Yükselen Faşizmin İnsani Kökleri

Faşist hareketler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa genelinde ilgi ve nüfuz kazanıyor. Bu eğilimi anlamak için, bireysel politikacıların veya partilerin söylem ve politikalarının ötesine bakmalı ve bu siyasi hareketi körükleyen daha derin insani ihtiyaçları ve sarsıcı toplumsal değişimleri incelemeliyiz.





En temel düzeyde, tüm insanlar rahatlık ve önem ister. Değerlerimizi paylaşan bir topluluğa öngörülebilirlik, statü, saygı ve ait olmanın güvenliğini ararız. Birçoğu için, özellikle de tarihsel olarak toplumsal güce sahip olan demografik yapıdaki kişiler için, bu psikolojik ihtiyaçlar uzun süredir geleneksel sosyal hiyerarşiler ve kültürel normlar tarafından karşılanıyordu. Ancak son yıllarda ekonomik, teknolojik ve sosyal değişim bu uzun süredir devam eden yapıları derinden bozdu.





Bu ihtiyaçları karşılamak için bugün birçok insan faşizmi çözüm olarak görüyor. Diktatörlük gücü, muhalefetin zorla bastırılması ve toplumun ve ekonominin güçlü bir şekilde kontrol altına alınmasıyla karakterize edilen otoriter milliyetçilik olan faşizm, sıklıkla saldırgan erkekliği, etnik saflığı ve saldırgan bir dış politikayı vurgular. Faşist hareketler liberal demokrasiye karşı bir düşmanlığı, şiddet ve tahakkümün benimsenmesini ve muhalifleri ulusa yönelik tehditler olarak gösteren bir biz-onlar siyasetini paylaşıyor. Faşizm karmaşık sorunlara basit çözümler sunar.

Ekonomik Bozulma ve Geleneksel Erkek Rollerinin Erozyonu

Küreselleşme ve otomasyon, bir zamanlar pek çok erkeğe ekonomik ve sosyal statü sağlayan istikrarlı iş kaynağı olarak üretimin değerini zayıflattı. Bu ekonomik istikrarın ve ailenin geçimini sağlayan kişi olma sosyal statüsünün kaybı, pek çok kişinin kendini başıboş hissetmesine ve kendilerini geride bıraktığını düşündükleri sisteme kırgın kalmasına neden oldu.





Aynı zamanda bilgi ekonomisinin yükselişi ve yüksek öğrenimin artan getirisi geleneksel sınıf yapılarını altüst etti. Ekonomik başarı, aile geçmişi veya sosyal bağlantılardan ziyade giderek daha fazla kişinin beceri ve yeterlilik kazanma becerisiyle belirleniyor. Kadınlar, yüksek öğrenim alanında giderek erkeklerden daha iyi performans gösteriyor; bu, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini ve sosyal dinamikleri bozan tarihsel normların tersine dönmesi anlamına geliyor. Üniversite eğitimi almış bir kadın artık erkek partnerinden daha fazla kazanabilir, ancak cinsiyete dayalı beklentilerin böylesine tersine çevrilmesi, ekonomimiz değiştikçe beklentiler de hızla gelişmemiş olan evlilik ilişkisini zorluyor.





Babanın başında olduğu çekirdek ailenin sosyal kurumu değişim halindedir. Doğum kontrolü, kadınlara üreme konusunda çok daha fazla özerklik sağladı ve gelişen sosyal gelenekler, çeşitli aile yapılarının daha fazla kabul görmesini sağladı. Eşcinsel ilişkiler, tek ebeveynlik, karma aileler ve çok eşlilik yaygınlaşıyor veya yaygınlaşıyor. Katı ailevi cinsiyet rollerinden ve geleneksel cinsel değerlerden anlam ve ahlaki kesinlik elde edenler için bu değişimler kendi kimliklerini sorgulamaya yol açabilir.

Çeşitliliğin Artırılmasının Psikolojik Etkisi

Avrupa ve ABD'de artan göç seviyeleri de güçlü bir kültürel ve demografik değişime katkıda bulundu. Göçmen nüfusu arttıkça ve giderek daha görünür hale geldikçe, birçoğu kendilerini alışık olduklarından farklı görünen, konuşan ve davranan insanlarla birlikte yaşarken buluyor. İnsanlar aynı fiziksel alanda bulunmasalar bile medyamızda ve eğlencemizde farklı türde insanlar ve bakış açıları artık çok daha görünür durumda. İnsanlar doğası gereği kabile yaratıklarıdır ve kendimize benzer olarak algıladığımız kişiler tarafından çevrelenmekten rahatlık ve güvenlik duygusu elde ederiz. Günlük yaşamlarımızda "ötekilik"le karşılaşmak, huzursuzluk ve yönelim bozukluğu duygusunu tetikler.

Irksal Hiyerarşilerin Mirası ve Eşitlik Mücadelesi

Sivil haklar ve ırksal eşitlik mücadelesi, modern Amerikan tarihinin belirleyici zorluklarından biri olmuştur. Sivil Haklar Hareketi'nin yasal ayrımcılığı ortadan kaldırma ve Siyah Amerikalılar için daha fazla siyasi ve ekonomik fırsatlar sağlamadaki başarısı, Amerikan toplumunu uzun süredir destekleyen ırksal hiyerarşiyi temelden değiştirdi. Bu hiyerarşiden aktif ya da pasif olarak yararlanan Siyah olmayan Amerikalılar için bu değişim, kimlik ve dünyadaki yer algılarında derin bir bozulmayı temsil ediyordu.





Son yıllarda, "uyandırma" kültürünün yükselişi ve süregelen ırkçılık ve ayrımcılık gerçeklerine ilişkin toplumsal farkındalığın artması, geleneksel güç dinamiklerine daha da meydan okudu. Irksal önyargının veya çeşitlilikten duyulan rahatsızlığın açık bir şekilde ifade edilmesi, bir zamanlar sıradan ve kabul edilirken, giderek tabu haline geldi. Bu tür duyguları besleyenler için bu kültürel değişim, bir tür sansür, onların gerçek duygularını ve korkularını ifade etme haklarının inkar edilmesi gibi geliyor.





Ancak açık ırkçılığın toplumsal olarak kabul edilemezliği, altta yatan tutum ve kaygıları sihirli bir şekilde ortadan kaldırmaz. Önyargı yeraltına sürüldüğünde ortadan kaybolmaz, ancak sıklıkla daha sinsi biçimlerde metastaz yapar. Demografik değişim korkusu, azınlık gruplarına yönelik algılanan "özel muameleye" duyulan kızgınlık hissi, artık kişinin kendi kimliğini merkeze almayan bir dünyadan duyulan içten rahatsızlık; bu duygular, kibar toplumun yüzeyinin altında kaynıyor, çıkış yolu ve onay arıyor.

Karmaşık Bir Dünyada Faşizmin Cazibesi

Hızlı değişimin ve toplumsal hiyerarşilerin aşındığı bu bağlamda, faşist fikirlerin çekiciliği mazur görülmese de anlaşılabilir hale geliyor. Çoğu kişi için, değişim halindeki bir dünyada gezinmenin karmaşıklığı bunaltıcı geliyor. Modern yaşamın pek çok yönü gibi politika da baş döndürücü bir karmaşıklık alanına dönüştü. Küreselleşmiş ekonomilerin, ulusötesi kurumların ve değişen kültürel değerlerin karmaşık etkileşimi, bırakın etkilemeyi, ayrıştırılması bile imkansız görünebilir.





Faşizm ise tam tersine baştan çıkarıcı derecede basit bir anlatı sunuyor. Geleneksel değerlerin tartışmasız hüküm sürdüğü ve egemen etnik ve dini grupların ayrıcalıklı konumunun güvence altına alındığı idealleştirilmiş bir geçmişe dönüş vaat ediyor. Faşizm, azınlıkları, entelektüelleri ve ilerici toplumsal hareketleri tüm toplumsal hastalıkların kaynağı olarak şeytanlaştırarak, açık bir düşman ve basit bir çözüm sağlıyor. Değişimin hızından ve bir zamanlar istikrarlı olan hiyerarşilerin aşınmasından rahatsız olanlar için bu netlik son derece rahatlatıcı olabilir.





Gerçekten de faşizmin cazibesi, rasyonel siyasi analiz düzeyinden çok, derinlere kök salmış duygusal ihtiyaçlar düzleminde işler. Nasıl ki çok az insan küresel finansal sisteme ilişkin incelikli bir anlayış geliştirmeye zaman veya eğilime sahipse, bu onların ekonomik beklentilerini şekillendirse bile, çoğu kişi siyasi ideolojinin karmaşıklığıyla ilgilenmiyor. Bunun yerine, kaygı ve güçsüzlük karşısında, faşistlerin kaybedilen büyüklüğü yeniden kazanma, haklıları dış tehditlerden koruma ve dünyayı rahatlatıcı bir sadelik durumuna döndürme vaadi muazzam bir psikolojik güce sahiptir.





Her zaman karizmatik bir baba figürü olan faşist lider, bu vaadin vücut bulmuş hali haline geliyor. Kendisini, kargaşa içindeki bir dünyanın sürüklendiğini hissedenlerin umutları ve güvensizlikleri için bir araç olarak sunuyor. Güç, saldırganlık ve hakimiyet gibi geleneksel erkeksi idealleri, kırılganlık ve iğdiş edilme duygularının panzehiri olarak yücelterek, takipçilerine yenilenmiş bir güç ve amaç duygusu veriyor. Politikalarının ayrıntıları ve bunların gerçek dünyadaki sonuçları, varoluşsal kaygının derin kuyularından yararlanma ve kontrol yanılsamasını sağlama yeteneğinden çok daha az önemli.





Yüzleşmek ne kadar zor olsa da, faşizmin yükselişi bir sapkınlık ya da sadece birkaç karizmatik liderin halkın korkularını istismar etmesinin bir sonucu değil. Bu, derin toplumsal değişimlere ve uzun süredir devam eden kimlik ve saygınlık kaynaklarının çözülmesine, derinden sorunlu da olsa, pek çok açıdan anlaşılabilir bir insani tepkidir. Bunu kabul etmek, kaçınılmaz olarak baskı ve şiddete yol açan faşist fikirleri kabul etmeyi veya onaylamayı gerektirmez. Ancak bu, iş başında olan güçlü insan güçlerinin farkına varmamızı gerektiriyor.





Faşizmin yükselişiyle uğraşırken, onun çekiciliğinin daha iyi bir gelecek vizyonunda değil, mitolojik bir geçmişi yeniden kurma vaadinde yattığını anlamak çok önemlidir. "Amerika'yı Yeniden Büyük Hale Getirin" gibi sloganlar temelde kayıplara, pek çok kişinin yerinden edilmiş ve değersizleştirilmiş hissetmesine neden olan sosyal ve kültürel değişimleri geri alma özlemine odaklanıyor. Faşizm, 21. yüzyılın karmaşık zorluklarıyla baş etmek için bir yol haritası sunmuyor; bunun yerine, hayali bir basitlik ve kesinlik çağına doğru bir geri çekilme sunuyor.





Bu geriye dönük yönelimin insan psikolojisinde derin kökleri vardır. Araştırmalar sürekli olarak kaybın acısını, kazanmanın hazzından iki kat daha şiddetli hissettiğimizi göstermiştir. Hızlı teknolojik ilerleme ve küreselleşme geleneksel ekonomik ve sosyal yapıları bozdukça, pek çok kişi derin bir statü, kimlik ve dünyada açık bir yer kaybı duygusu yaşıyor. Faşistlerin kaybedilen büyüklüğü geri getirme vaadi, doğrudan bu acıya hitap ediyor ve değişim halindeki bir dünyanın açtığı psikolojik yaralara merhem sunuyor.

Faşizmden Arınmış Bir Gelecek İnşa Etmek

Ancak acı gerçek şu ki, değişimin hızı hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Her yeniliğin daha fazla ekonomik ve sosyal yıkım getirdiği, hızlı bir teknolojik büyüme çağında yaşıyoruz. Bir zamanlar istikrar ve anlam sağlayan geleneksel kariyer yolları, aile yapıları ve kültürel mihenk taşları giderek geçmişin kalıntıları haline geliyor. Kritik olarak, bu bozulma artık nesiller boyunca değil, bireysel yaşamların kapsamı içinde ortaya çıkıyor. Cinsiyet, cinsellik ve kimlikle ilgili sosyal normlar tek bir on yıl içinde sarsıcı bir biçimde değişirken, artık bir işçi, tüm sektörlerin yükselişi ve düşüşü nedeniyle birden çok kez kariyer değiştirmeyi bekleyebilir.





Bu bağlamda frene basmaya, değişimin hızını yavaşlatmaya ve tanıdık olanı korumaya yönelik güçlü bir siyasi eğilim ortaya çıkacak. Ancak, kafa karıştırıcı değişim karşısında bu kadar çekici bir tasarruf hissi uyandırsa da, sonuçta bu, kaybedilen bir stratejidir. Teknolojik ve sosyal dönüşümün gelgitleri tersine çevrilemez, yalnızca bunlara uyum sağlanabilir. Bunu yapmaya kalkışmak, yalnızca yeniliğin muazzam potansiyel faydalarını feda etmekle kalmayacak, aynı zamanda kaçınılmaz hesaplamayı da geciktirecektir.





Bunun yerine, bir yandan dinamizmi kucaklarken bir yandan da onun en istikrarsızlaştırıcı etkilerini hafifletmenin yollarını bulmalıyız. Bu, sosyal sözleşmemizin, eğitim sistemlerimizin, işe ve amaca yaklaşımımızın proaktif bir şekilde yeniden tasarlanmasını gerektirecektir. En önemlisi, sıfır toplamlı düşüncenin ve kızgınlık siyasetinin ötesine geçmeyi, herkese onur, anlam ve aidiyet duygusu sağlayan bir toplumun, tahakküm yoluyla "büyüklük" siren şarkısının tek panzehiri olduğunu kabul etmeyi gerektirecektir.





Önümüzdeki yol belirsiz ve sahte, faşist çözümlerin cazibesi güçlü. Ancak hayali bir geçmişe dönüş arama dürtüsüne direnmeli ve bunun yerine şoklara dayanıklı ve gelişmesinde kapsayıcı bir toplum inşa etme zorluğuyla doğrudan yüzleşmeliyiz. Geleceğimiz, karmaşıklığı benimsemeye, yeni kimlik ve dayanışma biçimleri yaratmaya ve kaybettiklerimizden ziyade, neler inşa edebileceğimize dair düşünme cesaretine sahip olmamıza bağlı. Sürekli değişimin yaşandığı bir dünyaya ancak faşizmin istismar ettiği insani ihtiyaçlara hitap ederek, sahte vaatlerini ve karanlık mantıklarını reddederek uyum sağlayabiliriz.