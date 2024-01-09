如何将 MetaMask 钱包与 HackerNoon 连接

已经站稳脚跟，HackerNoon 在其发展过程中也没有退居二线。 HackerNoon 。这符合他们为用户创建 Web3 身份的目标。 Web3 为用户创建了一个使用加密钱包注册和登录的选项 根据 HackerNoon 的说法， HackerNoon 的 web3 身份使用户能够 将其 HackerNoon 个人资料映射到他们选择的钱包。 另一个优点是，您不需要记住您的钱包地址即可将以太坊等加密货币接收到您的钱包中。您现在可以使用分配给您的新 HackerNoon 身份来将加密货币接收到您的钱包中。您的 HackerNoon 身份始终是您的“@”标签和 .hackernoon 的组合。例如： 。你可以 阅读更多 。 omotundeedun_356grio8.hackernoon 在这里 。您需要将钱包与您的 hackernoon 个人资料连接起来，并创建一个命名空间才能参加本次比赛。我尝试使用我的移动设备将我的 MetaMask 钱包与 HackerNoon 连接。尽管我的设备上安装了 MetaMask，但此过程并不成功。我不断收到一条错误消息，告诉我安装 MetaMask 等钱包。 GoMining 正在进行一场比特币挖矿写作比赛 那么，如何将你的钱包与HackerNoon关联起来呢？ 本指南将向您展示将 MetaMask 钱包与 PC 上的 HackerNoon 链接的分步过程。 是一款值得信赖的加密钱包，可在一个地方管理您的所有 web3 资产。 MetaMask 要求 ： 创建一个 hackernoon 帐户。 HackerNoon 帐户 在这里 电脑或显示器 如何在 Chrome 上下载 MetaMask。 以下步骤向您展示如何在 Chrome 浏览器上安装 MetaMask： 访问 MetaMask 官方 。 网站 单击网页上的 按钮。 “下载 chrome” 单击新网页上的 按钮。 “添加到 chrome” 在弹出窗口中选择 。这是 chrome，让您知道 MetaMask 对您的浏览器拥有的权限。 添加扩展 Chrome 将开始安装过程。 安装完成后，您应该会看到如下弹出窗口： 下一步是在您的电脑上设置 MetaMask。 在您的电脑上设置 MetaMask。 安装 MetaMask 后，浏览器将自动打开一个新选项卡供您设置 MetaMask 钱包。它应该看起来像这样： 您可以选择创建新的 MetaMask 钱包或导入现有钱包。 按照本 在您的电脑上创建新的 MetaMask 钱包。 指南 以下是导入现有 MetaMask 钱包的步骤： 选择 选项。 导入现有钱包 选择 选项，同意加入规则。 我同意 输入您在创建钱包时获得的秘密恢复短语（12 个种子词）。 单击 按钮继续。 确认 创建新密码。这允许您在电脑上登录钱包而无需密码。 选中复选框并通过单击 按钮导入您的钱包。 导入我的钱包 您已成功导入钱包。您应该会看到下面的祝贺消息： 单击 继续。 “知道了” 您需要将 MetaMask 固定到浏览器才能使其正常运行。 MetaMask 将向您展示如何通过两个简单的步骤来完成此操作。 完成此操作后，您将在浏览器上看到 MetaMask 图标。 将您的 MetaMask 钱包连接到您的 HackerNoon 个人资料。 最后一步是将您的 MetaMask 钱包连接到您的个人资料。请按照以下步骤执行此操作： 转到您在 HackerNoon 上的 。 web3 个人资料 单击 按钮。 连接钱包 选择一个钱包来连接您的 HackerNoon 个人资料。 单击 按钮。 下一步 单击 按钮完成该过程。 “连接” 在您的 web3 个人资料中，您会发现一个名为 “Mint a Namespace”的新按钮。 单击它以创建您的 web3 身份。您的个人资料现在应如下所示： 结论 恭喜您成功将您的 MetaMask 钱包与您的 HackerNoon 个人资料连接起来。您现在可以参加 并使用钱包登录 HackerNoon。本指南有帮助吗？我希望在评论部分听到您的声音。 GoMining 写作比赛