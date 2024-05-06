法西斯主义兴起的人性根源

法西斯运动在美国和整个欧洲都日益壮大，影响力日渐增强。要理解这一趋势，我们必须超越个别政客或政党的言论和政策，探究推动这一政治运动的更深层次的人类需求和巨大的社会变革。





从最根本的层面上讲，所有人都渴望舒适和意义。我们寻求可预测性、地位、尊重和归属感，因为我们生活在一个与我们拥有相同价值观的社区中。对于许多人来说，尤其是那些历史上拥有社会权力的人口群体，这些心理需求长期以来一直由传统的社会等级制度和文化规范来满足。然而，近几十年来，经济、技术和社会变革极大地破坏了这些长期存在的结构。





为了满足这些需求，如今许多人都希望法西斯主义能解决问题。法西斯主义是一种专制民族主义，其特点是独裁权力、强力镇压反对派、对社会和经济进行强有力的管制，它往往强调咄咄逼人的男子气概、种族纯洁性和好战的外交政策。法西斯运动同样敌视自由民主，拥护暴力和统治，奉行“我们对抗他们”的政治，将反对者描绘成对国家的威胁。法西斯主义为复杂的挑战提供了简单的解决方案。

经济混乱和传统男性角色的侵蚀

全球化和自动化削弱了制造业作为稳定就业来源的价值，而制造业曾为许多男性提供了经济和社会地位。失去经济稳定和家庭经济支柱的社会地位，让许多人感到迷失方向，并对他们认为抛弃了他们的体系感到愤恨。





与此同时，知识经济的兴起和高等教育回报的增加颠覆了传统的阶级结构。经济成功越来越取决于一个人获得技能和资格的能力，而不是家庭背景或社会关系。在高等教育领域，女性的表现越来越优于男性，这是对历史规范的逆转，打乱了传统的性别角色和社会动态。受过大学教育的女性现在可以比男性伴侣挣得更多，但这种性别期望的逆转给婚姻关系带来了压力，因为人们对婚姻关系的期望并没有像我们的经济变化那样迅速变化。





以父亲为首的核心家庭的社会制度正在发生变化。生育控制让女性在生育方面拥有了更大的自主权，不断发展的社会习俗也让家庭结构的多样性更加被接受。同性关系、单亲家庭、混合家庭和多角恋已经或正在成为主流。对于那些从严格的家庭性别角色和传统性价值观中获得意义感和道德确定性的人来说，这些转变可能会让他们对自己的身份产生怀疑。

日益多样化的心理影响

欧洲和美国移民数量的增加也导致了强烈的文化和人口变化感。随着移民人口的增长和日益显眼，许多人发现自己与外貌、说话和行为都与他们习惯的人不同。即使人们不存在于同一个物理空间，在我们的媒体和娱乐中，不同类型的人和观点现在也更加明显。人类天生就是部落生物，我们从被那些我们认为与自己相似的人包围中获得一种舒适和安全感。在日常生活中遇到“异类”会引发一种不安和迷失感。

种族等级制度的遗留问题与平等的挑战

争取公民权利和种族平等的斗争一直是现代美国历史的决定性挑战之一。民权运动在废除法律上的种族隔离并为美国黑人争取到更多的政治和经济机会方面取得了成功，从根本上改变了长期以来支撑美国社会的种族等级制度。对于那些无论是主动还是被动地从这种等级制度中受益的非黑人美国人而言，这种转变对他们的身份认同感和在世界上的地位产生了深刻的破坏。





近年来，“觉醒”文化的兴起以及社会对种族主义和歧视现状的认识的提高进一步挑战了传统的权力格局。公开表达种族偏见或对多样性的不满曾经是司空见惯和被接受的，但现在却越来越成为禁忌。对于那些怀有这种情绪的人来说，这种文化转变就像是一种审查制度，剥夺了他们表达真实感受和恐惧的权利。





然而，公开的种族主义不被社会接受并不能神奇地消除潜在的态度和焦虑。偏见一旦被驱赶到地下，就不会消失，而往往会以更阴险的形式扩散。对人口变化的恐惧、对少数群体“特殊待遇”的不满、对不再以自我身份为中心的世界的本能不适——这些情绪在文明社会的表面下酝酿，寻求宣泄和认可。

复杂世界中法西斯主义的诱惑

在这种快速变化和社会等级制度瓦解的背景下，法西斯思想的吸引力即使不能得到原谅，也是可以理解的。对许多人来说，驾驭这个瞬息万变的世界的复杂性令人难以承受。政治，就像现代生活的许多方面一样，已经成为一个令人眼花缭乱的复杂领域。全球化经济、跨国机构和不断变化的文化价值观之间错综复杂的相互作用似乎无法解析，更不用说影响了。





相比之下，法西斯主义则提供了一个诱人的简单故事。它承诺回归理想化的过去，传统价值观不受挑战，主流民族和宗教群体的特权地位稳固。通过将少数群体、知识分子和进步社会运动妖魔化为所有社会弊病的根源，法西斯主义提供了一个明确的敌人和直接的解决方案。对于那些因变化速度和曾经稳定的等级制度的瓦解而感到无所适从的人来说，这种清晰的认识可以带来极大的安慰。





事实上，法西斯主义的吸引力更多地体现在深层次的情感需求上，而非理性的政治分析层面。正如很少有人有时间或意愿去深入了解全球金融体系（即使它影响着他们的经济前景）一样，大多数人也不会参与政治意识形态的复杂性。相反，面对焦虑和无能为力，法西斯主义者承诺恢复失去的伟大，保护正义免受外部威胁，让世界恢复到令人欣慰的简单状态，这具有巨大的心理力量。





法西斯领袖总是一位魅力十足的父亲形象，他成为这一承诺的化身。他把自己作为那些在动荡世界中感到迷失的人们的希望和不安全感的载体。通过提升传统男性的力量、侵略性和统治力理想作为脆弱感和阳刚感的解药，他赋予追随者一种新的力量和目标感。他的政策细节及其对现实世界的影响远不如他挖掘存在焦虑的深渊并提供控制幻觉的能力重要。





尽管很难对抗，但法西斯主义的崛起并非偶然，也并非少数魅力非凡的领导人利用公众恐惧的结果。从很多方面来看，这是人类对深刻的社会变革以及长期身份和自尊来源瓦解的一种可以理解的、尽管存在严重问题的反应。承认这一点并不需要接受或认可法西斯主义思想，因为这必然会导致压迫和暴力。但它确实要求我们认识到人类强大的力量在发挥作用。





在我们努力应对法西斯主义的崛起时，我们必须认识到，它的吸引力不在于对美好未来的愿景，而在于恢复神话般的过去的承诺。“让美国再次伟大”之类的口号从根本上讲是以损失为导向的，渴望消除那些让许多人感到流离失所和被贬低的社会和文化变革。法西斯主义并没有提供应对 21 世纪复杂挑战的路线图，而是退回到一个想象中的简单和确定的时代。





这种向后看的倾向深深植根于人类心理。研究一直表明，我们感受到的损失之痛比我们感受到的收益之快要强烈两倍。随着快速的技术进步和全球化颠覆传统的经济和社会结构，许多人体验到了一种深刻的失落感——地位、身份、在世界上的明确位置。法西斯主义者承诺恢复失去的伟大，这直接反映了这种痛苦，为不断变化的世界所造成的心理创伤提供了一剂良药。

建设摆脱法西斯主义的未来

然而，残酷的现实是，变革的步伐毫无放缓的迹象。我们正处于技术飞速发展的时代，每一次创新都会带来进一步的经济和社会变革。曾经提供稳定和意义的传统职业道路、家庭结构和文化试金石正日益成为过去的遗物。至关重要的是，这种变革不再是跨代发生的，而是在个人生命范围内发生的。随着整个行业的兴衰，工人现在可能会多次更换职业，而围绕性别、性取向和身份的社会规范在短短十年内就会发生巨大变化。





在此背景下，将存在一种强大的政治诱惑，即踩刹车，试图减缓变革的步伐，保留熟悉的事物。但尽管这种紧缩在令人迷惑的变革面前很有吸引力，但它最终是一种失败的策略。技术和社会变革的潮流无法逆转，只能适应。试图这样做不仅会牺牲创新带来的巨大潜在利益，而且只会延迟不可避免的清算。





相反，我们必须找到拥抱活力的方法，同时减轻其最不稳定的影响。这将需要我们积极地重新构想我们的社会契约、我们的教育体系以及我们的工作和目标方法。至关重要的是，这将需要超越零和思维和怨恨政治，认识到一个为所有人提供尊严、意义和归属感的社会是抵御通过统治实现“伟大”诱惑的唯一解药。





前路充满不确定性，虚假的法西斯主义解决方案的诱惑力很大。但我们必须抵制寻求回到想象中的过去的冲动，而是直面挑战，建设一个能够抵御冲击、繁荣包容的社会。我们的未来取决于拥抱复杂性、创造新的身份和团结形式，以及有勇气思考我们可能建设什么，而不是我们失去了什么。只有满足法西斯主义所利用的人类需求，同时拒绝其虚假的承诺和黑暗的逻辑，我们才能适应不断变化的世界。