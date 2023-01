DeFi Option Vaults: Các tùy chọn được Dân chủ hóa

@j_mokwh và @ Web3Geee

Giới thiệu về DOV

Hầu hết người dùng DeFi đã nghe nói về canh tác năng suất. Nó đã từng được các nhà đầu tư tin yêu và đón nhận. Rốt cuộc, lợi suất được cung cấp bắt đầu từ hai chữ số cao và có thể lên đến số tiền giống Ponzi thiên văn khi hầu hết các hoạt động canh tác vào đầu mùa hè DeFi không yêu cầu thời gian khóa, tức là thời gian bằng 0. So với thị trường thu nhập cố định TradFi, vốn cung cấp lợi suất thực âm trong thời gian hàng chục năm, thật dễ hiểu tại sao nhiều người lại hào hứng với những cơ hội này.





Tuy nhiên, lợi nhuận cao ban đầu nhanh chóng tiêu tan khi các giao thức chủ yếu trợ giá để thu hút người dùng - vẫn còn, hãy nhớ các chuyến đi miễn phí của Uber / Lyft / Grab khi cuộc chiến giành thị phần gọi xe đang ở mức khốc liệt nhất? Khi các giao thức mô phỏng tinh thần cạnh tranh này dưới danh nghĩa “sự chấp nhận của người dùng”, chúng tôi đã chứng kiến các dự án vấp phải và thất bại, giống như Uber ở Singapore. Mặc dù một số người dùng cuối thu được những lợi ích ngắn hạn, một số người nhất định phải cầm túi khi tiền cạn kiệt. Cuối cùng, những lợi nhuận không bền vững này trong canh tác năng suất DeFi đã dẫn đến việc theo đuổi tự nhiên việc tạo ra năng suất hữu cơ từ sự biến động hoặc bán quyền chọn theo điều kiện của người dân.





Quyền chọn đã là một phần không thể thiếu của thị trường TradFi. Chúng có thể được sử dụng để thể hiện quan điểm định hướng, lợi nhuận từ sự biến động và LEGOed để tạo thành các sản phẩm có cấu trúc. Những phương tiện này, khi được triển khai đúng cách, có thể mang lại lợi nhuận vượt trội được điều chỉnh theo rủi ro, vượt quá mức chỉ đơn giản là mua và giữ chỗ. Hơn nữa, bán quyền chọn đã trở thành một nguồn tạo ra lợi nhuận quan trọng trong TradFi, đặc biệt là trong cổ phiếu / FX. Thông thường, các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận là người bán quyền chọn chống lại chủ sở hữu tài sản, những người mua quyền chọn để bảo vệ quyền lợi nắm giữ giao ngay. Thị trường quyền chọn thanh khoản là rất quan trọng để tiếp tục áp dụng tiền điện tử & DeFi vì nó mở ra một khía cạnh khác ngoài chuyển động giá giao ngay. Tuy nhiên, các chiến lược quyền chọn rất phức tạp và không phải ai cũng có thời gian hoặc kiến thức để thực hiện các chiến lược này một cách kịp thời. Enter, DeFi Options Vaults (DOV).





DOV cung cấp khả năng truy cập dễ dàng cho người dùng để gửi tiền và kiếm lợi tức dựa trên chiến lược quyền chọn được xác định trước, được tạo thành từ cấu trúc một hoặc nhiều chân. Trước khi tạo ra các DOV, các chiến lược quyền chọn chỉ có sẵn cho các nhà đầu tư được công nhận thông qua giao dịch mua bán tại quầy (OTC) hoặc bằng cách tự thực hiện trên các sàn giao dịch quyền chọn như Deribit hoặc Opyn. Tương tự như khao khát, DOV cho phép các nhà đầu tư chỉ cần gửi tài sản của họ vào kho tiền, sau đó sẽ thực hiện các chiến lược tạo ra lợi nhuận thay mặt cho các nhà đầu tư.









Vào đầu quý 421, DOV đang phát triển với tốc độ tương tự như thị trường DeFi rộng lớn hơn nhưng bắt đầu bùng nổ vào tháng 12 năm 2021, khi nó phát triển nhanh hơn đáng kể toàn bộ lĩnh vực DeFi. Trong vòng 3 tháng, TVL đã mở rộng quy mô lên gấp 3 lần và cho thấy khả năng phục hồi của mình bất chấp các điều kiện thị trường giảm vào đầu năm.





Có một vài lý do khiến DOV gần đây trở nên phổ biến và sẽ tiếp tục nằm trong bối cảnh DeFi. Thứ nhất, DOV có thể tạo ra lợi nhuận hữu cơ bằng cách kiếm tiền từ sự biến động của các tài sản cơ bản. Các tùy chọn tiền điện tử có thể là một nguồn lợi nhuận lớn và sự biến động ngụ ý có xu hướng cao hơn mức độ biến động thực tế, còn được gọi là phần bù rủi ro phương sai.





Thứ hai, DOV cho phép giao dịch có thể mở rộng các công cụ phi tuyến tính trên DeFi. Các tùy chọn cung cấp trao đổi tập trung đang gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô cung cấp quyền chọn của họ do tính thanh khoản phân mảnh trên các sổ lệnh giới hạn. Các DOV giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung tính thanh khoản của quyền chọn vào một số mức giá thực hiện cụ thể hoặc cụ thể tại các kỳ hạn xác định trước. Điều này cải thiện đáng kể tính thanh khoản, cho phép nhiều lựa chọn hơn được giao dịch trên DOV. Tính thanh khoản được cải thiện chắc chắn sẽ lan rộng trong CeFi vì các sàn giao dịch sẽ tự tin niêm yết sổ lệnh altcoin khi biết rằng nhu cầu đã tồn tại trong không gian DOV.





Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét sự phức tạp của DOV, đánh giá các loại DOV khác nhau và đưa ra quan điểm của chúng ta về bối cảnh.

Hoạt động bên trong của DOVs

Các sản phẩm có cấu trúc phổ biến nhất mà DOV triển khai là chiến lược bán lệnh gọi vốn hoặc bán thỏa thuận thu tiền mặt. Bằng cách bán các tùy chọn cuộc gọi với giá thực tế cao hơn giá mã thông báo hiện tại, các cuộc gọi được bảo hiểm tạo ra lợi nhuận cho mã thông báo (tùy chọn cuộc gọi không tính tiền). Người mua quyền chọn trả một khoản phí bảo hiểm cho hợp đồng quyền chọn, sau đó sẽ được trả lại kho tiền dưới dạng lợi tức cho người gửi tiền. Lệnh ký quỹ bằng tiền mặt giống hệt với lệnh gọi ký quỹ bằng mã thông báo nhưng theo hướng ngược lại. Tham khảo Phụ lục để biết phân tích sâu hơn về chiến lược bán bao thầu và bán thỏa thuận.

Vault thực hiện chiến lược như thế nào?

Kho tiền mở cho các nhà giao dịch gửi tài sản thế chấp của họ vào chiến lược tương ứng mà họ muốn tham gia. Các nhà giao dịch gửi các mã thông báo cơ bản để gọi các kho tiền bán và stablecoin để đặt các kho tiền bán. Các hầm sẽ viết các tùy chọn hàng tuần và bán đấu giá chúng cho những người tham gia thị trường vào một ngày và giờ định trước. Lưu ý rằng các giao thức khác nhau có cơ chế riêng để đúc và bán các tùy chọn cho những người tham gia được ủy quyền. Các nhà đầu tư nên hiểu cách hoạt động của từng giao thức trước khi đầu tư vào kho tiền. Các giao thức quyết định các tham số tùy chọn như đình công và kỳ hạn dựa trên kết quả đã được kiểm tra lại để mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro cao nhất cho người gửi tiền.









Sau khi đấu giá, kho tiền nhận được phí bảo hiểm. Khi hết hạn, người gửi tiền có thể rút tiền đặt cọc cùng với phí bảo hiểm hoặc giữ trong kho tiền để tham gia phiên đấu giá tiếp theo. Tùy thuộc vào hiệu suất chiến lược, số dư trong kho tiền có thể cao hơn hoặc thấp hơn tuần trước.

Các giao thức DOV hiện có

Nhiều giao thức DOV hiện có được triển khai trên các blockchain khác nhau với cùng một mục tiêu: tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều hoạt động giống nhau, và một số đã nghĩ ra các chiến lược không tưởng trước đây để tăng nhiều cách tạo ra năng suất thông qua các dẫn xuất vani. Mặc dù hầu hết chúng đều có các chiến lược tương tự (cuộc gọi được bảo hiểm hoặc đặt bảo đảm bằng tiền mặt), hiệu suất trên các giao thức DOV có thể khác nhau do các cơ chế thực thi khác nhau, các chiến lược vi mô và lớp phủ lợi nhuận bổ sung.

Tài chính ruy-băng

Ribbon Finance là công ty tiên phong trong lĩnh vực DOVs, cho phép người dùng truy cập các sản phẩm có cấu trúc tiền điện tử cho DeFi. Sản phẩm hàng đầu của Ribbon Finance, Theta Vault, cho phép người dùng ký gửi tài sản và kiếm lợi nhuận thông qua các chiến lược tùy chọn khác nhau. Tính đến ngày hôm nay, Ribbon Finance cung cấp 11 kho tiền khác nhau trải dài năm mã thông báo khác nhau cho cả chiến lược bán bán và bảo hiểm. Ribbon Finance đã hoạt động trên mạng Ethereum vào ngày 12 tháng 4 năm 2021. Kể từ khi thành lập, Ribbon Finance đã tạo ra doanh thu hơn 38 triệu đô la từ các kho tiền của mình. Gần đây, Ribbon Finance đã trải qua một số thay đổi về kiến trúc đối với thiết kế và cấu trúc kho tiền của mình. Bản nâng cấp V2 gần đây của nó có tính năng phân quyền nhiều hơn cho các vault của nó. Một số điểm nổi bật bao gồm lựa chọn cuộc tấn công theo thuật toán, các thông số vault có thể quản lý và cải tiến mô hình phí của họ.





Ribbon Finance đã huy động được một vòng tài trợ hạt giống từ Dragonfly Capital, Nascent và Coinbase Ventures, trong số những người khác. TVL đỉnh cao của Ribbon Finance là hơn 300 triệu đô la, khiến nó trở thành giao thức DOV hàng đầu về TVL trong số các công ty cùng ngành.

cổng thông tin quản trị để tối đa hóa quyền biểu quyết veRBN (RBN ký quỹ) của họ.

StakeDAO

StakeDAO bắt đầu như một công ty tổng hợp lợi nhuận tương tự như Yearn Finance nhưng kể từ đó đã mở rộng sang các dịch vụ lợi nhuận khác như hầm chênh lệch giá, đặt cược dưới dạng dịch vụ và DOV. Trong khi các hầm tổng hợp lợi nhuận tiếp tục chiếm một phần đáng kể trong TVL của giao thức, nó đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc về các hầm tùy chọn trong Q4. Ra mắt kho tùy chọn đầu tiên vào ngày 19 tháng 8 năm 2021, nó có ba kho tiền chủ yếu xoay quanh BTC và ETH. Ba hầm này hoạt động tương tự như các hầm Ribbon. Cả hai giao thức đều sử dụng Opyn như một thị trường tùy chọn để bảo lãnh các tùy chọn của họ.

StakeDAO phân biệt chính nó chủ yếu bằng cách tổng hợp lợi nhuận từ các hầm tổng hợp lợi nhuận và các hầm tùy chọn của nó. Các tài sản được đưa vào các hầm tùy chọn StakeDAO ngay lập tức được chuyển đến các hầm lợi nhuận thụ động của nền tảng, tạo ra một lợi nhuận bổ sung trên phần phí bảo hiểm tùy chọn kiếm được. StakeDAO cũng cho phép người dùng đặt cược các mã thông báo LP nhận được từ các kho tùy chọn để kiếm mã thông báo SDT, tăng lợi nhuận. Trong khi Ribbon đã chuyển sang mô hình phí quản lý quỹ tích cực, StakeDAO không tính phí nền tảng đối với tài sản hoặc lợi nhuận nhưng tính phí rút tiền 0,50%. StakeDAO gần đây đã tích cực xây dựng trên hệ sinh thái Curve, hỗ trợ một số tài sản và chiến lược dựa trên Curve.

Thetanuts

Thetanuts là một giao thức sản phẩm có cấu trúc chuỗi chéo được thiết kế cho các nhà đầu tư hàng ngày, đơn giản hóa hoàn toàn quy trình kiếm lợi nhuận và cung cấp khả năng hiển thị các tùy chọn. Thetanuts chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 và hiện có sẵn trên mạng Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon, Fantom, Aurora và Boba. Nó đã được triển khai mạnh mẽ vào các chuỗi mới, đảm bảo hơn 24 triệu đô la trong TVL.





Thetanuts không tính phí đối với kho tiền của mình và sử dụng đấu giá ngoài chuỗi cho các công ty kinh doanh quyền chọn như QCP Capital và Paradigm. Điều này cho phép họ cung cấp các tùy chọn về cơ sở khác biệt vì họ không bị ràng buộc bởi tính khả dụng của tài sản thế chấp trên chuỗi.





Thetanuts gần đây đã kết thúc một vòng hạt giống 18 triệu đô la do Three Arrows Capital, Deribit, QCP Capital và Jump Crypto dẫn đầu.

Thetanuts nổi bật so với các giao thức DOVs khác thông qua Chiến lược thành trì Thetanuts. Stronghold là tập hợp nhiều hầm cơ bản của Thetanuts để tạo mã thông báo chỉ mục đại diện cho giá trị hợp lý theo tỷ lệ của các hầm cấu thành. Bằng cách trao đổi mã thông báo lấy mã thông báo được lập chỉ mục Stronghold, các nhà đầu tư về cơ bản đang đầu tư vào một nhóm các chiến lược mà giao thức đã tối ưu hóa dựa trên phản hồi và điều chỉnh định kỳ các thông số. Điều này tương tự như một quỹ đầu cơ thu phí rủi ro biến động nhưng theo chuỗi và không tính phí.

Friktion

Friktion là một giao thức sản phẩm quản lý danh mục đầu tư DeFi hiện có trên mạng Solana, cung cấp cho các DAO, các cá nhân và các tổ chức truyền thống các chiến lược tạo lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro. Chiến lược danh mục đầu tư ban đầu của Friktion, “Volts”, một cách chơi chữ “Vaults”, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận lợi nhuận thông qua các chiến lược chênh lệch và biến động phái sinh. Ra mắt vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, Friktion đã giao dịch với khối lượng 2,2 tỷ đô la và cung cấp các thị trường quyền chọn lớn nhất trong DeFi - bao gồm 35 tài sản. Điều này được thực hiện thông qua các Phiên đấu giá dần dần của Hà Lan được tổ chức trên chuỗi thông qua Kênh RFQ, một giao thức Yêu cầu báo giá tương tự như Airswap hoặc Hashflow trên Ethereum. Friktion sử dụng Inertia (các tùy chọn thanh toán bằng tiền mặt bằng Euro) và Entropy (DEX vĩnh viễn kỳ lạ) để thanh toán trên chuỗi của họ. Gần đây, Friktion đã bổ sung hỗ trợ tiền gửi chuỗi chéo cho người dùng Ethereum và Avalanche, cho phép người dùng truy cập Friktion Volts bằng Cổng / Wormhole đằng sau hậu trường. Ngoài ra, Friktion đã xây dựng nền tảng Phân tích tổ chức cho tất cả người dùng để phân tích hiệu suất của từng kho tiền và các chiến lược tương ứng của họ.





Friktion đã huy động được 5,5 triệu đô la vào tháng 12 từ các công ty bao gồm Jump Crypto và DeFiance Capital. Friktion đã phát triển để trở thành giao thức sản phẩm có cấu trúc lớn nhất của Solana, với hơn 70 triệu đô la trong TVL tại thời điểm viết bài.









Việc cung cấp sản phẩm của Friktion vượt ra ngoài phạm vi tạo ra lợi nhuận cho đến một dịch vụ quản lý danh mục đầu tư toàn diện. Trọng tâm của Friktion là vào các sản phẩm quản lý rủi ro: chẳng hạn như Volt # 05 sắp ra mắt, sẽ hỗ trợ các nhà cung cấp quỹ bảo hiểm rủi ro chống lại tổn thất vô thường trong khi thu được lợi ích từ các cơ hội năng suất cao. Friktion cũng cung cấp các chiến lược delta-trung lập tự động được bảo vệ bằng delta thông qua hệ thống của họ bên cạnh các chiến lược định hướng như các cuộc gọi được bảo hiểm và bán thỏa thuận mang theo delta.





Friktion gần đây đã hoàn thành một cuộc kiểm tra bảo mật sâu cùng với Kudelski Security. Friktion có kế hoạch tung ra mã thông báo quản trị của mình trong tương lai gần.

Katana

Chiến thắng cuộc hackathon Solana IGNITION năm 2021, Katana chính thức ra mắt vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Nó đã quản lý để xây dựng 14 hầm khác nhau hỗ trợ các tài sản tương tự như Friktion. Katana vault tạo ra các tùy chọn không còn tiền mã hóa trên Zeta và bán chúng cho các nhà tạo lập thị trường thông qua quy trình đấu giá yêu cầu báo giá (RFQ) cạnh tranh. TVL của Katana hiện ở mức 11 triệu đô la.





Gần đây, Katana đã công bố một vòng hạt giống trị giá 5 triệu đô la do Framework dẫn đầu. Việc nâng cao sẽ hướng tới việc giúp giao thức mở rộng quy mô để trở thành lớp tạo ra năng suất trên thực tế trong DeFi.

Squeeth bởi Opyn

Squeeth là một công cụ phái sinh tài chính mới được phát triển bởi Nhóm nghiên cứu tại Opyn. Squeeth là quyền lực vĩnh viễn đầu tiên cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vĩnh viễn vào ETH2. Squeeth hoạt động tương tự như hoán đổi vĩnh viễn nhưng với độ lồi nhúng và Gamma mà một tùy chọn có. Nói tóm lại, Squeeth cung cấp các tùy chọn vĩnh viễn và có thể là một hàng rào hiệu quả cho LP, tất cả các tùy chọn ETH / USD và bất kỳ thứ gì có lợi nhuận lớn.





Squeeth được phát hành trên nền tảng Opyn vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Opyn hiện là giao thức sản phẩm có cấu trúc lớn nhất cung cấp giao dịch quyền chọn. TVL của Opyn là $ 206 triệu tại thời điểm viết bài.

Các hầm cua mới ra mắt gần đây của Opyn hoạt động tương tự như các chiến lược giao dịch cơ bản. Chiến lược của vault kết hợp vị trí Squeeth ngắn với vị trí ETH dài để kiếm được lợi nhuận trên tỷ lệ tài trợ trong khi vẫn ở mức trung lập gần như đồng bằng. Chiến lược cua có hiệu quả nhất trong thị trường đi ngang với mức độ biến động thấp theo cả hai hướng, cho phép nhà đầu tư thu thập tỷ lệ tài trợ hoặc Theta, như được biết đến trong các quyền chọn.





Chiến lược sơ cua tương tự như việc bán một dây chuyền ăn tiền liên tục thường xuyên đặt lại để thành tiền. Kho tiền cân bằng lại các vị trí hàng ngày để đảm bảo rằng số lượng ETH đủ để loại bỏ mức chênh lệch ETH khỏi vị trí Squeeth ngắn, dẫn đến mức delta gần đúng bằng 0 so với giá ETH. Cụ thể, kho tiền dự kiến sự biến động giữa các khoản tái cân bằng hàng ngày sẽ ít hơn sự biến động ngụ ý của ETH. Do đó, nếu ETH di chuyển ít hơn lượng biến động ngụ ý trong một ngày, thì chiến lược này sẽ có lợi nhuận. Nếu sự biến động ngụ ý được nhận ra trước lần tái cân bằng tiếp theo theo một trong hai hướng, chiến lược sẽ mất tiền.

Các vấn đề tiềm ẩn xung quanh DOVs

Trong khi các DOV có tiềm năng cách mạng hóa canh tác năng suất và tự do hóa các sản phẩm có cấu trúc cho đại chúng, chúng cũng có những hạn chế tiềm ẩn. DOV và chiến lược bán biến động có hệ thống trong không gian vốn chủ sở hữu của TradFi có thể giống nhau. Sau đó đã chứng kiến một số cú sốc đối với người bán quyền chọn, đặc biệt là khi sự biến động cuối cùng có nghĩa là trở lại mạnh mẽ cao hơn sau một thời gian dài biến động thấp từ năm 2016 đến năm 2018, trong đó một thị trường quá đông người tham gia chạy cùng một chiến lược bán biến động. Không gian DOVs có thể gặp phải vấn đề tương tự khi nó phát triển lớn hơn. Bên cạnh đó, tình trạng kém hiệu quả về vốn và các vấn đề vận hành trước có thể là những trở ngại tiếp theo mà các DOV phải giải quyết trước khi có thể thu hút thêm TVL.

Vốn không hiệu quả

Bán biến động đã trải qua một chặng đường dài kể từ thời hoàng kim của tài chính hiện đại, nhưng nó cũng đã chứng kiến tỷ lệ hợp lý của các cuộc suy thoái. May mắn thay, hầu hết các kho tùy chọn phi tập trung ngày nay đều yêu cầu thế chấp đầy đủ. Ví dụ, một kho tiền gọi vốn được bao phủ bởi ETH, sẽ yêu cầu các nhà đầu tư gửi ETH cơ bản vào trong kho và viết các tùy chọn với số tiền thấp hơn số tiền ký quỹ. Yêu cầu này nhằm ngăn chặn việc bán khống và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi bị mất nhiều hơn những gì họ sở hữu vì chiến lược này không được sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, tăng cường bảo mật có thể phải trả giá bằng hình thức lợi nhuận thấp hơn.





So với việc bán quyền chọn mua trực tiếp, DOV không cho phép người nắm giữ thoái vốn trước khi hết hạn. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải thực hiện một giao dịch bù trừ nếu anh ta muốn chốt lời trước khi hết hạn. Đối với nhà đầu tư bán lẻ không quan tâm đến việc tiếp xúc với đồng bằng, ETH bị khóa là một chi phí cơ hội vì nó có thể tạo ra lợi nhuận ở những nơi khác để cộng dồn lợi nhuận.





Các cải tiến đang được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề kém hiệu quả về vốn của các DOV. Ví dụ, Ribbon Finance đang xem xét giảm tài sản thế chấp cần thiết cho các hầm quyền chọn. Hơn nữa, Ribbon Finance đã tích hợp với tính năng Liquid Staking của Lido Finance, cho phép người gửi tiền vào vault kiếm được cả phần thưởng đặt cược ETH và phí bảo hiểm khi viết cuộc gọi đồng thời. Ngoài ra, kho quyền chọn của StakeDAO giới thiệu một bước bổ sung trong quy trình bằng cách gửi các tài sản cơ bản vào một chiến lược kiếm lợi nhuận khác trước khi viết các tùy chọn sẽ được bán. @ LilyWrites4 cũng đề cập đến trường hợp sử dụng cho một cấu trúc giống như nhà thanh toán bù trừ để cho phép người bán quyền chọn đặt tiền ký quỹ và được nhà máy thanh lý khi khoản tiền ký quỹ giảm xuống. Đây có thể là một giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề kém hiệu quả về vốn. Cuối cùng, cần phải cân bằng tốt giữa hiệu quả sử dụng vốn và bảo vệ nhà đầu tư.

Chạy trước các DOV

Giá quyền chọn, giống như bất kỳ tài sản nào khác, được xác định bởi cung và cầu, và một thành phần quan trọng để định giá quyền chọn là sự biến động ngụ ý. Quyền chọn là các sản phẩm biến động thể hiện sự phân phối lợi nhuận nhất định cho tài sản cơ sở. Nói một cách dễ hiểu, nếu hàm ý biến động cao, giá quyền chọn sẽ cao hơn và ngược lại.





Đây là một vấn đề mà hầu hết các DOV hiện đang gặp phải. Điều gì xảy ra khi hơn 100 triệu đô la quyền chọn được bán trên các nền tảng tại cùng một khu vực đồng bằng mục tiêu mỗi tuần vào cùng thời hạn và thời gian? Kết quả là sự biến động ngụ ý bị nén dẫn đến lợi suất bị kìm hãm và bị những kẻ chạy trước cơ hội làm giảm thêm.





Hiện tại, hầu hết các cuộc đấu giá DOV được tổ chức vào thứ Sáu vì các nhà tạo lập thị trường có thể giảm bớt rủi ro vào cuối tuần. Do các tùy chọn hàng tuần do Deribit quản lý cũng hết hạn vào thứ Sáu, các nhà tạo lập thị trường có thể dễ dàng đối phó với các luồng DOV. Tuy nhiên, điều này giúp các nhà giao dịch hiểu biết về biến động có thể dự đoán trước khi tiến hành các cuộc đấu giá DOV.





Thứ Sáu hàng tuần, vào khoảng từ 2 giờ sáng đến 11 giờ sáng giờ UTC, phần lớn các kho tiền sẽ xử lý việc bán các quyền chọn thông qua đấu giá. Việc bán biến động có hệ thống sẽ gây áp lực lên sự biến động ngụ ý của quyền chọn trong thời gian đó. Vì thông tin đấu giá được công bố công khai, những người bán biến động ở các kỳ hạn ngắn hạn (thường hết hạn từ 7-14 ngày) có thể kiếm lợi từ sự biến động bán khống trước các phiên đấu giá này và đóng vị thế của họ ngay sau sự kiện đấu giá. Điều này đẩy sự biến động giảm xuống, mang lại cho người nắm giữ kho tiền lợi tức thấp hơn.

Để minh họa hiệu ứng này, chúng tôi kiểm tra các chuyển động biến động trong cửa sổ 24 giờ nơi diễn ra phiên đấu giá DOV. Chúng tôi sẽ sử dụng thời gian đấu giá cho Ribbon Finance vào lúc 11:30 sáng giờ UTC. Tập dữ liệu bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 năm 2021 đến ngày 2 tháng 6 năm 2022. Hình 11 và 13 hiển thị trung bình 7 ngày và 30 ngày IV tương ứng cho BTC và ETH, tương ứng trong cửa sổ.





Với việc tham khảo Hình 11 và 13, có thể thấy rằng sự biến động giảm 12 giờ trước khi kết thúc phiên đấu giá. IV 7 ngày đã chứng kiến mức giảm lớn hơn IV 30 ngày đối với cả BTC và ETH, điều này là hiển nhiên vì các tùy chọn được bán bởi các hầm chủ yếu là tùy chọn hàng tuần. Hình 12 và 14 cho thấy sự khác biệt trong 7 ngày IV đối với BTC và ETH, tương ứng, giữa 12:00 sáng thứ Sáu và thứ Sáu 12:00 giờ UTC. Bất kỳ điều gì trên đường 0 có nghĩa là sự biến động đã giảm quá mức 12 giờ trước phiên đấu giá. Tập dữ liệu chứa 52 tuần các điểm dữ liệu bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 năm 2021. Chúng ta có thể thấy rằng từ mốc 25 đến 27 tuần trở đi, ảnh hưởng của việc giảm IV dai dẳng hơn nhiều. Điều này trùng hợp với các phiên bản DOV mới ra mắt như Katana và Thetanuts.





Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Friktion Labs cũng đồng tình với những phát hiện tương tự như của chúng tôi. Sử dụng một ví dụ về ngày hết hạn ngày 21 tháng 1 năm 2022, sự biến động ngụ ý trên BTC đã giảm hơn 15 điểm biến động xuống còn 58% trước các phiên đấu giá và bắt đầu phục hồi sau đó. Với mức độ biến động ngụ ý là 58% khi hết hạn, chênh lệch 15 điểm biến động cho lệnh gọi 10 delta sẽ chuyển lợi suất từ 21% lên 52% theo APY. Điều này làm nổi bật tác động to lớn đối với DOV khi nhiều người tham gia thị trường tìm cách bán các tùy chọn của họ vào cùng thời điểm hết hạn vào cùng một thời điểm mỗi tuần.

Hơn nữa, mặc dù những ngày cuối tuần được sử dụng để chứng kiến nhiều động thái giá giao ngay dữ dội hơn, tức là mức độ biến động được thực hiện cao hơn, nhưng những đường gấp khúc này gần đây đã được làm phẳng. Dữ liệu 1 năm gần đây cho thấy các ngày cuối tuần cho thấy mức độ biến động thực tế thấp hơn dẫn đến rủi ro Theta cao hơn cho các ngày cuối tuần (Hình 15 cho thấy Biến động Parkinson trên BTC và ETH cho mỗi ngày trong tuần). Theo @PelionCapital , các nhà tạo lập thị trường có thể thúc đẩy áp lực bán trước DOV để giảm lượng hàng tồn kho do rủi ro Theta cao vào cuối tuần. Ngoài ra, một lý do có thể xảy ra cũng có thể là do các nhà giao dịch ít sẵn sàng nắm giữ quyền chọn vào cuối tuần do mức độ biến động thực tế thấp, góp phần làm cho nhu cầu thấp và áp lực bán quyền chọn vào các ngày thứ Sáu. Do đó, các tùy chọn ngoại tệ có thời hạn ngắn hơn đang rẻ hơn do sự mất cân bằng của người bán hàng tuần từ các DOV cùng với những người tham gia thị trường bên ngoài dự đoán dòng chảy DOV và các nhà giao dịch biến động bán trước khi đấu giá kho tiền.

Một số giao thức đã cố gắng thay đổi thời gian vì lợi ích của người gửi tiền. Ví dụ: giao thức Friktion điều chỉnh thời gian thực hiện trong suốt cả ngày để tận dụng các động lực thị trường biến động nhằm mang lại lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro cao hơn cho người dùng. Ngoài ra, Ribbon Finance là công ty đầu tiên phân cấp và mở thầu cho các nhà tạo lập phi thị trường. Tuy nhiên, những nỗ lực hiện tại vẫn chưa giải quyết được một cách có ý nghĩa sự mất cân bằng cung - cầu vì người mua không thể nới lỏng các lựa chọn của họ trước khi hết hạn, có nghĩa là họ phải đặt thêm tài sản thế chấp trên một sàn giao dịch tập trung khác để cân bằng vị thế của họ, điều này đưa chúng ta trở lại vấn đề của sự kém hiệu quả của vốn. Do đó, có rất ít động lực để bán lẻ tham gia vào các luồng quyền chọn mua từ các DOV khi họ có thể thực hiện điều đó trực tiếp trên các sàn giao dịch tập trung.





Do đó, việc bán DOV phải trải rộng và ngẫu nhiên hơn vào các ngày trong tuần thay vì chỉ vào thứ Sáu để tránh tình trạng chạy trước quá nhiều. Tuy nhiên, cần có những thay đổi về cấu trúc đối với cơ chế đấu giá hiện tại để ngăn chặn những người dẫn đầu hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động của việc bán biến động tập trung trong một khoảng thời gian cụ thể.

Quá tải và hoạt động kém hiệu quả

Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia vào các chiến lược bán quyền chọn, hai điều sẽ xảy ra. Đầu tiên, người bán quyền chọn lớn hơn người mua trong một khoảng thời gian nhất định xung quanh các phiên đấu giá DOV. Do đó, phí bảo hiểm nhận được trên các quyền chọn bán trở nên thấp hơn. Điều này thể hiện rõ ràng trong không gian TradFi khi các chiến lược thu thập biến động chỉ số luôn hoạt động kém hiệu quả so với chiến lược mua và giữ đơn giản trong 5 năm qua (Hình 16 cho thấy hiệu suất của CNDR3, BXM4, PUT5).









Điều này cũng không ngoại lệ đối với không gian DOV. Để bắt đầu, hầu hết những người tham gia DOV là nhà bán lẻ không phức tạp, không nhạy cảm về giá và chủ yếu tìm kiếm lợi nhuận. Thứ hai, các nhà thiết kế giao thức đang cố gắng thiết kế một cách tiếp cận “đặt và quên” cho các DOV, nơi chủ sở hữu kho tiền có thể tận hưởng cách tiếp cận rảnh tay để bán quyền chọn. Những động lực này có thể đẩy lợi suất xuống thấp hơn nữa vì những người nắm giữ kho tiền đang bán biến động một cách bừa bãi và có hệ thống ngay cả khi điều kiện thị trường cho thấy lợi nhuận kém được điều chỉnh theo rủi ro của việc bán biến động. Chúng tôi đã thấy điều này xảy ra khi các biến động tiền điện tử dao động từ 50% đến 60% trong quý đầu tiên của năm 2022, một phần có thể là do sự gia tăng quan tâm đối với các giao thức DOV.





Quay lại không gian TradFi, do dòng chiến lược bán quyền chọn ồ ạt này khiến phần bù rủi ro phương sai giảm, người bán quyền chọn phải tăng khối lượng bán của họ thông qua đòn bẩy hoặc chọn giá thực tế cao hơn nhiều để đáp ứng các tiêu chuẩn lợi nhuận của họ. Làm như vậy sẽ tích lũy rủi ro Gamma6 và Vega7 tiêu cực, điều này dẫn đến khả năng tự phản xạ, vì mức độ biến động thấp hơn sẽ dẫn đến mức độ biến động thấp hơn. Khi sự biến động giảm xuống, nó sẽ kích hoạt một vòng phản hồi tích cực, làm gia tăng sự biến động khi các vị thế mua bán nhanh chóng thoát ra cùng một lúc. Do đó, những người bán quyền chọn sẽ hoạt động kém nếu thị trường biến động đột ngột theo cả hai hướng.

Một ví dụ là quỹ phòng hộ phổ biến Long-Term Capital Management8 (LTCM) bán các quyền chọn có thời hạn dài hơn với tổng trị giá gần 50 triệu đô la khi tiếp xúc với Vega. Hơn nữa, LTCM được sử dụng đòn bẩy ở mức 1:27. Chiến lược biến động chỉ số vốn chủ sở hữu ngắn hạn của LTCM đã mất tổng cộng hơn 1,3 tỷ đô la trong cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á, khiến quỹ này phải gánh chịu những khoản lỗ lớn, vào thời điểm đó, gây ra mối đe dọa hệ thống tiềm tàng cho toàn bộ ngành tài chính.





Một ví dụ khác gần đây là vụ nổ lần thứ XIV, được gọi là "Volmaggedon", xảy ra vào đầu năm 2018. XIV là một ghi chú được giao dịch trao đổi ngược có đòn bẩy theo dõi VIX, một chỉ số biến động S&P 500. Do hoạt động bán tập trung nhiều biến động nên VIX đã bị triệt tiêu ồ ạt trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 2 năm 2018, S&P 500 đã giảm 5,4%, khiến VIX tăng vọt 117%. Về lý thuyết, VIX theo dõi sản phẩm nghịch đảo sẽ giảm xuống 0 nếu VIX tăng gấp đôi. XIV đã mất hơn 2 tỷ đô la giá trị tài sản ròng chỉ trong một ngày, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ không chủ ý khi ETN tạm ngừng giao dịch do điều khoản bất khả kháng sau sự cố (Hình 17). Bán hàng không ổn định giống như nhặt từng xu trước máy hơi nước. Chiến lược có thể hoạt động tốt trong một thời gian, nhưng chỉ cần một thương vụ tồi tệ là nó sẽ bị trật. Các nhà nghiên cứu từ Ledger Prime đã thực hiện một nghiên cứu đặc biệt về hiệu suất lịch sử của các DOV, cho thấy rằng những cú sốc lớn không thường xuyên có thể làm xói mòn lợi nhuận của chiến lược.









Bán biến động cũng có thể có tác động thứ hai trên toàn bộ thị trường giao ngay. Thị trường quyền chọn tiền điện tử hiện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng thị trường tiền điện tử. Nếu tỷ trọng này tăng lên, cấu trúc thị trường có thể thay đổi, tạo cho thị trường quyền chọn ảnh hưởng nhiều hơn. Khi giao dịch quyền chọn trở nên phổ biến hơn trong tiền điện tử, các đại lý tạo ra các thị trường đó sẽ tự bảo hiểm rủi ro thường xuyên hơn khi họ chấp nhận rủi ro Gamma nhiều hơn, dù dài hay ngắn. Cuộc dạo chơi thị trường do COVID-19 gây ra vào tháng 3 là bằng chứng của việc “con chó vẫy đuôi”. Khi các thị trường truyền thống bắt đầu rạn nứt vào tháng 3 năm 2020, việc tiếp tục bán hàng càng trở nên trầm trọng hơn do các đại lý tự bảo hiểm rủi ro theo cách tự củng cố do phơi nhiễm Gamma tiêu cực. Không còn nghi ngờ gì nữa, COVID-19 là một sự kiện ngoại sinh, nhưng những tác động nội sinh của cấu trúc thị trường vi mô nên là điều cần phải cảnh giác.

Với sự năng động như vậy, các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro mà họ phải chịu khi đầu tư với các kho quyền chọn. Ít nhất đối với các cuộc gọi được bảo hiểm, có một giới hạn đối với tài sản thế chấp tổng thể vì nó vẫn sẽ tăng giá trị bằng USD nếu quyền chọn được thực hiện bằng tiền. Bán thỏa thuận là một nỗ lực nguy hiểm sẽ khiến giá trị giảm xuống nếu các quyền chọn hết hạn trong số tiền.

Tương lai của DOVs

Bất chấp những câu chuyện cảnh báo được đề cập trong phần trước, chúng tôi tin rằng DOVs sẽ cách mạng hóa bối cảnh DeFi bằng cách cung cấp sản lượng hữu cơ và các lựa chọn dân chủ hóa cho quần chúng. Đây là ý kiến của chúng tôi về việc DOV sẽ tiến triển như thế nào từ đây.

Cải tiến, đổi mới và nhiều cải tiến khác

Cho đến nay, không gian DOV đã chứng kiến sự đổi mới phi thường. Thực tế là các DOV vẫn còn sơ khai có lẽ là khía cạnh thú vị nhất. Các DOV hầu như không làm trầy xước bề mặt của các chiến lược quyền chọn bằng cách hiện chỉ cung cấp các lệnh gọi và lệnh được bảo hiểm. Bởi vì các quyền chọn rất linh hoạt, nó cho phép các nhà đầu tư bày tỏ quan điểm cụ thể. Các cấu trúc với phần thưởng hấp dẫn như bướm và chênh lệch có thể được cung cấp cho các nhà đầu tư trong tương lai. Các DOV cũng có thể xem xét thanh toán thực tế cho chủ sở hữu kho tiền, vì vậy họ không phải mua hoặc bán cơ sở trên một sàn giao dịch khác nếu các tùy chọn được thực hiện.





Các nhà phát triển giao thức có thể xem xét việc cải thiện các phương pháp thực thi của họ ngoài việc mở rộng các dịch vụ của họ trong không gian. Thay vì tập trung vào một ngày duy nhất, việc thực hiện có thể diễn ra mọi ngày trong tuần. Ribbon Finance gần đây đã công bố kế hoạch nâng cấp V3 cho phép thực hiện đấu giá được thực hiện vào các thời điểm và quy mô ngẫu nhiên. Đối với Thetanuts, Stronghold của nó giải quyết vấn đề trên bằng cách bán trên toàn bộ cấu trúc kỳ hạn và chọn các điểm mà các hầm tùy chọn khác không bán. Đối với Friktion, nó sử dụng thời gian đấu giá linh hoạt, đặc biệt là khi các IV đã nén một cách có ý nghĩa xuống dưới mức biến động thực tế.





Paradigm, một mạng thanh khoản tiền điện tử thể chế, gần đây cũng đã hợp tác với một số giao thức DOV để cải thiện tính thanh khoản theo yêu cầu cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư để điều chỉnh tùy chọn của họ cho phù hợp với thời hạn, hồ sơ rủi ro và tùy chọn thanh toán. Sự hợp tác sẽ cải thiện tính thanh khoản đáng kể trong suốt quá trình đấu giá DOV, mang lại nhiều lợi ích hơn cho tất cả các bên liên quan.





Cuối cùng, các DOV có thể hướng tới việc mã hóa các vị thế kho tiền để giải quyết vấn đề kém hiệu quả về vốn. Ví dụ: Thetanuts sẽ sớm chuyển đổi các hầm của mình thành các vị trí được mã hóa, cho phép người dùng hoán đổi ra vào trước thời hạn. Giá trị mã thông báo sẽ phản ánh giá tùy chọn của kho tiền.

Giáo dục bán lẻ và tự điều chỉnh

Ngoài các rủi ro giao thức và hợp đồng thông minh thông thường, có những rủi ro có thể không quen thuộc với các nhà đầu tư lần đầu tiên mạo hiểm tham gia vào các lựa chọn. Có rất nhiều giáo dục có sẵn, chẳng hạn như Deribit và GenesisVolability, xuất bản nội dung tùy chọn hữu ích cho dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên gia. Gần đây, Katana đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt Katana Dojo, một sáng kiến giáo dục nhằm trang bị cho các nhà đầu tư kiến thức cần thiết về các lựa chọn.





Thay vì chỉ tập trung vào lợi suất, các nhà đầu tư nên xem xét các cuộc đình công, kỳ hạn và liệu họ có sẵn sàng thực hiện nếu quyền chọn hết hạn bằng tiền hay không. Các nhà đầu tư cũng phải biết về phí quản lý và hoạt động của các hầm này. Thay vì chỉ bán một cách có hệ thống, các nhà đầu tư nên chú ý đến môi trường biến động hiện tại. Ví dụ, trong một môi trường rủi ro, nơi mà sự biến động được thực hiện có thể vượt xa sự biến động ngụ ý, các nhà đầu tư nên thận trọng trước khi tham gia vào các chiến lược bán biến động. Các nhà đầu tư cũng được khuyến nghị thực hiện một cách tiếp cận kết hợp để bán biến động. Nếu họ tin rằng họ không được đền bù xứng đáng khi chấp nhận rủi ro đó, họ có thể chọn ngồi ngoài trong tuần đó. Một lần nữa, Ribbon Finance V3 sẽ có chức năng “tạm dừng” để các nhà đầu tư ngồi ngoài thay vì phải rút tiền từ kho tiền để cải thiện trải nghiệm người dùng. Giáo dục và tự điều chỉnh là chìa khóa để bảo vệ các nhà đầu tư.

Sự kết luận

Trong khi giao dịch quyền chọn được dành riêng cho những nhà đầu tư sành sỏi hơn trong lĩnh vực tài chính truyền thống, thì DOV có sẵn cho tất cả các loại nhà đầu tư. Nó thể hiện một bước quan trọng hướng tới dân chủ hóa tài chính cho quần chúng. Các DOV cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng nhu cầu về năng suất hữu cơ, do đó giải quyết vấn đề về năng suất không bền vững và xoay vòng mà DeFi hiện đang phải đối mặt. DOV có một tương lai đầy hứa hẹn.

ruột thừa

Chiến lược cuộc gọi được bảo hiểm

Biểu đồ bên dưới (Hình 18) mô tả chiến lược gọi vốn được bao phủ trên ETH. Giả sử cơ bản đang giao dịch ở mức 2K đô la, nhà giao dịch viết lệnh gọi 2,5 nghìn đô la và nhận được 100 đô la phí bảo hiểm. Như chúng ta có thể thấy từ đường màu xanh lam đại diện cho khoản hoàn trả cuộc gọi được bảo hiểm, lợi nhuận của nhà giao dịch được giới hạn sau mức giá 2,5 nghìn đô la cho ETH. Điều này là do delta bù trừ lẫn nhau từ cả vị trí cuộc gọi cơ bản và lệnh gọi ngắn. Bằng cách từ bỏ lợi tức tăng đó, nhà giao dịch nhận được 100 đô la phí bảo hiểm cho việc bán các quyền chọn. Đây là một chiến lược tốt trong thời gian thị trường đi ngang hoặc nếu độ biến động ngụ ý là đủ cao để đảm bảo nhà giao dịch bán quyền chọn để giao dịch phần bù biến động vượt quá.

Đặt chiến lược bán hàng

Biểu đồ bên dưới (Hình 19) mô tả chiến lược bán thỏa thuận trên ETH. Giả sử cơ bản đang giao dịch ở mức 2K đô la, nhà giao dịch viết lệnh đặt 1,5 nghìn đô la và nhận được 100 đô la phí bảo hiểm. Như chúng ta có thể thấy từ đường màu xanh lam đại diện cho khoản hoàn trả khi bán thỏa thuận, lợi nhuận của nhà giao dịch được giới hạn ở mức phí bảo hiểm mà họ nhận được, trong khi rủi ro tổng thể vẫn ở mức giảm. Lưu ý rằng cả hai chiến lược gọi vốn và bán đặt đều có cấu trúc hoàn vốn giống nhau. Điều này là do cả hai chiến lược đều là đồng bằng dài hạn ròng. Mặt khác, nếu nhà giao dịch giữ USDC của họ, nếu ETH giảm nhanh xuống mức cực kỳ thấp, ví dụ: 1 nghìn đô la, một nhà giao dịch riêng biệt có thể mua ở mức giá đó, so với nhà giao dịch đã thực hiện ở mức 1,5 nghìn đô la. giá bán. Bán thỏa thuận là một chiến lược thay thế vốn chủ sở hữu có giá trị cho các nhà đầu tư dài hạn đang tìm cách tích lũy tài sản ở mức giá mà họ sẵn sàng mua vào. Đối với các nhà đầu cơ, bán thỏa thuận có thể có lợi sau khi giá giảm mạnh khiến biến động tăng lên đồng thời tăng cơ hội cho sự trả lại cứu trợ.





Chú thích

Nguồn: Token Terminal Biến động Parkinson là một thước đo biến động sử dụng giá cao và thấp của cổ phiếu trong ngày. CNDR đề cập đến Chỉ số S&P 500 Condor. BXM đề cập đến Chỉ số ghi mua của S&P 500. PUT đề cập đến Chỉ số PutWrite S&P 500. Gamma đề cập đến tỷ lệ thay đổi của giá quyền chọn trên mỗi lần di chuyển 1 điểm trong vùng đồng bằng của quyền chọn. Vega đề cập đến tỷ lệ thay đổi của giá quyền chọn trên mỗi lần di chuyển 1 điểm trong độ biến động ngụ ý của quyền chọn. Bên cạnh việc bán biến động vốn cổ phần, LTCM đã tham gia vào các chiến lược khác như chênh lệch giá sáp nhập và chênh lệch trái phiếu, điều này cũng dẫn đến sự sụp đổ của quỹ trong cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á và vụ nổ Đồng Rúp của Nga.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Ấn phẩm này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giải trí. Không có nội dung nào trong ấn phẩm này cấu thành lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác, cũng không cấu thành lời đề nghị mua hoặc bán chứng khoán hoặc bất kỳ tài sản nào khác hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Ấn phẩm này không xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Treehouse không đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong ấn phẩm này là cập nhật hoặc chính xác.