Public Key Cryptography: RSA keys

I bet you created at least once an RSA key pair, usually because you needed to connect to GitHub and you wanted to avoid typing your password every time. You diligently followed the documentation on how to create SSH keys and after a couple of minutes your setup was complete.

But do you know what you actually did?

~/.ssh/id_rsa file really contains? Why did ssh create two files with such a different format? Did you notice that one file begins with ssh-rsa , while the other begins with -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- ? Do you know what thefile really contains? Why did ssh create two files with such a different format? Did you notice that one file begins with, while the other begins with

RSA part and just says BEGIN PRIVATE KEY ? Have you noticed that sometimes the header of the second file misses thepart and just says

I believe that a minimum level of knowledge regarding the various formats of RSA keys is mandatory for every developer nowadays, not to mention the importance of understanding them deeply if you want to pursue a career in the infrastructure management world.

RSA algorithm and key pairs

Since the invention of public-key cryptography, various systems have been devised to create the key pair. One of the first ones is RSA, the creation of three brilliant cryptographers, that dates back to 1977. The story of RSA is quite interesting, as it was first invented by an English mathematician, Clifford Cocks, who was however forced to keep it secret by the British intelligence office he was working for.

Keeping in mind that RSA is not a synonym for public-key cryptography but only one of the possible implementations, I wanted to write a post on it because it is still, more than 40 years after its publication, one of the most widespread algorithms. In particular it is the standard algorithm used to generate SSH key pairs, and since nowadays every developer has their public key on GitHub, BitBucket, or similar systems, we may arguably say that RSA is pretty ubiquitous.

I will not cover the internals of the RSA algorithm in this article, however. If you are interested in the gory details of the mathematical framework you may find plenty of resources both on Internet and in the textbooks. The theory behind it is not trivial, but it is definitely worth the time if you want to be serious about the mathematical part of cryptography.

In this article I will instead explore two ways to create RSA key pairs and the formats used to store them. Applied cryptography is, like many other topics in computer science, a moving target, and the tools change often. Sometimes it is pretty easy to find out *how* to do something (StackOverflow helps), but less easy to get a clear picture of what is going on.

All the examples shown in this post use a 2048-bits RSA key created for this purpose, so all the numbers you see come from a real example. The key has been obviously trashed after I wrote the article.

The PEM format

Let's start the discussion about key pairs with the format used to store them. Nowadays the most widely accepted storage format is called PEM (Privacy-enhanced Electronic Mail). As the name suggests, this format was initially created for e-mail encryption but later became a general format to store cryptographic data like keys and certificates. It is described in RFC 7468 ("Textual Encodings of PKIX, PKCS, and CMS Structures").

An example private key in PEM format is the following

-----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQCy9f0/nwkXESzk L4v4ftZ24VJYvkQ/Nt6vsLab3iSWtJXqrRsBythCcbAU6W95OGxjbTSFFtp0poqM cPuogocMR7QhjY9JGG3fcnJ7nYDCGRHD4zfG5Af/tHwvJ2ew0WTYoemvlfZIG/jZ 7fsuOQSyUpJoxGAlb6/QpnfSmJjxCx0VEoppWDn8CO3VhOgzVhWx0dcne+ZcUy3K kt3HBQN0hosRfqkVSRTvkpK4RD8TaW5PrVDe1r2Q5ab37TO+Ls4xxt16QlPubNxW eH3dHVzXdmFAItuH0DuyLyMoW1oxZ6+NrKu+pAAERxM303gejFzKDqXid5m1EOTv k4xhyqYNAgMBAAECggEBALJCVQAKagOQGCczNTlRHk9MIbpDy7cr8KUQYNThcZCs UKhxxXUDmGaW1838uA0HJu/i1226Vd/cBCXgZMx1OBADXGoPl6o3qznnxiFbweWV Ex0MN4LloRITtZ9CoQZ/jPQ8U4mS1r79HeP2KTzhjswRc8Tn1t1zYq1zI+eiGLX/ sPJF63ljJ8yHST7dE0I07V87FKTE2SN0WX9kptPLLBDwzS1X6Z9YyNKPIEnRQzzE vWdwF60b3RyDz7j7foyP3PC0+3fee4KFdJzt+/1oePf3kwBz8PQq3cuoOF1+0Fzf yqKiunV2AXI6liAf7MwuZcZeFPZfHTTW7N/j+FQBgAECgYEA4dFjib9u/3rkT2Vx Bu2ByBpItfs1b4PdSiKehlS9wDZxa72dRt/RSYEyVFBUlYrKXP2nCdl8yMap6SA9 Bfe51F5oWhml9YJn/LF/z1ArMs/tuUyupY7l9j66XzPQmUbIZSEyNEQQ09ZYdIvK 4lbySJbCqa2TQNPIOSZS2o7XNG0CgYEAyuFVybOkVGtfw89MyA1TnVMcQGusXtgo GOl3tJb59hTO+xF547+/qyK8p/iOu4ybEyeucBEyQt/whmNwtsdngtvVDb4f7psz Frmqx7q7fPoKnvJsPJds9i2o9B7+BlRY3HwcvKePsctP96pQ0RbOFkCVak6J6t9S k/qhOiNJ9CECgYEAvDuTMk5tku54g6o2ZiTyir9GHtOwviz3+AUViTn4FdIMB1g+ UsbcqN3V+ywe5ayUdKFHbNFqz92x4k7qLyBJObocWAaLLTQvxBadSE02RRvHuC8w YXbVP8cYCaWiWzICdzINrD2UnVBN2ZBxZOw+970btN6oIWCnxOOqKt7oip0CgYAp Fekhp9enoPcL2HdcLBa6zZHzGdsWef/ky6MKV2jXhO9FuQxOKw7NwYMjIRsGsDrX bjnNSC49jMxQ6uJwoYE85vgGiHI/B/8YoxEK0a4WaSytc7qnqqLOWADXL0+SSJKW VCwdqHFZOCtBpKQpM80YhIu9s5oKjp9SiHcOJwdbAQKBgDq047hBqyNFFb8KjS5A +26VOJcC2DRHTprYSRJNxsHTQnONTnUQJl32t0TrqkqIp5lTRr7vBH2wJM6LKk45 I7BWY4mUirC7sDGHl3DaFPRBiut1rpg0kSKi2VNRF7Bb75OKEhGjvm6IKVe8Kl8d 5cpQwm9C7go4OiorY0DVLho2 -----END PRIVATE KEY-----

BEGIN and END words are always present, the PRIVATE KEY part describes the content and can change if the PEM file contains something different from a key, for example an X.509 certificate for SSL. Basically, you can tell you are dealing with a PEM format from the typical header and footer that identify the content. While the hyphens and the twoandwords are always present, thepart describes the content and can change if the PEM file contains something different from a key, for example an X.509 certificate for SSL.

The PEM format specifies that the the body of the content (the part between the header and the footer) is encoded using Base64

If the private key has been encrypted with a password the header and the footer are different

-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----- MIIFHzBJBgkqhkiG9w0BBQ0wPDAbBgkqhkiG9w0BBQwwDgQIf75rXIakuSICAggA MB0GCWCGSAFlAwQBKgQQf8HMdJ9FZJjwHkMQjkNA3gSCBNClWB7cJ5f8ThrQtmoA t2WQCvEWTY9nRYwaTnL1SmXyuMDFrX5CWEuVFh/Zj77KB9jhBJaHw2XtFXxF8bV7 F10u93ih/n0S5QwN9CSPDhRp2kD5lIWB8WVG+VgtncqDrAfJRmpuPmzpjMJBxE2r MvWJG5beMCS25qD0mAxihtbriqFoCtEygQ7vsSfeQpaBQvT5pKLOVaVgwFTFTf+7 cgqB8/UKKmPXSM4GMJ9VNAvUx0mAxI9MnUFlBWimK76OAzdlO9Si99R8OiRRS10x AO1AwWSDHGWpbckK0g9K7wLgAgOw8LLVUJh67o9Mfg58DP9Ca0ZdPPVo0C7oavBD NFlUsKqmSfqfgOAm4qGJ7GB3KgWGFdz+yexNLRLN63hE6qACAuQ1oLmwoorE8toh MhT3c6IxnVWlYNXJkkb5iV9e8E2X/xzibvwv+CJJ9ulCU8uS7gp0rjlCKFwt/8d4 g3Cef/JWn9nI9YwRLNShJeQOe8hZkkLXHefUhBa2o2++C5C6mgWvuYLK6a0zfCMY WCqjKKvDQfuxwDbeM03jJ97Je6dXy7rtJvJd10vYvpIVtHnNSdg1evpSiaAmWt4C X5/AzbHNvwTIEvILfOtYvxLB/RdWqr1/VXuH4dJF6AYtHfQHjXetmL/fDA86Bqf6 Eb+uDr+PPuH4qw1tfJBdTSOOJzhhPqdT4ERYnOvfNxTKzsKYZT+kWvWXe9zyO13W C0eceVi4rBjKpKpKecKDgFJGZ1u7jS0OW3FDIOfm/osu9z25g5CVIpuWU3JquWib GatHET9wIEg7LRqC/i65q6tCnd9azevKtiur1I0tuh05iwP5kZ8drIzaGdObuvK1 /pbEPnj1ZcRlAZ34jnG841xvf4vofrOE+hGTNF5HypOCvO/8Lms3aB6NletIvHBE 99ynQyF9TAgSAFAumOws+qnRcnfVOF5lzIEE2pmeMVMqi5s7TT4hlhOuCbyfEFU8 xOXxNazT+0o7urIYOc77vA1LsWrk+9dAfm43CbBZvYav/gMoBc5fsLgAUAm1lkt5 5Hjaf+iMIN0v7aEKDrNDOtyQr13YdyuEClzXxeMtlhU+QfErpQHvH0jE4gywEgz7 tvVGwrbiLgg0y537+kg0/rS3N0eI94GhY0q/nR/QFObbN0nmoIYVVSGtufJx1r9v YEVZA7HZE9pjnun1ylE1/SoYc/816rjBUcW5CCbkMDIz1LsFPr2SkQeHTNzK3/9J Kny1lerfA+TA/hUyZ1KJjxuao+rJkH2fJ25qs3r6NP+PPbq3sAl1TPGhMCnNaFdo YQWDDwz26ZR2ywfsquqLXMwnIEeUI/hQTng9ZxLkJMY22rQSA9nsdvR8S1b0U8Qu ViYEjCTMWF8HEFFO721MlkTgchzq6fiF+9ZydCpVUJWolcfw1OgUvvTSI7Eyhelb 7fc1fTVFeEMsHrtjpu8dg+IaCNraBzv5QZx6MYW7SSoTVp8mJoPnzYbsZs9nHJGX iQOFmO/sIryOoeJlpOCGT55yU74yRXrBsYZyLz0P9K1FDQS6l9W33BqmF9vSXujs kSByq8v1OU0IqidnMmZtTDSRlpQL/oadqQnsA6jiWyMznuUEU8tfgUALE4DKRq8P wBLKVfMiwcWAbl121M2DCLj9/g== -----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

When the PEM format is used to store cryptographic keys the body of the content is in a format called PKCS #8. Initially a standard created by a private company (RSA Laboratories), it became a de facto standard so has been described in various RFCs, most notably RFC 5208 ("Public-Key Cryptography Standards (PKCS) #8: Private-Key Information Syntax Specification Version 1.2").

The PKCS #8 format describes the content using the ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) description language and the relative DER (Distinguished Encoding Rules) to serialize the resulting structure. This means that Base64-decoding the content will return some binary content that can be processed only by an ASN.1 parser.

Let me visually recap the structure

-----BEGIN label----- +--------------------------- Base64 ---------------------------+ | | | PKCS #8 content: | | ASN.1 language serialized with DER | | | +--------------------------------------------------------------+ -----END label-----

MII characters. Please note that, due to the structure of the underlying ASN.1 structure, every PEM body starts with thecharacters.

OpenSSL and ASN.1

asn1parse module OpenSSL can directly decode a key in PEM format and show the underlying ASN.1 structure with themodule

$ openssl asn1parse -inform pem - in private.pem 0:d=0 hl=4 l=1214 cons: SEQUENCE 4:d=1 hl=2 l= 1 prim: INTEGER :00 7:d=1 hl=2 l= 13 cons: SEQUENCE 9:d=2 hl=2 l= 9 prim: OBJECT :rsaEncryption 20:d=2 hl=2 l= 0 prim: NULL 22:d=1 hl=4 l=1192 prim: OCTET STRING [HEX DUMP]:308204A40201000282010100B2F5FD3F9F0917112 CE42F8BF87ED676E15258BE443F36DEAFB0B69BDE2496B495EAAD1B01CAD84271B014E96F79386C636D348516DA74A68 A8C70FBA882870C47B4218D8F49186DDF72727B9D80C21911C3E337C6E407FFB47C2F2767B0D164D8A1E9AF95F6481BF 8D9EDFB2E3904B2529268C460256FAFD0A677D29898F10B1D15128A695839FC08EDD584E8335615B1D1D7277BE65C532 DCA92DDC7050374868B117EA9154914EF9292B8443F13696E4FAD50DED6BD90E5A6F7ED33BE2ECE31C6DD7A4253EE6CD C56787DDD1D5CD776614022DB87D03BB22F23285B5A3167AF8DACABBEA40004471337D3781E8C5CCA0EA5E27799B510E 4EF938C61CAA60D02030100010282010100B24255000A6A03901827333539511E4F4C21BA43CBB72BF0A51060D4E1719 0AC50A871C57503986696D7CDFCB80D0726EFE2D76DBA55DFDC0425E064CC753810035C6A0F97AA37AB39E7C6215BC1E 595131D0C3782E5A11213B59F42A1067F8CF43C538992D6BEFD1DE3F6293CE18ECC1173C4E7D6DD7362AD7323E7A218B 5FFB0F245EB796327CC87493EDD134234ED5F3B14A4C4D92374597F64A6D3CB2C10F0CD2D57E99F58C8D28F2049D1433 CC4BD677017AD1BDD1C83CFB8FB7E8C8FDCF0B4FB77DE7B8285749CEDFBFD6878F7F7930073F0F42ADDCBA8385D7ED05 CDFCAA2A2BA757601723A96201FECCC2E65C65E14F65F1D34D6ECDFE3F85401800102818100E1D16389BF6EFF7AE44F6 57106ED81C81A48B5FB356F83DD4A229E8654BDC036716BBD9D46DFD1498132545054958ACA5CFDA709D97CC8C6A9E92 03D05F7B9D45E685A19A5F58267FCB17FCF502B32CFEDB94CAEA58EE5F63EBA5F33D09946C8652132344410D3D658748 BCAE256F24896C2A9AD9340D3C8392652DA8ED7346D02818100CAE155C9B3A4546B5FC3CF4CC80D539D531C406BAC5ED 82818E977B496F9F614CEFB1179E3BFBFAB22BCA7F88EBB8C9B1327AE70113242DFF0866370B6C76782DBD50DBE1FEE9 B3316B9AAC7BABB7CFA0A9EF26C3C976CF62DA8F41EFE065458DC7C1CBCA78FB1CB4FF7AA50D116CE1640956A4E89EAD F5293FAA13A2349F42102818100BC3B93324E6D92EE7883AA366624F28ABF461ED3B0BE2CF7F805158939F815D20C075 83E52C6DCA8DDD5FB2C1EE5AC9474A1476CD16ACFDDB1E24EEA2F204939BA1C58068B2D342FC4169D484D36451BC7B82 F306176D53FC71809A5A25B320277320DAC3D949D504DD9907164EC3EF7BD1BB4DEA82160A7C4E3AA2ADEE88A9D02818 02915E921A7D7A7A0F70BD8775C2C16BACD91F319DB1679FFE4CBA30A5768D784EF45B90C4E2B0ECDC18323211B06B03 AD76E39CD482E3D8CCC50EAE270A1813CE6F80688723F07FF18A3110AD1AE16692CAD73BAA7AAA2CE5800D72F4F92489 296542C1DA87159382B41A4A42933CD18848BBDB39A0A8E9F5288770E27075B010281803AB4E3B841AB234515BF0A8D2 E40FB6E95389702D834474E9AD849124DC6C1D342738D4E7510265DF6B744EBAA4A88A7995346BEEF047DB024CE8B2A4 E3923B0566389948AB0BBB031879770DA14F4418AEB75AE98349122A2D9535117B05BEF938A1211A3BE6E882957BC2A5 F1DE5CA50C26F42EE0A383A2A2B6340D52E1A36

This that you see in the code snippet is then the private key in ASN.1 format. Remember that DER is only used to go from the text representation of ASN.1 to binary data, so we don't see it unless we decode the Base64 content into a file and open it with a binary editor.

rsaEncryption , in this case). You can further decode the OCTET STRING field, which is the actual key, specifying the offset Note that the ASN.1 structure contains the type of the object (, in this case). You can further decode thefield, which is the actual key, specifying the offset

$ openssl asn1parse -inform pem - in private.pem -strparse 22 0:d=0 hl=4 l=1188 cons: SEQUENCE 4:d=1 hl=2 l= 1 prim: INTEGER :00 7:d=1 hl=4 l= 257 prim: INTEGER :B2F5FD3F9F0917112CE42F8BF87ED676E15258BE443F36DEAFB 0B69BDE2496B495EAAD1B01CAD84271B014E96F79386C636D348516DA74A68A8C70FBA882870C47B4218D8F49186DDF 72727B9D80C21911C3E337C6E407FFB47C2F2767B0D164D8A1E9AF95F6481BF8D9EDFB2E3904B2529268C460256FAFD 0A677D29898F10B1D15128A695839FC08EDD584E8335615B1D1D7277BE65C532DCA92DDC7050374868B117EA9154914 EF9292B8443F13696E4FAD50DED6BD90E5A6F7ED33BE2ECE31C6DD7A4253EE6CDC56787DDD1D5CD776614022DB87D03 BB22F23285B5A3167AF8DACABBEA40004471337D3781E8C5CCA0EA5E27799B510E4EF938C61CAA60D 268:d=1 hl=2 l= 3 prim: INTEGER :010001 273:d=1 hl=4 l= 257 prim: INTEGER :B24255000A6A03901827333539511E4F4C21BA43CBB72BF0A51 060D4E17190AC50A871C57503986696D7CDFCB80D0726EFE2D76DBA55DFDC0425E064CC753810035C6A0F97AA37AB39 E7C6215BC1E595131D0C3782E5A11213B59F42A1067F8CF43C538992D6BEFD1DE3F6293CE18ECC1173C4E7D6DD7362A D7323E7A218B5FFB0F245EB796327CC87493EDD134234ED5F3B14A4C4D92374597F64A6D3CB2C10F0CD2D57E99F58C8 D28F2049D1433CC4BD677017AD1BDD1C83CFB8FB7E8C8FDCF0B4FB77DE7B8285749CEDFBFD6878F7F7930073F0F42AD DCBA8385D7ED05CDFCAA2A2BA757601723A96201FECCC2E65C65E14F65F1D34D6ECDFE3F854018001 534:d=1 hl=3 l= 129 prim: INTEGER :E1D16389BF6EFF7AE44F657106ED81C81A48B5FB356F83DD4A2 29E8654BDC036716BBD9D46DFD1498132545054958ACA5CFDA709D97CC8C6A9E9203D05F7B9D45E685A19A5F58267FC B17FCF502B32CFEDB94CAEA58EE5F63EBA5F33D09946C8652132344410D3D658748BCAE256F24896C2A9AD9340D3C83 92652DA8ED7346D 666:d=1 hl=3 l= 129 prim: INTEGER :CAE155C9B3A4546B5FC3CF4CC80D539D531C406BAC5ED82818E 977B496F9F614CEFB1179E3BFBFAB22BCA7F88EBB8C9B1327AE70113242DFF0866370B6C76782DBD50DBE1FEE9B3316 B9AAC7BABB7CFA0A9EF26C3C976CF62DA8F41EFE065458DC7C1CBCA78FB1CB4FF7AA50D116CE1640956A4E89EADF529 3FAA13A2349F421 798:d=1 hl=3 l= 129 prim: INTEGER :BC3B93324E6D92EE7883AA366624F28ABF461ED3B0BE2CF7F80 5158939F815D20C07583E52C6DCA8DDD5FB2C1EE5AC9474A1476CD16ACFDDB1E24EEA2F204939BA1C58068B2D342FC4 169D484D36451BC7B82F306176D53FC71809A5A25B320277320DAC3D949D504DD9907164EC3EF7BD1BB4DEA82160A7C 4E3AA2ADEE88A9D 930:d=1 hl=3 l= 128 prim: INTEGER :2915E921A7D7A7A0F70BD8775C2C16BACD91F319DB1679FFE4C BA30A5768D784EF45B90C4E2B0ECDC18323211B06B03AD76E39CD482E3D8CCC50EAE270A1813CE6F80688723F07FF18 A3110AD1AE16692CAD73BAA7AAA2CE5800D72F4F92489296542C1DA87159382B41A4A42933CD18848BBDB39A0A8E9F5 288770E27075B01 1061:d=1 hl=3 l= 128 prim: INTEGER :3AB4E3B841AB234515BF0A8D2E40FB6E95389702D834474E9AD8 49124DC6C1D342738D4E7510265DF6B744EBAA4A88A7995346BEEF047DB024CE8B2A4E3923B0566389948AB0BBB0318 79770DA14F4418AEB75AE98349122A2D9535117B05BEF938A1211A3BE6E882957BC2A5F1DE5CA50C26F42EE0A383A2A 2B6340D52E1A36

n = pq , the public exponent e , the private exponent d , the two prime numbers p and q , and the values d_p , d_q , and q_inv (for the Chinese remainder theorem speed-up). Being this an RSA key the fields represent specific components of the algorithm. We find in order the modulus, the public exponent, the private exponent, the two prime numbersand, and the values, and(for the Chinese remainder theorem speed-up).

OCTET STRING fields cannot be further parsed because of the encryption. If the key has been encrypted there are fields with information about the cipher, and thefields cannot be further parsed because of the encryption.

$ openssl asn1parse -inform pem - in private-enc.pem 0:d=0 hl=4 l=1311 cons: SEQUENCE 4:d=1 hl=2 l= 73 cons: SEQUENCE 6:d=2 hl=2 l= 9 prim: OBJECT :PBES2 17:d=2 hl=2 l= 60 cons: SEQUENCE 19:d=3 hl=2 l= 27 cons: SEQUENCE 21:d=4 hl=2 l= 9 prim: OBJECT :PBKDF2 32:d=4 hl=2 l= 14 cons: SEQUENCE 34:d=5 hl=2 l= 8 prim: OCTET STRING [HEX DUMP]:7FBE6B5C86A4B922 44:d=5 hl=2 l= 2 prim: INTEGER :0800 48:d=3 hl=2 l= 29 cons: SEQUENCE 50:d=4 hl=2 l= 9 prim: OBJECT :aes-256-cbc 61:d=4 hl=2 l= 16 prim: OCTET STRING [HEX DUMP]:7FC1CC749F456498F01E43108E4340DE 79:d=1 hl=4 l=1232 prim: OCTET STRING [HEX DUMP]:A5581EDC2797FC4E1AD0B66A00B765900AF1164D8 F67458C1A4E72F54A65F2B8C0C5AD7E42584B95161FD98FBECA07D8E1049687C365ED157C45F1B57B175D2EF778A1FE7 D12E50C0DF4248F0E1469DA40F9948581F16546F9582D9DCA83AC07C9466A6E3E6CE98CC241C44DAB32F5891B96DE302 4B6E6A0F4980C6286D6EB8AA1680AD132810EEFB127DE42968142F4F9A4A2CE55A560C054C54DFFBB720A81F3F50A2A6 3D748CE06309F55340BD4C74980C48F4C9D41650568A62BBE8E0337653BD4A2F7D47C3A24514B5D3100ED40C164831C6 5A96DC90AD20F4AEF02E00203B0F0B2D550987AEE8F4C7E0E7C0CFF426B465D3CF568D02EE86AF043345954B0AAA649F A9F80E026E2A189EC60772A058615DCFEC9EC4D2D12CDEB7844EAA00202E435A0B9B0A28AC4F2DA213214F773A2319D5 5A560D5C99246F9895F5EF04D97FF1CE26EFC2FF82249F6E94253CB92EE0A74AE3942285C2DFFC77883709E7FF2569FD 9C8F58C112CD4A125E40E7BC8599242D71DE7D48416B6A36FBE0B90BA9A05AFB982CAE9AD337C2318582AA328ABC341F BB1C036DE334DE327DEC97BA757CBBAED26F25DD74BD8BE9215B479CD49D8357AFA5289A0265ADE025F9FC0CDB1CDBF0 4C812F20B7CEB58BF12C1FD1756AABD7F557B87E1D245E8062D1DF4078D77AD98BFDF0C0F3A06A7FA11BFAE0EBF8F3EE 1F8AB0D6D7C905D4D238E2738613EA753E044589CEBDF3714CACEC298653FA45AF5977BDCF23B5DD60B479C7958B8AC1 8CAA4AA4A79C283805246675BBB8D2D0E5B714320E7E6FE8B2EF73DB9839095229B9653726AB9689B19AB47113F70204 83B2D1A82FE2EB9ABAB429DDF5ACDEBCAB62BABD48D2DBA1D398B03F9919F1DAC8CDA19D39BBAF2B5FE96C43E78F565C 465019DF88E71BCE35C6F7F8BE87EB384FA1193345E47CA9382BCEFFC2E6B37681E8D95EB48BC7044F7DCA743217D4C0 81200502E98EC2CFAA9D17277D5385E65CC8104DA999E31532A8B9B3B4D3E219613AE09BC9F10553CC4E5F135ACD3FB4 A3BBAB21839CEFBBC0D4BB16AE4FBD7407E6E3709B059BD86AFFE032805CE5FB0B8005009B5964B79E478DA7FE88C20D D2FEDA10A0EB3433ADC90AF5DD8772B840A5CD7C5E32D96153E41F12BA501EF1F48C4E20CB0120CFBB6F546C2B6E22E0 834CB9DFBFA4834FEB4B7374788F781A1634ABF9D1FD014E6DB3749E6A086155521ADB9F271D6BF6F60455903B1D913D A639EE9F5CA5135FD2A1873FF35EAB8C151C5B90826E4303233D4BB053EBD929107874CDCCADFFF492A7CB595EADF03E 4C0FE15326752898F1B9AA3EAC9907D9F276E6AB37AFA34FF8F3DBAB7B009754CF1A13029CD6857686105830F0CF6E99 476CB07ECAAEA8B5CCC2720479423F8504E783D6712E424C636DAB41203D9EC76F47C4B56F453C42E5626048C24CC585 F0710514EEF6D4C9644E0721CEAE9F885FBD672742A555095A895C7F0D4E814BEF4D223B13285E95BEDF7357D3545784 32C1EBB63A6EF1D83E21A08DADA073BF9419C7A3185BB492A13569F262683E7CD86EC66CF671C919789038598EFEC22B C8EA1E265A4E0864F9E7253BE32457AC1B186722F3D0FF4AD450D04BA97D5B7DC1AA617DBD25EE8EC912072ABCBF5394 D08AA276732666D4C349196940BFE869DA909EC03A8E25B23339EE50453CB5F81400B1380CA46AF0FC012CA55F322C1C 5806E5D76D4CD8308B8FDFE

OpenSSL and RSA keys

rsa module. While the asn1parse module is a generic ASN.1 parser, the rsa module knows the structure of an RSA key and can properly output the field names Another way to look into a private key with OpenSSL is to use themodule. While themodule is a generic ASN.1 parser, themodule knows the structure of an RSA key and can properly output the field names

$ openssl rsa - in private.pem -noout -text Private-Key: (2048 bit) modulus: 00:b2:f5:fd:3f:9f:09:17:11:2c:e4:2f:8b:f8:7e: d6:76:e1:52:58:be:44:3f:36:de:af:b0:b6:9b:de: 24:96:b4:95:ea:ad:1b:01:ca:d8:42:71:b0:14:e9: 6f:79:38:6c:63:6d:34:85:16:da:74:a6:8a:8c:70: fb:a8:82:87:0c:47:b4:21:8d:8f:49:18:6d:df:72: 72:7b:9d:80:c2:19:11:c3:e3:37:c6:e4:07:ff:b4: 7c:2f:27:67:b0:d1:64:d8:a1:e9:af:95:f6:48:1b: f8:d9:ed:fb:2e:39:04:b2:52:92:68:c4:60:25:6f: af:d0:a6:77:d2:98:98:f1:0b:1d:15:12:8a:69:58: 39: fc :08:ed:d5:84:e8:33:56:15:b1:d1:d7:27:7b: e6:5c:53:2d:ca:92:dd:c7:05:03:74:86:8b:11:7e: a9:15:49:14:ef:92:92:b8:44:3f:13:69:6e:4f:ad: 50:de:d6:bd:90:e5:a6:f7:ed:33:be:2e:ce:31:c6: dd:7a:42:53:ee:6c:dc:56:78:7d:dd:1d:5c:d7:76: 61:40:22:db:87:d0:3b:b2:2f:23:28:5b:5a:31:67: af:8d:ac:ab:be:a4:00:04:47:13:37:d3:78:1e:8c: 5c:ca:0e:a5:e2:77:99:b5:10:e4:ef:93:8c:61:ca: a6:0d publicExponent: 65537 (0x10001) privateExponent: 00:b2:42:55:00:0a:6a:03:90:18:27:33:35:39:51: 1e:4f:4c:21:ba:43:cb:b7:2b:f0:a5:10:60:d4:e1: 71:90:ac:50:a8:71:c5:75:03:98:66:96:d7: cd : fc : b8:0d:07:26:ef:e2:d7:6d:ba:55:df:dc:04:25:e0: 64:cc:75:38:10:03:5c:6a:0f:97:aa:37:ab:39:e7: c6:21:5b:c1:e5:95:13:1d:0c:37:82:e5:a1:12:13: b5:9f:42:a1:06:7f:8c:f4:3c:53:89:92:d6:be:fd: 1d:e3:f6:29:3c:e1:8e:cc:11:73:c4:e7:d6:dd:73: 62:ad:73:23:e7:a2:18:b5:ff:b0:f2:45:eb:79:63: 27:cc:87:49:3e:dd:13:42:34:ed:5f:3b:14:a4:c4: d9:23:74:59:7f:64:a6:d3:cb:2c:10:f0: cd :2d:57: e9:9f:58:c8:d2:8f:20:49:d1:43:3c:c4:bd:67:70: 17:ad:1b:dd:1c:83:cf:b8:fb:7e:8c:8f:dc:f0:b4: fb:77:de:7b:82:85:74:9c:ed:fb:fd:68:78:f7:f7: 93:00:73:f0:f4:2a:dd:cb:a8:38:5d:7e:d0:5c:df: ca:a2:a2:ba:75:76:01:72:3a:96:20:1f:ec:cc:2e: 65:c6:5e:14:f6:5f:1d:34:d6:ec:df:e3:f8:54:01: 80:01 prime1: 00:e1:d1:63:89:bf:6e:ff:7a:e4:4f:65:71:06:ed: 81:c8:1a:48:b5:fb:35:6f:83:dd:4a:22:9e:86:54: bd:c0:36:71:6b:bd:9d:46:df:d1:49:81:32:54:50: 54:95:8a:ca:5c:fd:a7:09:d9:7c:c8:c6:a9:e9:20: 3d:05:f7:b9:d4:5e:68:5a:19:a5:f5:82:67: fc :b1: 7f:cf:50:2b:32:cf:ed:b9:4c:ae:a5:8e:e5:f6:3e: ba:5f:33:d0:99:46:c8:65:21:32:34:44:10:d3:d6: 58:74:8b:ca:e2:56:f2:48:96:c2:a9:ad:93:40:d3: c8:39:26:52:da:8e:d7:34:6d prime2: 00:ca:e1:55:c9:b3:a4:54:6b:5f:c3:cf:4c:c8:0d: 53:9d:53:1c:40:6b:ac:5e:d8:28:18:e9:77:b4:96: f9:f6:14:ce:fb:11:79:e3:bf:bf:ab:22:bc:a7:f8: 8e:bb:8c:9b:13:27:ae:70:11:32:42:df:f0:86:63: 70:b6:c7:67:82:db:d5:0d:be:1f:ee:9b:33:16:b9: aa:c7:ba:bb:7c:fa:0a:9e:f2:6c:3c:97:6c:f6:2d: a8:f4:1e:fe:06:54:58:dc:7c:1c:bc:a7:8f:b1:cb: 4f:f7:aa:50:d1:16:ce:16:40:95:6a:4e:89:ea:df: 52:93:fa:a1:3a:23:49:f4:21 exponent1: 00:bc:3b:93:32:4e:6d:92:ee:78:83:aa:36:66:24: f2:8a:bf:46:1e:d3:b0:be:2c:f7:f8:05:15:89:39: f8:15:d2:0c:07:58:3e:52:c6:dc:a8:dd:d5:fb:2c: 1e:e5:ac:94:74:a1:47:6c:d1:6a:cf:dd:b1:e2:4e: ea:2f:20:49:39:ba:1c:58:06:8b:2d:34:2f:c4:16: 9d:48:4d:36:45:1b:c7:b8:2f:30:61:76:d5:3f:c7: 18:09:a5:a2:5b:32:02:77:32:0d:ac:3d:94:9d:50: 4d:d9:90:71:64:ec:3e:f7:bd:1b:b4:de:a8:21:60: a7:c4:e3:aa:2a:de:e8:8a:9d exponent2: 29:15:e9:21:a7:d7:a7:a0:f7:0b:d8:77:5c:2c:16: ba: cd :91:f3:19:db:16:79:ff:e4:cb:a3:0a:57:68: d7:84:ef:45:b9:0c:4e:2b:0e: cd :c1:83:23:21:1b: 06:b0:3a:d7:6e:39: cd :48:2e:3d:8c:cc:50:ea:e2: 70:a1:81:3c:e6:f8:06:88:72:3f:07:ff:18:a3:11: 0a:d1:ae:16:69:2c:ad:73:ba:a7:aa:a2:ce:58:00: d7:2f:4f:92:48:92:96:54:2c:1d:a8:71:59:38:2b: 41:a4:a4:29:33: cd :18:84:8b:bd:b3:9a:0a:8e:9f: 52:88:77:0e:27:07:5b:01 coefficient: 3a:b4:e3:b8:41:ab:23:45:15:bf:0a:8d:2e:40:fb: 6e:95:38:97:02:d8:34:47:4e:9a:d8:49:12:4d:c6: c1:d3:42:73:8d:4e:75:10:26:5d:f6:b7:44:eb:aa: 4a:88:a7:99:53:46:be:ef:04:7d:b0:24:ce:8b:2a: 4e:39:23:b0:56:63:89:94:8a:b0:bb:b0:31:87:97: 70:da:14:f4:41:8a:eb:75:ae:98:34:91:22:a2:d9: 53:51:17:b0:5b:ef:93:8a:12:11:a3:be:6e:88:29: 57:bc:2a:5f:1d:e5:ca:50:c2:6f:42:ee:0a:38:3a: 2a:2b:63:40:d5:2e:1a:36

The fields are the same we found in the ASN.1 structure, but in this representation we have a better view of the specific values of the RSA key. You can compare the two and see that the value of the fields are the same.

publicExponent section here). If you want to learn something about RSA try to investigate the historical reasons behind the choice of 65537 as a common public exponent (as you can see in thesection here).

PKCS #8 vs PKCS #1

The first version of the PKCS standard (PKCS #1) was specifically tailored to contain an RSA key. Its ASN.1 definition can be found in RFC 8017 ("PKCS #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.2")

RSAPublicKey ::= SEQUENCE { modulus INTEGER, -- n publicExponent INTEGER -- e } RSAPrivateKey ::= SEQUENCE { version Version, modulus INTEGER, -- n publicExponent INTEGER, -- e privateExponent INTEGER, -- d prime1 INTEGER, -- p prime2 INTEGER, -- q exponent1 INTEGER, -- d mod (p-1) exponent2 INTEGER, -- d mod (q-1) coefficient INTEGER, -- (inverse of q) mod p otherPrimeInfos OtherPrimeInfos OPTIONAL }

Subsequently, as the need to describe new types of algorithms increased, the PKCS #8 standard was developed. This can contain different types of keys, and defines a specific field for the algorithm identifier. Its ASN.1 definition can be found in RFC 5958 ("Asymmetric Key Packages")

OneAsymmetricKey ::= SEQUENCE { version Version, privateKeyAlgorithm PrivateKeyAlgorithmIdentifier, privateKey PrivateKey, attributes [0] Attributes OPTIONAL, ..., [[2: publicKey [1] PublicKey OPTIONAL ]], ... } PrivateKey ::= OCTET STRING -- Content varies based on type of key. The -- algorithm identifier dictates the format of -- the key.

PrivateKey field for the RSA algorithm is the same used in PKCS #1. The definition of thefield for the RSA algorithm is the same used in PKCS #1.

If the PEM format uses PKCS #8 its header and footer are

-----BEGIN PRIVATE KEY----- [...] -----END PRIVATE KEY-----

If it uses PKCS #1, however, there has to be an external identification of the algorithm, so the header and footer are

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- [...] -----END RSA PRIVATE KEY-----

asn1parse module of OpenSSL. If you are parsing a PKCS #1 key in PEM format you don't need this second step. The structure of PKCS #8 is the reason why we had to parse the field at offset 22 to access the RSA parameters when using themodule of OpenSSL. If you are parsing a PKCS #1 key in PEM format you don't need this second step.

Private and public key

rsa module, producing the public key in PEM format In the RSA algorithm the public key is build using the modulus and the public exponent, which means that we can always derive the public key from the private key. OpenSSL can easily do this with themodule, producing the public key in PEM format

$ openssl rsa - in private.pem -pubout writing RSA key -----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsvX9P58JFxEs5C+L+H7W duFSWL5EPzber7C2m94klrSV6q0bAcrYQnGwFOlveThsY200hRbadKaKjHD7qIKH DEe0IY2PSRht33Jye52AwhkRw+M3xuQH/7R8LydnsNFk2KHpr5X2SBv42e37LjkE slKSaMRgJW+v0KZ30piY8QsdFRKKaVg5/Ajt1YToM1YVsdHXJ3vmXFMtypLdxwUD dIaLEX6pFUkU75KSuEQ/E2luT61Q3ta9kOWm9+0zvi7OMcbdekJT7mzcVnh93R1c 13ZhQCLbh9A7si8jKFtaMWevjayrvqQABEcTN9N4Hoxcyg6l4neZtRDk75OMYcqm DQIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

-pubin flag You can dump the information in the public key specifying theflag

$ openssl rsa - in public.pem -noout -text -pubin Public-Key: (2048 bit) Modulus: 00:b2:f5:fd:3f:9f:09:17:11:2c:e4:2f:8b:f8:7e: d6:76:e1:52:58:be:44:3f:36:de:af:b0:b6:9b:de: 24:96:b4:95:ea:ad:1b:01:ca:d8:42:71:b0:14:e9: 6f:79:38:6c:63:6d:34:85:16:da:74:a6:8a:8c:70: fb:a8:82:87:0c:47:b4:21:8d:8f:49:18:6d:df:72: 72:7b:9d:80:c2:19:11:c3:e3:37:c6:e4:07:ff:b4: 7c:2f:27:67:b0:d1:64:d8:a1:e9:af:95:f6:48:1b: f8:d9:ed:fb:2e:39:04:b2:52:92:68:c4:60:25:6f: af:d0:a6:77:d2:98:98:f1:0b:1d:15:12:8a:69:58: 39: fc :08:ed:d5:84:e8:33:56:15:b1:d1:d7:27:7b: e6:5c:53:2d:ca:92:dd:c7:05:03:74:86:8b:11:7e: a9:15:49:14:ef:92:92:b8:44:3f:13:69:6e:4f:ad: 50:de:d6:bd:90:e5:a6:f7:ed:33:be:2e:ce:31:c6: dd:7a:42:53:ee:6c:dc:56:78:7d:dd:1d:5c:d7:76: 61:40:22:db:87:d0:3b:b2:2f:23:28:5b:5a:31:67: af:8d:ac:ab:be:a4:00:04:47:13:37:d3:78:1e:8c: 5c:ca:0e:a5:e2:77:99:b5:10:e4:ef:93:8c:61:ca: a6:0d Exponent: 65537 (0x10001)

Generating key pairs with OpenSSL

If you want to generate an RSA private key you can do it with OpenSSL

$ openssl genpkey -algorithm RSA -out private.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 ......................................................................+++ ..........+++

genpkey to generate a private key. The -algorithm option specifies which algorithm we want to use to generate the key (RSA in this case), -out specifies the name of the output file, and -pkeyopt allows us to set the value for specific key options. In this case the length of the RSA key in bits. Since OpenSSL is a collection of modules we specifyto generate a private key. Theoption specifies which algorithm we want to use to generate the key (RSA in this case),specifies the name of the output file, andallows us to set the value for specific key options. In this case the length of the RSA key in bits.

-aes-256-cbc ) If you want an encrypted key you can generate one specifying the cipher (for example

$ openssl genpkey -algorithm RSA -out private-enc.pem -aes-256-cbc -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 ...........................+++ ..........+++ Enter PEM pass phrase: Verifying - Enter PEM pass phrase:

openssl list-cipher-algorithms . In both cases you can then extract the public key with the method shown previously. OpenSSL private keys are created using PKCS #8, so unencrypted keys will be in the form You can see the list of supported ciphers with. In both cases you can then extract the public key with the method shown previously. OpenSSL private keys are created using PKCS #8, so unencrypted keys will be in the form

-----BEGIN PRIVATE KEY----- [...] -----END PRIVATE KEY-----

and encrypted ones in the form

-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----- [...] -----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

Generating key pairs with OpenSSH

Another tool that you can use to generate key pairs is ssh-keygen, which is a tool included in the SSH suite that is specifically used to create and manage SSH keys. As SSH keys are standard asymmetrical keys we can use the tool to create keys for other purposes.

To create a key pair just run

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f key

-t option specifies the key generation algorithm (RSA in this case), while the -b option specifies the length of the key in bits. Theoption specifies the key generation algorithm (RSA in this case), while theoption specifies the length of the key in bits.

-f option sets the name of the output file. If not present, ssh-keygen will ask the name of the file, offering to save it to the default file ~/.ssh/id_rsa . The tool always asks for a password to encrypt the key, but you are allowed to enter an empty one to skip the encryption. Theoption sets the name of the output file. If not present, ssh-keygen will ask the name of the file, offering to save it to the default file. The tool always asks for a password to encrypt the key, but you are allowed to enter an empty one to skip the encryption.

.pub extension. This tool creates two files. One is the private key file, named as requested, and the second is the public key file, named like the private key one but with aextension.

OpenSSH private keys are generated using the PKCS #1 format, so the key will be in the form

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- [...] -----END RSA PRIVATE KEY-----

The OpenSSH public key format

<algorithm> <key> <comment> , where the <key> part of the format is encoded with Base64. The public key saved by ssh-keygen is written in the so-called SSH-format, which is not a standard in the cryptography world. It's structure is, where thepart of the format is encoded with Base64.

For example

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCy9f0/nwkXESzkL4v4ftZ24VJYvkQ/Nt6vsLab3iSWtJXqrRsBythCcbAU6W9 5OGxjbTSFFtp0poqMcPuogocMR7QhjY9JGG3fcnJ7nYDCGRHD4zfG5Af/tHwvJ2ew0WTYoemvlfZIG/jZ7fsuOQSyUpJoxGAlb6 /QpnfSmJjxCx0VEoppWDn8CO3VhOgzVhWx0dcne+ZcUy3Kkt3HBQN0hosRfqkVSRTvkpK4RD8TaW5PrVDe1r2Q5ab37TO+Ls4xx t16QlPubNxWeH3dHVzXdmFAItuH0DuyLyMoW1oxZ6+NrKu+pAAERxM303gejFzKDqXid5m1EOTvk4xhyqYN user@host

To manually decode the central part of the key you can run the following code

cat key.pub | cut -d " " -f2 | base64 -d | hexdump -ve '/1 "%02x "' -e '2/8 "

"'

which in the previous case outputs something like

00 00 00 07 73 73 68 2d 72 73 61 00 00 00 03 01 00 01 00 00 01 01 00 b2 f5 fd 3f 9f 09 17 11 2c e4 2f 8b f8 7e d6 76 e1 52 58 be 44 3f 36 de af b0 b6 9b de 24 96 b4 95 ea ad 1b 01 ca d8 42 71 b0 14 e9 6f 79 38 6c 63 6d 34 85 16 da 74 a6 8a 8c 70 fb a8 82 87 0c 47 b4 21 8d 8f 49 18 6d df 72 72 7b 9d 80 c2 19 11 c3 e3 37 c6 e4 07 ff b4 7c 2f 27 67 b0 d1 64 d8 a1 e9 af 95 f6 48 1b f8 d9 ed fb 2e 39 04 b2 52 92 68 c4 60 25 6f af d0 a6 77 d2 98 98 f1 0b 1d 15 12 8a 69 58 39 fc 08 ed d5 84 e8 33 56 15 b1 d1 d7 27 7b e6 5c 53 2d ca 92 dd c7 05 03 74 86 8b 11 7e a9 15 49 14 ef 92 92 b8 44 3f 13 69 6e 4f ad 50 de d6 bd 90 e5 a6 f7 ed 33 be 2e ce 31 c6 dd 7a 42 53 ee 6c dc 56 78 7d dd 1d 5c d7 76 61 40 22 db 87 d0 3b b2 2f 23 28 5b 5a 31 67 af 8d ac ab be a4 00 04 47 13 37 d3 78 1e 8c 5c ca 0e a5 e2 77 99 b5 10 e4 ef 93 8c 61 ca a6 0d

The structure of this binary file is pretty simple, and is described in two different RFCs. RFC 4253 ("SSH Transport Layer Protocol") states in section 6.6 that

The "ssh-rsa" key format has the following specific encoding: string "ssh-rsa" mpint e mpint n

string and mpint types can be found in while the definition of theandtypes can be found in RFC 4251 ("SSH Protocol Architecture"), section 5

string [...] They are stored as a uint32 containing its length (number of bytes that follow) and zero (= empty string) or more bytes that are the value of the string. Terminating null characters are not used. [...] mpint Represents multiple precision integers in two's complement format, stored as a string, 8 bits per byte, MSB first. [...]

uint32 type) followed by that number of bytes of content. This means that the above sequence of bytes is interpreted as 4 bytes of length (32 bits of thetype) followed by that number of bytes of content.

(4 bytes) 00 00 00 07 = 7 (7 bytes) 73 73 68 2d 72 73 61 = "ssh-rsa" (US-ASCII) (4 bytes) 00 00 00 03 = 3 (3 bytes) 01 00 01 = 65537 (a common value for the RSA exponent) (4 bytes) 00 00 01 01 = 257 (257 bytes) 00 b2 .. ca a6 0d = The key modulus

00 byte to avoid it being interpreted as negative (two's complement format). Please note that since we created a key of 2048 bits we should have a modulus of 256 bytes. Instead this key uses 257 bytes prefixing the number with abyte to avoid it being interpreted as negative (two's complement format).

AAAAB3NzaC1y . The structure shown above is the reason why all the RSA public SSH keys start with the same 12 characters

00 00 00 07 73 73 68 2d 72 (Base64 characters are not a one-to-one mapping of the source bytes). This string, converted in Base64 gives the initial 9 bytes(Base64 characters are not a one-to-one mapping of the source bytes).

If the exponent is the standard 65537 the key starts with

AAAAB 3 NzaC1 yc 2 EAAAADAQAB

which encoded gives the fist 18 bytes

00 00 00 07 73 73 68 2 d 72 73 61 00 00 00 03 01 00 01

Converting between PEM and OpenSSH format

We often need to convert files created with one tool to a different format, so this is a list of the most common conversions you might need. I prefer to consider the key format instead of the source tool, but I give a short description of the reason why you should want to perform the conversion.

PEM/PKCS#1 to PEM/PKCS#8

This is useful to convert OpenSSH private keys to a newer format.

openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM - in pkcs1.pem -out pkcs8.pem

OpenSSH public to PEM/PKCS#8

To convert public OpenSSH keys in a proper PEM format (prints to stdout)

ssh-keygen -e -f public.pub -m PKCS8

-e stands for export. This is easy to remember becausestands for export.

PEM/PKCS#8 to OpenSSH public

If you need to use in SSH a key pair created with another system

ssh-keygen -i -f public.pem -m PKCS8

-i stands for import. This is easy to remember becausestands for import.

Reading RSA keys in Python

pycrypto package to access a PEM file containing an RSA key with the RSA.importKey function. Now you can hopefully understand the In Python you can use thepackage to access a PEM file containing an RSA key with thefunction. Now you can hopefully understand the documentation that says

externKey (string) - The RSA key to import, encoded as a string. An RSA public key can be in any of the following formats: * X.509 subjectPublicKeyInfo DER SEQUENCE (binary or PEM encoding) * PKCS#1 RSAPublicKey DER SEQUENCE (binary or PEM encoding) * OpenSSH (textual public key only) An RSA private key can be in any of the following formats: * PKCS#1 RSAPrivateKey DER SEQUENCE (binary or PEM encoding) * PKCS#8 PrivateKeyInfo DER SEQUENCE (binary or PEM encoding) * OpenSSH (textual public key only) For details about the PEM encoding, see RFC1421/RFC1423. In case of PEM encoding, the private key can be encrypted with DES or 3TDES according to a certain pass phrase. Only OpenSSL-compatible pass phrases are supported.

private.pem file is In practice what you can do with afile is

from Crypto.PublicKey import RSA f = open( 'private.pem' , 'r' ) key = RSA.importKey(f.read())

key variable will contain an instance of _RSAobj (not a very pythonic name, to be honest). This instance contains the RSA parameters as attributes as stated in the and thevariable will contain an instance of(not a very pythonic name, to be honest). This instance contains the RSA parameters as attributes as stated in the documentation

modulus = key.n public_exponent = key.e private_exponent = key.d first_prime_number = key.p second_prime_number = key.q q_inv_crt = key.u

Final words

I keep finding on StackOverflow (and on other boards) messages of users that are confused by RSA keys, the output of the various tools, and by the subtle but important differences between the formats, so I hope this post helped you to get a better understanding of the matter.

Resources

Previously published at https://www.thedigitalcatonline.com/blog/2018/04/25/rsa-keys/

