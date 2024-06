O que fazer se você não gosta da Pesquisa Google

O que há de errado com o Google

Existem vários problemas com a "Pesquisa Google" e se você pesquisar "por que o Google é uma merda" no Google, poderá ter uma ideia deles. Aqui estão alguns dos problemas dos quais as pessoas estão reclamando:





Pesquisas muito específicas não retornam os resultados que as pessoas esperam

Anúncios infinitos em vez de resultados orgânicos, mesmo para consultas diferenciadas

Colocar sites na lista negra sem motivo

Rebaixando a classificação de sites que desativam anúncios

Priorizando grandes empresas em detrimento das menores

Removendo resultados de preenchimento automático que envolvem tópicos delicados como imigração, aborto, etc.

Sites e portas fraudulentas têm classificação superior ao conteúdo original

Falta de privacidade





Deixe-me analisar isso e listar os problemas relatados que não me incomodam. Você provavelmente não precisa se preocupar com eles também:





Anúncios infinitos são fáceis de corrigir instalando o "uBlock Origin", que remove 99,99% de todos os anúncios na Internet. Você também pode instalar o Pi-Hole em sua casa e desfrutar de conteúdo sem anúncios em todos os dispositivos, incluindo sua smart TV. A falta de privacidade é fácil de contornar usando o modo privado do seu navegador, mas pode ser inconveniente. Outra opção é usar um proxy, como o StartPage, ou até mesmo instalar seu próprio proxy auto-hospedado, como o SearX. Removendo resultados de preenchimento automático que envolvem determinados tópicos. Basta usar seu cérebro em vez das sugestões do Google.





O resto são problemas que você não pode solucionar e também encontrei todos eles:





Consultas específicas retornam resultados para sites impulsionados artificialmente, por exemplo, sites .gov americanos

Censura, também conhecida como lista negra de sites sem motivo legal

Sites pequenos com conteúdo original não aparecem nos resultados do Google

Ao mesmo tempo, grandes sites com conteúdo copiado estão no topo

Número limitado de resultados sem paginação como costumava ser

Encontrar mecanismos de pesquisa melhores que o Google

Para encontrar os melhores motores de busca, realizarei dois tipos de testes:





Teste de censura, também conhecido como lista negra. Para isso, procurarei por "kiwifarms" cujo domínio original é kiwifarms.net e o atual ativo é kiwifarms.st . Espero ver os dois ou o atual no topo dos resultados da pesquisa. O atual deve ser superior ao antigo porque é o ativo. Teste o conteúdo original de um site pequeno. Para isso, procurarei meu artigo neste mesmo blog. Usarei o cabeçalho do artigo " Como executar o Vaultwarden no Podman como um serviço systemd " como pesquisa. Espero que meu artigo apareça no topo.





Para ambas as buscas, quanto maior o resultado esperado na lista, melhor.

Condições de teste

Cada solicitação foi feita usando uma VPN dos EUA para garantir que os resultados da pesquisa não fossem afetados pelas leis locais. Nos EUA, eles têm a Primeira Emenda, que garante uma liberdade de expressão que não se consegue em outro lugar. Definitivamente não na Europa, onde moro atualmente.





Executei os testes no modo de navegação privada sem fazer login para evitar qualquer personalização que os mecanismos de pesquisa possam fazer em mim. Isso garante que os resultados não sejam afetados pelo meu histórico de navegação, pelos cookies que armazenei ou pelas minhas preferências pessoais.

Por que o Google é uma merda

Os resultados da “Pesquisa Google” são tão ridiculamente errados que não pude deixar de escrever sobre eles separadamente.





Vamos listar os problemas para a pesquisa “Como executar o Vaultwarden no Podman como um serviço systemd”:





O primeiro resultado é algum site chinês com conteúdo copiado em um subdomínio. Você pode ver que o título é diferente porque eles copiaram uma cópia do meu artigo de Hackernoon, onde tem um título diferente. Os próximos nove resultados são completamente irrelevantes para a consulta específica que executei. O 11º resultado é um tweet do Hackernoon sobre minha postagem publicada no Hackernoon. O 19º resultado é outro grande site com conteúdo copiado em russo. Pelo menos eles o traduziram automaticamente, então é um conteúdo original até certo ponto. Eles também mantiveram um backlink para meu blog. Há um total de 28 resultados, e tanto meu artigo original quanto a cópia do Hackernoon não foram encontrados em lugar nenhum.





Sim, você acertou: o Google classifica o Hackernoon tão baixo que nem mesmo o devolve para mim. Em vez disso, ele retorna alguns sites com conteúdo copiado.





Vamos ver o quanto o Google está censurando a busca por “kiwifarms”:





No topo, vejo qualquer coisa, mas não o que procuro. WP, Wokepedia e até TikTok. kiwifarms.st está em 44º lugar. Quem vai rolar tão baixo?

Mecanismos de busca competindo com o Google

Brave Search é um mecanismo de busca criado pela equipe do Brave Browser. Eles afirmam que é o mecanismo de busca mais completo, independente e privado. Ao contrário de muitos outros motores de busca, o Brave afirma ter um índice de pesquisa totalmente independente. Eles também afirmam não filtrar, rebaixar ou censurar os resultados da pesquisa. Vou demonstrar que não é verdade.





Bing é um mecanismo de busca da Microsoft. Eles admitem censurar e rebaixar sites se violarem “as políticas ou valores fundamentais da Microsoft”. Eu poderia ignorá-lo, mas decidi ainda testá-lo para ver se estava completo. Você verá que eles realmente censuram e rebaixam.





O Yahoo usa o mecanismo de busca do Bing nos bastidores, com todas as suas desvantagens.





O Web Archive não é um mecanismo de pesquisa em si, mas pode ser usado para pesquisar pelo nome do site. Eu também queria demonstrar que ele censura resultados, o que você não esperaria de um serviço que se autodenomina “arquivo”.





Archive Today é outra solução de arquivamento que também pode ser usada para pesquisar por nome de site. Ao contrário do Web Archive, ele não censura os resultados. Em outras palavras, ele se comporta de acordo.





Presearch é um mecanismo de busca descentralizado alimentado pela tecnologia blockchain. Qualquer pessoa pode executar um nó Presearch e ser recompensado com tokens criptográficos PRE. Eles afirmam que são orientados pela comunidade e resistentes à censura, “semelhantes à Wikipedia”. A referência à Wikipedia (recentemente chamada de Wokepedia) indica que eles não sabem do que estão falando ou enganam as pessoas intencionalmente.





DuckDuckGo é um mecanismo de busca que afirma valorizar a privacidade acima de tudo. Seus resultados de pesquisa são em grande parte provenientes do Bing, que tem suas desvantagens (rebaixamento e censura).





Torry é um mecanismo de metabusca “que indexa vários outros mecanismos de busca”. Ele usa a rede Tor para permitir pesquisas anônimas e não rastrear usuários. Sem cookies de rastreamento, sem registro de IPs e sem outras informações de identificação.





Yandex é um dos motores de busca mais antigos, desenvolvido na Rússia. Teve seu próprio índice totalmente independente desde o início. Inicialmente era apenas para o idioma russo, mas já faz muito tempo que não cobria toda a web.

Resultado dos testes

Para o primeiro teste, procurei “kiwifarms” e esperava ver kiwifarms.st no topo.





AQUI VAI A TABELA





Para o segundo teste, pesquisei “Como executar o Vaultwarden no Podman como um serviço systemd” e esperava ver minha postagem em atabakoff.com no topo.





AQUI VAI A TABELA





Melhores mecanismos de pesquisa 2023

O melhor mecanismo de pesquisa geral é o Yandex . Ele teve um desempenho melhor do que qualquer outro motor em ambos os testes. Foi bastante surpreendente para mim porque costumava ser inferior em comparação com o Google.





O primeiro teste mostrou kiwifarms.net e kiwifarms.st, respectivamente, na primeira e segunda posições. O único outro que colocou os dois nas mesmas posições foi o Archive.is, que nem é um mecanismo de busca. Ainda o incluí na lista porque pode ser usado para pesquisar pelo nome de um site. O resto dos motores de busca nem sequer listou kiwifarms.st na primeira página.





Para o segundo teste, Yandex foi o único que colocou meu post em primeiro lugar. Tanto o Web Archive quanto o Archive.is não são aplicáveis aqui. Os demais motores tiveram um desempenho muito bom, colocando minha posição em segundo lugar. Exceto Presearch que o colocou em 6º lugar. O Google foi o pior e não mostrou meu site.





Eu não usaria o Bing e todos os mecanismos de pesquisa provenientes dele porque ele admite censurar seus resultados. Aqueles que dependem do Bing são:





Yahoo

PatoDuckGo





Também faz sentido excluir o Brave Search porque demonstrei que eles mentiram sobre não censurar ou rebaixar os resultados. A pré-pesquisa parece simplesmente não ser tão boa na classificação de sites.

A única opção que resta é o Yandex, que apresentou excelente desempenho de classificação e falta de censura.





Mudei para o Yandex como meu mecanismo de pesquisa padrão e verei como funciona. Espero que isso não me decepcione, já que não há mais opções.





