擎

为了找到最好的搜索引擎，我将进行两种类型的测试：









对于这两种搜索，列表中的预期结果越高越好。

测试条件

每个请求都是使用美国 VPN 提出的，以确保搜索结果不受当地法律的影响。在美国，他们有第一修正案，保证言论自由，这是在其他地方无法获得的。绝对不是在我目前居住的欧洲。





我在没有登录的情况下在私人浏览模式下运行了测试，以避免任何个性化搜索引擎可能对我做的事情。这可确保结果不会受到我的浏览历史记录、我存储的 cookie 或我的个人偏好的影响。

为什么谷歌很糟糕

“谷歌搜索”的结果大错特错，我忍不住单独写下来。





让我们列出“如何在 Podman 中将 Vaultwarden 作为 systemd 服务运行”搜索的问题：





第一个结果是子域上的一些中文抓取内容网站。您可以看到标题不同，因为他们从 Hackernoon 抓取了我的文章副本，其中的标题不同。 接下来的九个结果与我运行的特定查询完全无关。 第 11 个结果是关于我在 Hackernoon 上发布的帖子的 Hackernoon 推文。 第 19 个结果是另一个大型俄语内容抓取网站。至少他们自动翻译了它，所以在某种程度上它是原创内容。他们还保留了我博客的反向链接。 总共有 28 个结果，我的原始文章和 Hackernoon 副本都找不到了。





是的，你没看错——谷歌对 Hackernoon 的排名如此之低，以至于它甚至没有把它还给我。相反，它会返回一些抓取内容的网站。





让我们看看谷歌对“kiwifarms”搜索的审查有多严重：





在顶部，我看到了任何东西，但看不到我正在寻找的东西。 WP、Wokepedia，甚至 TikTok。 kiwifarms.st 排名第 44 位。谁会滚动那么低？

搜索引擎与谷歌竞争

Brave Search是由 Brave Browser 团队创建的搜索引擎。他们声称这是最完整、最独立、最私密的搜索引擎。与许多其他搜索引擎不同，Brave 声称拥有完全独立的搜索索引。他们还声称不会过滤、降低排名或审查搜索结果。我将证明这不是真的。





Bing是微软的搜索引擎。他们承认，如果网站违反“微软的政策或核心价值观”，他们就会对其进行审查和降级。我完全可以跳过它，但我决定仍然测试它的完整性。你会看到他们确实进行审查和降级。





雅虎在幕后使用了 Bing 的搜索引擎，但也有其所有缺点。





Web Archive本身不是搜索引擎，但可用于按站点名称进行搜索。我还想证明它会审查结果，这是你不会期望自称“存档”的服务能做到这一点。





Archive Today是另一种存档解决方案，也可用于按站点名称进行搜索。与网络档案不同，它不会审查结果。换句话说，它的行为是相应的。





Presearch是一个由区块链技术支持的去中心化搜索引擎。任何人都可以运行 Presearch 节点并获得 PRE 加密代币奖励。他们声称自己是社区驱动且抵制审查的，“类似于维基百科”。对维基百科（最近称为 Wokepedia）的引用表明他们要么不知道自己在说什么，要么故意误导人们。





DuckDuckGo是一个声称重视隐私高于一切的搜索引擎。其搜索结果主要来自必应，但必应也有其缺点（排名下降和审查）。





Torry是一个元搜索引擎，“可以索引各种其他搜索引擎”。它使用 Tor 网络来启用匿名搜索而不跟踪用户。没有跟踪 cookie，没有 IP 记录，也没有其他识别信息。





Yandex是最古老的搜索引擎之一，在俄罗斯开发。它从一开始就有自己完全独立的索引。最初，它只针对俄语，但已经很长时间没有覆盖整个网络了。

检测结果

对于第一个测试，我搜索了“kiwifarms”，并期望在顶部看到kiwifarms.st 。





这是桌子





对于第二个测试，我搜索了“如何在 Podman 中将 Vaultwarden 作为 systemd 服务运行”，并期望在atabakoff.com上看到我在顶部的帖子。





这是桌子





2023 年最佳搜索引擎

总体而言最好的搜索引擎是Yandex 。在这两项测试中，它的表现都优于任何其他发动机。这让我感到非常惊讶，因为与谷歌相比，它曾经表现不佳。





第一次测试显示 kiwifarms.net 和 kiwifarms.st 分别排名第一和第二。唯一将两者放在相同位置的另一个是 Archive.is，它甚至不是一个搜索引擎。我仍然将其包含在列表中，因为人们可能会使用它来按网站名称进行搜索。其余的搜索引擎甚至没有在第一页列出 kiwifarms.st。





在第二次测试中，Yandex 是唯一将我的帖子置于第一名的网站。 Web Archive 和 Archive.is 在此均不适用。其余引擎的表现都非常好，将我的职位排在第二位。 Presearch 除外，它排在第六位。谷歌是最差的，根本没有显示我的网站。





我不会使用 Bing 和所有源自它的搜索引擎，因为它承认审查其结果。依赖 Bing 的包括：





雅虎

鸭鸭Go





排除 Brave Search 也是有意义的，因为我证明他们撒谎说不审查或降级结果。 Presearch 似乎在网站排名方面表现不佳。

剩下的唯一选择是 Yandex，它表现出出色的排名表现并且缺乏审查制度。





我已改用 Yandex 作为我的默认搜索引擎，并将看看它的运行情况。希望它不会让我失望，因为别无选择。





也发布在这里。



