Las raíces humanas del fascismo en ascenso

Los movimientos fascistas están ganando fuerza e influencia en Estados Unidos y en toda Europa. Para comprender esta tendencia, debemos mirar más allá de la retórica y las políticas de políticos o partidos individuales y examinar las necesidades humanas más profundas y los cambios sociales sísmicos que alimentan este movimiento político.





En el nivel más fundamental, todos los humanos anhelan comodidad y significado. Buscamos previsibilidad, estatus, respeto y la seguridad de pertenecer dentro de una comunidad que comparte nuestros valores. Para muchos, particularmente aquellos en grupos demográficos que históricamente han tenido poder social, estas necesidades psicológicas fueron satisfechas durante mucho tiempo por jerarquías sociales y normas culturales tradicionales. Sin embargo, en las últimas décadas, los cambios económicos, tecnológicos y sociales han perturbado profundamente estas estructuras de larga data.





Para abordar estas necesidades, muchas personas hoy buscan en el fascismo una solución. El fascismo, nacionalismo autoritario caracterizado por un poder dictatorial, la represión forzosa de la oposición y una fuerte reglamentación de la sociedad y la economía, a menudo enfatiza una masculinidad agresiva, la pureza étnica y una política exterior beligerante. Los movimientos fascistas comparten una hostilidad hacia la democracia liberal, una aceptación de la violencia y la dominación, y una política de nosotros contra ellos que presenta a sus oponentes como amenazas a la nación. El fascismo proporciona soluciones simples a desafíos complejos.

Disrupción económica y erosión de los roles masculinos tradicionales

La globalización y la automatización han socavado el valor de la manufactura como fuente de empleos estables que alguna vez proporcionaron estatus económico y social a muchos hombres. La pérdida de esta estabilidad económica y del estatus social de ser el sostén de la familia ha dejado a muchos sintiéndose a la deriva y resentidos por un sistema que sienten que los ha dejado atrás.





Al mismo tiempo, el auge de la economía del conocimiento y los crecientes rendimientos de la educación superior han trastornado las estructuras de clases tradicionales. El éxito económico está cada vez más determinado por la capacidad de adquirir habilidades y credenciales que por los antecedentes familiares o las conexiones sociales. Las mujeres superan cada vez más a los hombres en el ámbito de la educación superior, una inversión de las normas históricas que ha alterado los roles de género y las dinámicas sociales tradicionales. Una mujer con educación universitaria ahora puede ganar más que su pareja masculina, pero tal inversión de las expectativas de género pone a prueba la relación matrimonial, cuyas expectativas no han evolucionado tan rápidamente como lo ha hecho nuestra economía.





La institución social de la familia nuclear con el padre a la cabeza está en constante cambio. El control de la natalidad ha permitido a las mujeres mucha más autonomía sobre la reproducción, y la evolución de las costumbres sociales ha hecho que una diversidad de estructuras familiares sea más aceptada. Las relaciones entre personas del mismo sexo, las familias monoparentales, las familias mixtas y el poliamor son o se están volviendo comunes. Para quienes derivan un sentido de significado y certeza moral de los rígidos roles de género familiares y de los valores sexuales tradicionales, estos cambios pueden poner en duda sus propias identidades.

El impacto psicológico del aumento de la diversidad

Los crecientes niveles de inmigración en Europa y Estados Unidos también han contribuido a una potente sensación de cambio cultural y demográfico. A medida que las poblaciones de inmigrantes crecen y se vuelven cada vez más visibles, muchos se encuentran viviendo junto a personas que se ven, hablan y actúan de manera diferente a aquellas a las que están acostumbrados. Incluso cuando las personas no existen en el mismo espacio físico, en nuestros medios y entretenimiento, diversos tipos de personas y puntos de vista son ahora mucho más visibles. Los humanos somos criaturas inherentemente tribales y obtenemos una sensación de comodidad y seguridad al estar rodeados de personas que percibimos como similares a nosotros. Los encuentros con la "otredad" en nuestra vida diaria desencadenan una sensación de malestar y desorientación.

El legado de las jerarquías raciales y el desafío de la igualdad

La lucha por los derechos civiles y la igualdad racial ha sido uno de los desafíos definitorios de la historia estadounidense moderna. Los éxitos del Movimiento por los Derechos Civiles al desmantelar la segregación legal y asegurar mayores oportunidades políticas y económicas para los estadounidenses negros alteraron fundamentalmente la jerarquía racial que durante mucho tiempo había apuntalado la sociedad estadounidense. Para aquellos estadounidenses no negros que se habían beneficiado de esta jerarquía, ya sea activa o pasivamente, este cambio representó una profunda alteración de su sentido de identidad y de su lugar en el mundo.





En años más recientes, el auge de la cultura "despertada" y una mayor conciencia social de las realidades actuales del racismo y la discriminación han desafiado aún más las dinámicas de poder tradicionales. La expresión abierta de prejuicio racial o malestar con la diversidad, que alguna vez fue común y aceptada, se ha vuelto cada vez más tabú. Para quienes albergan esos sentimientos, este cambio cultural se siente como una forma de censura, una negación de su derecho a expresar sus sentimientos y temores auténticos.





Sin embargo, la inaceptabilidad social del racismo abierto no erradica mágicamente las actitudes y ansiedades subyacentes. El prejuicio, cuando se oculta, no desaparece sino que a menudo hace metástasis en formas más insidiosas. El miedo al cambio demográfico, el resentimiento hacia lo que se percibe como un "trato especial" para los grupos minoritarios, el malestar visceral con un mundo que ya no centra la propia identidad: estos sentimientos hierven a fuego lento bajo la superficie de la sociedad educada, buscando salidas y validación.

El atractivo del fascismo en un mundo complejo

En este contexto de cambios rápidos y erosión de las jerarquías sociales, el atractivo de las ideas fascistas se vuelve comprensible, si no excusable. Para muchos, las complejidades de navegar en un mundo en constante cambio resultan abrumadoras. La política, como tantos aspectos de la vida moderna, se ha convertido en un ámbito de vertiginosa complejidad. La intrincada interacción de las economías globalizadas, las instituciones transnacionales y los valores culturales cambiantes puede parecer imposible de analizar, y mucho menos de influir.





El fascismo, por el contrario, ofrece una narrativa seductoramente simple. Promete un regreso a un pasado idealizado donde los valores tradicionales reinaban sin oposición y la posición privilegiada de los grupos étnicos y religiosos dominantes estaba asegurada. Al demonizar a las minorías, los intelectuales y los movimientos sociales progresistas como la fuente de todos los males sociales, el fascismo proporciona un enemigo claro y una solución sencilla. Para quienes se sienten desamparados por el ritmo del cambio y la erosión de jerarquías alguna vez estables, esta claridad puede resultar profundamente reconfortante.





De hecho, el atractivo del fascismo opera menos en el nivel del análisis político racional que en el plano de las necesidades emocionales profundamente arraigadas. Así como pocas personas tienen el tiempo o la inclinación para desarrollar una comprensión matizada del sistema financiero global, incluso cuando éste moldea sus perspectivas económicas, la mayoría no se involucra en las complejidades de la ideología política. En cambio, frente a la ansiedad y la pérdida de poder, la promesa fascista de restaurar la grandeza perdida, proteger a los justos de las amenazas externas y devolver al mundo a un estado de reconfortante simplicidad tiene un inmenso poder psicológico.





El líder fascista, invariablemente una figura paterna carismática, se convierte en la encarnación de esta promesa. Se ofrece como recipiente para las esperanzas y las inseguridades de quienes se sienten a la deriva por un mundo en crisis. Al elevar los ideales masculinos tradicionales de fuerza, agresión y dominio como antídoto a los sentimientos de vulnerabilidad y castración, otorga a sus seguidores una sensación de poder y propósito renovados. Los detalles de sus políticas y sus implicaciones en el mundo real importan mucho menos que su capacidad para acceder a profundos pozos de ansiedad existencial y proporcionar la ilusión de control.





Por difícil que sea afrontarlo, el ascenso del fascismo no es una aberración ni el resultado exclusivo de que unos pocos líderes carismáticos exploten los temores públicos. En muchos sentidos, es una respuesta humana comprensible, aunque profundamente problemática, a profundos cambios sociales y al desmoronamiento de antiguas fuentes de identidad y estima. Reconocer esto no requiere aceptar o validar ideas fascistas, que inevitablemente conducen a la opresión y la violencia. Pero sí exige que reconozcamos las potentes fuerzas humanas en acción.





Mientras lidiamos con el ascenso del fascismo, es crucial reconocer que su atractivo no reside en una visión de un futuro mejor, sino en la promesa de restaurar un pasado mitificado. Lemas como "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" están fundamentalmente orientados a la pérdida, un anhelo de deshacer los cambios sociales y culturales que han dejado a muchos sintiéndose desplazados y devaluados. El fascismo no ofrece una hoja de ruta para afrontar los complejos desafíos del siglo XXI, sino más bien una retirada hacia una era imaginada de simplicidad y certeza.





Esta orientación retrospectiva está profundamente arraigada en la psicología humana. Los estudios han demostrado consistentemente que sentimos el dolor de la pérdida dos veces más intensamente que el placer de la ganancia. A medida que el rápido avance tecnológico y la globalización alteran las estructuras económicas y sociales tradicionales, muchos experimentan una profunda sensación de pérdida de estatus, de identidad, de un lugar claro en el mundo. La promesa fascista de restaurar la grandeza perdida habla directamente de este dolor y ofrece un bálsamo para las heridas psicológicas infligidas por un mundo en constante cambio.

Construyendo un futuro libre del fascismo

Sin embargo, la dura realidad es que el ritmo del cambio no muestra signos de desaceleración. Vivimos una era de crecimiento tecnológico exponencial, en la que cada innovación genera más perturbaciones económicas y sociales. Las trayectorias profesionales tradicionales, las estructuras familiares y las piedras de toque culturales que alguna vez proporcionaron estabilidad y significado se están convirtiendo cada vez más en reliquias del pasado. Fundamentalmente, esta perturbación ya no se desarrolla a través de generaciones, sino a lo largo de vidas individuales. Un trabajador ahora puede esperar cambiar de carrera varias veces a medida que industrias enteras suben y bajan, mientras que las normas sociales en torno al género, la sexualidad y la identidad cambian sísmicamente en una sola década.





En este contexto, habrá una poderosa tentación política de aplicar los frenos, de intentar frenar el ritmo del cambio y preservar lo familiar. Pero por muy atractiva que pueda parecer esa reducción frente a un cambio desorientador, en última instancia es una estrategia perdedora. Las mareas de transformación tecnológica y social no se pueden revertir, sólo adaptarse. Intentar hacerlo no sólo sacrificaría los inmensos beneficios potenciales de la innovación, sino que simplemente retrasaría el inevitable ajuste de cuentas.





En lugar de ello, debemos encontrar maneras de abrazar el dinamismo y al mismo tiempo mitigar sus efectos más desestabilizadores. Esto requerirá una reinvención proactiva de nuestro contrato social, nuestros sistemas de educación y nuestro enfoque del trabajo y el propósito. Fundamentalmente, será necesario ir más allá del pensamiento de suma cero y la política del resentimiento, reconociendo que una sociedad que proporcione dignidad, significado y un sentido de pertenencia a todos es el único antídoto contra el canto de sirena de la "grandeza" a través de la dominación.





El camino a seguir es incierto y la tentación de soluciones fascistas falsas es fuerte. Pero debemos resistir la tentación de buscar un retorno a un pasado imaginado y, en cambio, enfrentar de frente el desafío de construir una sociedad resiliente a las crisis e inclusiva en su florecimiento. Nuestro futuro depende de aceptar la complejidad, crear nuevas formas de identidad y solidaridad y tener el coraje de pensar en términos de lo que podríamos construir, en lugar de lo que hemos perdido. Sólo abordando las necesidades humanas que explota el fascismo, rechazando al mismo tiempo sus falsas promesas y sus lógicas oscuras, podremos adaptarnos a un mundo de cambios continuos.