Qué hacer si no te gusta la búsqueda de Google

¿Qué le pasa a Google?

Hay muchos problemas con la "Búsqueda de Google", y si buscas en Google "por qué Google apesta", puedes echarles un vistazo. Éstos son algunos de los problemas de los que la gente se queja:





Las búsquedas muy específicas no arrojan los resultados que la gente espera

Anuncios interminables en lugar de resultados orgánicos, incluso para consultas matizadas

Poner sitios en la lista negra sin ningún motivo

Bajar la clasificación de los sitios que desactivan los anuncios

Priorizar las grandes empresas sobre las más pequeñas

Eliminar resultados de autocompletar que involucran temas delicados como inmigración, aborto, etc.

Los sitios y portales fraudulentos ocupan un lugar más alto que el contenido original

Falta de privacidad





Permítanme desglosar esto y enumerar aquellos de los problemas reportados que no me molestan. Probablemente tampoco necesites preocuparte por ellos:





Los anuncios interminables se pueden solucionar fácilmente instalando “uBlock Origin”, que elimina el 99,99 % de todos los anuncios de Internet. También puedes instalar Pi-Hole en tu hogar y disfrutar de contenido sin publicidad en todos los dispositivos, incluido tu televisor inteligente. La falta de privacidad es fácil de solucionar utilizando el modo privado de su navegador, pero puede resultar inconveniente. Otra opción es utilizar un proxy, como StartPage, o incluso instalar su propio proxy autohospedado, como SearX. Eliminar resultados de autocompletar que involucran ciertos temas. Simplemente usa tu cerebro en lugar de las sugerencias de Google.





El resto son problemas que no se pueden solucionar y yo también los encontré todos:





Consultas específicas devuelven resultados a sitios potenciados artificialmente, por ejemplo, sitios .gov estadounidenses.

Censura, también conocida como lista negra de sitios sin motivo legal

Los sitios pequeños con contenido original no aparecen en los resultados de Google

Al mismo tiempo, los grandes sitios con contenido extraído están en la cima.

Número limitado de resultados sin paginación como solía ser

Encontrar motores de búsqueda mejores que Google

Para encontrar los mejores motores de búsqueda, realizaré dos tipos de pruebas:





Prueba de censura, también conocida como lista negra. Para esto buscaré “kiwifarms” cuyo dominio original sea kiwifarms.net y el actual activo sea kiwifarms.st . Espero ver ambos o el actual en la parte superior de los resultados de búsqueda. El actual debe ser mayor que el anterior porque es el activo. Pruebe el contenido original de un sitio pequeño. Para ello buscaré mi artículo en este mismo blog. Usaré el encabezado del artículo " Cómo ejecutar Vaultwarden en Podman como servicio systemd " como búsqueda. Espero que mi artículo aparezca en la parte superior.





Para ambas búsquedas, cuanto mayor sea el resultado esperado en la lista, mejor.

Condiciones de prueba

Cada solicitud se realizó utilizando una VPN de EE. UU. para garantizar que los resultados de la búsqueda no se vieran afectados por las leyes locales. En Estados Unidos tienen la Primera Enmienda, que garantiza una libertad de expresión que no se puede conseguir en ningún otro lugar. Definitivamente no en Europa, donde resido actualmente.





He ejecutado las pruebas en modo de navegación privada sin iniciar sesión para evitar cualquier personalización que los motores de búsqueda puedan hacerme. Esto garantiza que los resultados no se vean afectados por mi historial de navegación, las cookies que he almacenado o mis preferencias personales.

Por qué Google apesta

Los resultados de la “Búsqueda de Google” son tan ridículamente incorrectos que no pude evitar escribir sobre ellos por separado.





Enumeremos los problemas para la búsqueda "Cómo ejecutar Vaultwarden en Podman como un servicio systemd":





El primer resultado es un sitio chino con contenido extraído en un subdominio. Puedes ver que el título es diferente porque sacaron una copia de mi artículo de Hackernoon donde tiene un título diferente. Los siguientes nueve resultados son completamente irrelevantes para la consulta específica que ejecuté. El undécimo resultado es un tweet de Hackernoon sobre mi publicación publicada en Hackernoon. El resultado número 19 es otro gran sitio con contenido extraído en ruso. Al menos lo tradujeron automáticamente, por lo que es contenido original hasta cierto punto. También mantuvieron un vínculo de retroceso a mi blog. Hay un total de 28 resultados, y ni mi artículo original ni la copia de Hackernoon se encuentran por ningún lado.





Sí, lo hiciste bien: Google clasifica a Hackernoon en un lugar tan bajo que ni siquiera me lo devuelve. En cambio, devuelve algunos sitios con contenido extraído.





Veamos qué tan mal está censurando Google la búsqueda de “kiwifarms”:





En la parte superior veo cualquier cosa, pero no lo que estoy buscando. WP, Wokepedia e incluso TikTok. kiwifarms.st está en el puesto 44. ¿Quién se desplazará tan bajo?

Motores de búsqueda que compiten con Google

Brave Search es un motor de búsqueda creado por el equipo de Brave Browser. Afirman que es el motor de búsqueda más completo, independiente y privado. A diferencia de muchos otros motores de búsqueda, Brave afirma tener un índice de búsqueda totalmente independiente. También afirman no filtrar, rebajar ni censurar los resultados de búsqueda. Demostraré que no es verdad.





Bing es un motor de búsqueda de Microsoft. Admiten haber censurado y degradado sitios si violan "las políticas o los valores fundamentales de Microsoft". Podría omitirlo, pero aún así decidí probarlo para verificar que esté completo. Verás que efectivamente censuran y rebajan.





Yahoo utiliza el motor de búsqueda de Bing bajo el capó, con todas sus desventajas.





Web Archive no es un motor de búsqueda en sí, pero se puede utilizar para buscar por nombre de sitio. También quería demostrar que censura los resultados, algo que no se esperaría de un servicio que se autodenomina "archivo".





Archive Today es otra solución de archivo que también se puede utilizar para buscar por nombre de sitio. A diferencia del Web Archive, no censura los resultados. En otras palabras, se comporta en consecuencia.





Presearch es un motor de búsqueda descentralizado impulsado por tecnología blockchain. Cualquiera puede ejecutar un nodo Presearch y ser recompensado con tokens criptográficos PRE. Afirman que están impulsados por la comunidad y resistentes a la censura, "similares a Wikipedia". La referencia a Wikipedia (recientemente llamada Wokepedia) indica que no saben de qué están hablando o engañan intencionalmente a la gente.





DuckDuckGo es un motor de búsqueda que afirma valorar la privacidad por encima de todo. Sus resultados de búsqueda provienen en gran medida de Bing, lo que tiene sus desventajas (descenso y censura).





Torry es un metabuscador “que indexa varios otros motores de búsqueda”. Utiliza la red Tor para permitir la búsqueda anónima y no rastrear a los usuarios. Sin cookies de seguimiento, sin registro de IP ni otra información de identificación.





Yandex es uno de los motores de búsqueda más antiguos desarrollado en Rusia. Ha tenido su propio índice totalmente independiente desde el principio. Inicialmente era sólo para el idioma ruso, pero hace mucho tiempo que no cubre toda la web.

Resultados de la prueba

Para la primera prueba, busqué "kiwifarms" y esperaba ver kiwifarms.st en la parte superior.





Para la segunda prueba, busqué “Cómo ejecutar Vaultwarden en Podman como servicio systemd” y esperaba ver mi publicación en atabakoff.com en la parte superior.





Mejores motores de búsqueda 2023

El mejor motor de búsqueda en general es Yandex . Funcionó mejor que cualquier otro motor en ambas pruebas. Fue bastante sorprendente para mí porque solía ser inferior en comparación con Google.





La primera prueba mostró a kiwifarms.net y kiwifarms.st, respectivamente, en la primera y segunda posición. El único otro que los sitúa a ambos en la misma posición es Archive.is, que ni siquiera es un buscador. Todavía lo incluí en la lista porque uno podría usarlo para buscar por el nombre de un sitio. El resto de los motores de búsqueda ni siquiera incluyeron kiwifarms.st en la primera página.





Para la segunda prueba, Yandex fue el único que puso mi publicación en primer lugar. Tanto Web Archive como Archive.is no son aplicables aquí. El resto de motores funcionaron bastante bien, colocando mi puesto en segundo lugar. Excepto Presearch que lo colocó en el sexto lugar. Google fue el peor y no mostró mi sitio en absoluto.





No usaría Bing ni todos los motores de búsqueda que se basan en él porque admite censurar sus resultados. Los que dependen de Bing son:





yahoo

Pato Pato a ganar





También tiene sentido excluir Brave Search porque demostré que mintieron acerca de no censurar ni rebajar los resultados. Presearch parece simplemente no ser tan bueno en la clasificación de sitios.

La única opción que queda es Yandex, que mostró un excelente desempeño en la clasificación y una falta de censura.





Me cambié a Yandex como motor de búsqueda predeterminado y veré cómo va. Ojalá no me decepcione, ya que no quedan opciones.





También publicado aquí .