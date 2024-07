As raízes humanas do fascismo em ascensão

Os movimentos fascistas estão a ganhar força e influência nos Estados Unidos e em toda a Europa. Para compreender esta tendência, devemos olhar para além da retórica e das políticas de políticos ou partidos individuais e examinar as necessidades humanas mais profundas e as mudanças sociais sísmicas que alimentam este movimento político.





No nível mais fundamental, todos os humanos anseiam por conforto e significado. Buscamos previsibilidade, status, respeito e a segurança de pertencer a uma comunidade que compartilha nossos valores. Para muitos, especialmente aqueles demográficos que historicamente detiveram o poder social, estas necessidades psicológicas foram durante muito tempo satisfeitas pelas hierarquias sociais tradicionais e pelas normas culturais. No entanto, nas últimas décadas, as mudanças económicas, tecnológicas e sociais perturbaram profundamente estas estruturas de longa data.





Para responder a estas necessidades, muitas pessoas hoje procuram o facismo como solução. O fascismo, o nacionalismo autoritário caracterizado pelo poder ditatorial, pela supressão forçada da oposição e pela forte arregimentação da sociedade e da economia, muitas vezes enfatiza a masculinidade agressiva, a pureza étnica e uma política externa beligerante. Os movimentos fascistas partilham uma hostilidade à democracia liberal, uma adesão à violência e à dominação, e uma política de nós-contra-eles que pinta os adversários como ameaças à nação. O fascismo oferece soluções simples para desafios complexos.

A ruptura económica e a erosão dos papéis masculinos tradicionais

A globalização e a automatização minaram o valor da indústria transformadora como fonte de empregos estáveis que outrora proporcionavam estatuto económico e social a muitos homens. A perda desta estabilidade económica e do estatuto social de ser o sustento da família fez com que muitos se sentissem à deriva e ressentidos com um sistema que sentiam os ter deixado para trás.





Ao mesmo tempo, a ascensão da economia do conhecimento e os retornos crescentes do ensino superior derrubaram as estruturas de classe tradicionais. O sucesso económico é cada vez mais determinado mais pela capacidade de adquirir competências e credenciais do que pelos antecedentes familiares ou pelas ligações sociais. As mulheres estão cada vez mais a superar os homens no domínio do ensino superior, uma inversão das normas históricas que perturbou os papéis tradicionais de género e a dinâmica social. Uma mulher com formação universitária pode agora ganhar mais do que o seu parceiro masculino, mas uma tal inversão das expectativas de género prejudica a relação do casamento, cujas expectativas não evoluíram tão rapidamente como a nossa economia mudou.





A instituição social da família nuclear com o pai à frente está em mudança. O controlo da natalidade permitiu às mulheres muito mais autonomia sobre a reprodução e a evolução dos costumes sociais tornou mais aceite uma diversidade de estruturas familiares. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, paternidade solteira, famílias mistas e poliamor são ou estão se tornando comuns. Para aqueles que derivam um sentido de significado e certeza moral dos rígidos papéis familiares de género e dos valores sexuais tradicionais, estas mudanças podem pôr em causa as suas próprias identidades.

O impacto psicológico do aumento da diversidade

Os níveis crescentes de imigração na Europa e nos EUA também contribuíram para uma forte sensação de mudança cultural e demográfica. À medida que as populações imigrantes crescem e se tornam cada vez mais visíveis, muitos vivem ao lado de pessoas que parecem, falam e agem de forma diferente daquelas a quem estão habituados. Mesmo quando as pessoas não existem no mesmo espaço físico, nos nossos meios de comunicação e entretenimento, diversos tipos de pessoas e pontos de vista são agora muito mais visíveis. Os humanos são criaturas inerentemente tribais e obtemos uma sensação de conforto e segurança por estarmos cercados por pessoas que consideramos semelhantes a nós. Os encontros com a “alteridade” na nossa vida quotidiana desencadeiam uma sensação de desconforto e desorientação.

O legado das hierarquias raciais e o desafio da igualdade

A luta pelos direitos civis e pela igualdade racial tem sido um dos desafios definidores da história americana moderna. Os sucessos do Movimento dos Direitos Civis no desmantelamento da segregação legal e na garantia de maiores oportunidades políticas e económicas para os negros americanos alteraram fundamentalmente a hierarquia racial que há muito sustentava a sociedade americana. Para os americanos não-negros que beneficiaram desta hierarquia, quer activa quer passivamente, esta mudança representou uma profunda perturbação no seu sentido de identidade e lugar no mundo.





Nos anos mais recentes, a ascensão da cultura “acordada” e uma maior consciência social das realidades actuais do racismo e da discriminação desafiaram ainda mais a dinâmica tradicional do poder. A expressão aberta de preconceito racial ou desconforto com a diversidade, antes comum e aceita, tornou-se cada vez mais um tabu. Para aqueles que nutrem tais sentimentos, esta mudança cultural parece uma forma de censura, uma negação do seu direito de expressar os seus sentimentos e medos autênticos.





No entanto, a inaceitabilidade social do racismo manifesto não erradica magicamente as atitudes e ansiedades subjacentes. O preconceito, quando levado à clandestinidade, não desaparece, mas muitas vezes metastatiza em formas mais insidiosas. O medo das mudanças demográficas, o sentimento de ressentimento relativamente ao “tratamento especial” percebido para grupos minoritários, o desconforto visceral com um mundo que já não centra a própria identidade – estes sentimentos fervilham sob a superfície da sociedade educada, procurando saídas e validação.

O fascínio do fascismo num mundo complexo

Neste contexto de mudanças rápidas e de erosão das hierarquias sociais, o apelo das ideias fascistas torna-se compreensível, se não desculpável. Para muitos, as complexidades de navegar num mundo em constante mudança parecem esmagadoras. A política, como tantos aspectos da vida moderna, tornou-se um domínio de complexidade vertiginosa. A intrincada interação entre economias globalizadas, instituições transnacionais e mudanças nos valores culturais pode parecer impossível de analisar, e muito menos de influenciar.





O fascismo, por outro lado, oferece uma narrativa sedutoramente simples. Promete um regresso a um passado idealizado onde os valores tradicionais reinavam incontestados e a posição privilegiada dos grupos étnicos e religiosos dominantes estava garantida. Ao demonizar as minorias, os intelectuais e os movimentos sociais progressistas como a fonte de todos os males sociais, o fascismo proporciona um inimigo claro e uma solução simples. Para aqueles que se sentem desamparados pelo ritmo das mudanças e pela erosão de hierarquias outrora estáveis, esta clareza pode ser profundamente reconfortante.





Na verdade, o apelo do fascismo opera menos no nível da análise política racional do que no plano das necessidades emocionais profundas. Tal como poucas pessoas têm tempo ou disposição para desenvolver uma compreensão diferenciada do sistema financeiro global, mesmo quando este molda as suas perspectivas económicas, a maioria não se envolve com as complexidades da ideologia política. Em vez disso, face à ansiedade e ao enfraquecimento, a promessa fascista de restaurar a grandeza perdida, proteger os justos de ameaças externas e devolver o mundo a um estado de simplicidade reconfortante detém um imenso poder psicológico.





O líder fascista, invariavelmente uma figura paterna carismática, torna-se a personificação desta promessa. Ele se oferece como um veículo para as esperanças e inseguranças daqueles que se sentem à deriva por um mundo em turbulência. Ao elevar os ideais masculinos tradicionais de força, agressão e domínio como antídoto para sentimentos de vulnerabilidade e emasculação, ele concede aos seus seguidores uma sensação de poder e propósito renovados. As especificidades das suas políticas e as suas implicações no mundo real importam muito menos do que a sua capacidade de explorar poços profundos de ansiedade existencial e proporcionar a ilusão de controlo.





Por mais difícil que seja de enfrentar, a ascensão do fascismo não é uma aberração ou apenas o resultado de alguns líderes carismáticos que exploram os receios públicos. É, em muitos aspectos, uma resposta humana compreensível, embora profundamente problemática, às profundas mudanças sociais e ao desmoronamento de fontes de identidade e estima de longa data. Reconhecer isto não exige aceitar ou validar ideias fascistas, que conduzem inevitavelmente à opressão e à violência. Mas exige que reconheçamos as poderosas forças humanas em ação.





À medida que enfrentamos a ascensão do fascismo, é crucial reconhecer que o seu apelo não reside numa visão de um futuro melhor, mas numa promessa de restaurar um passado mitologizado. Slogans como “Make America Great Again” são fundamentalmente orientados para a perda, um desejo de desfazer as mudanças sociais e culturais que fizeram com que muitos se sentissem deslocados e desvalorizados. O fascismo não oferece um roteiro para navegar nos desafios complexos do século XXI, mas sim um retiro para uma era imaginada de simplicidade e certeza.





Esta orientação retrógrada está profundamente enraizada na psicologia humana. Estudos têm demonstrado consistentemente que sentimos a dor da perda duas vezes mais intensamente do que sentimos o prazer do ganho. À medida que o rápido avanço tecnológico e a globalização perturbam as estruturas económicas e sociais tradicionais, muitos experimentam uma profunda sensação de perda – de estatuto, de identidade, de um lugar claro no mundo. A promessa fascista de restaurar a grandeza perdida fala diretamente a esta dor, oferecendo um bálsamo para as feridas psicológicas infligidas por um mundo em mudança.

Construindo um Futuro Livre do Fascismo

No entanto, a dura realidade é que o ritmo da mudança não mostra sinais de abrandamento. Estamos a viver uma era de crescimento tecnológico exponencial, com cada inovação a trazer ainda mais perturbações económicas e sociais. Os percursos profissionais tradicionais, as estruturas familiares e os marcos culturais que outrora proporcionaram estabilidade e significado estão a tornar-se cada vez mais relíquias do passado. De forma crítica, esta perturbação já não se estende ao longo das gerações, mas sim ao longo da vida individual. Um trabalhador pode agora esperar mudar de carreira múltiplas vezes à medida que indústrias inteiras sobem e descem, enquanto as normas sociais em torno do género, da sexualidade e da identidade mudam sismicamente no espaço de uma única década.





Neste contexto, haverá uma poderosa tentação política de aplicar os travões, de tentar abrandar o ritmo da mudança e preservar o que é familiar. Mas por mais atraente que essa contenção possa parecer face a mudanças desorientadoras, é, em última análise, uma estratégia perdedora. As marés da transformação tecnológica e social não podem ser revertidas, apenas adaptadas. Tentar fazê-lo não só sacrificaria os imensos benefícios potenciais da inovação, mas apenas atrasaria o inevitável acerto de contas.





Em vez disso, temos de encontrar formas de abraçar o dinamismo e, ao mesmo tempo, mitigar os seus efeitos mais desestabilizadores. Isto exigirá uma reimaginação proativa do nosso contrato social, dos nossos sistemas de educação e da nossa abordagem ao trabalho e ao propósito. Crucialmente, será necessário ir além do pensamento de soma zero e da política do ressentimento, reconhecendo que uma sociedade que proporciona dignidade, significado e um sentimento de pertença a todos é o único antídoto para o canto da sereia da “grandeza” através do domínio.





O caminho a seguir é incerto e a tentação de soluções falsas e fascistas é forte. Mas temos de resistir ao impulso de procurar um regresso a um passado imaginado e, em vez disso, enfrentar de frente o desafio de construir uma sociedade resiliente aos choques e inclusiva no seu florescimento. O nosso futuro depende de abraçar a complexidade, de criar novas formas de identidade e solidariedade e de ter a coragem de pensar em termos do que podemos construir, e não do que perdemos. Só abordando as necessidades humanas que o fascismo explora, ao mesmo tempo que recusamos as suas falsas promessas e lógicas obscuras, poderemos adaptar-nos a um mundo em contínua mudança.