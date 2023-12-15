NASA'nın Sürdürülebilir Hava Yolculuğuna Yönelik Yüksek Riskli, Yüksek Ödüllü Vizyonu
Çok uzun; OkumakNASA, yenilikçi teknolojilere öncülük etmek için endüstri, akademi ve federal kurumlarla ortaklık kurarak havacılık alanında liderliği ele alıyor. Sürdürülebilir Uçuş Ulusal Ortaklığı gibi girişimler, 2030 yılına kadar yakıt tüketimini %30 oranında azaltmayı hedeflerken NASA, süpersonik ve hipersonik uçuşu, sessiz teknolojileri ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarını araştırıyor. FAA ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapan NASA, optimize edilmiş uçuş rotaları ve operasyonel otomasyonla dönüştürülmüş bir Ulusal Hava Sahası Sistemi öngörüyor. Küçük işletme programlarından ve kamusal zorluklardan yararlanan NASA, hava yolculuğu için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlayarak havacılık alanındaki yenilikleri körüklüyor.