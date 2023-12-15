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    NASA 对可持续航空旅行的高风险、高回报愿景经过@whitehouse

    NASA 对可持续航空旅行的高风险、高回报愿景

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    NASA 在航空领域处于领先地位，与工业界、学术界和联邦机构合作，开拓创新技术。可持续飞行国家合作伙伴关系等倡议的目标是到 2030 年将燃油消耗减少 30%，而 NASA 则致力于探索超音速和高超音速飞行、静音技术和可持续航空燃料。美国宇航局与美国联邦航空局和国防部合作，设想改造国家空域系统，优化飞行路线并实现操作自动化。美国宇航局利用小型企业计划和公共挑战，推动航空创新，旨在打造航空旅行的可持续未来。
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