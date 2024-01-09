MetaMask Cüzdanını HackerNoon'a Bağlama

kalıcı oldu ve HackerNoon onun evriminde arka planda kalmıyor. HackerNoon, oluşturdu. Bu, kullanıcıları için bir Web3 kimliği oluşturma hedefleriyle uyumludur. Web3 kullanıcıların kaydolması ve kripto cüzdanlarıyla giriş yapması için bir seçenek HackerNoon'a göre, HackerNoon'un web3 kimlikleri, kullanıcıların HackerNoon profillerini kendi seçtikleri bir cüzdanla eşleştirmelerine olanak tanır. Diğer bir avantaj ise Ethereum gibi kriptoları cüzdanınıza almak için cüzdan adresinizi hatırlamanıza gerek olmamasıdır. Artık cüzdanınıza kripto almak için size atanan yeni HackerNoon kimliğini kullanabilirsiniz. HackerNoon kimliğiniz her zaman “@” etiketiniz ve .hackernoon'un birleşimidir. Örneğin: . Daha fazlasını okuyabilirsiniz. omotundeedun_356grio8.hackernoon buradan var. Bu yarışmaya katılmak için hackernoon profilinize bir cüzdan bağlamanız ve bir ad alanı oluşturmanız gerekiyor. Mobil cihazımı kullanarak MetaMask cüzdanımı HackerNoon'a bağlamayı denedim. Cihazımda MetaMask yüklü olmasına rağmen bu işlem başarısız oldu. MetaMask gibi bir cüzdan kurmamı söyleyen bir hata mesajı almaya devam ettim. GoMining tarafından devam eden bir bitcoin madenciliği yazma yarışması Peki cüzdanınızı HackerNoon'a nasıl bağlayabilirsiniz? Bu kılavuz size MetaMask cüzdanını bilgisayarınızdaki HackerNoon'a bağlamanın adım adım sürecini gösterecektir. , tüm web3 varlıklarınızı tek bir yerden yöneten güvenilir bir kripto cüzdanıdır. MetaMask Gereksinimler : bir hackernoon hesabı oluşturun. HackerNoon hesabı Burada Bir PC veya Monitör Chrome'da MetaMask nasıl indirilir? Aşağıdaki adımlar, MetaMask'ı bir Chrome tarayıcıya nasıl yükleyeceğinizi gösterir: Resmi MetaMask ziyaret edin. web sitesini Web sayfasında düğmesini tıklayın. Chrome için İndir Yeni web sayfasında düğmesine tıklayın. Chrome'a ekle Açılan pencerede seçeneğini seçin. Bu, MetaMask'ın tarayıcınızda sahip olacağı izinleri size bildiren Chrome'dur. uzantı ekle Chrome yükleme işlemine başlayacaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki gibi bir açılır pencere görmelisiniz: Bir sonraki adım bilgisayarınıza MetaMask'ı kurmaktır. MetaMask'ı bilgisayarınıza kurma. MetaMask'ı yükledikten sonra tarayıcı, MetaMask cüzdanınızı ayarlamanız için otomatik olarak yeni bir sekme açacaktır. Bu şu şekilde görünmelidir: Yeni bir MetaMask cüzdanı oluşturmayı veya mevcut bir cüzdanı içe aktarmayı seçebilirsiniz. Bilgisayarınızda yeni bir MetaMask cüzdanı oluşturmak için bu izleyin. kılavuzu Mevcut bir MetaMask cüzdanını içe aktarma adımları aşağıda verilmiştir: seçeneğini seçin. Mevcut bir cüzdanı içe aktar kurallarını kabul edin. Kabul ediyorum seçeneğini seçerek katılım Cüzdanı oluşturduğunuzda size verilen gizli kurtarma cümlenizi (12 tohum kelime) yazın. Devam etmek için butonuna tıklayın. onayla Yeni bir şifre oluştur. Bu, gizli ifade olmadan bilgisayarınızdaki cüzdanınıza giriş yapmanızı sağlar. Onay kutusunu işaretli tutun ve cüzdanımı düğmesine tıklayarak cüzdanınızı içe aktarın. içe aktar Cüzdanınızı başarıyla içe aktardınız. Aşağıdaki tebrik mesajını görmelisiniz: Devam etmek için tıklayın. Anladım'a Düzgün çalışmasını sağlamak için MetaMask'ı tarayıcınıza sabitlemeniz gerekir. MetaMask size bunu iki kolay adımda nasıl yapacağınızı gösterecek. Bu yapıldıktan sonra tarayıcınızda MetaMask simgesini göreceksiniz. MetaMask cüzdanınızı HackerNoon profilinize bağlama. Son adım MetaMask cüzdanınızı profilinize bağlamaktır. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: HackerNoon'da gidin. web3 profilinize düğmesine tıklayın. Cüzdanı bağla HackerNoon profilinize bağlanmak için bir cüzdan seçin. düğmesine tıklayın. İleri butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. Bağlan Web3 profilinizde Ad Alanı Oluştur başlıklı yeni bir düğme bulacaksınız. Web3 kimliğinizi oluşturmak için üzerine tıklayın. Profiliniz artık şöyle görünmeli: Çözüm MetaMask cüzdanınızı HackerNoon profilinize başarıyla bağladığınız için tebrikler. Artık katılabilir ve HackerNoon'da cüzdanınızla giriş yapabilirsiniz. Bu kılavuz faydalı mı? Yorumlar bölümünde sizden haber almayı umuyorum. GoMining yazma yarışmasına