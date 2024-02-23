Biden-Harris Yönetimi ABD Limanlarının Siber Güvenliğini Güçlendirmek İçin Cesur Adımlar Atıyor

BİLGİ FORMU: Biden-⁠Harris Yönetimi, ABD Limanlarının Siber Güvenliğini Artırma Girişimini Duyurdu

Bugün, Biden-Harris Yönetimi, denizcilik siber güvenliğini güçlendirecek, tedarik zincirlerimizi güçlendirecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi üssünü güçlendirecek bir dizi ek eylemin yanı sıra, ülkenin limanlarının güvenliğini artırmak için bir Yönetici Kararnamesi yayınlayacak. Yönetim ayrıca, Başkan Biden'ın Amerika'ya Yatırım Gündemi kapsamında ABD liman altyapısına yapılan 20 milyar doların üzerinde yatırım sayesinde, ABD limanlarına emniyetli vinçler sağlamak için yerli kara üretim kapasitesini Amerika'ya geri getirme niyetini de açıklayacak. Bugünkü eylemler, Başkan'ın Amerika'ya yatırım yapma, ülkenin tedarik zincirlerini güvence altına alma ve ülkemizin kritik altyapısının siber güvenliğini 21. yüzyıl tehditlerine karşı güçlendirme yönündeki çalışmalarının açık örnekleridir; bu öncelikler, Yönetiminin göreve gelmesinden bu yana durmaksızın odaklandığı önceliklerdir.





Amerika'nın refahı doğrudan deniz ticaretiyle ve Ulusun Deniz Taşımacılığı Sistemini (MTS) oluşturan entegre limanlar, terminaller, gemiler, su yolları ve kara tarafı bağlantıları ağıyla bağlantılıdır. Bu karmaşık sistem her yıl 5,4 trilyon dolar değerinde ekonomik faaliyeti desteklemekte, 31 milyondan fazla Amerikalının istihdamına katkıda bulunmakta ve ABD'ye giren kargonun yaklaşık %95'ini desteklemektedir. Kritik altyapımızın güvenliği, giderek daha karmaşık hale gelen bir tehdit ortamında ulusal bir zorunluluk olmaya devam etmektedir. . MTS sahipleri ve operatörleri, gemi navigasyonu, kargo hareketi, mühendislik, emniyet ve güvenlik izleme dahil olmak üzere operasyonlarını mümkün kılmak için dijital sistemlere güveniyor. Bu sistemler, malların pazara taşınmasının hızını ve verimliliğini artırarak deniz taşımacılığı endüstrisinde ve Amerikan tedarik zincirlerinde devrim yarattı; ancak ekonomimizin ve tedarik zincirlerimizin giderek artan dijital birbirine bağlılığı, aynı zamanda, istismar edilmesi durumunda Amerika'nın ekonomisi üzerinde kademeli etkiler yaratabilecek güvenlik açıklarını da beraberinde getirdi. limanlar, ekonomi ve her gün çalışkan Amerikalılar.





Bugünün eylemleri şunları içeriyor:



Başkan Biden, Amerikan limanlarının ağlarının ve sistemlerinin güvenli olmasını sağlamak için siber güvenlik standartları da dahil olmak üzere, İç Güvenlik Bakanlığı'nın denizdeki siber tehditleri doğrudan ele alma yetkisini güçlendirmek için bir Başkanlık Emri imzalayacak. Artık ABD Sahil Güvenliği, gemilerin ve sahil tesislerinin bir geminin, tesisin veya limanın güvenliğini tehlikeye atabilecek siber koşulları azaltmasını zorunlu kılarak ülkenin MTS'sindeki kötü niyetli siber faaliyetlere yanıt verme konusunda açık yetkiye sahip olacak. Kararname aynı zamanda herhangi bir gemiyi, limanı, limanı veya kıyı tesisini tehlikeye atan siber olayların veya aktif siber tehditlerin zorunlu olarak rapor edilmesini de zorunlu kılacak. Ek olarak, Sahil Güvenlik artık ABD deniz altyapısına yönelik bilinen veya şüphelenilen siber tehdit oluşturan gemilerin hareketlerini kontrol etme yetkisine sahip olacak ve siber güvenliğimize tehdit oluşturan gemileri ve tesisleri denetleyebilecek.





ABD Sahil Güvenlik, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ABD Ticari Stratejik Limanlarında üretilen gemiden kıyıya vinçler için siber risk yönetimi eylemlerine ilişkin bir Deniz Güvenliği Direktifi yayınlayacak. Bu vinçlerin sahipleri ve operatörleri, direktifi kabul etmeli ve bu vinçler ve ilgili Bilgi Teknolojisi (IT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) sistemleri üzerinde bir dizi önlem almalıdır. Bu eylem, denizcilik altyapımızın dijital ekosistemini güvence altına almak için hayati bir adımdır ve bugün yayınlanan güncellenmiş ABD Denizcilik Danışmanlığı, 2024-00X – Dünya Çapında Düşman Teknolojik, Fiziksel ve Siber Etki belgesinde belirlenen çeşitli güvenlik açıklarını ele almaktadır.





ABD Sahil Güvenliği, Deniz Taşımacılığı Sisteminde Siber Güvenlik Konusunda Önerilen Kurallar Hakkında Bir Bildirim yayınladı. Kötü niyetli siber aktörler her gün ülke genelinde MTS kontrol sistemlerine ve ağlarına yetkisiz erişim sağlamaya çalışıyor. Önerilen Kural, siber tehditleri en iyi şekilde yönetmek için uluslararası ve sektörde tanınan standartları karşılayan minimum siber güvenlik gerekliliklerini belirleyerek bu dijital sistemleri güçlendirecektir. Bu eylemler, Ulaştırma Güvenliği İdaresi tarafından alınanlar da dahil olmak üzere DHS'nin önceki eylemlerine dayanmaktadır ve İdarenin, kritik altyapıyı koruma arayışında düzenleyici gereklilikleri güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.





Yönetim, güvenilir ortaklarla ABD'nin liman vinçleri üretmeye yönelik endüstriyel kapasitesini yeniden inşa ederek Amerikan halkına hizmet vermeye devam ediyor. Yönetim, önümüzdeki 5 yıl içinde, İki Partili Altyapı Yasası ve Enflasyonu Azaltma Yasası da dahil olmak üzere Başkan'ın Amerika'ya Yatırım Gündemi aracılığıyla ABD liman altyapısına, hibeler de dahil olmak üzere 20 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Sonuç olarak, Mitsui E&S Co., Ltd'nin (Japonya) ABD merkezli bir yan kuruluşu olan PACECO Corp., vinç üretimi için ABD üretim kapasitesini karaya çıkarmayı planlıyor. PACECO, konteyner taşımacılığı sektöründe derin bir geçmişe sahiptir; 1958 yılında PACECO Inc. olarak ilk özel gemiden kıyıya konteyner vincini üretmiştir ve 1980'lerin sonlarına kadar ABD merkezli vinç üretimine devam etmiştir. PACECO, nihai tesis ve ortak seçimine kadar liman vinci üretim yeteneklerini 30 yıl sonra ilk kez ABD'ye geri getirmek için diğer güvenilir üretim şirketleriyle ortaklık kurmayı planlıyor. Duyuru, Biden-Harris Yönetiminin, Beyaz Saray ve Yönetim yetkililerinin Başkan'ın Amerika'ya Yatırım gündeminin topluluklar, aileler, küçük işletmeler ve ABD üzerindeki etkilerini vurgulamak için ülke çapında seyahat ettiği dördüncü Amerika'ya Yatırım turunun bir parçası. ekonomik ve ulusal güvenlik. Aynı zamanda Beyaz Saray Tedarik Zinciri Direnci Konseyi'nin, özellikle ABD limanlarındaki tehditler ve zayıf noktalardan kaynaklanan tedarik zinciri risklerini ele alarak Amerika'nın tedarik zincirlerini güçlendirme çabalarını da takip ediyor.





Bu içerik 21 Şubat 2024'te whitehouse.gov'da yayınlandı.



