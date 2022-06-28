DeFi 期权库：期权民主化

DeFi 期权金库 (DOV) 为用户提供了基于预定义期权策略存入资金和赚取收益的便捷途径。最常见的结构化产品 DOV 实施的是覆盖看涨期权，其执行价格高于当前代币价格。在第 421 季度开始时，DOV 的增长速度与更广泛的 DeFi 市场相似，但到 2021 年 12 月开始爆发式增长，当时它的增长速度大大超过了整个 DeFi 领域。

@j_mokwh和@Web3Geee

DOV 简介

大多数 DeFi 用户都会听说过单产农业。它曾经受到投资者的喜爱和拥护。毕竟，当 DeFi 初夏的大多数农业不需要锁定期（即持续时间为零）时，所提供的收益率从两位数的高位开始，并且可以上升到类似庞氏骗局的天文数字。与持续数十年的实际收益率为负的 TradFi 固定收益市场相比，很容易理解为什么许多人对这些机会感到兴奋。





然而，最初的高收益很快就消失了，因为协议主要为它们提供补贴以吸引用户——不过，还记得 Uber/Lyft/Grab 在打车市场份额争夺战最激烈时的免费乘车服务吗？当协议以“用户采用”的名义效仿这种竞争精神时，我们已经看到项目跌跌撞撞地退出，就像新加坡的优步一样。尽管一些最终用户获得了短期利益，但当资金枯竭时，一些最终用户势必会背锅。最终，DeFi 单产农业中这些不可持续的回报导致自然地追求从波动性或通俗地说期权销售产生的有机收益。





期权一直是 TradFi 市场不可或缺的一部分。它们可以用来表达方向性的观点，从波动中获利，以及乐高积木形成结构化产品。这些工具如果实施得当，可以提供卓越的风险调整回报回报，超过简单的购买和持有点。此外，期权销售已成为 TradFi 的重要收益来源，尤其是在股票/外汇领域。通常，寻求收益的投资者是针对购买期权以对冲现货持有的资产所有者的期权卖方。流动性期权市场对于进一步采用加密和 DeFi 至关重要，因为它开辟了现货价格变动之外的另一个维度。尽管如此，期权策略非常复杂，并不是每个人都有时间或知识及时执行这些策略。输入，DeFi 期权金库（DOV）。





DOV 为用户提供了基于预定义期权策略的轻松存入资金和赚取收益的途径，该策略由单腿或多腿结构组成。在创建 DOV 之前，只有合格投资者可以通过场外交易 (OTC) 交易或在 Deribit 或 Opyn 等期权交易所自行执行期权策略。与渴望类似，DOV 允许投资者简单地将其资产存入金库，然后金库将代表投资者执行产生收益的策略。









在第 421 季度之初，DOV 的增长速度与更广泛的 DeFi 市场相似，但到 2021 年 12 月开始爆发，当时它的增长速度大大超过了整个 DeFi 行业。在 3 个月内，TVL 的规模扩大了约 3 倍，尽管在年初出现熊市状况，但仍显示出韧性。





DOV 最近流行并将继续出现在 DeFi 领域的原因有几个。首先，DOV 可以通过将基础资产的波动性货币化来产生有机收益。加密期权是收益的重要来源，隐含波动率往往高于实际波动率，也称为方差风险溢价。





其次，DOV 允许在 DeFi 上进行非线性工具的可扩展交易。由于限价订单簿上分散的流动性，中心化交易所提供的期权很难扩展他们的期权提供。 DOV 通过将期权流动性集中在预定期限的特定或一系列执行价格上来解决这个问题。这极大地提高了流动性，允许在 DOV 上交易更多种类的期权。流动性的改善将不可避免地在 CeFi 中传播，因为交易所知道 DOV 领域已经存在需求，因此会自信地列出山寨币订单簿。





在本文中，我们将研究 DOV 的复杂性，评估不同类型的 DOV，并提供我们对前景的展望。

DOV 的内部工作原理

最常见的结构性产品 DOV 实施的是备兑看涨期权或现金保证金看跌期权销售策略。通过以高于当前代币价格的执行价格出售看涨期权，备兑看涨期权为代币产生收益（价外看涨期权）。期权买家为期权合约支付溢价，然后将其返还给金库作为储户的收益。现金保证金看跌期权与代币保证金看涨期权相同，但方向相反。请参阅附录以更深入地了解备兑看涨期权和看跌期权卖出策略。

Vault 如何执行策略？

金库向交易者开放，以将他们的抵押品存入他们希望参与的相应策略。交易者存入底层代币用于看涨卖出金库，并存入稳定币用于卖出金库。保险库将每周编写期权，并在预定的日期和时间将它们拍卖给市场参与者。请注意，不同的协议有自己的机制来铸造和出售期权给授权参与者。建议投资者在投资金库之前了解每个协议的功能。该协议根据回溯测试结果决定期权参数，例如行使价和期限，以为存款人带来最高的风险调整回报。









拍卖后，保险库收到溢价。到期时，金库存款人可以使用保费提取存款或将其保存在金库中以参加下一次拍卖。根据策略表现，金库中的余额可能高于或低于前一周。

现有的 DOV 协议

许多现有的 DOV 协议部署在各种区块链上，具有相同的目标：为投资者创造收益。然而，并非所有人都以类似的方式运作，有些人已经设计出以前无法想象的策略来增加通过普通衍生品产生收益的多种方式。尽管它们中的大多数具有相似的策略（备兑看涨期权或现金担保看跌期权），但由于不同的执行机制、微观策略和额外的收益率覆盖，跨 DOV 协议的性能可能会有所不同。

丝带金融

Ribbon Finance 是 DOV 领域的先驱，允许用户访问用于 DeFi 的加密结构产品。 Ribbon Finance 的旗舰产品 Theta Vault 让用户可以通过各种期权策略存入资产并赚取收益。截至今天，Ribbon Finance 提供 11 个不同的保险库，涵盖 5 种不同的代币，用于看跌期权和备兑看涨策略。 Ribbon Finance 于 2021 年 4 月 12 日在以太坊网络上上线。自成立以来，Ribbon Finance 从其金库中产生了超过 38M1 的收入。最近，Ribbon Finance 对其金库设计和结构进行了几次架构更改。它最近的 V2 升级使其保险库更加分散。一些亮点包括算法罢工选择、可管理的保险库参数以及改进他们的费用模型。





Ribbon Finance 已从 Dragonfly Capital、Nascent 和 Coinbase Ventures 等公司筹集了种子轮融资。 Ribbon Finance 的 TVL 峰值超过 3 亿美元，使其成为同行中 TVL 方面领先的 DOV 协议。

治理门户上，以最大化他们的 vRBN（投票托管 RBN）投票权。

StakeDAO

StakeDAO 最初是一个类似于 Yearn Finance 的收益聚合器，但后来扩展到其他收益产品，例如套利金库、staking-as-a-service 和 DOV。虽然收益聚合保险库继续占协议 TVL 的相当大一部分，但它在第四季度见证了其期权保险库的巨大增长。它于 2021 年 8 月 19 日推出其第一个期权金库，拥有三个主要围绕 BTC 和 ETH 的金库。这三个 Vault 的操作与 Ribbon Vault 类似。两种协议都使用 Opyn 作为期权市场来承销他们的期权。

StakeDAO 的主要区别在于其收益汇总保险库和期权保险库的收益汇总。放入 StakeDAO 期权金库的资产会立即转移到平台的被动收益金库，在获得的期权溢价之上产生额外的收益。 StakeDAO 还允许用户质押从期权金库收到的 LP 代币以赚取 SDT 代币，从而提高收益。虽然 Ribbon 已转向主动基金管理费用模式，但 StakeDAO 对资产或利润收取零平台费用，但收取 0.50% 的提款费。 StakeDAO 最近一直在积极构建 Curve 生态系统，支持多种基于 Curve 的资产和策略。

大坚果

Thetanuts 是一种为日常投资者设计的跨链结构化产品协议，从根本上简化了收益赚取过程并提供了期权敞口。 Thetanuts 于 2021 年 12 月 1 日正式推出，现已在 Ethereum、Avalanche、Binance Smart Chain、Polygon、Fantom、Aurora 和 Boba 网络上可用。它已积极部署到新链上，获得了超过 2400 万美元的 TVL。





Thetanuts 不为其金库收取费用，并利用链下拍卖对 QCP Capital 和 Paradigm 等期权交易公司进行拍卖。这使他们能够提供差异化底层证券的选择，因为它们不受链上抵押品可用性的限制。





Thetanuts 最近完成了由三箭资本、Deribit、QCP Capital 和 Jump Crypto 领投的 1800 万美元种子轮融资。

Thetanuts 通过其 Thetanuts Stronghold 策略从其他 DOV 协议中脱颖而出。 Stronghold 是多个 Thetanuts 基本金库的聚合，以创建一个指数代币，代表组成金库的按比例公允价值。通过将代币兑换为 Stronghold 索引代币，投资者实质上是投资于协议基于回测和定期调整参数而优化的策略池。这类似于波动性风险溢价收获对冲基金，但在链上且不收费。

摩擦力

Friktion 是目前在 Solana 网络上的 DeFi 投资组合管理产品协议，为 DAO、个人和传统机构提供风险调整后的收益生成策略。 Friktion 的原生投资组合策略“Volts”是对“Vaults”一词的演绎，允许投资者通过衍生品套利和波动率策略获得收益。 Friktion 于 2021 年 12 月 17 日推出，交易量为 22 亿美元，并提供 DeFi 中最大的期权市场——涵盖 35 种资产。这是通过通过 Channel RFQ 在链上举行的 Gradual Dutch Auctions 实现的，这是一种类似于以太坊上的 Airswap 或 Hashflow 的请求报价协议。 Friktion 使用 Inertia（欧元现金结算期权）和Entropy （外来永久 DEX）进行链上结算。最近，Friktion 为以太坊和 Avalanche 用户增加了对跨链存款的支持，允许用户在后台通过 Portals/Wormhole 访问 Friktion Volts。此外，Friktion 还为所有用户构建了一个机构分析平台，以分析每个金库的性能及其各自的策略。





Friktion 去年 12 月从 Jump Crypto 和 DeFiance Capital 等公司筹集了 550 万美元。 Friktion 已经发展成为 Solana 最大的结构化产品协议，在撰写本文时，TVL 的价值略高于 7000 万美元。









Friktion 的产品范围从产生收益的保险库扩展到整体投资组合管理服务。 Friktion 的重点是风险管理产品：例如即将推出的 Volt#05，它将帮助资金池提供商对冲无常损失，同时获得高收益机会的好处。 Friktion 还提供 delta 中性策略，这些策略通过他们的系统自动进行 delta 对冲，此外还有定向策略，例如带有 delta 的备兑看涨期权和看跌期权。





Friktion 最近与 Kudelski Security 一起完成了深度安全审计。 Friktion 计划在不久的将来推出其治理代币。

武士刀

在赢得 2021 年 Solana IGNITION 黑客马拉松后，Katana 于 2021 年 12 月 30 日正式启动。它已成功建造了 14 个不同的保险库，支持与 Friktion 类似的资产。 Katana 金库铸币厂在 Zeta 上代币化价外期权，并通过竞争性报价请求 (RFQ) 拍卖流程将其出售给做市商。 Katana 的 TVL 目前为 1100 万美元。





最近，Katana 宣布了由 Framework 领投的 500 万美元种子轮融资。加薪将用于帮助协议扩大规模，成为 DeFi 中事实上的收益生成层。

Opyn 的 Squeeth

Squeeth 是 Opyn 研究团队开发的一种新型金融衍生品。 Squeeth 是第一个为交易者提供永久访问 ETH2 的 power perpetual。 Squeeth 的功能类似于永久掉期，但具有期权所具有的嵌入凸性和 Gamma。简而言之，Squeeth 使期权成为永久的，并且可以成为 LP、所有 ETH/USD 期权以及任何具有凸收益的东西的有效对冲。





Squeeth 于 2021 年 1 月 11 日在 Opyn 平台上发布。Opyn 是目前最大的提供期权交易的结构化产品协议。在撰写本文时，Opyn 的 TVL 为 2.06 亿美元。

Opyn 最近推出的螃蟹金库功能类似于基差交易策略。该金库的策略将 Squeeth 空头头寸与 ETH 多头头寸相结合，以赚取融资利率的收益，同时保持大约 delta 中性。螃蟹策略在任一方向波动性较低的横向市场中最为有效，允许投资者收集资金利率或 Theta，正如在期权中所熟知的那样。





螃蟹策略类似于卖出一个连续的平价跨式期权，它会定期重置为平价期权。保险库每天重新平衡头寸，以确保 ETH 的数量足以抵消 Squeeth 空头头寸的 ETH 敞口，导致 ETH 价格的增量约为 0。具体来说，金库预计每日再平衡之间的波动率将低于 ETH 的隐含波动率。因此，如果 ETH 在一天内的波动小于隐含波动率，则该策略是有利可图的。如果在任一方向的下一次重新平衡之前实现隐含波动率，则该策略会亏损。

DOV 周围的潜在问题

虽然 DOV 有可能彻底改变单产农业并将结构化产品向大众开放，但它们也有潜在的缺点。 TradFi 股票空间中的 DOV 和系统性波动性抛售策略可能彼此相似。后者见证了期权卖家的几次爆炸，特别是在 2016 年至 2018 年的长时间低波动之后，波动性最终均值大幅回升，在此期间，参与者过度拥挤的市场采用了相同的波动性卖出策略。随着 DOV 空间的扩大，它可能会面临同样的问题。除此之外，资本效率低下和抢先运营问题可能是 DOV 在吸引更多 TVL 之前要解决的下一个障碍。

资本效率低下

自现代金融鼎盛时期以来，波动性抛售已经走过了漫长的道路，但它也经历了相当多的崩溃。幸运的是，今天大多数去中心化的期权金库都需要完全抵押。例如，一个 ETH 覆盖的看涨保险库将要求投资者将标的 ETH 存入保险库，并以低于所存抵押品的名义金额卖出期权。此要求旨在防止裸卖，并保护投资者在该策略未使用杠杆时损失超过他们所拥有的。然而，提高安全性可能会以较低回报的形式付出代价。





与直接出售期权相比，DOV 不允许持有人在到期前平仓。这意味着如果投资者希望在到期前获利，他必须进行抵消交易。对于不介意 delta 敞口的散户投资者来说，锁定的 ETH 是一种机会成本，因为它可能会在其他地方产生收益来叠加回报。





正在对解决 DOV 的资本效率低下问题进行改进。例如，Ribbon Finance 正在考虑降低期权金库所需的抵押品。此外，Ribbon Finance 已经与 Lido Finance 的 Liquid Staking 功能集成，允许金库存款人同时获得 ETH 质押奖励和写电话的溢价。此外，StakeDAO 的期权金库在该过程中引入了一个额外的步骤，即在编写要出售的期权之前将标的资产存入另一个收益赚取策略。 @LilyWrites4还提到了类似票据交换所结构的用例，以允许期权卖方提供保证金并在保证金不足时由票据交换所清算。这也可能是解决资本效率低下问题的合理解决方案。最终，必须在资本效率和投资者保护之间取得良好的平衡。

DOV 的抢先运行

与任何其他资产一样，期权价格由供需决定，期权定价的一个关键组成部分是隐含波动率。期权是波动性产品，表示标的资产的特定回报分布。简单来说，如果隐含波动率很高，期权价格就会更高，反之亦然。





这是大多数 DOV 目前面临的一个问题。如果每周在相同的到期时间和同一目标三角洲地区的平台上出售超过 1 亿美元的期权，会发生什么？结果是隐含波动率被压缩，导致收益率受到抑制，机会主义的领先者进一步压低了收益率。





目前，大多数 DOV 拍卖在周五举行，因为做市商可以将风险转移到周末。鉴于 Deribit 管理的每周期权也在周五到期，做市商可以轻松应对 DOV 流动。然而，这使得精明的波动率交易者可以在 DOV 拍卖之前抢先交易。





每周五，UTC 时间凌晨 2:00 到 11:00 之间的某个时间，大多数金库将通过拍卖处理期权的出售。波动率的系统性抛售将在该窗口期间对期权的隐含波动率施加压力。由于拍卖信息是公开的，短期期限（通常为 7-14 天到期）的波动性卖家可以在这些拍卖之前从卖空波动性中获利，并在拍卖活动后不久平仓。这降低了波动性，使金库持有人的收益率降低。

为了说明这种影响，我们检查了 DOV 拍卖发生的 24 小时窗口内的波动性变化。我们将在世界标准时间上午 11:30 使用 Ribbon Finance 的拍卖时间。数据集从 2021 年 6 月 2 日到 2022 年 6 月 2 日开始。图 11 和图 13 分别显示了窗口期间 BTC 和 ETH 的平均 7 天和 30 天 IV。





参考图 11 和 13，可以看出在拍卖结束前 12 小时波动率下降。 BTC 和 ETH 的 7 天 IV 跌幅大于 30 天 IV，这很明显，因为金库出售的期权大多是每周期权。图 12 和 14 分别显示了周五 12:00 AM 和周五 12:00 PM UTC 之间 BTC 和 ETH 的 7 天 IV 差异。任何高于零线都意味着波动性在拍卖前 12 小时过度下跌。该数据集包含从 2021 年 6 月 2 日开始的 52 周数据点。我们可以看到，从 25 到 27 周开始，IV 下降的影响更加持久。这恰逢新的 DOV 发布，例如 Katana 和 Thetanuts。





Friktion Labs最近进行的一项研究与我们的研究结果一致。以 2022 年 1 月 21 日到期为例，BTC 的隐含波动率在拍卖前受到超过 15 个波动点的抑制，达到 58%，之后开始回升。到期时隐含波动率为 58%，10 个 delta 看涨期权的 15 个波动点差将使收益率从 21% 变为 52% 年利率。这凸显了当许多市场参与者希望在每周同一时间在同一到期日出售他们的期权时对 DOV 的巨大影响。

此外，尽管过去周末现货价格波动更为剧烈，即已实现的波动性更高，但这些扭结最近已趋于平缓。最近的 1 年数据显示，周末的实际波动率较低，这意味着周末的 Theta 风险较高（图 15 显示了一周中每一天的 BTC 和 ETH 的帕金森波动率）。根据@PelionCapital的说法，由于周末的高 Theta 风险，做市商可能会在 DOV 之前增加抛售压力以减少库存。此外，一个可能的原因还可能是由于已实现的波动性较低，交易者不太愿意在周末持有期权，这导致周五期权的需求和抛售压力较低。结果，由于来自 DOV 的每周卖家与预期 DOV 流动的外部市场参与者和波动性交易者在金库拍卖前抢先卖出的不平衡，较短期限的价外期权正在变得更便宜。

为了金库存款人的利益，一些协议试图改变时间。例如，Friktion 协议全天调整执行时间，以利用波动性市场动态，为用户提供更高的风险调整后回报。除此之外，Ribbon Finance 是第一个去中心化并向非做市商开放投标的公司。然而，目前的努力并没有有效地解决供需失衡，因为买家无法在到期前解除他们的期权，这意味着他们必须在另一个中心化交易所提供额外的抵押品来平仓，这让我们回到正题资本效率低下。因此，当零售可以直接在中心化交易所进行时，很少有动力参与 DOV 的购买期权流。





因此，DOV 销售需要在工作日而不是仅在星期五进行更多的分散和随机化，以避免过度抢先交易。然而，需要对现有拍卖机制进行结构性改变，以防止领先者，或者至少减轻在特定时间窗口周围集中波动性抛售的影响。

过度拥挤和表现不佳

随着越来越多的投资者涌入期权销售策略，发生了两件事。首先，期权卖方在 DOV 拍卖前后的特定时间间隔内超过买方。结果，卖出期权获得的溢价变低。这在 TradFi 领域很明显，因为在过去 5 年中，指数波动收获策略的表现一直低于简单的买入并持有策略（图 16 显示了 CNDR3、BXM4、PUT5 的表现）。









DOV 空间也不例外。首先，大多数 DOV 参与者都是不成熟的零售业者，他们对价格不敏感，主要寻求收益。其次，协议设计者正试图为 DOV 设计一种“一劳永逸”的方法，让金库持有者可以享受免提的期权销售方法。这些动态可能会进一步压低收益率，因为即使市场条件表明波动性抛售的风险调整后回报不佳，金库持有人也会不加选择地系统性地抛售波动性。当加密货币波动率在 2022 年第一季度徘徊在 50% 到 60% 之间时，我们看到了这种情况，这可能部分归因于对 DOVs 协议的兴趣增加。





回到 TradFi 领域，鉴于期权卖出策略的大量涌入导致方差风险溢价下降，期权卖出者要么通过杠杆增加卖出量，要么选择更具侵略性的执行价格来满足他们的回报基准。这样做会累积负 Gamma6 和 Vega7 风险，这会引发自反性，因为较低的波动性会导致较低的波动性。当波动性平息时，它会触发一个正反馈循环，随着空头仓位一次全部退出而增加波动性。因此，如果市场朝任一方向剧烈波动，期权卖家的表现就会很差。

一个例子是广受欢迎的对冲基金 Long-Term Capital Management8 (LTCM) 出售总额近 5000 万美元的 Vega 长期期权。此外，LTCM 的杠杆率为 1:27。 LTCM 做空股指波动策略在亚洲金融危机期间总共损失超过 13 亿美元，导致基金蒙受巨额亏损，当时对整个金融业构成潜在的系统性威胁。





另一个最近的例子是 2018 年初发生的被称为“Volmaggedon”的 XIV 内爆。XIV 是一种杠杆反向交易所交易票据，跟踪标准普尔 500 波动率指数 VIX。由于波动性集中抛售，VIX 长期受到大规模压制。然而，2018 年 2 月 5 日，标准普尔 500 指数下跌 5.4%，导致 VIX 飙升 117%。理论上，如果 VIX 翻倍，跟踪 VIX 的逆积将降至零。 XIV 在一天之内损失了超过 20 亿美元的净资产价值，给不知情的散户投资者造成了巨大损失，因为 ETN 因灾难后的不可抗力条款而暂停交易（图 17）。卖出波动率就像在压路机前捡起硬币。该策略可能会在一段时间内表现良好，但只需一次糟糕的交易即可使其脱轨。 Ledger Prime的研究人员对 DOV 的历史表现进行了出色的研究，表明罕见的重大冲击会侵蚀该策略的盈利能力。









波动性抛售也可能对整个现货市场产生二阶影响。加密期权市场目前占整个加密市场的比例不到 1%。如果这个比例增加，市场结构可能会发生变化，赋予期权市场更大的影响力。随着期权交易在加密货币中变得越来越流行，制造这些市场的交易商将更频繁地对冲，因为他们承担更多的 Gamma 风险，多头或空头。 3 月 COVID-19 引发的市场暴跌是“摇尾巴”的证据。随着传统市场在 2020 年 3 月开始破裂，由于负 Gamma 敞口，经销商以自我强化的方式对冲加剧了持续抛售。毫无疑问，COVID-19 是一个外生事件，但微观市场结构的内生效应应该是值得警惕的。

有了这种动态，投资者应该认识到他们在使用期权金库进行投资时所承担的风险。至少对于担保看涨期权来说，整体抵押品是有限制的，因为如果期权在价内行使，它的美元价值仍然会增加。卖出看跌期权是一项危险的尝试，如果期权在价内到期，价值将下降。

DOV 的未来

尽管上一节提到了警示故事，但我们相信 DOV 将通过为大众提供有机收益和民主化选择来彻底改变 DeFi 格局。以下是我们对 DOV 应该如何从这里取得进展的看法。

创新、创新和更多创新

到目前为止，DOV 领域已经出现了惊人的创新。 DOV 仍处于起步阶段这一事实可能是最令人兴奋的方面。 DOV 目前仅提供有保障的看涨期权和看跌期权，几乎没有触及期权策略的表面。由于期权的用途如此广泛，它允许投资者表达具体的观点。未来可能会为投资者提供具有诱人回报的结构，例如蝴蝶和利差。 DOV 还可以为金库持有人研究实物结算，因此如果期权被行使，他们不必在另一个交易所买卖标的物。





协议开发人员除了扩展他们在该领域的产品外，还可以考虑改进他们的执行方法。执行可以在一周中的每一天发生，而不是专注于一天。 Ribbon Finance 最近宣布了其计划中的 V3 升级，允许在随机时间和大小进行拍卖执行。至于 Thetanuts，其 Stronghold 通过在整个期限结构中进行销售并挑选其他期权金库不出售的地点来解决上述问题。对于 Friktion，它利用了灵活的拍卖时机，尤其是当 IV 已显着压缩到低于实际波动率时。





Paradigm 是一个机构加密流动性网络，最近还与多个 DOV 协议合作，以改善交易者和投资者的按需流动性，以调整他们的期权在到期日、风险状况和结算偏好方面的敞口。此次合作将在整个 DOV 拍卖过程中显着提高流动性，为所有相关方带来更多利益。





最后，DOV 可以考虑将金库仓位代币化，以解决资本效率低下的问题。例如，Thetanuts 将很快将其金库转换为代币化头寸，允许用户提前换入和换出。代币价值将反映保险库的期权价格。

自律和零售教育

除了通常的智能合约和协议风险之外，还有一些风险对于首次涉足期权的投资者来说可能并不熟悉。有很多可用的教育，例如 Deribit 和 GenesisVolatility，无论您是初学者还是专家，它们都会发布有用的期权内容。最近，Katana 宣布他们将推出 Katana Dojo，这是一项教育计划，旨在为投资者提供基本的期权知识。





投资者不应只关注收益率，而应考虑行使价、期限以及如果期权在价内到期时是否愿意被行使。投资者还必须了解这些金库的管理和绩效费用。投资者不应简单地进行系统性抛售，而应了解当前的波动环境。例如，在避险环境中，实际波动率可能超过隐含波动率，投资者在实施波动率卖出策略之前应保持谨慎。还强烈建议投资者采取混合方法来卖出波动性。如果他们认为自己承担的风险没有得到足够的补偿，他们可以选择在那一周不参加。 Ribbon Finance V3 将再次提供“暂停”功能，让投资者无需从金库中提取资金以改善用户体验。教育和自我监管是保护投资者的关键。

结论

虽然期权交易是为传统金融中更成熟的投资者保留的，但 DOV 可供所有类型的投资者使用。它代表了向大众金融民主化迈出的重要一步。 DOV 在增加对有机收益的需求方面也发挥了重要作用，从而解决了 DeFi 目前面临的不可持续和循环收益的问题。 DOV 有着广阔的前景。

附录

覆盖看涨策略

下图（图 18）描述了 ETH 的覆盖看涨策略。假设底层证券的交易价格为 2000 美元，交易者发出 2500 美元的看涨期权并获得 100 美元的溢价。正如我们从代表覆盖看涨期权收益的蓝线中看到的那样，交易者的利润在 ETH 的 2.5 万美元价格水平之后受到限制。这是因为增量从基础和空头看涨头寸相互抵消。通过放弃该上行回报，交易者因卖出期权而获得 100 美元的溢价。在横盘整理市场或隐含波动率高到足以保证交易者卖出期权以交易超额波动溢价时，这是一个很好的策略。

卖出策略

下图（图 19）描述了 ETH 的看跌卖出策略。假设底层证券的交易价格为 2000 美元，交易者卖出 1500 美元的看跌期权并获得 100 美元的溢价。正如我们从代表看跌卖出收益的蓝线中看到的那样，交易者的利润被限制在他们收到的溢价上，而整体风险仍然是下行的。请注意备兑看涨期权和看跌期权销售策略如何具有相同的收益结构。这是因为这两种策略本质上都是净长三角洲。另一方面，如果交易者要持有他们的 USDC，如果 ETH 急剧跌至极低水平，例如 1000 美元，那么与以 1500 美元行使价的交易者相比，单独的交易者可以以该价格买入价格。对于寻求以愿意买入的价格积累资产的长期投资者而言，卖出卖出是一种有价值的股权置换策略。对于投机者来说，在价格急剧下跌导致波动性上升同时增加买入的机会后，卖出卖出可能是有益的。救济反弹。





脚注

来源：代币终端 帕金森波动率是一种使用股票当天最高价和最低价的波动率度量。 CNDR 是指标准普尔 500 Condor 指数。 BXM 是指标准普尔 500 BuyWrite 指数。 PUT 是指标准普尔 500 PutWrite 指数。 Gamma 是指期权 delta 中每移动 1 点的期权价格变化率。 Vega 指期权隐含波动率每移动 1 点，期权价格的变化率。 除了股票波动性抛售之外，LTCM 还从事其他策略，例如合并套利和债券套利，这也导致该基金在亚洲金融危机和俄罗斯瓦砾爆炸期间倒闭。

免责声明

本出版物仅供参考和娱乐目的。本出版物中的任何内容均不构成财务建议、交易建议或任何其他建议，也不构成买卖证券或任何其他资产或参与任何特定交易策略的要约。本出版物未考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。 Treehouse 不保证本出版物中提供的信息是最新的或准确的。