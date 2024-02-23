拜登-哈里斯政府采取大胆步骤加强美国港口的网络安全

情况说明书：拜登-哈里斯政府宣布加强美国港口网络安全的倡议

今天，拜登-哈里斯政府将发布一项行政命令，以加强国家港口的安全，同时采取一系列其他行动，加强海上网络安全、强化我们的供应链并加强美国的工业基础。政府还将宣布有意将国内陆上制造能力带回美国，以便为美国港口提供安全可靠的起重机——这要归功于拜登总统的“投资美国议程”对美国港口基础设施的投资超过 200 亿美元。今天的行动是总统致力于投资美国、 确保国家供应链安全以及加强我国关键基础设施网络安全以应对 21 世纪威胁的明确例证——这些都是他的政府自上任以来一直关注的优先事项。





美国的繁荣与海上贸易以及构成国家海上运输系统（MTS）的港口、码头、船舶、水道和陆侧连接的综合网络直接相关。这个复杂的系统每年支持价值 5.4 万亿美元的经济活动，为超过 3100 万美国人提供就业机会，并支持近 95% 进入美国的货物在日益复杂的威胁环境中，我们关键基础设施的安全仍然是国家的当务之急。 MTS 所有者和运营商依靠数字系统来实现其运营，包括船舶导航、货物运输、工程、安全和安保监控。这些系统通过提高将货物推向市场的速度和效率，彻底改变了海运业和美国供应链，但我们的经济和供应链日益增强的数字互联性也带来了漏洞，如果被利用，可能会对美国的经济产生连锁影响。港口、经济和日常辛勤工作的美国人。





今天的行动包括：



拜登总统将签署一项行政命令，以增强国土安全部直接应对海上网络威胁的权力，包括通过网络安全标准确保美国港口网络和系统的安全。现在，美国海岸警卫队将拥有明确的权力，通过要求船只和海滨设施缓解可能危及船只、设施或港口安全的网络状况，对国家 MTS 中的恶意网络活动做出反应。该行政命令还将强制报告危及任何船只、港口、港口或海滨设施的网络事件或主动网络威胁。此外，海岸警卫队现在将有权控制对美国海事基础设施构成已知或可疑网络威胁的船只的移动，并能够检查那些对我们的网络安全构成威胁的船只和设施。





美国海岸警卫队将发布一项海事安全指令，针对位于美国商业战略海港的中华人民共和国制造的船到岸起重机的网络风险管理行动。这些起重机的所有者和操作员必须承认该指令，并对这些起重机以及相关的信息技术 (IT) 和操作技术 (OT) 系统采取一系列行动。这一行动是保护我们海事基础设施数字生态系统的重要一步，并解决了今天发布的更新版美国海事咨询 2024-00X – 全球外国对抗性技术、物理和网络影响中发现的多个漏洞。





美国海岸警卫队发布了关于海上运输系统网络安全拟议规则制定的通知。恶意网络攻击者每天都试图未经授权访问全国各地的 MTS 控制系统和网络。拟议规则将通过建立符合国际和行业认可标准的最低网络安全要求来加强这些数字系统，以最好地管理网络威胁。这些行动建立在国土安全部先前采取的行动（包括运输安全管理局采取的行动）的基础上，并反映了政府利用监管要求来保护关键基础设施的承诺。





政府继续通过与值得信赖的合作伙伴重建美国工业能力来生产港口起重机，为美国人民做出贡献。政府将通过《总统投资美国议程》（包括《两党基础设施法》和《降低通货膨胀法》），在未来 5 年内向美国港口基础设施投资超过 200 亿美元（包括通过赠款）。因此，三井 E&S Co., Ltd（日本）的美国子公司PACECO Corp.计划将起重机生产能力转移至美国境内。 PACECO 在集装箱运输行业有着悠久的历史，于 1958 年以 PACECO Inc. 的名义制造了第一台专用船到岸集装箱起重机，并继续在美国制造起重机，直到 80 年代末。 PACECO 打算与其他值得信赖的制造公司合作，30 年来首次将港口起重机制造能力带回美国，目前尚待最终选址和合作伙伴选择。这一宣布是拜登-哈里斯政府第四次投资美国之旅的一部分，白宫和政府官员正在全国各地旅行，以强调总统的投资美国议程对社区、家庭、小企业和美国的影响。经济和国家安全。它还跟进了白宫供应链弹性委员会为加强美国供应链所做的努力，特别是解决了美国港口内部威胁和脆弱性造成的供应链风险。





此内容于 2024 年 2 月 21 日发布于Whitehouse.gov。



