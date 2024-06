Chính quyền Biden-Harris thực hiện các bước đi táo bạo để tăng cường an ninh mạng cho các cảng của Hoa Kỳ

TỜ THÔNG TIN: Chính quyền Biden-⁠Harris công bố sáng kiến nhằm tăng cường an ninh mạng cho các cảng của Hoa Kỳ

Hôm nay, Chính quyền Biden-Harris sẽ ban hành Sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường an ninh cho các cảng của quốc gia, cùng với một loạt hành động bổ sung nhằm tăng cường an ninh mạng hàng hải, củng cố chuỗi cung ứng của chúng ta và củng cố cơ sở công nghiệp của Hoa Kỳ. Chính quyền cũng sẽ công bố ý định đưa năng lực sản xuất trên đất liền trở lại Mỹ để cung cấp cần cẩu an toàn cho các cảng của Hoa Kỳ - nhờ khoản đầu tư hơn 20 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng cảng của Hoa Kỳ theo Chương trình nghị sự Đầu tư vào Hoa Kỳ của Tổng thống Biden. Các hành động hôm nay là ví dụ rõ ràng về nỗ lực của Tổng thống trong việc đầu tư vào Mỹ, đảm bảo chuỗi cung ứng của đất nước và tăng cường an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia chúng ta trước các mối đe dọa của thế kỷ 21 – những ưu tiên mà Chính quyền của ông đã không ngừng tập trung kể từ khi nhậm chức.





Sự thịnh vượng của Hoa Kỳ gắn liền trực tiếp với thương mại hàng hải và mạng lưới tích hợp các cảng, bến cuối, tàu thuyền, đường thủy và kết nối trên đất liền tạo nên Hệ thống Vận tải Hàng hải Quốc gia (MTS). Hệ thống phức tạp này hỗ trợ hoạt động kinh tế trị giá 5,4 nghìn tỷ USD mỗi năm, góp phần tạo việc làm cho hơn 31 triệu người Mỹ và hỗ trợ gần 95% hàng hóa vào Hoa Kỳ. An ninh của cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta vẫn là mệnh lệnh quốc gia trong môi trường có mối đe dọa ngày càng phức tạp . Chủ sở hữu và nhà điều hành MTS dựa vào hệ thống kỹ thuật số để hỗ trợ hoạt động của họ, bao gồm điều hướng tàu, vận chuyển hàng hóa, kỹ thuật, an toàn và giám sát an ninh. Các hệ thống này đã cách mạng hóa ngành vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng của Mỹ bằng cách nâng cao tốc độ và hiệu quả của việc vận chuyển hàng hóa tới thị trường, nhưng sự kết nối kỹ thuật số ngày càng tăng của nền kinh tế và chuỗi cung ứng của chúng ta cũng gây ra những lỗ hổng mà nếu bị khai thác có thể gây ra tác động hàng loạt đến nền kinh tế của Mỹ. cảng biển, nền kinh tế và những người Mỹ làm việc chăm chỉ hàng ngày.





Các hoạt động hôm nay bao gồm:



Tổng thống Biden sẽ ký Sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường thẩm quyền của Bộ An ninh Nội địa trong việc trực tiếp giải quyết các mối đe dọa trên mạng hàng hải, bao gồm thông qua các tiêu chuẩn an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho mạng và hệ thống của các cảng của Mỹ. Giờ đây, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ sẽ có thẩm quyền rõ ràng để ứng phó với hoạt động mạng độc hại trong MTS của quốc gia bằng cách yêu cầu các tàu và cơ sở ven sông giảm thiểu các điều kiện mạng có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của tàu, cơ sở hoặc bến cảng. Sắc lệnh cũng sẽ bắt buộc phải báo cáo về các sự cố mạng – hoặc các mối đe dọa mạng đang hoạt động – gây nguy hiểm cho bất kỳ tàu, bến cảng, bến cảng hoặc cơ sở ven sông nào. Ngoài ra, Cảnh sát biển giờ đây sẽ có thẩm quyền kiểm soát hoạt động di chuyển của các tàu gây ra mối đe dọa mạng đã biết hoặc bị nghi ngờ đối với cơ sở hạ tầng hàng hải của Hoa Kỳ và có thể kiểm tra các tàu và cơ sở đó gây ra mối đe dọa cho an ninh mạng của chúng tôi.





Lực lượng Cảnh sát biển Hoa Kỳ sẽ ban hành Chỉ thị An ninh Hàng hải về các hoạt động quản lý rủi ro mạng đối với cần cẩu từ tàu tới bờ do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sản xuất, đặt tại Cảng biển Chiến lược Thương mại Hoa Kỳ. Chủ sở hữu và người vận hành các cần cẩu này phải thừa nhận chỉ thị và thực hiện một loạt hành động đối với các cần cẩu này cũng như các hệ thống Công nghệ thông tin (IT) và Công nghệ vận hành (OT) liên quan. Hành động này là một bước quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái kỹ thuật số của cơ sở hạ tầng hàng hải của chúng ta và giải quyết một số lỗ hổng đã được xác định trong Tư vấn Hàng hải cập nhật của Hoa Kỳ, 2024-00X – Ảnh hưởng về công nghệ, vật lý và mạng của đối thủ nước ngoài trên toàn thế giới, được phát hành hôm nay.





Lực lượng Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã ban hành Thông báo về Đề xuất xây dựng quy tắc về an ninh mạng trong Hệ thống Vận tải Hàng hải. Hàng ngày, các tác nhân mạng độc hại cố gắng truy cập trái phép vào các hệ thống và mạng kiểm soát MTS trên toàn quốc. Quy tắc được đề xuất sẽ củng cố các hệ thống kỹ thuật số này bằng cách thiết lập các yêu cầu an ninh mạng tối thiểu đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế và ngành công nhận để quản lý tốt nhất các mối đe dọa trên mạng. Những hành động này được xây dựng dựa trên các hành động trước đó của DHS, bao gồm cả những hành động do Cục Quản lý An ninh Vận tải thực hiện và phản ánh cam kết của Cơ quan quản lý trong việc tận dụng các yêu cầu pháp lý nhằm theo đuổi việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.





Chính quyền tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân Mỹ bằng cách xây dựng lại năng lực công nghiệp của Hoa Kỳ để sản xuất cần cẩu cảng với các đối tác đáng tin cậy. Chính quyền sẽ đầu tư hơn 20 tỷ USD, bao gồm cả thông qua các khoản tài trợ, vào cơ sở hạ tầng cảng của Hoa Kỳ trong 5 năm tới thông qua Chương trình nghị sự Đầu tư vào Hoa Kỳ của Tổng thống, bao gồm Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng và Đạo luật Giảm lạm phát. Do đó, PACECO Corp., một công ty con của Mitsui E&S Co., Ltd (Nhật Bản) có trụ sở tại Hoa Kỳ, đang lên kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất cần cẩu của mình trên đất liền tại Hoa Kỳ. PACECO có lịch sử lâu đời trong ngành vận tải container, sản xuất cần cẩu container chuyên dụng từ tàu tới bờ đầu tiên vào năm 1958 với tên gọi PACECO Inc., và tiếp tục sản xuất cần cẩu có trụ sở tại Hoa Kỳ cho đến cuối những năm 1980. PACECO dự định hợp tác với các công ty sản xuất đáng tin cậy khác để đưa khả năng sản xuất cần cẩu cảng trở lại Hoa Kỳ lần đầu tiên sau 30 năm, trong khi chờ lựa chọn địa điểm và đối tác cuối cùng. Thông báo này là một phần trong chuyến công du Đầu tư vào Hoa Kỳ lần thứ tư của Chính quyền Biden-Harris, nơi các quan chức Nhà Trắng và Chính quyền sẽ đi khắp đất nước để nêu bật tác động của chương trình nghị sự Đầu tư vào Hoa Kỳ của Tổng thống đối với cộng đồng, gia đình, doanh nghiệp nhỏ và Hoa Kỳ' kinh tế và an ninh quốc gia. Nó cũng tiếp nối những nỗ lực của Hội đồng Nhà Trắng về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng nhằm củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ, đặc biệt bằng cách giải quyết các rủi ro trong chuỗi cung ứng do các mối đe dọa và lỗ hổng bên trong các cảng của Hoa Kỳ.





Nội dung này được xuất bản vào ngày 21 tháng 2 năm 2024 trên Whitehouse.gov.