NASA 对可持续航空旅行的高风险、高回报愿景

您可以 在此处跳至国家航空科学技术优先事项的任何部分。 美国国家航空航天局 (NASA) NASA 领导高风险、高回报的创新技术和解决方案的研发，以应对最困难的航空技术挑战，为美国在全球航空业的领导地位做出贡献。美国宇航局与学术界、企业家、工业界和其他联邦部门和机构合作，推动创新，促进经济增长和高薪就业，同时改善地球上的生活。 与美国工业界建立成本分摊伙伴关系，并通过可持续飞行国家伙伴关系 (SFNP) 与其他联邦机构合作，将在 2020 年代末开发并展示改变游戏规则的超高效飞机所需的技术，这些飞机将需要满足恶劣的气候要求和效率目标。通过 SFNP，NASA 将与航空利益相关者合作，到 2030 年展示一套飞机技术，这些技术总共可以减少 30% 的燃油消耗，同时减少噪音和传统污染物的排放。采用这些先进技术，环保性能显着提高的新型窄体飞机可能会在 2030 年代进入机队；新型宽体飞机可能会在 2040 年代进入。美国宇航局还领导飞机和推进系统的探索性研究，例如旨在利用低温燃料等新型非直接能源的系统，或采用混合动力或全电动推进技术的系统。美国宇航局评估可持续航空燃料和其他非传统燃料以及相关技术的可行性和气候影响，以确保其安全采用。 NASA 系统地致力于了解并克服提高航空连通性和速度的障碍。 NASA 将通过使用 X-59 静音超音速飞机的飞行演示来评估社区对静音超音速技术的接受程度，并将寻求解决与着陆和起飞噪音、高层大气排放和飞机效率相关的其他挑战的解决方案。 NASA 将促进对高超音速飞行所需的关键基础技术的理解和开发，并提供国家所依赖的世界一流的美国实验计算、地面和飞行研发能力和专业知识。 NASA 探索尖端的空域和安全管理工具，并与工业界、国防部和联邦航空局合作展示它们，以实现过渡和运营整合。例如，NASA 和 FAA 正在制定长期愿景，改造 NAS，为所有用户提供安全、可扩展、高速的空域访问，并开创性的操作自动化，以安全、自动地优化飞行路线，以最大限度地减少对环境的影响。 NASA 在 AAM 飞行器和操作概念方面的研究将为私营部门创新奠定基础，从而改变人员和货物在我们国家空域系统中的移动方式。 NASA 利用小企业创新研究和小企业技术转让计划来推动这些优先事项的航空创新，让小企业、研究机构和企业家参与车辆和空域管理探索性研究。这两个计划都促进研究成果的商业应用，并鼓励社会和经济弱势群体以及妇女拥有的小企业的参与。 NASA 通过公共挑战和有奖竞赛充当新颖创新的催化剂。美国宇航局与大学合作探索可以改变航空业并培养下一代劳动力的进步。 本文最初于 2023 年 3 月在 上发布。它被分为几个小部分，每个部分都有独特的标题和人工智能生成的引导图像，符合 Whitehouse.gov 知识共享 3.0 的规定。